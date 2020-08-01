ВЕЛИКАЯ СУДЬБА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 4-августа-2020 — прочитано 19 раз Конкурс «Помнить вечно»



ВЕЛИКАЯ СУДЬБА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Саратовец командовал партизанской бригадой в бельгийских горах



В рамках подготовки празднования 75-летия Победы федеральным проектом «Историческая память»партии «Единая Россия» ведется работа по увековечиванию подвигов советских граждан, сражавшихся с нацизмом в рядах европейского Сопротивления.



Депутат Государственной думы Александр Хинштейн обратился к губернатору Валерию Радаеву с просьбой об увековечивании на текрритории Саратовской области памяти нашего земляка Константина Шукшина, одного из организаторов бригады «За Родину», созданной советскими военнослужащими, бежавшими из фашистского плена. Партизаны под руководством Шукшина действовали на территории Королевства Бельгии в 1943-1944 годах.

Кем же он был, герой Константин Шукшин? Он родился 21 мая 1901 года в городе Кузнецке Томской области. С октября 1939 года по апрель 1941-го по Константин Шукшин был помощником начальника по учебно-строевой части 2-го Саратовского танкового училища.

В начале Великой Отечественной войны подполковник Шукшин командовал 96-м танковым полком 48-й танковой дивизии 22-й армии. Подразделение участвовало в обороне города Великие Луки в ходе Великолукского сражения (16 июля- 27 августа 1941 года) и в первом освобождении города от немецко-фашистских захватчиков (21 июля – 27 августа).

Численность и мощь вражеских сил в этот момент была такова, что наши войска все-таки были окружены. Группировка войск 22-й армии пыталась выйти из окружения с ожесточенными боями.

В одном из таких боев близ Великих лук 26 августа 1941 года подполковник Шукшин был тяжело ранен и попал в плен.



Лучше смерть, чем плен



Вот как о захвате в плен рассказывал один из друзей Константина Шукшина.

«Тяжело раненного Шукшина подобрали немецкие танкисты и положили в свой танк. Танки шли по дороге, по которой вели колонну пленных красноармейцев. Один из танкистов хотел пристрелить Шукшина, но другой посоветовал выбросить его на дорогу. Так и сделали. Но Шукшин не умер на пыльной дороге. Не раздавили его и гусеницы немецких танков. Константина Дмиториевича подобрали пленные советские бойцы и спасли ему жизнь.

В ноябре 1965 года Константин Дмитриевич писал мне: «Во время выхода из окружения под Великими Луками Я был ранен и взят в плен, прошел ряд фашистских лагерей, видел, как гибли тысячи бойцов и командиров. В последнем лагере мне пришлось быть в Бельгии. С огромным трудом мне удалось бежать, а потом установить связь с местными подпольными организациями. Ознакомившись с обстановкой, я создал русский партизанский отряд, действовавший на бельгийско-голландской границе.

Спустя некоторое время из русских отрядов была организована русская партизанская бригада «За Родину!», которой я командовал до конца войны. Кратко обэтом не расскажешь. Если у тебя есть время, можешь найти в библиотеке книгу Абрама Вольфа «В чужой стране». Там изложена история нашей бригады.



Выжить и сражаться



Советские военнопленные были разбросаны по бельгийским шталагам, также работали в угольных шахтах, на промышленных предприятиях в районах Лимбурга, Льежа, Намюра.

В одной лишь провинции Лимбург, где располагался большой шталаг, пытались выживать около шести тысяч советских граждан.

С течением времени на шахтах стали возникать подпольные организации. Они находили возможность, чтобы связаться с бельгийским Сопротивлением для организации побегов.

В мае 1943 года из шахты Эйзден сбежали около 30 человек. Среди беглецов был и Константин Дмитриевич Шукшин, подполковник Красной Армии.

Константин Дмитриевич сформировал отряд, который нападал на немецких солдат, забирал у низ оружие. Внутри партизанского объединения была четкая и строгая дисциплина.

Примерно в то же время из шахт Цварберга бежит лейтенант Красной Армии Иван Афанасьевич Дядькин. В июле 1941 года он, как и Шукшин, был ранен и попал в плен.

К концу 1943 года в лесах провинции Лимбург Дядькин создал партизанский отряд из с оветских граждан, таких же беглецов. А весной 1944 года произошло объединение отрядов Шукшина и Дядькина а едтиную партизанскую бригаду «За Родину!»

Бригада активно действовала в тылах противника до октября 1944-го: было уничтожен 842 солдат и офицер противника, 53 агента гестапо, 24 грузовые автомашины, пущено под откос 6 эшелонов с боевой техникой, взорвано 4 важных моста военного назначения., 18 складов боеприпасов и 12 контор по мобилизации молодежи. Потери бригады составили 21 человек..



К родным берегам



В 1945 году бригада «За Родину!» с оружием и знаменем прибыла в Одессу и там была расформирована.

Константин Шукшин так рассказывал о дальнейшей своей судьбе: «Я приехал в родной Саратов, но мне не повезло, потому что по приказу уполномоченного СНК СССР в Западной Европе я был назначен заместителем уполномоченного СНК СССР в Бельгии. Некоторое время находился там. Затем прибыл в Берлин, а потом в Москву, где и ожидал приказа о назначении или демобилизации.

Это был трудный период в моей жизни. Мне необходимы были отзывы о моей службе. От них зависело дальнейшее пребывание в армии.

Всю жизнь я буду помнить, что генерал Вовченко, даже не видевший меня после войны, охарактеризовал меня таким, каким знал по фронту. Такой отзыв в то время мог дать человек, веривший, что я не мог измениться за прошедшие четыре года и остался таким, каким был.

Это горькая правда. Даже героические партизаны были под подозрением, особенно если попадали в отряд из плена. Дома, в Советском союзе, всех проверяли самым тщательным образом, допрашивали с пристрастием, содержали в фильтрационных лагерях.













В январе 2020 года наша газета к 75-летию Победы открыла рубрику «Великая судьба – Великая Победа», пригласив стать ее авторами и читателей. И читатели активно откликнулись на наш призыв!



Творческий коллектив газеты «Регион 64»

Первая публикация СОГ «Регион-64» 14.01.2020г.



С января по май на страницах газеты опубликовано около ста материалов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После 9 Мая их публикация не прекратилась, рубрика продолжает жить, материалы, посвященные юбилею Победы, будут печататься весь год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы.

