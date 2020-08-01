Навеки в памяти народной Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 10-августа-2020 — прочитано 27 раз Навеки в памяти народной



Никуда от прошлого не деться,

Вновь война стучится в душу к нам.

Обжигает, обжигает сердце

Благодарность с болью пополам.

Это строки Юлии Друниной.

Они к месту, когда речь идет о письмах с фронта, дорогих реликвиях, в которых судьба советских людей, история нашей Родины. Мы бережно берем их в руки, читаем и снова перечитываем, будто с живыми говорим, хотя они спят вечным сном на полях минувшей войны. Когда на протяжении 35 лет я записывала воспоминания участников Великой Отечественной, готовила радиопередачи, у меня были военные консультанты. Среди них – полковник в отставке Матвей Петрович Пильник. Он нередко подсказывал имена ветеранов-героев земли саратовской, помогал разобраться в военной терминологии. Так вот однажды он показал мне письма с фронта Василия Георгиевича Клочкова жене и дочери, разрешил переписать. И сейчас, думаю, мы с интересом и неутолимой грустью прочитаем их.

Фашистские полчища рвались к Москве, рассчитывая взять ее осенью 1941 года. Но советские воины не отдали врагу нашу столицу. Вместе со всеми частями и соединениями Красной Армии стояла насмерть у стен Москвы

и 316-я стрелковая дивизия, где служил наш земляк политрук Василий Георгиевич Клочков. Это он 16 ноября в районе Дубосеково произнес слова, которые услышали воины всего фронта: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» Четыре часа длился легендарный бой. Враг потерял 18 танков, множество солдат, но прорваться к Москве так и не смог.

Вот письмо, которое отправил Василий Георгиевич Клочков незадолго до этого боя свое жене и дочери: «Ниночка и доченька, здравствуйте! Привет всем! Поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. К празднику заработал, вернее, набил столько немцев, конечно, вместе со своим подразделением, что командование части

представило меня к правительственной награде, к ордену Боевого Красного Знамени. Воевать я умею не плохо – мое подразделение считается лучшим в части. Буду стараться, чтобы быть героем с присвоением звания Героя. Работай, Ниночка, лучше, хотя ты и так работаешь за двоих. Некогда, прости, что мало написал. Целую вас с дочкой крепко. Ваш папа».

7 ноября политрук Василий Клочков пишет семье в Алма-Ату подробное письмо: «Милая жена и любимая дочь! Ваш папа жив, здоров, воюет с немецкими извергами... Нинуся, мне кажется, уж не так много я воевал и проявлял геройства, только был требовательным командиром. Наше подразделение побило немцев в три раза больше своих потерь. Притом, когда идет бой, очень скоро проходит день. Иногда сражение идет по 6 часов. Наши самолеты не дают немцам покоя, особенно наши «гитары» наводят ужас на фашистов. «Гитары» – это такое мощное оружие, что ты и представить не можешь (так первое время панфиловцы называли реактивные минометы, которые станут в последствии знаменитыми под именем «Катюша». Прим. авт.). Черт знает, что за русские изобретатели. Немцы рвут на себе волосы, а, попав в плен, говорят: «Покажите вашу «гитару»... Мы близко наблюдаем, где разрываются ее снаряды - все разрывается, и мокрого места не остается. Жив вернусь, расскажу обо всем. Нинок, часто вспоминаю тебя и дочку, смотрю фото и целую вас. Соскучился здорово. Пока, до свидания. Привет мамаше, Гале, Марине, Михаилу и Элику. Любящий вас папа».



16 ноября. Дубосеково. 90 километров от Москвы. После бомбардировки и артиллерийского обстрела гитлеровцы пошли в атаку на позиции 4-й стрелковой роты, политруком которой был Василий Клочков. Атака фашистов была отбита. Тогда враг бросил в бой 20 танков и новую группу автоматчиков. Но и эта атака была отбита. Снова бомбы и обстрел. 30 танков пошли в атаку на советских героев. Четыре часа длился этот бой. 18 танков и десятки солдат потерял враг у разъезда Дубосеково. Политрук Клочков бросил под фашистский танк последнюю связку гранат, но и сам был смертельно ранен. Немцы на этом участке так и не смогли прорвать нашу оборону.

Читая последнее письмо, Нина Георгиевна Клочкова еще не знала об этом бое, не знала, что Василия Георгиевича уже нет в живых. Она несколько раз перечитывала письмо, за торопливыми строчками вставало родное лицо – открытое, спокойное, с такими веселыми любящими глазами. Но почему же нет новых писем? Она забеспокоилась, пошла навести справки в военкомат. А через несколько дней почтальон принес в дом самое страшное письмо с фронта - необычный треугольник, а большое, в синем конверте. Похоронка.

Василий Георгиевич Клочков, его погибшие друзья, так и не узнали, что в декабре советские войска перешли в контрнаступление под Москвой и далеко отбросили врага от нашей столицы, что ему и его боевым товарищам присвоены звания Героев Советского Союза. Через некоторое время в дом Клочковых пришло еще одно письмо. Его написали друзья Василия Георгиевича. Они рассказывали о боевых подвигах политрука, призывали мужественно перенести тяжелое горе. В конце письма говорилось: «Пусть будет единственным утешением в Вашей тяжкой утрате то, что Родина никогда не забудет его героических подвигов, его имя войдет в историю лучших людей, погибших за Родину».

Письма с фронта. Сейчас это бесценные свидетельства той тяжкой для нашей страны поры. Треугольники, пожелтевшие от времени, письма, написанные зачастую на простых клочках бумаги, на фронтовых газетах, листовках...



Лейла Бочкова.



Первая публикация в газете «Вестник ветеранов Саратова»

№№5-6, декабрь 2019г. Это строки Юлии Друниной.Они к месту, когда речь идет о письмах с фронта, дорогих реликвиях, в которых судьба советских людей, история нашей Родины. Мы бережно берем их в руки, читаем и снова перечитываем, будто с живыми говорим, хотя они спят вечным сном на полях минувшей войны. Когда на протяжении 35 лет я записывала воспоминания участников Великой Отечественной, готовила радиопередачи, у меня были военные консультанты. Среди них – полковник в отставке Матвей Петрович Пильник. Он нередко подсказывал имена ветеранов-героев земли саратовской, помогал разобраться в военной терминологии. Так вот однажды он показал мне письма с фронта Василия Георгиевича Клочкова жене и дочери, разрешил переписать. И сейчас, думаю, мы с интересом и неутолимой грустью прочитаем их.Фашистские полчища рвались к Москве, рассчитывая взять ее осенью 1941 года. Но советские воины не отдали врагу нашу столицу. Вместе со всеми частями и соединениями Красной Армии стояла насмерть у стен Москвыи 316-я стрелковая дивизия, где служил наш земляк политрук Василий Георгиевич Клочков. Это он 16 ноября в районе Дубосеково произнес слова, которые услышали воины всего фронта: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» Четыре часа длился легендарный бой. Враг потерял 18 танков, множество солдат, но прорваться к Москве так и не смог.Вот письмо, которое отправил Василий Георгиевич Клочков незадолго до этого боя свое жене и дочери: «Ниночка и доченька, здравствуйте! Привет всем! Поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. К празднику заработал, вернее, набил столько немцев, конечно, вместе со своим подразделением, что командование частипредставило меня к правительственной награде, к ордену Боевого Красного Знамени. Воевать я умею не плохо – мое подразделение считается лучшим в части. Буду стараться, чтобы быть героем с присвоением звания Героя. Работай, Ниночка, лучше, хотя ты и так работаешь за двоих. Некогда, прости, что мало написал. Целую вас с дочкой крепко. Ваш папа».7 ноября политрук Василий Клочков пишет семье в Алма-Ату подробное письмо: «Милая жена и любимая дочь! Ваш папа жив, здоров, воюет с немецкими извергами... Нинуся, мне кажется, уж не так много я воевал и проявлял геройства, только был требовательным командиром. Наше подразделение побило немцев в три раза больше своих потерь. Притом, когда идет бой, очень скоро проходит день. Иногда сражение идет по 6 часов. Наши самолеты не дают немцам покоя, особенно наши «гитары» наводят ужас на фашистов. «Гитары» – это такое мощное оружие, что ты и представить не можешь (так первое время панфиловцы называли реактивные минометы, которые станут в последствии знаменитыми под именем «Катюша». Прим. авт.). Черт знает, что за русские изобретатели. Немцы рвут на себе волосы, а, попав в плен, говорят: «Покажите вашу «гитару»... Мы близко наблюдаем, где разрываются ее снаряды - все разрывается, и мокрого места не остается. Жив вернусь, расскажу обо всем. Нинок, часто вспоминаю тебя и дочку, смотрю фото и целую вас. Соскучился здорово. Пока, до свидания. Привет мамаше, Гале, Марине, Михаилу и Элику. Любящий вас папа».16 ноября. Дубосеково. 90 километров от Москвы. После бомбардировки и артиллерийского обстрела гитлеровцы пошли в атаку на позиции 4-й стрелковой роты, политруком которой был Василий Клочков. Атака фашистов была отбита. Тогда враг бросил в бой 20 танков и новую группу автоматчиков. Но и эта атака была отбита. Снова бомбы и обстрел. 30 танков пошли в атаку на советских героев. Четыре часа длился этот бой. 18 танков и десятки солдат потерял враг у разъезда Дубосеково. Политрук Клочков бросил под фашистский танк последнюю связку гранат, но и сам был смертельно ранен. Немцы на этом участке так и не смогли прорвать нашу оборону.Читая последнее письмо, Нина Георгиевна Клочкова еще не знала об этом бое, не знала, что Василия Георгиевича уже нет в живых. Она несколько раз перечитывала письмо, за торопливыми строчками вставало родное лицо – открытое, спокойное, с такими веселыми любящими глазами. Но почему же нет новых писем? Она забеспокоилась, пошла навести справки в военкомат. А через несколько дней почтальон принес в дом самое страшное письмо с фронта - необычный треугольник, а большое, в синем конверте. Похоронка.Василий Георгиевич Клочков, его погибшие друзья, так и не узнали, что в декабре советские войска перешли в контрнаступление под Москвой и далеко отбросили врага от нашей столицы, что ему и его боевым товарищам присвоены звания Героев Советского Союза. Через некоторое время в дом Клочковых пришло еще одно письмо. Его написали друзья Василия Георгиевича. Они рассказывали о боевых подвигах политрука, призывали мужественно перенести тяжелое горе. В конце письма говорилось: «Пусть будет единственным утешением в Вашей тяжкой утрате то, что Родина никогда не забудет его героических подвигов, его имя войдет в историю лучших людей, погибших за Родину».Письма с фронта. Сейчас это бесценные свидетельства той тяжкой для нашей страны поры. Треугольники, пожелтевшие от времени, письма, написанные зачастую на простых клочках бумаги, на фронтовых газетах, листовках...