Бил фашистов смелый партизан Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 11-августа-2020 — прочитано 24 раз Конкурс «Помнить вечно»

Бил фашистов смелый партизан



Партизанское движение – одна из славных страниц истории Великой Отечественной войны. Оно было масштабным, хорошо организованным. Цель его – срыв поставок продовольствия, оружия, уничтожение солдат гитлеровской армии. Диверсии, разведка планов нападения немцев, передача сведений в штаб Главнокомандующего, чтобы советские части подготовились к нападению фашистов, вооружённые столкновения с немцами – вся эта и другая подпольная деятельность партизан в тылу врага помогла решить исход войны в пользу СССР.

В одном из таких партизанских отрядов на территории Белоруссии смело бил фашистов наш земляк Михаил Иванович ТУРЕНКО.

Михаил Иванович Туренко, 1915 года рождения – младший брат моей бабушки Анастасии Ивановны Туренко. Ему было 26 лет, когда началась Великая Отечественная война.

До этого он уже отслужил в армии и жил с матерью Пелагеей Игнатьевной Туренко в селе Новые Выселки Баландинского района Саратовской области.

В конце мая 1941 года Баландинским райвоенкоматом его призвали на военные сборы. Мать спокойно проводила сына, думала, что через месяц вернётся домой. Но, началась война… Семья не знала, где служит сын. Первое время писем от него не было. Затем стали приходить очень короткие известия, в которых он сообщал, что жив, а подробностей, где находится, не писал и адреса своего не сообщал. Так что родные писать ему не могли. И больше его не видели… Он так и не узнал, что у него родился сын, которого назвали Валентином.

Где-то в 1943 году матери пришло извещение, в котором сообщалось, что её дорогой сын «пропал без вести». В душе теплилась надежда на то, что он всё-таки жив и вернётся в родительский дом. После войны мать искала Михаила, но безрезультатно. И только в 70-е годы прошлого века пришло письмо уже моей бабушке, Анастасии Ивановне, от пионеров поискового отряда «Факел» средней школы п.о. Здитово Березовского района Брестской области. Тогда бабушка одна осталась под фамилией Туренко в Калининске, и письмо нашло адресата.

В нём пионеры писали, что собирают материалы о партизанах бригады «Советская Белоруссия». Они и сообщали, что Михаил Иванович Туренко, рядовой партизанского отряда, воевал с немцами в партизанском отряде им. В.П. Чкалова с 8 июля 1942 года, и что погиб он в вооружённом столкновении с фашистами 14 октября 1943 года. О нём пионеры узнали из рассказов комиссара партизанского отряда Якова Гурьевича Бережняка и начальника штаба Петра Кузьмича Задоры. Они и рассказали пионерам подробности того боя, характеризовали Михаила Туренко как смелого, решительного человека с большим желанием отомстить немцам за зверства и глумление над мирными гражданами на оккупированной территории Белоруссии.

Вот строки из письма белорусских пионеров: «…В этот день фашисты приехали в деревню на 14 автомашинах и стали грабить её жителей. С нагруженным добром они отправились в свою часть, и в двух километрах от нашей деревни, где их поджидали партизаны, завязался неравный бой. Партизан было мало, и вооружены они были слабо. Тот бой длился шесть с половиной часов. Партизаны уничтожили 12 вражеских автомобилей, двум всё-таки удалось уехать. Но и среди партизан были жертвы. Всех погибших в этот день в неравном бою похоронили в братской могиле под деревней Старомлины. Там тогда находился штаб партизанской бригады...».

По просьбе моей бабушки я стала искать место захоронения её брата Туренко М.И. и нашла через интернет. Написала письмо в Белоруссию. Из Национального архива Республики Беларусь пришёл ответ, что с 8 июля 1942 года по 14 октября 1943 года Михаил Иванович Туренко был рядовым сначала партизанской группы, а затем – партизаном отряда им. В.П. Чкалова. 14 октября 1943 года в бою у деревни Здитово отважный партизан погиб. Местом захоронения записано: д. Старомлын Дрогичинского района Пинской области (ф. 3500, оп. 5, д. 333, лл. 44,213; ф. 3500, оп. 6, д. 146, лл. 24).

В отчётах-дневниках командования бригады «Советская Белоруссия» сказано, что «…14 октября 1943 года в 9.00. противник… 200 человек на 13 автомашинах, вооружённый одной пушкой… двигается со стороны д. Хрысь на д. Здитово. Цель: ограбление мирного населения и увоз молодёжи в немецкое рабство… Бой длился шесть часов... В этом неравном бою с фашистами пали героями… (фамилии партизан). В их числе – и Туренко Михаил Иванович…» (ф. 3500, оп. 4, д. 306, лл. 217-220; ф. 3500, оп. 6., д. 146, л. 24; ф. 1401, оп. 1, д. 345, лл. 183,184).

Из Дрогичинского районного военного комиссариата ответили, что Братская могила на возвышенности на деревню Старомлыны не сохранилась, осталась только яма. А из районного исполкома г. Дрогичина сообщили, что тела погибших партизан перезахоронили в братскую могилу г. Дрогичина (ул. Ленина). В 1982 году на могиле установлен памятник: три ассиметричные стелы, в центре – скульптура воина. Фамилия Туренко Михаила Ивановича внесена в списки воинского захоронения под № 294.

Так мы узнали о родном человеке, сражавшемся с фашистскими захватчиками на оккупированной территории тогдашней союзной республики Белоруссии. За линией фронта у них был свой фронт. Жили партизаны в лесу, в блиндажах, в землянках. Помимо смертельной опасности была опасность сырости, холода, а, порой, и голода. После боёв они согревались у костра. Не жалели себя ради жизни других, громили вражеские базы, пускали под откос эшелоны с военной техникой и живой силой, взрывали мосты, устраивали засады, для наших самолётов жгли костры-ориентиры, из леса в рассыпную шли в атаку, эти солдаты без мундиров и без страха смотрели фашистам в глаза.

В них летели пули и снаряды, а в их душах кипела ярость отомстить ненавистным фрицам. Та белорусская земля пропиталась кровью, многие навечно остались в ней лежать. Шла жестокая война, и то была одна беда на всю огромную страну под названием СССР. Партизаны преданно любили Родину и не щадили жизней во имя её свободы.

В числе тех героических людей был и брат моей бабушки Михаил Иванович Туренко. Белорусский народ чтит героизм партизан. Школьники поискового отряда прислали бабушке фотографии с места захоронения нашего родного человека. И в наших сердцах он буд он будет жить всегда!

О. ИВАНОВА, родственница партизана.

г. Калининск.

Первая публикация в газете «Народная трибуна»

№№33-35 от 7.05.2020г.

