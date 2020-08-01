ДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙ… СТАЛИНГРАД Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 10-августа-2020 — прочитано 33 раз ДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙ… СТАЛИНГРАД





2 февраля 1943 года завершилась важнейшая стратегическая операция Второй мировой войны на советско-германском фронте - под Сталинградом советские войска разгромили немецкие армии, и началось контрнаступление РККА.

Победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе войны против немецко-фашистских войск: 2 февраля 1943 года стратегическая инициатива перешла к советским войскам и оставалась в наших руках до конца Второй мировой. Для Красной армии победа под Сталинградом означала торжество военной стратегии и тактики советских военачальников, а подвиг солдат и офицеров вызвал небывалый патриотический подъем как в тылу, так и на полях сражений. За оборону Сталинграда были награждены орденами и медалями более 700 тысяч солдат.

Сталинградская битва - это не просто победа в военном сражении. Это символ упорства, мужества и патриотизма, позволивших не только отстоять Сталинград ценой миллионов жизней, но и окончательно повергнуть противника.

В этой битве принимали участие и сотни новоузенцев. Среди них: Павел Ефимович Бобров, Михаил Михайлович Бирюков, Иван Федосеевич Базаров, Александр Алексеевич Быков, Андрей Иванович Курилко, Константин Андреевич Куприянов и многие другие.

Летом сорок второго года фашистские бронированные и механизированные полчища начали наступление на Сталинград. Сюда из города Камышин на новом «ЗИСе» в составе отдельной роты прибыл Михаил Михайлович Бирюков. Подвозил бойцам бутылки с горючей смесью для борьбы с танками, боеприпасы. Все двести дней и ночей Сталинградской битвы его «ЗИС» не знал покоя. Это бои и под станцией Иловля, и под Ерзовкой, и под Сухой Мечеткой, а когда шли бои на улицах города, приходилось доставлять боеприпасы бойцам, которые оборонялись в городской мельнице, которая оставлена сейчас как памятник тех грозных событий. За образцовое выполнение заданий командования под Сталинградом Михаил Михайлович был награжден медалью «За боевые заслуги».

В одном из подразделений дрался с врагом Александр Алексеевич Быков. Полк, в котором он находился, сражался на улицах Сталинграда, а после начала операции «Кольцо» под прикрытием танков и артиллерии штурмовал Мамаев Курган. Здесь Быков был награжден орденом Отечественной войны второй степени.

В двухдневных боях за овладение высоты Лысая, что южнее Сталинграда, Александр Алексеевич был ранен.

Из воспоминаний Константина Андреевича Куприянова. «Весной сорок второго года дивизия, в составе которой я воевал, была реорганизована в корпус, пополнилась свежими силами и техникой. Была направлена в район боевых действий под Воронеж, а затем к Сталинграду, где немецко-фашистские войска рвались к берегам великой Волги.

19 ноября сорок второго года утром взвились ракеты, и залп «катюш» прогремел сигналом начала артиллерийской подготовки. На голову врага обрушилась лавина огня и метала. После длительной обработки позиций противника в наступление пошли танковые, кавалерийские и другие соединения.

Перед частями нашего корпуса стояла задача бить врага по его тылам и не давать возможности передовым силам противника получать подкрепления. Бои шли и днем и ночью. Подразделения корпуса выполнили поставленную перед ними задачу, захватив большие трофеи и тысячи пленных».

«В августе 1942 года, - вспоминал Виктор Семенович Щербаков, - выпускников артиллерийского училища, в составе которых находился и я, направили на фронт под Сталинград. В Саратове погрузились на старенький пароходишко и двинулись вниз по Волге. Уже при подходе к Камышину попали под бомбежку. Выпустив клубы черного дыма, судно наше стало медленно погружаться в воду. До берега пришлось добираться вплавь. Для многих офицеров-артиллеристов это первое свидание с войной оказалось и последним.

На утро в пешем строю направились к Сталинграду. Поднимая клубы пыли, навстречу двигались стада скота. Беспрерывным потоком шли толпы беженцев: женщины, старики, дети. Удушающей жарой и пылью, тяготами многодневных переходов, беспрерывными налетами немецких самолетов люди были изнурены до предела. Немцы безжалостно расстреливали все движущееся по дорогам. Так, еще не побывав на передовой, мы узнали все тяготы и лишения войны.

В городе к тому времени была критическая обстановка. Нас проводили в район лесозавода, вооружили винтовками, бутылками с зажигательной смесью для борьбы с танками и приказали занять оборону. Не зная толком обстановки и не имея боевого опыта, мы кое-как начали окапываться.

Сталинград в ту пору представлял собой сплошную полосу пожарищ, в воздухе стоял непрекращающийся гул моторов немецких самолетов, от непрерывных бомбежек стонала земля. Над развалинами зданий весела пелена разрывов. Все это не позволяло ориентироваться, правильно разобраться, где свои, где чужие.

Первый день пребывания на фронте настолько ошеломил нас своей жестокостью, что невольно пришлось подумать: «Кто же способен в таком аду выжить хотя бы сутки?». Непрерывный огонь с земли и воздуха из всех видов оружия, непрекращающиеся атаки танков и пехоты, стоны раненых и крики живых угнетали нас до безумия. Но с первого дня пребывания в этом огненном городе мы твердо уяснили, что умрем, но не пропустим врага за Волгу.

Несколько недель удерживали узкую полоску недалеко от берега. Из-за бесконечных боев был потерян всякий счет времени, гибли наши боевые товарищи. В пороховом дыму мы быстро взрослели. После Сталинграда нами пройден большой ратный путь до Берлина, но всегда мы помнили, что лучшие качества бойцов приобрели у волжской твердыни».



И такие истории были

на войне



... Взрыв, тупой удар в бедро, а через мгновение толчок в грудь - последнее, что успел почувствовать Михаил Николаевич Митрофанов, прежде чем потерять сознание. Рота автоматчиков 74-го гвардейского стрелкового полка 27-й гвардейской дивизии, где воевал наш земляк, вела бои в районе Сталинградского тракторного завода. Случилось это 1 февраля, за день до полного окружения группировки немцев в Сталинградской битве. В пылу боя Митрофанова посчитали погибшим, и уже через несколько дней в один из домов села Крепость Узень постучал почтальон и протянул казенный бланк с извещением о том, что красноармеец Митрофанов Михаил Николаевич пал смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками.

Такие истории в те годы были не редкость, но эта стала исключением. Приблизительно через месяц вернулся Михаил Николаевич на поправку домой. Вот было-то радости в семье Митрофановых! Жена Александра Ивановна и дети Володя и Шура не отходили от него ни на шаг. Посмотреть на воскресшего из мертвых сбежалось все село.

«Долго будешь жить, коли тебя уже один раз похоронили», - украдкой смахивая слезы, говорили солдатки и просили еще раз рассказать, как же так получилось, что вопреки всему он выжил.

А рассказывать-то было и нечего. Не помнил Михаил Николаевич, кто, как и когда доставил его в медсанбат. Очнулся он уже на госпитальной койке. Знакомых никого не было. Лишь перед выпиской встретился ему легкораненый сослуживец, который и рассказал, что Митрофанова в полку все считают погибшим, а за последний бой его посмертно представили к ордену Красной Звезды. Домой он писать не стал, рассудив, что сам скоро поедет долечиваться. Вот и стал его приезд приятной неожиданностью для родных и односельчан.

Месяц, проведенный дома, пролетел незаметно. Пришла пора возвращаться на фронт. В свою часть он не попал, а был отправлен на курсы младших командиров. Через три месяца новоиспеченный сержант назначается помощником командира взвода в 83-й гвардейский стрелковый полк. В это время он получает медаль «За боевые заслуги» за успешно уничтоженный дзот противника.

В августе 1943 года - очередное ранение, на этот раз в руку. И снова госпиталь. На этот раз лечиться пришлось долго, пальцы руки совсем не слушались. Врачам не сразу и не полностью удалось вернуть подвижность руки. О службе в стрелковом полку, куда стремился попасть бывалый солдат, не могло быть и речи. Старший сержант Митрофанов направляется в 11-й отдельный автомобильный батальон. Дело, в общем-то, не новое, до начала войны он был трактористом в родном колхозе. В автобате он и встретил Победу.

Подготовил Андрей КОЧЕГАРОВ.

г. Новоузенск.



Первая публикация в газете «Новая степь» №5 от 6 февраля 2020. 2 февраля 1943 года завершилась важнейшая стратегическая операция Второй мировой войны на советско-германском фронте - под Сталинградом советские войска разгромили немецкие армии, и началось контрнаступление РККА.Победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе войны против немецко-фашистских войск: 2 февраля 1943 года стратегическая инициатива перешла к советским войскам и оставалась в наших руках до конца Второй мировой. Для Красной армии победа под Сталинградом означала торжество военной стратегии и тактики советских военачальников, а подвиг солдат и офицеров вызвал небывалый патриотический подъем как в тылу, так и на полях сражений. За оборону Сталинграда были награждены орденами и медалями более 700 тысяч солдат.Сталинградская битва - это не просто победа в военном сражении. Это символ упорства, мужества и патриотизма, позволивших не только отстоять Сталинград ценой миллионов жизней, но и окончательно повергнуть противника.В этой битве принимали участие и сотни новоузенцев. Среди них: Павел Ефимович Бобров, Михаил Михайлович Бирюков, Иван Федосеевич Базаров, Александр Алексеевич Быков, Андрей Иванович Курилко, Константин Андреевич Куприянов и многие другие.Летом сорок второго года фашистские бронированные и механизированные полчища начали наступление на Сталинград. Сюда из города Камышин на новом «ЗИСе» в составе отдельной роты прибыл Михаил Михайлович Бирюков. Подвозил бойцам бутылки с горючей смесью для борьбы с танками, боеприпасы. Все двести дней и ночей Сталинградской битвы его «ЗИС» не знал покоя. Это бои и под станцией Иловля, и под Ерзовкой, и под Сухой Мечеткой, а когда шли бои на улицах города, приходилось доставлять боеприпасы бойцам, которые оборонялись в городской мельнице, которая оставлена сейчас как памятник тех грозных событий. За образцовое выполнение заданий командования под Сталинградом Михаил Михайлович был награжден медалью «За боевые заслуги».В одном из подразделений дрался с врагом Александр Алексеевич Быков. Полк, в котором он находился, сражался на улицах Сталинграда, а после начала операции «Кольцо» под прикрытием танков и артиллерии штурмовал Мамаев Курган. Здесь Быков был награжден орденом Отечественной войны второй степени.В двухдневных боях за овладение высоты Лысая, что южнее Сталинграда, Александр Алексеевич был ранен.Из воспоминаний Константина Андреевича Куприянова. «Весной сорок второго года дивизия, в составе которой я воевал, была реорганизована в корпус, пополнилась свежими силами и техникой. Была направлена в район боевых действий под Воронеж, а затем к Сталинграду, где немецко-фашистские войска рвались к берегам великой Волги.19 ноября сорок второго года утром взвились ракеты, и залп «катюш» прогремел сигналом начала артиллерийской подготовки. На голову врага обрушилась лавина огня и метала. После длительной обработки позиций противника в наступление пошли танковые, кавалерийские и другие соединения.Перед частями нашего корпуса стояла задача бить врага по его тылам и не давать возможности передовым силам противника получать подкрепления. Бои шли и днем и ночью. Подразделения корпуса выполнили поставленную перед ними задачу, захватив большие трофеи и тысячи пленных».«В августе 1942 года, - вспоминал Виктор Семенович Щербаков, - выпускников артиллерийского училища, в составе которых находился и я, направили на фронт под Сталинград. В Саратове погрузились на старенький пароходишко и двинулись вниз по Волге. Уже при подходе к Камышину попали под бомбежку. Выпустив клубы черного дыма, судно наше стало медленно погружаться в воду. До берега пришлось добираться вплавь. Для многих офицеров-артиллеристов это первое свидание с войной оказалось и последним.На утро в пешем строю направились к Сталинграду. Поднимая клубы пыли, навстречу двигались стада скота. Беспрерывным потоком шли толпы беженцев: женщины, старики, дети. Удушающей жарой и пылью, тяготами многодневных переходов, беспрерывными налетами немецких самолетов люди были изнурены до предела. Немцы безжалостно расстреливали все движущееся по дорогам. Так, еще не побывав на передовой, мы узнали все тяготы и лишения войны.В городе к тому времени была критическая обстановка. Нас проводили в район лесозавода, вооружили винтовками, бутылками с зажигательной смесью для борьбы с танками и приказали занять оборону. Не зная толком обстановки и не имея боевого опыта, мы кое-как начали окапываться.Сталинград в ту пору представлял собой сплошную полосу пожарищ, в воздухе стоял непрекращающийся гул моторов немецких самолетов, от непрерывных бомбежек стонала земля. Над развалинами зданий весела пелена разрывов. Все это не позволяло ориентироваться, правильно разобраться, где свои, где чужие.Первый день пребывания на фронте настолько ошеломил нас своей жестокостью, что невольно пришлось подумать: «Кто же способен в таком аду выжить хотя бы сутки?». Непрерывный огонь с земли и воздуха из всех видов оружия, непрекращающиеся атаки танков и пехоты, стоны раненых и крики живых угнетали нас до безумия. Но с первого дня пребывания в этом огненном городе мы твердо уяснили, что умрем, но не пропустим врага за Волгу.Несколько недель удерживали узкую полоску недалеко от берега. Из-за бесконечных боев был потерян всякий счет времени, гибли наши боевые товарищи. В пороховом дыму мы быстро взрослели. После Сталинграда нами пройден большой ратный путь до Берлина, но всегда мы помнили, что лучшие качества бойцов приобрели у волжской твердыни».И такие истории былина войне... Взрыв, тупой удар в бедро, а через мгновение толчок в грудь - последнее, что успел почувствовать Михаил Николаевич Митрофанов, прежде чем потерять сознание. Рота автоматчиков 74-го гвардейского стрелкового полка 27-й гвардейской дивизии, где воевал наш земляк, вела бои в районе Сталинградского тракторного завода. Случилось это 1 февраля, за день до полного окружения группировки немцев в Сталинградской битве. В пылу боя Митрофанова посчитали погибшим, и уже через несколько дней в один из домов села Крепость Узень постучал почтальон и протянул казенный бланк с извещением о том, что красноармеец Митрофанов Михаил Николаевич пал смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками.Такие истории в те годы были не редкость, но эта стала исключением. Приблизительно через месяц вернулся Михаил Николаевич на поправку домой. Вот было-то радости в семье Митрофановых! Жена Александра Ивановна и дети Володя и Шура не отходили от него ни на шаг. Посмотреть на воскресшего из мертвых сбежалось все село.«Долго будешь жить, коли тебя уже один раз похоронили», - украдкой смахивая слезы, говорили солдатки и просили еще раз рассказать, как же так получилось, что вопреки всему он выжил.А рассказывать-то было и нечего. Не помнил Михаил Николаевич, кто, как и когда доставил его в медсанбат. Очнулся он уже на госпитальной койке. Знакомых никого не было. Лишь перед выпиской встретился ему легкораненый сослуживец, который и рассказал, что Митрофанова в полку все считают погибшим, а за последний бой его посмертно представили к ордену Красной Звезды. Домой он писать не стал, рассудив, что сам скоро поедет долечиваться. Вот и стал его приезд приятной неожиданностью для родных и односельчан.Месяц, проведенный дома, пролетел незаметно. Пришла пора возвращаться на фронт. В свою часть он не попал, а был отправлен на курсы младших командиров. Через три месяца новоиспеченный сержант назначается помощником командира взвода в 83-й гвардейский стрелковый полк. В это время он получает медаль «За боевые заслуги» за успешно уничтоженный дзот противника.В августе 1943 года - очередное ранение, на этот раз в руку. И снова госпиталь. На этот раз лечиться пришлось долго, пальцы руки совсем не слушались. Врачам не сразу и не полностью удалось вернуть подвижность руки. О службе в стрелковом полку, куда стремился попасть бывалый солдат, не могло быть и речи. Старший сержант Митрофанов направляется в 11-й отдельный автомобильный батальон. Дело, в общем-то, не новое, до начала войны он был трактористом в родном колхозе. В автобате он и встретил Победу.