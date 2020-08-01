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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: ПРИЕМ РАБОТ НА «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2020» ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ 6-августа-2020 — прочитано 202 раз На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета На конкурс уже представлено более 130 заявок от киноавторов из 23 регионов России и Республики Казахстан. До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней. По информации оргкомитета Подробнее... Все конкурсы! СЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОЙСКО Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 26-августа-2020 — прочитано 41 раз КОНКУРC «ПОМНИТЬ ВЕЧНО»



СЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОЙСКО



Новоузенский район был всегда сельскохозяйственным, поэтому большинство призывников в Великую Отечественную войну попадали в танковые войска, садились за руль военных полуторок. Выяснилось, что очень многие наши земляки на войне профессии и не меняли, они были трактористами, водителями, механиками, электриками. Причем работали частенько под прицельным и шквальным огнем так, что получали высшие боевые награды Родины

Легенды о тракторах на войне

В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с этим было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Это порождало легенды, которые рассказывали в окопах. Так, говорят, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 «танков», обшитых листами брони, а ещё 60 таких же боевых единиц были использованы в боевых действиях под селом Великий Дальник на Южном секторе обороны. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака проводилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство.

За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их «НИ-1», что расшифровывалось «На испуг».



Задачи и ордена трактористов



Но все же основная задача тракторов и трактористов была иная. Они оттаскивали с поля боя боевую технику, спасали раненых, транспортировали орудия иной раз и во время боя, ремонтировали, пробивали дорогу армии в бездорожье. И работали так, что получали высокие боевые награды. Награждать медалями и орденами массово стали в период войны, в основном, с 1943 года. Во-первых, до того отступали, хотя подвигов и при отступлении было достаточно, гибли, во-вторых, было много неразберихи, путаницы. Но позже, если кто-то вдруг ознакомится с критериями награждений, то он поймет насколько четко была разработана система присвоения и вручения наград. Заслуженно разработаны они были и для технических специалистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1943 года учредили даже Нагрудный знак «Отличный тракторист».



Два ордена



Уроженец села Пограничного Леонид Феоктистович Климов был призван на фронт в июле 1941 года. Попал в Крым, где окончил курсы танкистов, там же принял и свой первый бой. Его часть попала в окружение, но танкисты смогли вырваться. В боях за Керчь, где фашисты наравне с огнестрельным применяли и химическое оружие, был ранен. После излечения в саратовском госпитале наш земляк вновь попал в родную часть, которая в это время воевала под Сталинградом. Затем был Севастополь, бои за Киев и конечный пункт фронтовых дорог – Берлин.

Воевал Л.Ф.Климов отважно, о чем говорят и его награды: Орден Отечественной войны второй степени, орден Красной Звезды, медали. В обязанности Леонида Феоктистовича входила задача эвакуации подбитых танков и самоходных орудий, а также их экипажей, с поля боя. Вот лишь две небольших выписки из наградных листов. «За время работы на тракторе т.Климов эвакуировал 59 танков, в том числе с поля боя – 23 танка (сентябрь, 1944)». «При эвакуации двух самоходных устройств 17.4.45 г. в районе Закиндорф, танки находились на минном поле и под интенсивным артиллерийским обстрелом. Тов.Климов, невзирая на обстрел, разведал пути подъезда к танкам, разминировал пути подъезда и эвакуировал танки (май, 1945)». За 4 года войны Леонид Феоктистович был ранен 5 раз. В 1946 году он вернулся в родное село.



Встретил Победу с медалью



Его взяли на фронт 23 июля 1941 года. Вместе со своими земляками попал Василий Андреевич Низовин в город Орел.

Мирная профессия тракториста, землепашца пригодилась и на войне. Служил он в технических войсках на привычном стальном коне. Вот только задачи время ставило другие. Основная - обеспечивать продвижение наших войск в условиях российского бездорожья.

Дивизия, в которой находился Василий Андреевич, миновала Брянск, Тулу и оказалась под Москвой в городе Коломне. Технический батальон пробивал дороги к нашим частям, окруженным врагом, сквозь густые леса и глубокие сугробы, обеспечивая их оружием, боеприпасами и продуктами питания. Мороз свирепствовал. Валил снег, наметая сугробы, глубина которых достигала более метра.

- Случалось так, - вспоминал Василий Андреевич, - что, сдвигая бульдозером сугроб, выворачивал окаменевшие от мороза трупы немцев. Общими усилиями регулярных частей армии, ценой массового героизма, самоотверженности наших бойцов под Москвой удалось одержать победу.

А победу 45-го Василий Андреевич встретил в Польше. Награжден медалью «За боевые заслуги». В наградном листе командир части писал о Василии Низовине:

«Не считаясь со временем и погодой, сознавая свой долг максимальной помощи по разгрому немецких оккупантов, бессменно по 14-16 часов, а при болезни другого тракториста не слезая с трактора 24 часа, обеспечивал укатку летного поля и содержание аэродрома в отличном состоянии для полетов всех типов самолетов. Не допустил ни одного дня перерыва работы на аэродроме летной части, за что имеет неоднократные поощрения от командования части и обслуживаемого авиаполка.

Любовным отношением к своей технике добился постоянной ее готовности и за два месяца сэкономил 555 килограммов горючего».



Его «Тигры» на выставке в Москве



Пришло письмо в редакцию от Михаила Краснова, который написал о своем отце, где он рассказал семейную историю. В семье помнят, что Краснов был танкистом. Многим даже не очень удобно было в то время говорить – воевал, был трактористом. Легко в те годы относились к наградам. Играли дети с ними, многие не берегли их, потому что просто хотели забыть военные ужасы. Мало рассказывали в семье о тяжелейших испытаниях. Поэтому в семьях не все знали, как их папы воевали. Во многих.

А как зря! Ведь их вклад в победу под пулями и бомбежками был очень весом. Редакции на сайте «Подвиг народа», отображающем архивные документы, удалось найти дополнительные сведения. Да какие!

Василий Михайлович Краснов получил боевой орден Отечественной войны второй степени. На сайте «Подвиг народа» в наградном листе зафиксировано :

«Тов. Краснов за период с января по март 1945 года на своем тракторе ЧТЗ-65 вытащил с нейтральной зоны под интенсивным огнем противника, на расстояние 20-40 километров, 16 тяжело застрявших средних танков, в паре с двумя-тремя тракторами - 15 тяжелых. Кроме того, участвовал в вытягивании также под шквальным огнем противника тяжелых танков «Королевские тигры» в количестве 5 штук, которые потом отправлены были на трофейную выставку в Москву.»



Трактора с орудиями обеспечивали Победу в боях



Павел Иванович Евстигнеев после того, как в нашей стране начался процесс коллективизации, получил профессию тракториста и стал работать механизатором в 11 совхозе (ныне п.Дюрский). Здесь его и встретила весть о начале войны.

На фронт Павел Иванович был призван в июне 1941 года трактористом.

В боях с немецкими захватчиками П.И.Евстигнеев был два раза тяжело ранен, причем свое второе ранение он получил в легендарной битве на Курской дуге.

По фотографии послевоенных лет можно сделать вывод, что Павел Иванович в годы войны был награжден двумя боевыми наградами: медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Удалось разыскать наградной лист на орден.

«Приказом от 12 августа № 69/н действующей Армии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить гвардии рядового Евстигнеева Павла Ивановича орденом Красной Звезды.

В боях при прорыве линии укреплений противника северо-западнее города Витебска, при ружейно-пулеметном обстреле противника товарищ Евстигнеев умело вывел трактор с орудием на позицию, в самый ответственный момент тем самым обеспечил прорыв линии укреплений противника и продвижение пехоты вперед. 26 июня 1944 года товарищ Евстигнеев на своей машине, при рекогносцировке местности для новых позиций орудий в ночное время вместе с командиром дивизиона, командиром батареи и двумя разведчиками внезапно попали под ружейно-пулеметный обстрел противника. Был убит один из разведчиков, машина получила пробоины радиатора и мотора, но товарищ Евстигнеев довел ее до наших позиций».

После войны, вернувшись домой, Павел Иванович работал в горторге. К сожалению, раны отважного земляка давали о себе знать. 20 августа 1975 года его не стало.



Ремонт на передовой



Василий Иванович Лутов служил автотехником 91 отдельной мотобригады.

9 апреля 1944 года в районе пролива Сиваш во время боевой разведки на переднем крае были подбиты противником 4 бронемашины. Товарищ Лутов под огнем противника сам лично вывел две машины, у которых водители погибли.

Позже, 24 октября 1944 года в районе города Пултуск, товарищ Лутов, выполняя обязанности автомеханика, ночью исправил подбитую машину с пушкой, находящуюся на переднем крае, и, несмотря на то, что был тяжело ранен, доставил пушку в указанное место. За этот подвиг награжден Орденом Красной звезды.



Обеспечивал бойцов вооружением



Василий Михайлович Букреев, участвуя в боях по расширению плацдарма на правом берегу Днепра, проходивших с 9 февраля по 1 марта 1944 года, проявил умение, мужество в организации ремонта вооружения в мастерской и непосредственно в боевых порядках полка на огневых позициях, организовал своевременную переброску вооружения и боеприпасов на передний край.

Приказом от 2 июня 1945 года командующего артиллерией 28 армии первого Украинского фронта начальник артснабжения 298 гвардейского стрелкового краснознаменного ордена Суворова полка гвардии старший лейтенант Василий Михайлович Букреев награжден орденом Красной звезды.

Позже В.М. Букреев принимал участие в ожесточенных боях по прорыву обороны противника на Кенигсбергском направлении фронта. В. Букреев своевременно проводил обмен вышедшего из строя вооружения на исправное и проверенное. Он организовал трофейную команду по сбору оружия с поля боя, подобрал на поле боя и отдал в полк более 780 предметов стрелкового оружия.

21 марта 1945 года в ожесточенных боях по отражению ряда яростных контратак крупных сил пехоты противника, когда закончились в артподразделениях боеприпасы, В. Букреев лично доставил на огневые позиции батареи снаряды и мины для 82 мм минометов, чем способствовал успеху отражения контратак противника.

В.М. Букрееву вручен второй орден «Красная звезда».

Ирина ХАРЛАМОВА,

Андрей КОЧЕГАРОВ.



Первая публикация в газете «Новая степь» № 17 от 30 апреля 2020г. Новоузенский район был всегда сельскохозяйственным, поэтому большинство призывников в Великую Отечественную войну попадали в танковые войска, садились за руль военных полуторок. Выяснилось, что очень многие наши земляки на войне профессии и не меняли, они были трактористами, водителями, механиками, электриками. Причем работали частенько под прицельным и шквальным огнем так, что получали высшие боевые награды РодиныЛегенды о тракторах на войнеВ начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с этим было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Это порождало легенды, которые рассказывали в окопах. Так, говорят, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 «танков», обшитых листами брони, а ещё 60 таких же боевых единиц были использованы в боевых действиях под селом Великий Дальник на Южном секторе обороны. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака проводилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство.За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их «НИ-1», что расшифровывалось «На испуг».Но все же основная задача тракторов и трактористов была иная. Они оттаскивали с поля боя боевую технику, спасали раненых, транспортировали орудия иной раз и во время боя, ремонтировали, пробивали дорогу армии в бездорожье. И работали так, что получали высокие боевые награды. Награждать медалями и орденами массово стали в период войны, в основном, с 1943 года. Во-первых, до того отступали, хотя подвигов и при отступлении было достаточно, гибли, во-вторых, было много неразберихи, путаницы. Но позже, если кто-то вдруг ознакомится с критериями награждений, то он поймет насколько четко была разработана система присвоения и вручения наград. Заслуженно разработаны они были и для технических специалистов.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1943 года учредили даже Нагрудный знак «Отличный тракторист».Уроженец села Пограничного Леонид Феоктистович Климов был призван на фронт в июле 1941 года. Попал в Крым, где окончил курсы танкистов, там же принял и свой первый бой. Его часть попала в окружение, но танкисты смогли вырваться. В боях за Керчь, где фашисты наравне с огнестрельным применяли и химическое оружие, был ранен. После излечения в саратовском госпитале наш земляк вновь попал в родную часть, которая в это время воевала под Сталинградом. Затем был Севастополь, бои за Киев и конечный пункт фронтовых дорог – Берлин.Воевал Л.Ф.Климов отважно, о чем говорят и его награды: Орден Отечественной войны второй степени, орден Красной Звезды, медали. В обязанности Леонида Феоктистовича входила задача эвакуации подбитых танков и самоходных орудий, а также их экипажей, с поля боя. Вот лишь две небольших выписки из наградных листов. «За время работы на тракторе т.Климов эвакуировал 59 танков, в том числе с поля боя – 23 танка (сентябрь, 1944)». «При эвакуации двух самоходных устройств 17.4.45 г. в районе Закиндорф, танки находились на минном поле и под интенсивным артиллерийским обстрелом. Тов.Климов, невзирая на обстрел, разведал пути подъезда к танкам, разминировал пути подъезда и эвакуировал танки (май, 1945)». За 4 года войны Леонид Феоктистович был ранен 5 раз. В 1946 году он вернулся в родное село.Его взяли на фронт 23 июля 1941 года. Вместе со своими земляками попал Василий Андреевич Низовин в город Орел.Мирная профессия тракториста, землепашца пригодилась и на войне. Служил он в технических войсках на привычном стальном коне. Вот только задачи время ставило другие. Основная - обеспечивать продвижение наших войск в условиях российского бездорожья.Дивизия, в которой находился Василий Андреевич, миновала Брянск, Тулу и оказалась под Москвой в городе Коломне. Технический батальон пробивал дороги к нашим частям, окруженным врагом, сквозь густые леса и глубокие сугробы, обеспечивая их оружием, боеприпасами и продуктами питания. Мороз свирепствовал. Валил снег, наметая сугробы, глубина которых достигала более метра.- Случалось так, - вспоминал Василий Андреевич, - что, сдвигая бульдозером сугроб, выворачивал окаменевшие от мороза трупы немцев. Общими усилиями регулярных частей армии, ценой массового героизма, самоотверженности наших бойцов под Москвой удалось одержать победу.А победу 45-го Василий Андреевич встретил в Польше. Награжден медалью «За боевые заслуги». В наградном листе командир части писал о Василии Низовине:«Не считаясь со временем и погодой, сознавая свой долг максимальной помощи по разгрому немецких оккупантов, бессменно по 14-16 часов, а при болезни другого тракториста не слезая с трактора 24 часа, обеспечивал укатку летного поля и содержание аэродрома в отличном состоянии для полетов всех типов самолетов. Не допустил ни одного дня перерыва работы на аэродроме летной части, за что имеет неоднократные поощрения от командования части и обслуживаемого авиаполка.Любовным отношением к своей технике добился постоянной ее готовности и за два месяца сэкономил 555 килограммов горючего».Пришло письмо в редакцию от Михаила Краснова, который написал о своем отце, где он рассказал семейную историю. В семье помнят, что Краснов был танкистом. Многим даже не очень удобно было в то время говорить – воевал, был трактористом. Легко в те годы относились к наградам. Играли дети с ними, многие не берегли их, потому что просто хотели забыть военные ужасы. Мало рассказывали в семье о тяжелейших испытаниях. Поэтому в семьях не все знали, как их папы воевали. Во многих.А как зря! Ведь их вклад в победу под пулями и бомбежками был очень весом. Редакции на сайте «Подвиг народа», отображающем архивные документы, удалось найти дополнительные сведения. Да какие!Василий Михайлович Краснов получил боевой орден Отечественной войны второй степени. На сайте «Подвиг народа» в наградном листе зафиксировано :«Тов. Краснов за период с января по март 1945 года на своем тракторе ЧТЗ-65 вытащил с нейтральной зоны под интенсивным огнем противника, на расстояние 20-40 километров, 16 тяжело застрявших средних танков, в паре с двумя-тремя тракторами - 15 тяжелых. Кроме того, участвовал в вытягивании также под шквальным огнем противника тяжелых танков «Королевские тигры» в количестве 5 штук, которые потом отправлены были на трофейную выставку в Москву.»Павел Иванович Евстигнеев после того, как в нашей стране начался процесс коллективизации, получил профессию тракториста и стал работать механизатором в 11 совхозе (ныне п.Дюрский). Здесь его и встретила весть о начале войны.На фронт Павел Иванович был призван в июне 1941 года трактористом.В боях с немецкими захватчиками П.И.Евстигнеев был два раза тяжело ранен, причем свое второе ранение он получил в легендарной битве на Курской дуге.По фотографии послевоенных лет можно сделать вывод, что Павел Иванович в годы войны был награжден двумя боевыми наградами: медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Удалось разыскать наградной лист на орден.«Приказом от 12 августа № 69/н действующей Армии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить гвардии рядового Евстигнеева Павла Ивановича орденом Красной Звезды.В боях при прорыве линии укреплений противника северо-западнее города Витебска, при ружейно-пулеметном обстреле противника товарищ Евстигнеев умело вывел трактор с орудием на позицию, в самый ответственный момент тем самым обеспечил прорыв линии укреплений противника и продвижение пехоты вперед. 26 июня 1944 года товарищ Евстигнеев на своей машине, при рекогносцировке местности для новых позиций орудий в ночное время вместе с командиром дивизиона, командиром батареи и двумя разведчиками внезапно попали под ружейно-пулеметный обстрел противника. Был убит один из разведчиков, машина получила пробоины радиатора и мотора, но товарищ Евстигнеев довел ее до наших позиций».После войны, вернувшись домой, Павел Иванович работал в горторге. К сожалению, раны отважного земляка давали о себе знать. 20 августа 1975 года его не стало.Василий Иванович Лутов служил автотехником 91 отдельной мотобригады.9 апреля 1944 года в районе пролива Сиваш во время боевой разведки на переднем крае были подбиты противником 4 бронемашины. Товарищ Лутов под огнем противника сам лично вывел две машины, у которых водители погибли.Позже, 24 октября 1944 года в районе города Пултуск, товарищ Лутов, выполняя обязанности автомеханика, ночью исправил подбитую машину с пушкой, находящуюся на переднем крае, и, несмотря на то, что был тяжело ранен, доставил пушку в указанное место. За этот подвиг награжден Орденом Красной звезды.Василий Михайлович Букреев, участвуя в боях по расширению плацдарма на правом берегу Днепра, проходивших с 9 февраля по 1 марта 1944 года, проявил умение, мужество в организации ремонта вооружения в мастерской и непосредственно в боевых порядках полка на огневых позициях, организовал своевременную переброску вооружения и боеприпасов на передний край.Приказом от 2 июня 1945 года командующего артиллерией 28 армии первого Украинского фронта начальник артснабжения 298 гвардейского стрелкового краснознаменного ордена Суворова полка гвардии старший лейтенант Василий Михайлович Букреев награжден орденом Красной звезды.Позже В.М. Букреев принимал участие в ожесточенных боях по прорыву обороны противника на Кенигсбергском направлении фронта. В. Букреев своевременно проводил обмен вышедшего из строя вооружения на исправное и проверенное. Он организовал трофейную команду по сбору оружия с поля боя, подобрал на поле боя и отдал в полк более 780 предметов стрелкового оружия.21 марта 1945 года в ожесточенных боях по отражению ряда яростных контратак крупных сил пехоты противника, когда закончились в артподразделениях боеприпасы, В. Букреев лично доставил на огневые позиции батареи снаряды и мины для 82 мм минометов, чем способствовал успеху отражения контратак противника.В.М. Букрееву вручен второй орден «Красная звезда».