Нарисую прадедушкин портрет Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 4-августа-2020 — прочитано 23 раз Конкурс «Помнить вечно»

Нарисую прадедушкин портрет



Стартовал проект «Достойны звания Героя», реализуемый областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в партнерстве с коллективом Исторического парка «Россия — Моя история», широкими кругами общественности при поддержке Фонда Президентских грантов. На его презентации на площадке Исторического парка директор Дмитрий Кубанкин приветствовал гостей, порадовался масштабной работе, связанным с нею перспективам развития мультимедийного образовательного комплекса. Председатель областного совета ветеранов Евгений Иванович Усков подчеркнул, что самая крупная общественная организация области считает важным собрать воедино материал о каждом из более 300 наших земляков, удостоенных высшего звания страны - Героев Советского Союза и России, разместить на современных интерактивных экранах Парка, сделать доступным каждому саратовцу и гостю земли Саратовской, прежде всего молодежи, школьникам и студентам. Донести мысль о нашем богатом патриотическом наследии, о необходимости сохранения интернациональных, толерантных традиций общества, готовности жить в мире и защищать право на мирную жизнь. Рассказ о Героях Великой Отечественной войны продолжится представлением саратовских Героев России, проявивших героизм и преданность интересам страны в локальных войнах, большой раздел будет посвящен Героям Социалистического Труда, восстанавливавшим народное хозяйство после войны, крепившим ее мощь, участвовавшим в подготовки запуска космических кораблей, выращивании рекордных урожаев. Представил собравшимся гордость области: удостоенных высшей награды Родины за труд Валентину Васильевну Шляхтину, которая вывела отстающую бригаду ПУЛа в передовые, более 40 лет проработавшего на заводе «Техстекло» специалиста высокого класса по вытяжке полированного стекла Виктора Степановича Просвирнина, начальника цеха авиатехническй базы Николая Андреевича Реброва, летчика-истыпателя саратовского авиационного завода Григория Васильевича Работу, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса как самого возрастного испытателя.

Автор и руководитель проекта Ольга Васильевна Гришанина, замдиректора по научно-методической работе Исторического парка, сообщила, что реализация проекта продлится до 23 февраля 2021 года, охватит более 53 тысяч участников. В рамках его пройдут бесплатные экскурсии по улицам Саратова, носящим имена Героев Советского Союза и Социалистического Труда, состоится цикл встреч «Твой сосед — настоящий герой», будут изданы методические рекомендации по теме «Саратовские героя войны и труда» для школьных уроков истории, состоится областной слет образовательных учреждений, носящих имена героев, многое другое. Готовность внести свой вклад в реализацию интересного проекта выразили начальник управления по делам архивов Павел Юрьевич Лелюхин, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ Лидия Николаевна Златогорская, завкафедрой Саратовского института развития образования кандидат исторических наук Владимир Глебович Петрович. Партнерский проект назвали многогранным и особенно значимым в год юбилея Победы.

Свои работы на встречу привезли юные художники студии «Акварель» Дома детского творчества Волжского района. Молодой руководитель этой студии, расположившейся в подростковом клубе поселка Юбилейный, Александра Олеговна Яковлева предложила ребятам собрать материал о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны, чтобы нарисовать маслом их портреты, в уголке полотна отразив род войск. На родительском собрании эту тему с энтузиазмом поддержали. Более 50 школьников принесли фотографии фронтовиков из семейного альбома, многие впервые узнали о своих героических предках. Пятиклассница лицея №4 Таисия Мясникова принесла удивительный рассказ о своем прадедушке, который ей помогла составить бабушка. Оказывается, Евгений Александрович Мясников, родившийся 25 мая 1920 года (в мае у него вековой юбилей!) в селе Вязовка Татищевского района, окончил Балашовскую авиационную школу, в годы Великой Отечественной войны был летчиком, командиром эскадрильи 449-го авиационного полка. Совершил 306 боевых вылетов на бомбардировщике А-20 «Бостон». Капитан Мясников удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 18 августа 1945 года. Имеет также награды: 2 ордена Красного Знамени, еще два — Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, 8 медалей. После войны окончил военно-воздушную академию, служил до 1960 года, вышел в отставку в звании полковника, умер в 1991 году в Москве. Внук его младшего брата — папа Таисии. Талантливая одиннадцатилетняя девочка — дипломант и призер многих творческих конкурсов, стала тоже участником реализации проекта ветеранов.



Тамара Тишкова.

Фото Иллариона Чапны.

Первая публикация «Вестник ветеранов города Саратова» № 1-2, апрель 2020г.