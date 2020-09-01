Дружбу пронесли через годы Новости, Главные новости, Обратите внимание — 1-сентября-2020 — прочитано 6 раз Дружбу пронесли через годы





Нынешний год богат творческими конкурсами и победителями. «Жива наша память» - так назывался фотоконкурс Федерации профсоюзных организаций Саратовской области, посвященный 75-летию в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. В течение месяца, а работы принимались с 30 марта по 1 мая 2020 года, на нем были представлены более ста снимков из разных уголков региона. Своим мнением на сайте Федерации поделился член жюри, председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников связи Николай Бондаренко: «Сложно было выбрать лучшие фотографии. Потому что приходилось оценивать их скорее на эмоциональном, а не на профессиональном уровне. Четкость, композиция уходят на второй план, когда перед тобой — герои войны, защитники нашей Родины. Мой отец тоже прошел Великую Отечественную войну, и в нашем семейном архиве сохранились военные фото. Все фотографии, присланные на конкурс, приходилось пропускать через себя. Ведь каждая из них – это судьба человека. Многие герои этих снимков не дожили до сегодняшних дней. И поэтому всем конкурсным работам хотелось поставить наивысшую оценку». Примечательно, что фото сопровождались краткими рассказами о том, где и когда они сделаны, кто на них запечатлен и какова судьба их героев в годы войны.

В двух номинациях были определены по три призера. В номинации «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»: фотографии с мероприятий, посвященных Дню Победы - лучшими были признаны работы Тишковой Тамары Николаевны, члена первичной организации Саратовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, главного редактора газеты «Вестник ветеранов города Саратова», члена Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, которая в течение многих лет пишет о ветеранах Великой Отечественной войны, иллютрируя их снимками. О ее фотографии под названием «Дружбу пронесли через годы» (1 место) так отзывается член жюри, председатель Саратовской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Алексей Киселев:

«Много ярких, интересных работ. Но одна фотография - «Дружбу пронесли через годы», запомнилась особенно. На ней – ветераны, участвовавшие в войне. Эти люди прожили долгую жизнь. Несмотря на трудности, которые им выпали, они сохранили дружбу, радость жизни. Они искренне радуются встрече друг с другом. Светлые люди, которые нас защитили». Нынешний год богат творческими конкурсами и победителями. «Жива наша память» - так назывался фотоконкурс Федерации профсоюзных организаций Саратовской области, посвященный 75-летию в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. В течение месяца, а работы принимались с 30 марта по 1 мая 2020 года, на нем были представлены более ста снимков из разных уголков региона. Своим мнением на сайте Федерации поделился член жюри, председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников связи Николай Бондаренко: «Сложно было выбрать лучшие фотографии. Потому что приходилось оценивать их скорее на эмоциональном, а не на профессиональном уровне. Четкость, композиция уходят на второй план, когда перед тобой — герои войны, защитники нашей Родины. Мой отец тоже прошел Великую Отечественную войну, и в нашем семейном архиве сохранились военные фото. Все фотографии, присланные на конкурс, приходилось пропускать через себя. Ведь каждая из них – это судьба человека. Многие герои этих снимков не дожили до сегодняшних дней. И поэтому всем конкурсным работам хотелось поставить наивысшую оценку». Примечательно, что фото сопровождались краткими рассказами о том, где и когда они сделаны, кто на них запечатлен и какова судьба их героев в годы войны.В двух номинациях были определены по три призера. В номинации «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»: фотографии с мероприятий, посвященных Дню Победы - лучшими были признаны работы Тишковой Тамары Николаевны, члена первичной организации Саратовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, главного редактора газеты «Вестник ветеранов города Саратова», члена Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, которая в течение многих лет пишет о ветеранах Великой Отечественной войны, иллютрируя их снимками. О ее фотографии под названием «Дружбу пронесли через годы» (1 место) так отзывается член жюри, председатель Саратовской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Алексей Киселев:«Много ярких, интересных работ. Но одна фотография - «Дружбу пронесли через годы», запомнилась особенно. На ней – ветераны, участвовавшие в войне. Эти люди прожили долгую жизнь. Несмотря на трудности, которые им выпали, они сохранили дружбу, радость жизни. Они искренне радуются встрече друг с другом. Светлые люди, которые нас защитили».