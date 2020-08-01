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ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ!

Семьдесят четыре года назад закончилась Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года и за это время навсегда изменившая жизнь и уклад каждой советской семьи.

Военная пора разделила судьбы наших близких на то, что было "до" и "после" неё, при этом одним после долгожданной победы подарила радость встречи с теми, кто вернулся с полей сражений, а другим в полной мере дала ощутить горечь потерь. Мы, нынешние сотрудники "Петровских вестей", родились спустя десятилетия после победного мая, так что о войне, как правило, узнавали на школьных уроках истории и во время встреч с ветеранами, из книг и кинофильмов, а также из воспоминаний наших дедов и прадедов, воевавших на фронте, или бабушек и прабабушек, трудившихся в тылу.

На страницах газеты корреспонденты, как правило, рассказывают о судьбах других людей. Но сегодня, в канун Дня Победы, некоторые из нас решили поделиться историями героев своих семей – это наш небольшой Бессмертный полк…



Сергей ЕЛИСТРАТОВ, бывший заместитель редактора газеты "Петровские вести", член Союза журналистов России:



- Своего дедушку по линии папы – Егора Ивановича Елистратова – я никогда не видел. Не видел его, своего отца, и мой отец, Михаил, родившийся в ноябре 1941 года. В то время их семья жила в селе Старое Славкино Малосердобинского района Пензенской области. Михаил стал в ней девятым ребёнком. Он родился уже после того, как дедушку, которому в то время было 40 лет, призвали на фронт. Все предшествующие восемь детей (из них выжили четверо) были девочками. А Егор очень хотел мальчика. И вот в первую военную осень Михаил появился на свет. По рассказам близких, Егор Иванович очень обрадовался появлению у него сына, когда ему сообщили об этом весточкой на фронт. В ответном письме он призывал свою жену Татьяну (мою бабушку) беречь сына, подчёркивая, что тот очень пригодится – станет ей опорой по жизни: видимо, когда рядом ежедневно гибли боевые товарищи, дед прекрасно понимал, что и его может в любую минуту сразить вражеская пуля.

Семья, как могла, поддерживала воина. На фронт шли письма с приветами и от сына – обрисованной маленькой ладошкой. Вот только Егору Ивановичу было не суждено подержаться за неё и ощутить тепло этой детской ручонки, обнять всех своих горячо любимых детей и жену - он погиб в одном из боёв с фашистами в Крыму и похоронен в братской могиле в селе Капканы Керченского района 17 февраля 1943 года. А его имя указано на монументе в родном селе среди имён односельчан-участников Великой Отечественной войны, не вернувшихся домой живыми.

Татьяна Максимовна, жена Егора Ивановича, труженица тыла, смогла одна воспитать пятерых детей, и мой отец Михаил действительно стал её опорой в последующей послевоенной жизни, как и предсказывал дед. В начале шестидесятых годов прошлого века они переехали на постоянное место жительства в Петровск.

А вот второй мой дедушка (по линии мамы) – Василий Игнатьевич Дмитриев, уроженец села Михайловка Воскресенского района Саратовской области, на службу в Красную Армию был призван в 1938 году. Отслужив, вернулся домой в Петровск, но недолго носил гражданскую одежду: 1 января 1941 года Петровский райвоенкомат вновь призвал его в ряды Красной Армии. Международная обстановка в ту пору была неспокойной, в воздухе, хоть об этом старались вслух и не говорить, пахло грядущей войной…

Когда началась Великая Отечественная война, Василию было 24 года. Он был молод, полон сил, отлично по-армейски подготовлен. Первое боевое крещение принял на фронте в сентябре 1941 года в составе 499-го стрелкового полка 388-й стрелковой дивизии. В годы войны воевал под Ленинградом, Москвой, в Польше. Но с разгромом фашистской Германии в 1945 году Вторая мировая война для него не закончилась. Воинская часть, в которой воевал дед, была переброшена на Дальний Восток. Советский Союз, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну с милитаристской Японией.

Мы, внуки, часто просили дедушку рассказать о войне с Германией и Японией, но он не любил вспоминать это трудное время. Знаем, что был награждён, ранен, контужен на фронте. Последствия той тяжёлой контузии давали о себе знать в послевоенное время – дедушка часто болел. В век интернета, собирая информацию для семейной летописи о своих родных и близких - участниках Великой Отечественной войны, я обнаружил на сайте Министерства обороны РФ "Память народа" приказ о награждении моего деда – старшего сержанта Дмитриева Василия Игнатьевича, командира отделения взвода ПТР (видимо, противотанковых ружей – прим. С.Е.), "за умелое руководство взводом на всём протяжении военных действий" в боях с японскими агрессорами медалью "За боевые заслуги". Могу предположить, что дед, не являясь офицером, исполнял обязанности командира взвода.

После войны, возвратившись домой, дедушка работал в Петровске в районном предприятии "Сельхозтехника", на хлебокомбинате. Был слесарем, сторожем. К сожалению, выйдя на пенсию, он не долго прожил. Василий Игнатьевич очень любил жизнь и всегда говорил нам, своим внукам: "Как бы ни было трудно, нужно иметь цель и идти к ней. Не прогибаться, не сдаваться". Для людей поколений, на долю которых выпала Великая Отечественная война, общим стремлением в военные годы была Победа. И спасибо им, всем героям войны и тыла, за то, что они выстояли и победили в суровые годы!





Татьяна ЛУШНИКОВА, сотрудник редакции:



- Как и каждая семья, наша хранит память об участниках Великой Отечественной войны, о тех, кого по праву называем своими героями. Среди них – мой дедушка Александр Фёдорович Дронин, родившийся в 1900 году. Воевал он с первых месяцев войны, а в 1944 году сержант, командир отделения Александр Дронин пропал без вести, семья долго искала , где он похоронен, но ответа ни на один запрос не получили…

Десятого октября 1941 года Петровским РВК был призван на фронт Владимир Дмитриевич Лушников. О том, что гвардии старший техник-лейтенант 34-й Гвардейской стрелковой дивизии Владимир Лушников воевал достойно, свидетельствуют его награды – медали "За отвагу", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", орден Красной Звезды.

Вот строчки из наградных листов, которые сейчас размещены на портале "Память народа": "Гвардии ст. техник-лейтенант Лушников выполняет одну из ведущих специальностей в роте, проявил себя как один из талантливейших специалистов, предан делу партии Ленина – Сталина. Тов. Лушников положил очень много сил и знаний тому, чтобы наша рота, наш автопарк служили делу разгрома немецко-фашистских оккупантов. Большинство автомашин ремонтируется на месте при большом недостатке запчастей, но, несмотря на это, парк работал бесперебойно. Тов. Лушников является первым инициатором по восстановлению 9 трофейных автомашин. Благодаря его техническому руководству парк роты возрос ещё на 9 автомашин. Все машины на ходу и служат делу победы над фашизмом. Достоин правительственной награды", "В период прорыва обороны противника на Заднестровском плацдарме в районе с. Талмаз 20.07.1944 года и на последующем пути наступления дивизии тов. Лушников чётко руководил колонною семи автомашин штурмового батальона и взводом автомашин, подвозящих боеприпасы на огневые позиции. Под сильным огнём противника выведенные из строя машины немедленно восстанавливались. Благодаря чёткой работе тов. Лушникова подвоз боеприпасов шёл регулярно и машины штурмового батальона безотказно возили пехоту в тыл противника".

После окончания войны В.Д. Лушников много лет проработал преподавателем в Петровском СПТУ…



Татьяна УСОЛЬЦЕВА (Штырова), главный редактор газеты «Петровские вести», член Союза журналистов России:



- Своего прадеда Ивана Леонтьевича Борисова, родившегося в 1903 году в селе Старая Порубёжка и призванного на фронт Пугачёвским РВК Саратовской области 27 августа 1941 года, я видела только на фотографиях, которые в течение многих десятилетий бережно хранила его дочь и моя бабушка Мария Ивановна Степаненко. Именно из рассказов бабушки я и узнала, что последнее фото прадеда, пулемётчика-красноармейца (п\п 749), было сделано в сентябре 1941 года в Ярославле, как раз по дороге на фронт. Своей семье - жене Марии Ивановне и детям Марии, Борису и Алексею – Иван Леонтьевич успел написать лишь одно письмо: в ноябре 1941 года он пропал без вести после боя в районе Колпино Ленинградской области. Сейчас мы, правнуки, пытаемся установить его судьбу: по свидетельству односельчанина, в начале войны служившего вместе с прадедом и вернувшегося домой, после жестоких боёв в районе Колпино он мог оказаться в плену. Пока наши запросы во всевозможные архивы результата не принесли, но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся выяснить, что случилось с Иваном Леонтьевичем и где он похоронен.

Ещё одного моего прадеда – Власа Карповича Степаненко (1897 года рождения), уроженца села Чурины Пугачёвского района, призвали на фронт 27 декабря 1941 года. Как и Иван Леонтьевич Борисов, он сначала воевал на Ленинградском фронте, а затем прошёл всю войну. Видимо, судьба его хранила: за четыре военных года Влас Карпович ни разу не был ранен, демобилизовался 27 июля 1945 года, вернулся в родное село, работал в колхозе. Его не стало в год 40-летия Великой Победы, в 1985 году…

В детстве я не могла понять, почему не любил вспоминать о войне мой дед Иван Алексеевич Штыров. Он всегда с гордостью говорил, что воевал на легендарных "Катюшах", показывал свои награды, поясняя, за взятие какого города награждён той или иной медалью, а вот о самих боях и операциях никогда не рассказывал. Как правило, обрывал разговор фразой о том, что война – это страшно… Повзрослев, поняла и осознала, что дед, наверное, просто не хотел снова и снова переживать то, что ему, совсем юному новобранцу, пришлось испытать на фронте, куда его, уроженца села 2-я Сосновка Жерновского района, Петровский РВК призвал 15 мая 1942 года - за три дня до восемнадцатилетия…

Военную присягу Иван Алексеевич Штыров принял 1 августа при 18-м учебно-миномётном полку, служил шофёром в 100-м миномётном полку. В одном из наградных списков, подписанных командиром 100-го Гвардейского миномётного Запорожского Краснознамённого ордена Александра Невского полка гвардии подполковником Бабичем и начальником штаба гвардии майором Бучельниковым в сентябре 1944 года, говорится: "Наградить медалью "За боевые заслуги" пом. шофёра парковой батареи гвардии красноармейца Штырова Ивана Алексеевича за то, что он, работая на автомашине за время наступательных операций 2-го Белорусского фронта, несмотря на обстановку, плохое состояние дорог, отдалённость фронтовых складов от передовых частей, не считаясь со временем, бесперебойно обеспечивал хороший уход за машиной, в результате чего не имелось случаев её аварий и поломок, что обеспечивало своевременное выполнение боевых распоряжений командования по доставке боеприпасов и горючего, чем способствовал выполнению боевых задач, поставленных полку"…

С воинской службы дед демобилизовался спустя почти два года после окончания войны - в марте 1947 года. В 1959 году Иван Алексеевич окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, много лет проработал на Петровском элеваторе. Девятого мая, во время праздничного парада на центральной площади города, под яркими лучами майского солнца на его кителе всегда сияли медали "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", орден Отечественной войны II степени, много юбилейных наград. Деда не стало в год 50-летия Победы – в конце августа 1995 года… Семьдесят четыре года назад закончилась Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года и за это время навсегда изменившая жизнь и уклад каждой советской семьи.Военная пора разделила судьбы наших близких на то, что было "до" и "после" неё, при этом одним после долгожданной победы подарила радость встречи с теми, кто вернулся с полей сражений, а другим в полной мере дала ощутить горечь потерь. Мы, нынешние сотрудники "Петровских вестей", родились спустя десятилетия после победного мая, так что о войне, как правило, узнавали на школьных уроках истории и во время встреч с ветеранами, из книг и кинофильмов, а также из воспоминаний наших дедов и прадедов, воевавших на фронте, или бабушек и прабабушек, трудившихся в тылу.На страницах газеты корреспонденты, как правило, рассказывают о судьбах других людей. Но сегодня, в канун Дня Победы, некоторые из нас решили поделиться историями героев своих семей – это наш небольшой Бессмертный полк…Сергей ЕЛИСТРАТОВ, бывший заместитель редактора газеты "Петровские вести", член Союза журналистов России:- Своего дедушку по линии папы – Егора Ивановича Елистратова – я никогда не видел. Не видел его, своего отца, и мой отец, Михаил, родившийся в ноябре 1941 года. В то время их семья жила в селе Старое Славкино Малосердобинского района Пензенской области. Михаил стал в ней девятым ребёнком. Он родился уже после того, как дедушку, которому в то время было 40 лет, призвали на фронт. Все предшествующие восемь детей (из них выжили четверо) были девочками. А Егор очень хотел мальчика. И вот в первую военную осень Михаил появился на свет. По рассказам близких, Егор Иванович очень обрадовался появлению у него сына, когда ему сообщили об этом весточкой на фронт. В ответном письме он призывал свою жену Татьяну (мою бабушку) беречь сына, подчёркивая, что тот очень пригодится – станет ей опорой по жизни: видимо, когда рядом ежедневно гибли боевые товарищи, дед прекрасно понимал, что и его может в любую минуту сразить вражеская пуля.Семья, как могла, поддерживала воина. На фронт шли письма с приветами и от сына – обрисованной маленькой ладошкой. Вот только Егору Ивановичу было не суждено подержаться за неё и ощутить тепло этой детской ручонки, обнять всех своих горячо любимых детей и жену - он погиб в одном из боёв с фашистами в Крыму и похоронен в братской могиле в селе Капканы Керченского района 17 февраля 1943 года. А его имя указано на монументе в родном селе среди имён односельчан-участников Великой Отечественной войны, не вернувшихся домой живыми.Татьяна Максимовна, жена Егора Ивановича, труженица тыла, смогла одна воспитать пятерых детей, и мой отец Михаил действительно стал её опорой в последующей послевоенной жизни, как и предсказывал дед. В начале шестидесятых годов прошлого века они переехали на постоянное место жительства в Петровск.А вот второй мой дедушка (по линии мамы) – Василий Игнатьевич Дмитриев, уроженец села Михайловка Воскресенского района Саратовской области, на службу в Красную Армию был призван в 1938 году. Отслужив, вернулся домой в Петровск, но недолго носил гражданскую одежду: 1 января 1941 года Петровский райвоенкомат вновь призвал его в ряды Красной Армии. Международная обстановка в ту пору была неспокойной, в воздухе, хоть об этом старались вслух и не говорить, пахло грядущей войной…Когда началась Великая Отечественная война, Василию было 24 года. Он был молод, полон сил, отлично по-армейски подготовлен. Первое боевое крещение принял на фронте в сентябре 1941 года в составе 499-го стрелкового полка 388-й стрелковой дивизии. В годы войны воевал под Ленинградом, Москвой, в Польше. Но с разгромом фашистской Германии в 1945 году Вторая мировая война для него не закончилась. Воинская часть, в которой воевал дед, была переброшена на Дальний Восток. Советский Союз, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну с милитаристской Японией.Мы, внуки, часто просили дедушку рассказать о войне с Германией и Японией, но он не любил вспоминать это трудное время. Знаем, что был награждён, ранен, контужен на фронте. Последствия той тяжёлой контузии давали о себе знать в послевоенное время – дедушка часто болел. В век интернета, собирая информацию для семейной летописи о своих родных и близких - участниках Великой Отечественной войны, я обнаружил на сайте Министерства обороны РФ "Память народа" приказ о награждении моего деда – старшего сержанта Дмитриева Василия Игнатьевича, командира отделения взвода ПТР (видимо, противотанковых ружей – прим. С.Е.), "за умелое руководство взводом на всём протяжении военных действий" в боях с японскими агрессорами медалью "За боевые заслуги". Могу предположить, что дед, не являясь офицером, исполнял обязанности командира взвода.После войны, возвратившись домой, дедушка работал в Петровске в районном предприятии "Сельхозтехника", на хлебокомбинате. Был слесарем, сторожем. К сожалению, выйдя на пенсию, он не долго прожил. Василий Игнатьевич очень любил жизнь и всегда говорил нам, своим внукам: "Как бы ни было трудно, нужно иметь цель и идти к ней. Не прогибаться, не сдаваться". Для людей поколений, на долю которых выпала Великая Отечественная война, общим стремлением в военные годы была Победа. И спасибо им, всем героям войны и тыла, за то, что они выстояли и победили в суровые годы!Татьяна ЛУШНИКОВА, сотрудник редакции:- Как и каждая семья, наша хранит память об участниках Великой Отечественной войны, о тех, кого по праву называем своими героями. Среди них – мой дедушка Александр Фёдорович Дронин, родившийся в 1900 году. Воевал он с первых месяцев войны, а в 1944 году сержант, командир отделения Александр Дронин пропал без вести, семья долго искала , где он похоронен, но ответа ни на один запрос не получили…Десятого октября 1941 года Петровским РВК был призван на фронт Владимир Дмитриевич Лушников. О том, что гвардии старший техник-лейтенант 34-й Гвардейской стрелковой дивизии Владимир Лушников воевал достойно, свидетельствуют его награды – медали "За отвагу", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", орден Красной Звезды.Вот строчки из наградных листов, которые сейчас размещены на портале "Память народа": "Гвардии ст. техник-лейтенант Лушников выполняет одну из ведущих специальностей в роте, проявил себя как один из талантливейших специалистов, предан делу партии Ленина – Сталина. Тов. Лушников положил очень много сил и знаний тому, чтобы наша рота, наш автопарк служили делу разгрома немецко-фашистских оккупантов. Большинство автомашин ремонтируется на месте при большом недостатке запчастей, но, несмотря на это, парк работал бесперебойно. Тов. Лушников является первым инициатором по восстановлению 9 трофейных автомашин. Благодаря его техническому руководству парк роты возрос ещё на 9 автомашин. Все машины на ходу и служат делу победы над фашизмом. Достоин правительственной награды", "В период прорыва обороны противника на Заднестровском плацдарме в районе с. Талмаз 20.07.1944 года и на последующем пути наступления дивизии тов. Лушников чётко руководил колонною семи автомашин штурмового батальона и взводом автомашин, подвозящих боеприпасы на огневые позиции. Под сильным огнём противника выведенные из строя машины немедленно восстанавливались. Благодаря чёткой работе тов. Лушникова подвоз боеприпасов шёл регулярно и машины штурмового батальона безотказно возили пехоту в тыл противника".После окончания войны В.Д. Лушников много лет проработал преподавателем в Петровском СПТУ…- Своего прадеда Ивана Леонтьевича Борисова, родившегося в 1903 году в селе Старая Порубёжка и призванного на фронт Пугачёвским РВК Саратовской области 27 августа 1941 года, я видела только на фотографиях, которые в течение многих десятилетий бережно хранила его дочь и моя бабушка Мария Ивановна Степаненко. Именно из рассказов бабушки я и узнала, что последнее фото прадеда, пулемётчика-красноармейца (п\п 749), было сделано в сентябре 1941 года в Ярославле, как раз по дороге на фронт. Своей семье - жене Марии Ивановне и детям Марии, Борису и Алексею – Иван Леонтьевич успел написать лишь одно письмо: в ноябре 1941 года он пропал без вести после боя в районе Колпино Ленинградской области. Сейчас мы, правнуки, пытаемся установить его судьбу: по свидетельству односельчанина, в начале войны служившего вместе с прадедом и вернувшегося домой, после жестоких боёв в районе Колпино он мог оказаться в плену. Пока наши запросы во всевозможные архивы результата не принесли, но мы надеемся, что когда-нибудь нам удастся выяснить, что случилось с Иваном Леонтьевичем и где он похоронен.Ещё одного моего прадеда – Власа Карповича Степаненко (1897 года рождения), уроженца села Чурины Пугачёвского района, призвали на фронт 27 декабря 1941 года. Как и Иван Леонтьевич Борисов, он сначала воевал на Ленинградском фронте, а затем прошёл всю войну. Видимо, судьба его хранила: за четыре военных года Влас Карпович ни разу не был ранен, демобилизовался 27 июля 1945 года, вернулся в родное село, работал в колхозе. Его не стало в год 40-летия Великой Победы, в 1985 году…В детстве я не могла понять, почему не любил вспоминать о войне мой дед Иван Алексеевич Штыров. Он всегда с гордостью говорил, что воевал на легендарных "Катюшах", показывал свои награды, поясняя, за взятие какого города награждён той или иной медалью, а вот о самих боях и операциях никогда не рассказывал. Как правило, обрывал разговор фразой о том, что война – это страшно… Повзрослев, поняла и осознала, что дед, наверное, просто не хотел снова и снова переживать то, что ему, совсем юному новобранцу, пришлось испытать на фронте, куда его, уроженца села 2-я Сосновка Жерновского района, Петровский РВК призвал 15 мая 1942 года - за три дня до восемнадцатилетия…Военную присягу Иван Алексеевич Штыров принял 1 августа при 18-м учебно-миномётном полку, служил шофёром в 100-м миномётном полку. В одном из наградных списков, подписанных командиром 100-го Гвардейского миномётного Запорожского Краснознамённого ордена Александра Невского полка гвардии подполковником Бабичем и начальником штаба гвардии майором Бучельниковым в сентябре 1944 года, говорится: "Наградить медалью "За боевые заслуги" пом. шофёра парковой батареи гвардии красноармейца Штырова Ивана Алексеевича за то, что он, работая на автомашине за время наступательных операций 2-го Белорусского фронта, несмотря на обстановку, плохое состояние дорог, отдалённость фронтовых складов от передовых частей, не считаясь со временем, бесперебойно обеспечивал хороший уход за машиной, в результате чего не имелось случаев её аварий и поломок, что обеспечивало своевременное выполнение боевых распоряжений командования по доставке боеприпасов и горючего, чем способствовал выполнению боевых задач, поставленных полку"…С воинской службы дед демобилизовался спустя почти два года после окончания войны - в марте 1947 года. В 1959 году Иван Алексеевич окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, много лет проработал на Петровском элеваторе. Девятого мая, во время праздничного парада на центральной площади города, под яркими лучами майского солнца на его кителе всегда сияли медали "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", орден Отечественной войны II степени, много юбилейных наград. Деда не стало в год 50-летия Победы – в конце августа 1995 года…