Наш земляк Илья Каплунов погиб, защищая Сталинград Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 11-августа-2020 — прочитано 22 раз Конкурс «Помнить вечно»

Наш земляк Илья Каплунов погиб, защищая Сталинград



Осень 1942 года. Суровые дни переживала наша Родина. С затаённым дыханием следил весь мир за гигантской битвой, развернувшейся на берегу могучей русской реки Волги. Взоры наших друзей и врагов были прикованы к Сталинграду. У стен этого города решилась судьба нашей Отчизны. С каждым днём всё тяжелее и тяжелее становилось защитникам волжской твердыни. Невообразимый гул и нескончаемый скрежет стояли в воздухе. Армады вражеских танков по многу раз в сутки атаковали позиции наших войск. Много славных подвигов, которые переживут века, совершили советские воины, защищая Сталинград. К их числу принадлежит и подвиг матросов Тихоокеанского флота, в числе которых был наш земляк Илья Каплунов.



По воспоминаниям родных, с ранних лет скромного, пытливого мальчика, родившегося в Чапушке, позже проживавшего в доме № 35 по Красной улице железнодорожной станции Аркадак Саратовской области интересовало военное дело. Как и многие мальчики его возраста, он играл "в войну", производил смелые вылазки в "тыл противника", поражая при этом своих сверстников сообразительностью и находчивостью. А когда Илья стал комсомольцем, все его помыслы были направлены на то, чтобы осуществить свою заветную мечту - стать моряком. Он мечтал о службе на флоте. Вообще службу в армии считал открытием новых перспектив, познанием жизни. И мечта его осуществилась. В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии и направили на службу во флоте. Когда срок службы близился к завершению, началась война. В 1942 году Илья Каплунов в составе части морской пехоты оказался под Сталинградом.

Отважно дрались моряки с фашистами. За проявленный героизм в боях с врагами нашей Родины полку, в котором служил Каплунов, было присвоено звание гвардейский.

В декабрьскую метель и пургу гвардейцы-моряки приняли бой у хутора Нижнекумского. Полк отбивал одну атаку за другой. Враг беспрерывно бросал в бой десятки танков, самоходно-артиллерийские установки. Сотни орудий обрушили свой огонь на позиции, занимаемые гвардейцами. Но они устояли, не дрогнули. В середине дня фашисты перешли в очередную атаку. До 80 бронированных вражеских машин последовательными волнами двигались к рубежу, обороняемому моряками. За танками шла вражеская пехота.

Но силы были неравными. С каждым часом таяли ряды бойцов. Настало время, когда из отделения под хутором Нижнекумским в живых остался только один Каплунов.

Этот бой никто не может точно описать. В любом случае дело отдано на откуп фантазии того, кто пишет. Потому есть неточности и просто художественный вымысел. Свидетелей боя не было. В живых никого не осталось. Каплунов воевал один. Но прибывшие к месту сражения бойцы были просто ошеломлены картиной, которую увидели. После смерти наводчика противотанкового ружья Каплунов, видя, что прямо на его окоп идут пять фашистских танков, завладел противотанковым ружьём и начал держать оборону. Как пишут в различных источниках, после третьего выстрела главный вражеский танк неуклюже завертелся на месте и остановился. К позиции бронебойщика приближалась ещё одна гитлеровская машина. Каплунов подбил и её. Прошло несколько минут. Около Каплунова оказались ещё два фашистских танка. Меткий выстрел - третий танк застыл без движения. Вот четвёртая машина подставила свой бок. Каплунов нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало: кончились заряды. Илья Макарович схватил противотанковую гранату и со всей силой бросил её под гусеницы вражеского танка. Четвёртый танк оказался подбитым. Пятый танк повернул назад и скрылся за складками местности. Внезапно наступила мёртвая тишина. Это был момент, когда матрос получил возможность осмотреться. Справа и слева лежали трупы погибших воинов, а впереди - кладбище изуродованных фашистских танков. Каплунов привёл в порядок себя, своё оружие и огневую позицию, собрал заряды для противотанкового ружья.

- Раз, два, три… десять насчитал Каплунов. - Маловато!

И вот снова послышался звук моторов приближающихся танков. Боец увидел, что на его позицию снова двинулась танковая колонна. Ждать помощи было неоткуда. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Илья бил по танкам, но вскоре иссякли патроны. В ходе жаркой схватки почувствовал резкую боль в ноге. Снарядом ему сильно повредило левую ступню. Однако ненависть к врагу пересилила нестерпимую боль. Оставляя на земле кровавый след, Каплунов пополз вперёд, навстречу вражеским танкам. Когда Илья подбил восьмой фашистский танк, его начали покидать силы. От потери крови он почти лишился сознания. Холодный снег, в который он упал лицом, привёл его в чувство. Но здесь последовала новая беда. Осколком гвардейцу перебило левую руку. На позицию Каплунова шёл девятый по счёту фашистский танк. Собрав последние силы, превозмогая боль, он бросил в него гранату. Раздался взрыв. Ещё мгновенье, и фашистский танк остановился. Кончился бой.

Илья Макарович лежал недалеко от гусеницы последнего подбитого танка. Прибывшие на подмогу бойцы, ошеломлённые сражением, которое вёл наш земляк, нашли его под гусеницей догорающей фашистской машины. Девять танков в одном бою подбил матрос-гвардеец. Это был беспримерный подвиг.

В разных источниках по-разному пишут о состоянии найденного бойца. Кто-то говорит, что он был мёртв. Кто-то писал, что был он ещё жив, но умер от потери крови в медсанбате на следующий день.

Девять простых слов написали на его могиле боевые товарищи: "Погиб смертью храбрых Илья Макарович Каплунов, моряк, коммунист, герой".

Ирина СЕМЁНОВА.

Аркадак.





Первая публикация в газете «Сельская новь» №8 от 31 января 2020г.