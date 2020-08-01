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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ 6-августа-2020 — прочитано 202 раз На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета Подробнее... Все конкурсы! Юбилей газеты «Новая степь» Летописцы истории Новоузенского района Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 28-августа-2020 — прочитано 27 раз Юбилей газеты «Новая степь»

Летописцы истории Новоузенского района



А.Колесников и В.Свинарук на задании в поле

Когда вышел в свет первый номер печатного издания в Новоузенском районе? Никто на этот вопрос точно не ответит. Разъединялись и объединялись уезды, районы, области и волости, появлялись и исчезали газеты, менялись их названия…

Но что доподлинно известно – в начала 1900-х годов здесь издавался «Вестник Новоузенского земства». После Октябрьской революции, уже в 1920-х годах, выходила газета «Степной работник». С 1930-м годом связывают открытие объединенного на несколько близлежащих районов печатного органа с символичным по тем временам названием «За коммунизм». Этот год и считается годом основания районной газеты. Поэтому в 2020 году мы отмечает 90 лет со дня создания в Новоузенске периодического печатного издания. Лишь в 1963 году газета Новоузенского района получила то «имя», которое носит и поныне – «Новая степь».

Все последующие годы в районной газете публиковались статьи на местные темы, заметки о наших земляках, творческие работы читателей. В «Новой степи» печатается богатый исторический материал, краеведческие изыскания, информация о событиях в районе и многое другое.

В последнее время районная газета стала еженедельным изданием, она выходит теперь в цветном формате, что дало возможность отображать происходящее в городе и селах полнее и красочнее. Регулярно появляются новые рубрики и тематические страницы, которые интересны новоузенцам. У «Новой степи» сейчас более трех тысяч подписчиков.

Можно смело сказать, что на страницах газеты «Новая степь» за 90 лет скопилось много уникального исторического и краеведческого материала – это очерки о наших земляках, репортажи о знаменательных для района событиях, интересные факты и фотодокументы, которые просто неоткуда больше почерпнуть. Фактически это летопись жизни района. И писали ее люди, журналисты, газетчики.

Они умело возглавляли коллектив редакции газеты,

были талантливыми наставниками молодых коллег

Коллектив газеты всегда оставался верен традициям, заложенным в далекие тридцатые, понимал свою миссию «писать историю современности». Первые редакторы газеты - Виктор Данилович Игнатов и Федор Николаевич Смыков, позже работавшие - Николай Иванович Василенко, Анатолий Михайлович Бадак, Владимир Павлович Клюев.



репортер П.Кухта

Анатолий Михайлович Бадак восемь лет успешно руководил коллективом редакции. Был образован, эрудирован, имел талант педагога, огромные организаторские способности, хорошо разбирался в людях, в их взаимоотношениях. Легко находил общий язык, как с самыми простыми людьми, так и с учеными эрудитами. В журналистах он поощрял творческие способности, учил их верить в себя, свое дарование, писать интересно, критично, выразительным языком. Природный ум, интеллигентность, владение ораторским искусством, организаторские способности делали его прекрасным редактором газеты. Те, кто с ним работал, были ему благодарны за то, что поощрял творчество, помогал в беде, «выбивал» для сотрудников квартиры. В марте 1963 года первый раз под названием «Новая степь» вышла в свет наша районная газета, этот исторический номер подписал в печать Анатолий Михайлович Бадак.

Путевку в жизнь и журналистское мастерство получил в нашем коллективе Владимир Павлович Клюев, работавший несколько лет редактором газеты, заместителем редактора, ответственным секретарем. Он потомственный журналист. В послевоенные годы его отец Павел Иванович макетировал и редактировал районную газету. Журналистское мастерство Клюевых проявилось в 1960-1990 годы и занимает в истории редакции значительную веху. Павел Иванович был заместителем редактора и возглавлял литературное объединение. Он был увлеченным, одаренным человеком. В его арсенале – статьи, корреспонденции, рассказы о людях труда, о родном крае. По его стопам пошел и сын Владимир. Начинал с должности радиокорреспондента, почти десять лет был редактором газеты. Владимир Павлович – большой эрудит, мастер литературного слова и художественной графики. Он автор множества рисованных рубрик и заставок, размещавшихся на страницах «Новой степи». Владимир Павлович постепенно рос профессионально. Он стал ответственным секретарем газеты, заместителем редактора газеты, а затем и редактором. В коллективе пользовался уважением, был наставником молодых коллег. У Владимира Павловича Клюева был и литературный дар – он писал интересные статьи на исторические и краеведческие темы, очерки о земляках, владел и другими журналистскими жанрами. Владимир Павлович был членом Союза журналистов с 1971 года. И везде проявлялся его острый ум, отличное образование, внимание к людям, эрудированность и высочайший профессионализм. Он проявил себя зрелым, опытным журналистом, обладающим глубокими знаниями, профессиональным мышлением, широким кругозором. Благодаря всем этим качествам Владимир Павлович пользовался уважением среди коллег, многие из которых брали с него пример.



В.Клюев в типографии

Более 30 лет возглавлял редакцию Юрий Петрович Тарасов, его личные заслуги высоко оценены, ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Юрий Петрович Тарасов начал сотрудничество с газетой «Новая степь» в качестве внештатного автора в 1970-х годах. Вскоре он был зачислен в штат на должность корреспондента. В начале его творческого пути он писал рассказы о людях труда, о деятельности учебных заведений района, об истории родного края. В 1990 годы, когда начались реформы в экономике, привлекали внимание его аналитические статьи под рубрикой «Крестьянский вопрос». Он писал о дне сегодняшнем в сравнении с прошлым нашего края. Набравшись опыта, через некоторое время стал редактором районной газеты.

Во время работы в нашем издании Юрий Петрович продемонстрировал лучшие качества корреспондента и редактора: аналитический склад ума, способность работать оперативно, умение «видеть» и раскрывать интересные для читателей темы, широкий кругозор, умение писать в нужной стилистике. В качестве редактора он контролировала работу корреспондентов, осуществлял стилистическое и литературное редактирование материалов; кроме того, сам занимался написанием проблемных статей и колонки новостей.

Юрий Петрович был в течение десятилетий наставником молодых журналистов, которые начинали в редакции районной газеты «Новая степь» свой творческий труд – придумывал темы, учил овладевать газетными жанрами, правил материалы, сдаваемые в печать.

Он умел подобрать сплоченный трудоспособный профессиональный творческий коллектив журналистов, настроить их на написание интересных материалов в газете «Новая степь». При руководстве Ю.П.Тарасова Новоузенская районная газета «Новая степь» не раз становилась лауреатом и призером различных областных и всероссийских конкурсов по освещению в средствах массовой информации жизнедеятельности района и по оформлению издания.

В последующие годы коллектив редакции газеты «Новая степь» возглавляли Ольга Аркадьевна Гришина и Людмила Дмитриевна Быкова.

Районные журналисты обладали литературным даром,

писали интересные книги о родном новоузенском крае

Районные журналисты, как правило, владеют многими газетными жанрами. Пишут репортажи, заметки, статьи, очерки, рассказы. Некоторые журналисты, обладающие хорошими литературными способностями, издают книги прозы и стихов.

Вокруг районной газеты «Новая степь» всегда концентрировали творческие люди. Однажды они даже создали литературное объединение. Первое заседание новоузенских поэтов и прозаиков состоялось 19 января 1964 года в 3 часа дня в редакции газеты «Новая степь» по адресу: улица Московская, дом №65. На объявление в местной прессе откликнулись 20 человек. Среди них кроме журналистов, сотрудников редакции были преподаватель техникума, тракторист, электрик, учителя и учащиеся школ. Люди разных профессий решили объединиться в творческое сообщество, литературное объединение «Степные зори».

В те годы на страницах газеты часто выходила «Литературная страница», здесь печатались рассказы и стихи, пьесы и интермедии, фельетоны, повести. Для начинающих литераторов проводилось преподавание основ литературоведения – что такое художественный образ, фабула произведения, основы стихосложения. На страницах газет тех лет можно найти рассказы и очерки В.Сафронова, П.Клюева, Г.Булычева, стихи А.Шилина, Н.Лопухова, А.Перунова и других авторов. Участник литобъединения В.Лаврентьев с рассказом «Селитра» победил в конкурсе художественных произведений, и этот рассказ был напечатан в областной газете «Заря молодежи».



ветеран Великой Отечественной войны П.Саяпин

Самым, пожалуй, ярким представителем первой плеяды молодых литераторов, вышедших из литобъединения, стал Виктор Николаевич Сафронов. Объединение издавало альманахи, где печатали свои произведения многие творческие люди. Печатался там и Виктор Сафронов, заведующий отделом писем редакции газеты «Новая степь». Затем его рассказы и повести стали публиковаться в областных журналах. Изданы были и книги «Гибель чрезвычайного комиссара», «Встречи и расставания», «Завещание», «Живые осколки» и другие. Литературные произведения писателя-земляка не остались без творческих наград. Он лауреат премии Союза писателей России и журнала «Волга».

В.Н.Сафронов родился 26 августа 1938 года, детство и юность прошли в Новоузенске. После окончания десятилетки он начинает сотрудничество с районной газетой «Новая степь» - пишет заметки, очерки, репортажи с полей. Его приглашают на штатную работу в редакцию. Более десяти лет он отдает журналистике: работает в районных газетах Заволжья, редактором местного радиовещания. Затем переезжает в Саратов.

Первый рассказ о молодых целинниках «Не поверил» опубликован в журнале «Молодая гвардия». В 1973 году появился сборник повестей и рассказов «Казачья балка». Потом в издательстве «Современник» была опубликована повесть «Завещание».

Виктор Сафронов заочно учился в Московском полиграфическом институте и Литературном институте имени Горького при Союзе писателей СССР.

В 1990-2000-х годах у Виктора Николаевича вышло еще несколько книг: «Гибель чрезвычайного комиссара», «Встречи и расставания», «Четвертая полоса», «Мой знакомый верблюд», «Саратовские страдания», «Живые осколки» и другие.

В.Н.Сафронов – член Союза писателей России, работал редактором в Приволжском книжном издательстве, долгие годы был ответственным секретарем Саратовской писательской организации.



фотокорреспондент Ю.Сатинов

Патриотическая и военная тематика – были главными в журналистском арсенале

Петра Григорьевича Саяпина, который родился в Новоузенском уезде 1 января 1926 года в крестьянской семье. С 1952 года Петр Григорьевич целиком связал свою жизнь с журналистикой. Сначала стал ответственным секретарем, а затем редактором Питерской районной газеты, а с 1963 года работал ответственным секретарем, заместителем редактора Новоузенской газеты «Новая степь» до ухода на заслуженный отдых.

Одной из основных тем его творчества была Великая Отечественная война, в которой он сам принимал участие. Он часто встречался с ветеранами, записывал их воспоминания. Благодаря его журналистскому труду сохранились для потомков их рассказы о суровом военном времени, о том, как выстояли против фашизма наши земляки на разных фронтах Великой Отечественной войны. Над этой темой он много лет работал как журналист на страницах газеты «Новая степь», готовил тематическую страницу под названием «Ветеран».

Его изыскания и статьи были оформлены в книгу, написанную в соавторстве с видным новоузенским краеведом В.Е.Свистуновым. Книга называлась «Новоузенцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и пользовалась успехом у читателей всех поколений. Сейчас экземпляры этой редкой книги хранятся в Новоузенском краеведческом музее. Роль журналиста Петра Григорьевича Саяпина в сохранении памяти о войне, о подвигах земляков-новоузенцев на фронте и в тылу очень велика.

Огромнейшую помощь оказал в период подготовки к печати районной «Книги памяти». Он знал лично почти всех участников той священной войны, знал и писал об их подвиге вдохновенно. В год 55-летия Победы за подготовку серии очерков о героях войны, земляках-новоузенцах был удостоен высшей журналистской оценки - стал дипломантом областного конкурса «Золотое перо».

Анатолий Матвеевич Ежков был активный общест¬венный корреспондент «Новой степи», страстный эколог, истинный патриот своего край, участник Великой Отече-ственной войны. Анатолий Матвеевич прожил долгую и яркую жизнь. Занимал ответствен¬ные должности в различных отраслях народного хозяйства. Уже во время войны он закончил военную политическую ака¬демию.

После войны Анатолий Матвеевич - на мирном фронте. Его энергия, опти¬мизм, неугомонный характер заряжали товарищей, заставляли вы¬полнять с вдохновением обычную ру¬тинную работу. Самое активное учас¬тие он принимал в военно-патриотиче-ском воспитании молодежи, в пропа¬ганде боевых традиций новоузенцев. Этому посвящены две его книги: «Фрон¬товые были» и «Живы традиции новоузенских патриотов». Анатолий Матвеевич активно сотрудничал со многими средствами массовой информации, его публикации появлялись в центральной печати, он поддерживал тесные связи с фронтовиками.

В конце 70-х годов прошлого века в редакции районной газеты «Новая степь» в Новоузенске появился улыбчивый русоволосый парень. Он только что отслужил в армии на границе с Афганистаном, там начал писать заметки в армейские издания. Почувствовал вкус к сочинительству. И его приняли в нашу газету – корреспондентом. Очерки, подписанные Александром Колесниковым, новоузенцы ждали, с удовольствием читали, любили. И не случайно. Ему удавалось интересно писать о людях и событиях. Такой дар редок, есть далеко не у каждого. На протяжении своей журналистской деятельности он писал для различных областных изданий, был собственным корреспондентом газеты «Саратовские вести».

Предметом его журналистских пристрастий были разные темы. История новоузенского края и родного для него села Куриловки, где Александр родился. Судьбы ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн сегодняшнего дня. Интересные жизненные истории земляков, которые добились успехов в различных областях профессиональной деятельности. Немало было у него и так называемых простых героев, как он выражался, «от сохи»: земледельцев, людей, занимающихся тяжелым крестьянским трудом. И о генералах с академиками, и о сельских тружениках писал он с одинаковым «пиететом». Для автора был интересен сам человек, его сущность, его призвание на земле. Александр Колесников умел пробить «броню» любого собеседника, самого трудного и неподдающегося. А после беседы они – журналист и его герой – чаще всего становились друзьями на всю жизнь, общение не прекращалось. Он находил своих земляков по всей необъятной стране, в ближнем и дальнем зарубежье. Был неутомим в поиске и желании написать о человеке.

Ему удавалась эта магическая вязь слов, сливающаяся в одно повествование. Слова вроде все те же, что употребляет каждый из нас, а стиль его, колесниковский, узнаваемый. Иметь свой неповторимый индивидуальный почерк – мечта каждого пишущего. Счастье, если это удается.

И еще одна удача случилась у члена Союза журналистов России Александра Колесникова в 2013 году – он выпустил книгу, долгожданную, давно задуманную книгу его очерков. Документально-художественное издание «Земляки. Из века в век…» вышло в Новоузенской типографии. В 180-страничном томе 67 глав. Это 67 очерков, зарисовок, журналистских расследований, исторических изысканий, краеведческих эссе.

Книга сразу стала раритетом – не так уж много написано о нашем крае. Ее запросили и музей, и библиотеки, и жители района, неравнодушные к его истории.



заседание литературного объединения в редакции газеты «Новая степь» в 1970-е годы, крайний справа – будущий писатель В.Сафронов

Вот такой вклад в развитие литературного дела внесли в историю родного новоузенского края журналисты районной газеты «Новая степь».

Журналисты, репортеры, фотокорреспонденты -

все «писали историю современности»

За весь период деятельности газеты «Новая степь» прошли десятки корреспондентов. Они оставили разный след и на страницах газеты, и в воспоминаниях коллег и читателей. Сегодня мы вспомним некоторых из них, сравним их журналистский почерк, отметим те жанры, которым они отдавали предпочтение.

Евгения Ароновна Финкельштейн. Она приехала в Новоузенск из Житомира в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны. Филолог по образованию, работала преподавателем. Евгению Ароновну знали в районе все. Она часто бывала в производственных коллективах и учебных заведениях, выступала с лекциями. В 1974 году пришла работать в районную газету «Новая степь» и 16 лет неутомимо писала о людях труда, о сельской интеллигенции, о славных героических традициях наших земляков. Очерки как газетный жанр ей особенно удавались.

Валентин Александрович Свинарук. Он работал в «Новой степи» с 1968 года. Валентин Александрович – родом из села Киевка. Они появился в газете после окончания сельскохозяйственного техникума, стал писать о сельском хозяйстве. Он вырос в селе, хорошо знал жизнь и был сельских жителей и без устали рассказывал на страницах газеты о своих земляках, о героях войны и производства, о людях труда. С ним легко шли на контакт. Он умел тактично разговорить человека, и это давало ему возможность узнавать многое о своем герое. Его очерки, зарисовки, репортажи, корреспонденции, статьи с глубоким анализом экономики легко воспринимались читателями, запоминались.

Валентин Александрович стал заведующим сельскохозяйственным отделом газеты. Много выезжал в колхозы и совхозы, на поля и фермы, был знаком со специалистами, писал аналитические статьи о состоянии сельского хозяйства. Интересовала его и история нашего района. Из-под его пера появлялись краеведческие статьи.

Петр Кухта. В 1970-е годы был корреспондентом-радиоорганизатором в газете «Новая степь». Его репортажи на злобу дня очень нравились новоузенцам. Статьи были острыми и непременно – с элементами сатиры и юмора. Петр получил хорошую репортерскую практику в нашей газете. Впоследствии он работал в саратовских изданиях, был редактором газет «Новый стиль» и «Кому что».

Елена Гудошникова. Эта подпись под статьями появлялась в районной газете «Новая степь» в течение почти 10 лет. Писала Елена, в основном, на экономические темы. Даже точнее – на сельскохозяйственные. Потому что раньше один из отделов газеты так и назывался – отдел сельского хозяйства. А она работала заведующей этим отделом редакции. Что это значило? Постоянно быть в командировках по району: на полевых станах, на вечерних дойках, в бригадах по орошению, в ремонтных мастерских. Елена легко находила общий язык со специалистами, с механизаторами. Каждый день – репортажи, интервью, зарисовки, информации… И все – срочно в номер. А то – устареет. Справлялась, потому что энергия била ключом! Был в ней настоящий журналистский азарт.

Юрий Николаевич Сатинов. Еще учась в школе, увлекся фотографированием. Приобрел первый свой фотоаппарат «Смена-2». И с тех пор стал фотолетописцем Новоузенского района, уже в то время его снимки стали появляться в районной газете «Новая степь» - сценки из школьной жизни, пейзажи, фотографии животных. В фотоклубе областного центра познакомился с операторами тогда еще только организовавшегося Саратовского телевидения. С 1965 года он работал на телевидении. Одновременно принимал участие во всех проходивших в областном центре фотовыставках со своими снимками.

Вернувшись в Новоузенск, Юрий Сатинов вел фотокружок в Доме пионеров, а также был внештатным корреспондентом районной газеты «Новая степь» и областной газеты «Заря молодежи». В это время в районном Доме культуры был организован киноклуб. Юрий Николаевич Сатинов взял в руки кинокамеру и стал снимать фильмы о районе: «Фильм о Новоузенске», «О земле новоузенской» и другие. У Юрия Николаевича есть много дипломов Дома творчества за его фото- и киноработы. Все это время он публиковал свои лучшие снимки в газете «Новая степь».

В 1986 году Ю.Н.Сатинов был принят в штат Новоузенской районной газеты «Новая степь, где потом почти 20 лет проработал фотокорреспондентом. Герои труда, дети, бытовые зарисовки, портреты, жанровые снимки, пейзажи - его фотокамере было все подвластно. Поистине не будет преувеличением отметить, что он знает буквально весь район, каждый поселок и хутор. И его в районе знают все.

Подпись Юрия Сатинова под снимком - это знак высокого качества. Основное подтверждение его профессионализма - это снимки, появлявшиеся в районной газете «Новая степь» в течение 40 лет и до сих пор хранящиеся в архиве редакции как бесценный исторический фонд.

Лидия Федоровна Аникеева. «Быть журналистом – это интересно, но в то же время это очень ответственная работа, потому что мир узнает о новостях именно из уст журналистов, и важно донести до читателя информацию, не искажая ее», - с этих слов начинает свои встречи с молодежью Лидия Федоровна.

Свой трудовой путь в журналистике Лидия Федоровна начинала в многотиражных и городской объединенной газете «Красный Октябрь» города Сызрань Самарской области. В 1970 году приехала в Новоузенск и стала работать корреспондентом газеты «Новая степь», затем - заведующей отделом писем, сельского хозяйства, ответственным секретарем. Она из тех редких журналистов, которые прежде чем взяться за тему своей информации или репортажа, досконально изучала, прекрасно владела знаниями по агрономии, животноводству.

С марта 1989 года возглавила в редакции первичную журналистскую организацию.

В 1996 году Лидия Федоровна стала победителем областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года и получила Диплом «Золотое перо» Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. В 2001 году награждена Почетной грамотой Союза журналистов России за многолетний труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию. В 2003 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Татьяна Алексеевна Щербакова. В 1985 году она поступила в газету «Новая степь» на должность корреспондента радиовещания, ее голос долгие голос звучал в эфире, встречая утро вместе с новоузенцами. Затем была работа в отделе писем, а это постоянное общение с людьми, вникание в проблемы. И Татьяна Алексеевна с душой этому отдавалась, переживала за собеседников газеты, старалась помочь, ходила по инстанциям. Работа с поступающими в редакцию письмами земляков - это была одна из ее основных задач. А писем было много, и именно они являлись подсказками тем для многих газетных публикаций Татьяны Алексеевны. Ее перу принадлежат публикации о пенсионной реформе, о защите прав материнства и детства, о проблемах инвалидов, малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения.

Т.А.Щербакова известна всем жителям района, подписчикам газеты «Новая

степь» тем, что тепло писала о людях земли новоузенской, о многодетных

семьях, о супругах, проживших в браке много лет, чья совместная жизнь является

примером для других. Многие газетные публикации Т.А.Щербаковой имеют несомненную ценность для жителей района, вызывают интерес и отклик в сердцах людей. Социальная жизнь района многообразна, поэтому ей приходилось писать о культуре, спорте, здравоохранении, милиции, суде, коммунальных проблемах, торговле и многом другом. В коллективе знают, что это человек неравнодушный, всегда придет на помощь, никого не оставит в беде.

Т.А.Щербакова трудилась в газете «Новая степь» 30 лет, с 1994 года она член Союза журналистов России.

Также в разные годы корреспондентами работали в редакции газеты «Новая степь» А.И.Нечаев, Н.И.Чернышов, Н.Куликов, А.Попов, С.Безруков, В.Морозов, Е.Щербакова, О.Мохунь и другие. К сожалению, о некоторых из них осталось мало сведений в нашем редакционном архиве. Другие проработали в «Новой степи» совсем немного. Но все литературные сотрудники оставили след на страницах районного издания, которому в этом году исполняется 90 лет.

Сегодняшний день «Новой степи»

Поскольку газета «Новая степь» - единственное печатное издание, выходящее в районе, только из нее читатели могут почерпнуть информацию о жизнедеятельности района. Это налагает на редакцию непростые обязанности – наиболее полно охватывать все, что происходит, учитывать при этом интересы всех слоев населения. Информационная насыщенность газеты достаточно высока – от 4 до 8 публикаций на полосе. Районная газета информирует жителей района о событиях, происходящих в экономике, политике и социальной сфере области и района. Журналисты знакомят читателей с жизнью сельской глубинки, с портретами людей труда. Постоянно публикуются на страницах районной газеты актуальные интервью на самые различные темы, которые напрямую затрагивают новоузенцев – это социальная защита населения, благоустройство, забота о ветеранах, зарисовки об увлечениях людей. Журналисты пытаются ориентировать читательскую аудиторию на духовные ценности. Этому подчинены материалы под рубриками «Тепло родного очага», «Высокий долг», «Память», «Достойная жизнь», «Религия и общество», «Воспитание патриотов» и другие.

Разножанровость публикаций также способствует читабельности статей журналистов «Новой степи» среди разных слоев населения. В газете присутствуют статьи, очерки, обзоры, репортажи, богатый иллюстрированный материал.

С 2010 года редакция перешла на компьютерное макетирование, что расширило работу по оперативности верстки газеты, быстрого реагирования на событийные материалы.

Работа редакции газеты «Новая степь» неоднократно отмечалась как одна из лучших в Саратовской области. Газете было присуждено второе место в 1997 году и третье место в 1998 году в конкурсах «На лучшее оформление и полиграфическое исполнение городских и районных газет». Наши подборки об истории родного края высоко оцениваются на областном уровне. В 2010 году газета была награждена Дипломом первой степени в конкурсе «Свет Великой Победы». Газета имеет Почетный знак губернатора «За стойкость и выживание», награждалась различными Дипломами за творческие успехи.

Коллектив редакции уже много лет возглавляет инициативный, творческий и профессиональный человек - Ирина Александровна Харламова. Журналисты, которые работают в газете – это дважды лауреат премии «Золотое перо» Саратовской региональной организации Союза журналистов России Татьяна Платонова и корреспондент Андрей Кочегаров, который в прошлом году пополнил ряды Союза журналистов России.

История районной газеты «Новая степь» продолжается…

Подготовила Татьяна ПЛАТОНОВА.

Когда вышел в свет первый номер печатного издания в Новоузенском районе? Никто на этот вопрос точно не ответит. Разъединялись и объединялись уезды, районы, области и волости, появлялись и исчезали газеты, менялись их названия…Но что доподлинно известно – в начала 1900-х годов здесь издавался «Вестник Новоузенского земства». После Октябрьской революции, уже в 1920-х годах, выходила газета «Степной работник». С 1930-м годом связывают открытие объединенного на несколько близлежащих районов печатного органа с символичным по тем временам названием «За коммунизм». Этот год и считается годом основания районной газеты. Поэтому в 2020 году мы отмечает 90 лет со дня создания в Новоузенске периодического печатного издания. Лишь в 1963 году газета Новоузенского района получила то «имя», которое носит и поныне – «Новая степь».Все последующие годы в районной газете публиковались статьи на местные темы, заметки о наших земляках, творческие работы читателей. В «Новой степи» печатается богатый исторический материал, краеведческие изыскания, информация о событиях в районе и многое другое.В последнее время районная газета стала еженедельным изданием, она выходит теперь в цветном формате, что дало возможность отображать происходящее в городе и селах полнее и красочнее. Регулярно появляются новые рубрики и тематические страницы, которые интересны новоузенцам. У «Новой степи» сейчас более трех тысяч подписчиков.Можно смело сказать, что на страницах газеты «Новая степь» за 90 лет скопилось много уникального исторического и краеведческого материала – это очерки о наших земляках, репортажи о знаменательных для района событиях, интересные факты и фотодокументы, которые просто неоткуда больше почерпнуть. Фактически это летопись жизни района. И писали ее люди, журналисты, газетчики.Они умело возглавляли коллектив редакции газеты,были талантливыми наставниками молодых коллегКоллектив газеты всегда оставался верен традициям, заложенным в далекие тридцатые, понимал свою миссию «писать историю современности». Первые редакторы газеты - Виктор Данилович Игнатов и Федор Николаевич Смыков, позже работавшие - Николай Иванович Василенко, Анатолий Михайлович Бадак, Владимир Павлович Клюев.Анатолий Михайлович Бадак восемь лет успешно руководил коллективом редакции. Был образован, эрудирован, имел талант педагога, огромные организаторские способности, хорошо разбирался в людях, в их взаимоотношениях. Легко находил общий язык, как с самыми простыми людьми, так и с учеными эрудитами. В журналистах он поощрял творческие способности, учил их верить в себя, свое дарование, писать интересно, критично, выразительным языком. Природный ум, интеллигентность, владение ораторским искусством, организаторские способности делали его прекрасным редактором газеты. Те, кто с ним работал, были ему благодарны за то, что поощрял творчество, помогал в беде, «выбивал» для сотрудников квартиры. В марте 1963 года первый раз под названием «Новая степь» вышла в свет наша районная газета, этот исторический номер подписал в печать Анатолий Михайлович Бадак.Путевку в жизнь и журналистское мастерство получил в нашем коллективе Владимир Павлович Клюев, работавший несколько лет редактором газеты, заместителем редактора, ответственным секретарем. Он потомственный журналист. В послевоенные годы его отец Павел Иванович макетировал и редактировал районную газету. Журналистское мастерство Клюевых проявилось в 1960-1990 годы и занимает в истории редакции значительную веху. Павел Иванович был заместителем редактора и возглавлял литературное объединение. Он был увлеченным, одаренным человеком. В его арсенале – статьи, корреспонденции, рассказы о людях труда, о родном крае. По его стопам пошел и сын Владимир. Начинал с должности радиокорреспондента, почти десять лет был редактором газеты. Владимир Павлович – большой эрудит, мастер литературного слова и художественной графики. Он автор множества рисованных рубрик и заставок, размещавшихся на страницах «Новой степи». Владимир Павлович постепенно рос профессионально. Он стал ответственным секретарем газеты, заместителем редактора газеты, а затем и редактором. В коллективе пользовался уважением, был наставником молодых коллег. У Владимира Павловича Клюева был и литературный дар – он писал интересные статьи на исторические и краеведческие темы, очерки о земляках, владел и другими журналистскими жанрами. Владимир Павлович был членом Союза журналистов с 1971 года. И везде проявлялся его острый ум, отличное образование, внимание к людям, эрудированность и высочайший профессионализм. Он проявил себя зрелым, опытным журналистом, обладающим глубокими знаниями, профессиональным мышлением, широким кругозором. Благодаря всем этим качествам Владимир Павлович пользовался уважением среди коллег, многие из которых брали с него пример.Более 30 лет возглавлял редакцию Юрий Петрович Тарасов, его личные заслуги высоко оценены, ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Юрий Петрович Тарасов начал сотрудничество с газетой «Новая степь» в качестве внештатного автора в 1970-х годах. Вскоре он был зачислен в штат на должность корреспондента. В начале его творческого пути он писал рассказы о людях труда, о деятельности учебных заведений района, об истории родного края. В 1990 годы, когда начались реформы в экономике, привлекали внимание его аналитические статьи под рубрикой «Крестьянский вопрос». Он писал о дне сегодняшнем в сравнении с прошлым нашего края. Набравшись опыта, через некоторое время стал редактором районной газеты.Во время работы в нашем издании Юрий Петрович продемонстрировал лучшие качества корреспондента и редактора: аналитический склад ума, способность работать оперативно, умение «видеть» и раскрывать интересные для читателей темы, широкий кругозор, умение писать в нужной стилистике. В качестве редактора он контролировала работу корреспондентов, осуществлял стилистическое и литературное редактирование материалов; кроме того, сам занимался написанием проблемных статей и колонки новостей.Юрий Петрович был в течение десятилетий наставником молодых журналистов, которые начинали в редакции районной газеты «Новая степь» свой творческий труд – придумывал темы, учил овладевать газетными жанрами, правил материалы, сдаваемые в печать.Он умел подобрать сплоченный трудоспособный профессиональный творческий коллектив журналистов, настроить их на написание интересных материалов в газете «Новая степь». При руководстве Ю.П.Тарасова Новоузенская районная газета «Новая степь» не раз становилась лауреатом и призером различных областных и всероссийских конкурсов по освещению в средствах массовой информации жизнедеятельности района и по оформлению издания.В последующие годы коллектив редакции газеты «Новая степь» возглавляли Ольга Аркадьевна Гришина и Людмила Дмитриевна Быкова.Районные журналисты обладали литературным даром,писали интересные книги о родном новоузенском краеРайонные журналисты, как правило, владеют многими газетными жанрами. Пишут репортажи, заметки, статьи, очерки, рассказы. Некоторые журналисты, обладающие хорошими литературными способностями, издают книги прозы и стихов.Вокруг районной газеты «Новая степь» всегда концентрировали творческие люди. Однажды они даже создали литературное объединение. Первое заседание новоузенских поэтов и прозаиков состоялось 19 января 1964 года в 3 часа дня в редакции газеты «Новая степь» по адресу: улица Московская, дом №65. На объявление в местной прессе откликнулись 20 человек. Среди них кроме журналистов, сотрудников редакции были преподаватель техникума, тракторист, электрик, учителя и учащиеся школ. Люди разных профессий решили объединиться в творческое сообщество, литературное объединение «Степные зори».В те годы на страницах газеты часто выходила «Литературная страница», здесь печатались рассказы и стихи, пьесы и интермедии, фельетоны, повести. Для начинающих литераторов проводилось преподавание основ литературоведения – что такое художественный образ, фабула произведения, основы стихосложения. На страницах газет тех лет можно найти рассказы и очерки В.Сафронова, П.Клюева, Г.Булычева, стихи А.Шилина, Н.Лопухова, А.Перунова и других авторов. Участник литобъединения В.Лаврентьев с рассказом «Селитра» победил в конкурсе художественных произведений, и этот рассказ был напечатан в областной газете «Заря молодежи».Самым, пожалуй, ярким представителем первой плеяды молодых литераторов, вышедших из литобъединения, стал Виктор Николаевич Сафронов. Объединение издавало альманахи, где печатали свои произведения многие творческие люди. Печатался там и Виктор Сафронов, заведующий отделом писем редакции газеты «Новая степь». Затем его рассказы и повести стали публиковаться в областных журналах. Изданы были и книги «Гибель чрезвычайного комиссара», «Встречи и расставания», «Завещание», «Живые осколки» и другие. Литературные произведения писателя-земляка не остались без творческих наград. Он лауреат премии Союза писателей России и журнала «Волга».В.Н.Сафронов родился 26 августа 1938 года, детство и юность прошли в Новоузенске. После окончания десятилетки он начинает сотрудничество с районной газетой «Новая степь» - пишет заметки, очерки, репортажи с полей. Его приглашают на штатную работу в редакцию. Более десяти лет он отдает журналистике: работает в районных газетах Заволжья, редактором местного радиовещания. Затем переезжает в Саратов.Первый рассказ о молодых целинниках «Не поверил» опубликован в журнале «Молодая гвардия». В 1973 году появился сборник повестей и рассказов «Казачья балка». Потом в издательстве «Современник» была опубликована повесть «Завещание».Виктор Сафронов заочно учился в Московском полиграфическом институте и Литературном институте имени Горького при Союзе писателей СССР.В 1990-2000-х годах у Виктора Николаевича вышло еще несколько книг: «Гибель чрезвычайного комиссара», «Встречи и расставания», «Четвертая полоса», «Мой знакомый верблюд», «Саратовские страдания», «Живые осколки» и другие.В.Н.Сафронов – член Союза писателей России, работал редактором в Приволжском книжном издательстве, долгие годы был ответственным секретарем Саратовской писательской организации.Патриотическая и военная тематика – были главными в журналистском арсеналеПетра Григорьевича Саяпина, который родился в Новоузенском уезде 1 января 1926 года в крестьянской семье. С 1952 года Петр Григорьевич целиком связал свою жизнь с журналистикой. Сначала стал ответственным секретарем, а затем редактором Питерской районной газеты, а с 1963 года работал ответственным секретарем, заместителем редактора Новоузенской газеты «Новая степь» до ухода на заслуженный отдых.Одной из основных тем его творчества была Великая Отечественная война, в которой он сам принимал участие. Он часто встречался с ветеранами, записывал их воспоминания. Благодаря его журналистскому труду сохранились для потомков их рассказы о суровом военном времени, о том, как выстояли против фашизма наши земляки на разных фронтах Великой Отечественной войны. Над этой темой он много лет работал как журналист на страницах газеты «Новая степь», готовил тематическую страницу под названием «Ветеран».Его изыскания и статьи были оформлены в книгу, написанную в соавторстве с видным новоузенским краеведом В.Е.Свистуновым. Книга называлась «Новоузенцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и пользовалась успехом у читателей всех поколений. Сейчас экземпляры этой редкой книги хранятся в Новоузенском краеведческом музее. Роль журналиста Петра Григорьевича Саяпина в сохранении памяти о войне, о подвигах земляков-новоузенцев на фронте и в тылу очень велика.Огромнейшую помощь оказал в период подготовки к печати районной «Книги памяти». Он знал лично почти всех участников той священной войны, знал и писал об их подвиге вдохновенно. В год 55-летия Победы за подготовку серии очерков о героях войны, земляках-новоузенцах был удостоен высшей журналистской оценки - стал дипломантом областного конкурса «Золотое перо».Анатолий Матвеевич Ежков был активный общест¬венный корреспондент «Новой степи», страстный эколог, истинный патриот своего край, участник Великой Отече-ственной войны. Анатолий Матвеевич прожил долгую и яркую жизнь. Занимал ответствен¬ные должности в различных отраслях народного хозяйства. Уже во время войны он закончил военную политическую ака¬демию.После войны Анатолий Матвеевич - на мирном фронте. Его энергия, опти¬мизм, неугомонный характер заряжали товарищей, заставляли вы¬полнять с вдохновением обычную ру¬тинную работу. Самое активное учас¬тие он принимал в военно-патриотиче-ском воспитании молодежи, в пропа¬ганде боевых традиций новоузенцев. Этому посвящены две его книги: «Фрон¬товые были» и «Живы традиции новоузенских патриотов». Анатолий Матвеевич активно сотрудничал со многими средствами массовой информации, его публикации появлялись в центральной печати, он поддерживал тесные связи с фронтовиками.В конце 70-х годов прошлого века в редакции районной газеты «Новая степь» в Новоузенске появился улыбчивый русоволосый парень. Он только что отслужил в армии на границе с Афганистаном, там начал писать заметки в армейские издания. Почувствовал вкус к сочинительству. И его приняли в нашу газету – корреспондентом. Очерки, подписанные Александром Колесниковым, новоузенцы ждали, с удовольствием читали, любили. И не случайно. Ему удавалось интересно писать о людях и событиях. Такой дар редок, есть далеко не у каждого. На протяжении своей журналистской деятельности он писал для различных областных изданий, был собственным корреспондентом газеты «Саратовские вести».Предметом его журналистских пристрастий были разные темы. История новоузенского края и родного для него села Куриловки, где Александр родился. Судьбы ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн сегодняшнего дня. Интересные жизненные истории земляков, которые добились успехов в различных областях профессиональной деятельности. Немало было у него и так называемых простых героев, как он выражался, «от сохи»: земледельцев, людей, занимающихся тяжелым крестьянским трудом. И о генералах с академиками, и о сельских тружениках писал он с одинаковым «пиететом». Для автора был интересен сам человек, его сущность, его призвание на земле. Александр Колесников умел пробить «броню» любого собеседника, самого трудного и неподдающегося. А после беседы они – журналист и его герой – чаще всего становились друзьями на всю жизнь, общение не прекращалось. Он находил своих земляков по всей необъятной стране, в ближнем и дальнем зарубежье. Был неутомим в поиске и желании написать о человеке.Ему удавалась эта магическая вязь слов, сливающаяся в одно повествование. Слова вроде все те же, что употребляет каждый из нас, а стиль его, колесниковский, узнаваемый. Иметь свой неповторимый индивидуальный почерк – мечта каждого пишущего. Счастье, если это удается.И еще одна удача случилась у члена Союза журналистов России Александра Колесникова в 2013 году – он выпустил книгу, долгожданную, давно задуманную книгу его очерков. Документально-художественное издание «Земляки. Из века в век…» вышло в Новоузенской типографии. В 180-страничном томе 67 глав. Это 67 очерков, зарисовок, журналистских расследований, исторических изысканий, краеведческих эссе.Книга сразу стала раритетом – не так уж много написано о нашем крае. Ее запросили и музей, и библиотеки, и жители района, неравнодушные к его истории.Вот такой вклад в развитие литературного дела внесли в историю родного новоузенского края журналисты районной газеты «Новая степь».Журналисты, репортеры, фотокорреспонденты -все «писали историю современности»За весь период деятельности газеты «Новая степь» прошли десятки корреспондентов. Они оставили разный след и на страницах газеты, и в воспоминаниях коллег и читателей. Сегодня мы вспомним некоторых из них, сравним их журналистский почерк, отметим те жанры, которым они отдавали предпочтение.Евгения Ароновна Финкельштейн. Она приехала в Новоузенск из Житомира в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны. Филолог по образованию, работала преподавателем. Евгению Ароновну знали в районе все. Она часто бывала в производственных коллективах и учебных заведениях, выступала с лекциями. В 1974 году пришла работать в районную газету «Новая степь» и 16 лет неутомимо писала о людях труда, о сельской интеллигенции, о славных героических традициях наших земляков. Очерки как газетный жанр ей особенно удавались.Валентин Александрович Свинарук. Он работал в «Новой степи» с 1968 года. Валентин Александрович – родом из села Киевка. Они появился в газете после окончания сельскохозяйственного техникума, стал писать о сельском хозяйстве. Он вырос в селе, хорошо знал жизнь и был сельских жителей и без устали рассказывал на страницах газеты о своих земляках, о героях войны и производства, о людях труда. С ним легко шли на контакт. Он умел тактично разговорить человека, и это давало ему возможность узнавать многое о своем герое. Его очерки, зарисовки, репортажи, корреспонденции, статьи с глубоким анализом экономики легко воспринимались читателями, запоминались.Валентин Александрович стал заведующим сельскохозяйственным отделом газеты. Много выезжал в колхозы и совхозы, на поля и фермы, был знаком со специалистами, писал аналитические статьи о состоянии сельского хозяйства. Интересовала его и история нашего района. Из-под его пера появлялись краеведческие статьи.Петр Кухта. В 1970-е годы был корреспондентом-радиоорганизатором в газете «Новая степь». Его репортажи на злобу дня очень нравились новоузенцам. Статьи были острыми и непременно – с элементами сатиры и юмора. Петр получил хорошую репортерскую практику в нашей газете. Впоследствии он работал в саратовских изданиях, был редактором газет «Новый стиль» и «Кому что».Елена Гудошникова. Эта подпись под статьями появлялась в районной газете «Новая степь» в течение почти 10 лет. Писала Елена, в основном, на экономические темы. Даже точнее – на сельскохозяйственные. Потому что раньше один из отделов газеты так и назывался – отдел сельского хозяйства. А она работала заведующей этим отделом редакции. Что это значило? Постоянно быть в командировках по району: на полевых станах, на вечерних дойках, в бригадах по орошению, в ремонтных мастерских. Елена легко находила общий язык со специалистами, с механизаторами. Каждый день – репортажи, интервью, зарисовки, информации… И все – срочно в номер. А то – устареет. Справлялась, потому что энергия била ключом! Был в ней настоящий журналистский азарт.Юрий Николаевич Сатинов. Еще учась в школе, увлекся фотографированием. Приобрел первый свой фотоаппарат «Смена-2». И с тех пор стал фотолетописцем Новоузенского района, уже в то время его снимки стали появляться в районной газете «Новая степь» - сценки из школьной жизни, пейзажи, фотографии животных. В фотоклубе областного центра познакомился с операторами тогда еще только организовавшегося Саратовского телевидения. С 1965 года он работал на телевидении. Одновременно принимал участие во всех проходивших в областном центре фотовыставках со своими снимками.Вернувшись в Новоузенск, Юрий Сатинов вел фотокружок в Доме пионеров, а также был внештатным корреспондентом районной газеты «Новая степь» и областной газеты «Заря молодежи». В это время в районном Доме культуры был организован киноклуб. Юрий Николаевич Сатинов взял в руки кинокамеру и стал снимать фильмы о районе: «Фильм о Новоузенске», «О земле новоузенской» и другие. У Юрия Николаевича есть много дипломов Дома творчества за его фото- и киноработы. Все это время он публиковал свои лучшие снимки в газете «Новая степь».В 1986 году Ю.Н.Сатинов был принят в штат Новоузенской районной газеты «Новая степь, где потом почти 20 лет проработал фотокорреспондентом. Герои труда, дети, бытовые зарисовки, портреты, жанровые снимки, пейзажи - его фотокамере было все подвластно. Поистине не будет преувеличением отметить, что он знает буквально весь район, каждый поселок и хутор. И его в районе знают все.Подпись Юрия Сатинова под снимком - это знак высокого качества. Основное подтверждение его профессионализма - это снимки, появлявшиеся в районной газете «Новая степь» в течение 40 лет и до сих пор хранящиеся в архиве редакции как бесценный исторический фонд.Лидия Федоровна Аникеева. «Быть журналистом – это интересно, но в то же время это очень ответственная работа, потому что мир узнает о новостях именно из уст журналистов, и важно донести до читателя информацию, не искажая ее», - с этих слов начинает свои встречи с молодежью Лидия Федоровна.Свой трудовой путь в журналистике Лидия Федоровна начинала в многотиражных и городской объединенной газете «Красный Октябрь» города Сызрань Самарской области. В 1970 году приехала в Новоузенск и стала работать корреспондентом газеты «Новая степь», затем - заведующей отделом писем, сельского хозяйства, ответственным секретарем. Она из тех редких журналистов, которые прежде чем взяться за тему своей информации или репортажа, досконально изучала, прекрасно владела знаниями по агрономии, животноводству.С марта 1989 года возглавила в редакции первичную журналистскую организацию.В 1996 году Лидия Федоровна стала победителем областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года и получила Диплом «Золотое перо» Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. В 2001 году награждена Почетной грамотой Союза журналистов России за многолетний труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию. В 2003 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».Татьяна Алексеевна Щербакова. В 1985 году она поступила в газету «Новая степь» на должность корреспондента радиовещания, ее голос долгие голос звучал в эфире, встречая утро вместе с новоузенцами. Затем была работа в отделе писем, а это постоянное общение с людьми, вникание в проблемы. И Татьяна Алексеевна с душой этому отдавалась, переживала за собеседников газеты, старалась помочь, ходила по инстанциям. Работа с поступающими в редакцию письмами земляков - это была одна из ее основных задач. А писем было много, и именно они являлись подсказками тем для многих газетных публикаций Татьяны Алексеевны. Ее перу принадлежат публикации о пенсионной реформе, о защите прав материнства и детства, о проблемах инвалидов, малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения.Т.А.Щербакова известна всем жителям района, подписчикам газеты «Новаястепь» тем, что тепло писала о людях земли новоузенской, о многодетныхсемьях, о супругах, проживших в браке много лет, чья совместная жизнь являетсяпримером для других. Многие газетные публикации Т.А.Щербаковой имеют несомненную ценность для жителей района, вызывают интерес и отклик в сердцах людей. Социальная жизнь района многообразна, поэтому ей приходилось писать о культуре, спорте, здравоохранении, милиции, суде, коммунальных проблемах, торговле и многом другом. В коллективе знают, что это человек неравнодушный, всегда придет на помощь, никого не оставит в беде.Т.А.Щербакова трудилась в газете «Новая степь» 30 лет, с 1994 года она член Союза журналистов России.Также в разные годы корреспондентами работали в редакции газеты «Новая степь» А.И.Нечаев, Н.И.Чернышов, Н.Куликов, А.Попов, С.Безруков, В.Морозов, Е.Щербакова, О.Мохунь и другие. К сожалению, о некоторых из них осталось мало сведений в нашем редакционном архиве. Другие проработали в «Новой степи» совсем немного. Но все литературные сотрудники оставили след на страницах районного издания, которому в этом году исполняется 90 лет.Сегодняшний день «Новой степи»Поскольку газета «Новая степь» - единственное печатное издание, выходящее в районе, только из нее читатели могут почерпнуть информацию о жизнедеятельности района. Это налагает на редакцию непростые обязанности – наиболее полно охватывать все, что происходит, учитывать при этом интересы всех слоев населения. Информационная насыщенность газеты достаточно высока – от 4 до 8 публикаций на полосе. Районная газета информирует жителей района о событиях, происходящих в экономике, политике и социальной сфере области и района. Журналисты знакомят читателей с жизнью сельской глубинки, с портретами людей труда. Постоянно публикуются на страницах районной газеты актуальные интервью на самые различные темы, которые напрямую затрагивают новоузенцев – это социальная защита населения, благоустройство, забота о ветеранах, зарисовки об увлечениях людей. Журналисты пытаются ориентировать читательскую аудиторию на духовные ценности. Этому подчинены материалы под рубриками «Тепло родного очага», «Высокий долг», «Память», «Достойная жизнь», «Религия и общество», «Воспитание патриотов» и другие.Разножанровость публикаций также способствует читабельности статей журналистов «Новой степи» среди разных слоев населения. В газете присутствуют статьи, очерки, обзоры, репортажи, богатый иллюстрированный материал.С 2010 года редакция перешла на компьютерное макетирование, что расширило работу по оперативности верстки газеты, быстрого реагирования на событийные материалы.Работа редакции газеты «Новая степь» неоднократно отмечалась как одна из лучших в Саратовской области. Газете было присуждено второе место в 1997 году и третье место в 1998 году в конкурсах «На лучшее оформление и полиграфическое исполнение городских и районных газет». Наши подборки об истории родного края высоко оцениваются на областном уровне. В 2010 году газета была награждена Дипломом первой степени в конкурсе «Свет Великой Победы». Газета имеет Почетный знак губернатора «За стойкость и выживание», награждалась различными Дипломами за творческие успехи.Коллектив редакции уже много лет возглавляет инициативный, творческий и профессиональный человек - Ирина Александровна Харламова. Журналисты, которые работают в газете – это дважды лауреат премии «Золотое перо» Саратовской региональной организации Союза журналистов России Татьяна Платонова и корреспондент Андрей Кочегаров, который в прошлом году пополнил ряды Союза журналистов России.