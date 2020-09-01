Спасибо за солидарность, за хорошую работу! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 7-сентября-2020 — прочитано 30 раз Спасибо за солидарность, за хорошую работу!



8 сентября, День международной солидарности журналистов, отмечают все профессиональные организации. Они демонстрируют своё единство в деле сохранения мира и укрепления дружбы и сотрудничества в борьбе против национальной и расовой дискриминации, против влияния монополий и финансовых групп за право журналистов работать по совести, без лжи и клеветы.

Союзу журналистов России близки эти цели Международной организации журналистов, которая объединяет более 160 национальных Союзов журналистов мира, в том числе России. Саратовское отделение тоже разделяет эти цели. Мы понимаем солидарность как проявление единства общих интересов и задач.

Год 2020 войдет в историю как год испытания на профессиональную пригодность. Мы показали, что можем работать в сложных условиях – удаленно, в самоизоляции и ограничениях на проведение массовых публичных мероприятий. Резко упали тиражи, рекламные доходы, болезненно прошли сокращения штатов. Но абсолютное большинство СМИ не прекратило выходить к своим читателям, слушателям, зрителям.

В эти дни пришла хорошая весть из Союза журналистов России: 11 саратовских ветеранов журналистики получили материальную помощь! Ещё зимой мы делали запросы в первичные, объединенные и ветеранские организации с просьбой дать кандидатуры коллег, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам. Наша заявка была принята с превышением квоты! Сумма – от 25 до 40 тысяч рублей – для нашего региона солидная. Ветераны восприняли помощь с благодарностью, как проявление солидарности большого Союза к тем, кто честно, творчески, с полной отдачей работал в СМИ.

Мне лично по душе такое активное проявление сочувствия к старшим коллегам со стороны членов правления, секретарей первичек, которые проявили чуткость, деликатность и такт. Не буду приводить список, щадя чувства коллег. Назову только одно имя. Александр Кобылинский, секретарь объединенной организации Союза журналистов Энгельсского района. Скромный, справедливый, творческий человек, автор собственных книг и редактор книг своих коллег. Зная о его тяжёлом заболевании, мы настояли об оформлении документы. Саша, наш сильный, добрейшей души человек, до последнего своего земного дня работал над рукописью книги «Лики Покровского края». Светлая память! А книга будет издана – это решение его семьи.

Солидарность в этом сложном, невероятно напряженном году проявилась особенно в том, как активно саратовские журналисты откликнулись на главное событие года – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И количественно, и качественно! Как никогда в публикациях было много правды о войне – не глянцевой, не хрестоматийной. Правду, в том числе, забытые имена, добывали в семейных и государственных архивах, поднимали подшивки газет, участвовали в раскопках, обустройстве захоронений и памятников, чествовании ветеранов-журналистов фронтовиков, тружеников тыла.

Особая роль журналистов в увековечивании памяти о Героях и рядовых Великой Отечественной войны – участие в проекте «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Мы ставили цель – вовлечь в работу о саратовских журналистах-фронтовиках своих коллег. Мы выполнили эту задачу! Начиная с декабря прошлого года шли публикации на сайте, в социальных сетях. Далее, после редактирования и подборки иллюстраций подготовлена книга с таким же названием. По всем параметрам все цели и задачи проекта были выполнены! Об этом – чуть позже будет подробная статья. Сейчас – только цифры: опубликовано 175 текстов, в проекте приняли участие 77 авторов, мы рассказали более чем о 120 журналистах-фронтовиках, с января по сентябрь очерки и информации о ветеранах прочитали более чем 35 000 посетителей нашего сайта.

Все статьи и сообщения о проекте «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» мы размещали в соцсетях - ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук.

Скоро книги будет представлена журналистскому сообществу и всем жителям Саратовской области. Проект, получивший финансовую поддержку на его реализации от Фонда президентский грантов, не оставил никого равнодушными.



Так давайте скажем сегодня «Спасибо!» всем за нашу солидарность, за хорошо выполненную работу!



Лидия Златогорская,

председатель Саратовского регионального отделения

Союза журналистов России. 8 сентября, День международной солидарности журналистов, отмечают все профессиональные организации. Они демонстрируют своё единство в деле сохранения мира и укрепления дружбы и сотрудничества в борьбе против национальной и расовой дискриминации, против влияния монополий и финансовых групп за право журналистов работать по совести, без лжи и клеветы.Союзу журналистов России близки эти цели Международной организации журналистов, которая объединяет более 160 национальных Союзов журналистов мира, в том числе России. Саратовское отделение тоже разделяет эти цели. Мы понимаем солидарность как проявление единства общих интересов и задач.Год 2020 войдет в историю как год испытания на профессиональную пригодность. Мы показали, что можем работать в сложных условиях – удаленно, в самоизоляции и ограничениях на проведение массовых публичных мероприятий. Резко упали тиражи, рекламные доходы, болезненно прошли сокращения штатов. Но абсолютное большинство СМИ не прекратило выходить к своим читателям, слушателям, зрителям.В эти дни пришла хорошая весть из Союза журналистов России: 11 саратовских ветеранов журналистики получили материальную помощь! Ещё зимой мы делали запросы в первичные, объединенные и ветеранские организации с просьбой дать кандидатуры коллег, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам. Наша заявка была принята с превышением квоты! Сумма – от 25 до 40 тысяч рублей – для нашего региона солидная. Ветераны восприняли помощь с благодарностью, как проявление солидарности большого Союза к тем, кто честно, творчески, с полной отдачей работал в СМИ.Мне лично по душе такое активное проявление сочувствия к старшим коллегам со стороны членов правления, секретарей первичек, которые проявили чуткость, деликатность и такт. Не буду приводить список, щадя чувства коллег. Назову только одно имя. Александр Кобылинский, секретарь объединенной организации Союза журналистов Энгельсского района. Скромный, справедливый, творческий человек, автор собственных книг и редактор книг своих коллег. Зная о его тяжёлом заболевании, мы настояли об оформлении документы. Саша, наш сильный, добрейшей души человек, до последнего своего земного дня работал над рукописью книги «Лики Покровского края». Светлая память! А книга будет издана – это решение его семьи.Солидарность в этом сложном, невероятно напряженном году проявилась особенно в том, как активно саратовские журналисты откликнулись на главное событие года – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И количественно, и качественно! Как никогда в публикациях было много правды о войне – не глянцевой, не хрестоматийной. Правду, в том числе, забытые имена, добывали в семейных и государственных архивах, поднимали подшивки газет, участвовали в раскопках, обустройстве захоронений и памятников, чествовании ветеранов-журналистов фронтовиков, тружеников тыла.Особая роль журналистов в увековечивании памяти о Героях и рядовых Великой Отечественной войны – участие в проекте «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Мы ставили цель – вовлечь в работу о саратовских журналистах-фронтовиках своих коллег. Мы выполнили эту задачу! Начиная с декабря прошлого года шли публикации на сайте, в социальных сетях. Далее, после редактирования и подборки иллюстраций подготовлена книга с таким же названием. По всем параметрам все цели и задачи проекта были выполнены! Об этом – чуть позже будет подробная статья. Сейчас – только цифры: опубликовано 175 текстов, в проекте приняли участие 77 авторов, мы рассказали более чем о 120 журналистах-фронтовиках, с января по сентябрь очерки и информации о ветеранах прочитали более чем 35 000 посетителей нашего сайта.Все статьи и сообщения о проекте «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» мы размещали в соцсетях - ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук.Скоро книги будет представлена журналистскому сообществу и всем жителям Саратовской области. Проект, получивший финансовую поддержку на его реализации от Фонда президентский грантов, не оставил никого равнодушными.