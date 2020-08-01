«Великая победа: непридуманные истории» Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 11-августа-2020 — прочитано 48 раз Конкурс «Помнить вечно»

«Великая победа: непридуманные истории»



В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на "Саратов 24" стартовал проект "Великая победа: непридуманные истории". Принять участие в нем могут все желающие. Для этого необходимо прислать в редакцию воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла или их родственников, а также фотографии на электронную почту: info@saratov24.tv. Все присланные рассказы будут опубликованы на сайте saratov24.ru и показаны в эфире телеканала "Саратов 24". Вот одна из таких историй.



Непридуманную историю своей семьи рассказала ведущая программы "Саратов. Сегодня" Екатерина Хяргинен:



"Мой дед, Мингач Билялович Кушаев, был призван на фронт из Старо-Кулаткинского района Ульяновской области в феврале 1943 года. Деду тогда только исполнилось 18. В должности наблюдателя-разведчика он воевал в Отдельном батальоне артиллерийской разведки Командующего артиллерией 30-ого стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта (обарт КАРТ 30 ск 4 УкрФ). В июле 1944 года при битве на реке Днестр, находясь на передовом наблюдательном пункте, он обнаружил станковый пулемёт противника, мешавший нашим войскам при переправе. Орудие подавили. А чуть позже, в августе, несмотря на сильный артиллерийский обстрел наблюдательного пункта, обнаружил зарытый в землю танк, который в итоге подбили. За это дед был награждён медалью «За отвагу».

Позже Михаил Борисович, а именно так его называли однополчане, был отмечен в боях за город Будапешт.

В декабре 44-го, находясь в боевых порядках пехоты 151 стрелковой дивизии в селении Чемер, вместе с командиром отделения он взял в плен мадьярского офицера и двух вражеских солдат.

В январе 45-го обнаружил и доложил о координатах трёх огневых точек противника, которые в последствии уничтожили артиллерийским огнём.

За воинские умения и личную храбрость Мингач Билялович удостоен орденом «Красная Звезда».

Весть о победе дед встретил в госпитале. Ближе к завершению войны он перешёл в связисты, но подорвался на мине, когда доставлял посылку на мотоцикле.

В 1985 по указу Президиума Верховного Совета СССР дед получил Орден Отечественной войны I степени,

На память у него остались не только медали и ордена, но и шрамы. Я помню его лицо, всё посечённое осколками. Дед говорил, что это следы войны. Когда я его начинала расспрашивать о тех годах, он становился словно каменным, слова давались с большим трудом, только слёзы помогали облегчить тяжелейшие душевные переживания. Он умер, когда мне было лет 11. Но даже в том возрасте я уже понимала, каково это – воевать".

Автор Юлия Трекозова

Первая публикация на сайте saratov24.ru