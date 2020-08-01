Саратовский юнга встретил на фронте королеву Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 10-августа-2020 — прочитано 37 раз Конкурс «Помнить вечно»

Саратовский юнга встретил на фронте королеву



Тренер по греко-римской борьбе, воспитавший олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Профессор, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта России, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Снетков свою спортивную карьеру начал еще на фронте. 14-летним мальчишкой он отправился защищать родину. Юнга, воевавший на линкоре, пообщавшийся с Ее Величеством королевой Елизаветой, он поделился своей историей с обозревателем "Регион64".



Будущий мастер спорта родился 7 февраля 1928 года в Саратове. Он учился в седьмом классе, когда в городе объявили первый набор в Соловецкую школу юнг. Но поскольку брали только с 14, то ему надо было ждать еще год. Однако они с другом решили действовать и попытались сбежать на фронт, но мальчишек сняли с поезда и вернули обратно.



Выбор сделан



- Мы все грезили защищать родину, - рассказал он. - Всегда были в курсе всех фронтовых событий и, конечно же, ждали известий о битве за Сталинград.



Семья Георгия жила скромно. Отца не было, мама воспитывала их с братом одна. Учитель начальных классов, дохода едва хватало на еду. Иногда, в плохую погоду мальчишка не мог даже выйти на улицу - не было ботинок. И в 1943 они приняли окончательное решение о поступлении в школу юнг. И учебу там окончит, и одет-обут будет, да и с продуктами в армии проблем уже не было.



- Помню, нас собрали в Липках, - рассказал Георгий Снетков. - Командовал моряк, которого мы называли дядей Лешей. Маршировали под "Я моряк, красивый сам собою". И после поступления нас через Москву отправили в Архангельск.



Соловки и встреча с королевой



Мальчишек разместили в Соловецком кремле, где до этого была тюрьма. Им даже показывали камеру, где когда-то содержалась Инесса Каплан. Обеспечение действительно было неплохим, мой герой до сих пор вспоминает о нескончаемых запасах камбалы.



Однажды их отправили на приемку иностранных кораблей по ленд-лизу.



- В 1944 году мы поехали за линейным кораблем "Роял Соверен", - продолжил Георгий Снетков. - Судно постройки 1916 года, но оно прошло модернизацию, было установлено хорошее вооружение. И тут произошла история, которая уже стала известной. На корабль должна была придти принцесса Елизавета, нынешняя королева Англии.



Ребят заранее проинструктировали, что если Ее Высочество остановится напротив кого-то из них и подаст руку, надо не тянуть ее на себя, а аккуратно приложиться губами к перчатке.



- И представляете, - продолжил мой герой. - Она идет и останавливается напротив меня. Я даже опешил немного. Рядом в строю друг стоял, Паша Тоболкин. Спасибо, толкнул меня, вывел из ступора и я приложился к протянутой руке. До сих пор сейчас, когда королеву по телевизору вижу, вспоминаю этот момент. Как же, с Ее Величеством встречался, - улыбнулся он.



Победа!



Служба продолжалась. Юнги трудились на кораблях, которые сопровождали боевые суда. Много чего видели, много чего пережили. Не раз на их глазах подбитые морские эсминцы и линкоры уходили на дно едва ли не с командой. Об этом мой собеседник вспоминает с горечью, которую не смогли стереть годы. И со слезами на глазах рассказывает, как узнал о Победе. Он был как раз в рубке, на боевом дежурстве и услышал сообщение по радио.



- Победа, победа, победа! - тогда все кричали, - погрузился в воспоминания Георгий Снетков. - Это было счастье. Война кончилась.



Но домой ребят не отпустили. Им не было 18 лет и командование приняло решение, что их служба продолжится еще три года, как положено на флоте.



Все это время Георгий не терял связь с мамой. Она была и осталась самым светлым человеком в его жизни. На флоте всем выдавали ром. И не важно, сколько тебе лет. Служишь - получай. Спиртное саратовский юнга менял на сахар и шоколад и отправлял домой в Саратов.



- Разное бывало на службе, - продолжил герой. - Приходилось бок о бок жить с медведями. В прямом смысле. Однажды нашему линкору "Архангельск" подарили двух медвежат Машу и Мишу. Они были ручные, по кораблю передвигались свободно. И бывало, приходишь со смены, а у тебя в гамаке зверь уже спит. И не выгонишь же. А если, допустим, захотелось им чего-то вкусного, могли у тебя и с подноса с едой утащить, - рассмеялся он.



Дорогой спорта



Еще на Соловках Снетков увлекся спортом, занялся борьбой. Он стал выступать на соревнованиях, завоевал звание чемпиона Северного флота и стал призером Вооруженных сил. Спустя два года выполнил норматив мастера спорта Советского Союза.



Службу Георгий Снетков окончил в 20 лет, в звании старшины второй статьи. Он уже был командиром отделения электриков. Руководство уговаривало продолжить карьеру, пойти в военное училище, но молодой человек принял решение вернуться в Саратов.



Эта долгожданная встреча с мамой, к которой он летел как на крыльях, с родным домом и друзьями стала одним из самых ярких событий в его жизни. Первые годы после войны город восстанавливался. Но для Георгия это время было счастливым. Решил поступать на учебу. На флоте у него наряду со спортом очень хорошо шла физика.



- Я выбрал спорт, - продолжил мой собеседник. - У меня все получалось достаточно легко. Я отучился в физкультурном техникуме и поступил на работу в нынешний Саратовский государственный аграрный университет.



Тренер чемпионов



Сильный, мощный. Параллельно Георгий Снетков окончил Московский институт физкультуры. В СГАУ его назначили заведующим кафедрой, со временем стал профессором. Все время он отдавал работе, пропадал на сборах и соревнованиях по всей стране. Всего в институте он проработал 60 лет. В 77 ушел с должности заведующего кафедрой, но до 87 лет продолжал трудиться в качестве консультанта.



Среди его воспитанников чемпион по греко-римской борьбе и гребле на байдарках и каноэ. Он воспитал выдающихся спортсменов. Среди борцов - взявший олимпийское золото Геннадий Корбан и чемпион СССР Джамала Ананидзе. Георгий Снетков стал наставником для олимпийского серебряного призера по гребле и каноэ Сергея Улегина, подготовил 16 мастеров спорта.



- У меня в борьбе был фирменный прием, - продолжил он. - Я придумал свой собственный захват, который оказался очень эффективным. Многим спортсменам именно он позволил стать первыми на соревнованиях.



В гости к ветерану



На Соловки после войны Георгий Снетков возвращался лишь однажды. В 2012 году его пригласили на 70-летие школы юнг. Там, в День Военно-Морского флота перед ветеранами со всеми почестями для них, прошли построение, строевой парад и парад кораблей.



У Георгия Снеткова большая семья - жена, дочь, двое внуков.



- Удивительно, сколько он пережил, - рассказала супруга героя Любовь. - Потрясающие мальчишки, воспитанные с такой любовью к родине, что сами рвались воевать, бить врага, спасать свою родину не жалея себя.



9 мая они всегда накрывают стол. В гости к ветерану приходят родные, близкие и конечно же, школьники.



- Однажды к нам пришла просто обычная семья с детьми, - продолжила супруга - Он рассказал им свои истории, мы попили чай. Конечно, ему очень приятно такое внимание.



Среди его боевых наград орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За оборону Советского Заполярья», ордена адмиралов Ушакова и Нахимова. Иногда, перебирая их, Герой Снетков вспоминает свое детство на Соловках, фронтовых друзей и то, какой ценой далась всем им наша Великая Победа.

Ольга Летувет.





Первая публикация: "Саратовская областная газета "Регион 64"

№29, 21 апреля 20202.