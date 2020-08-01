Тот, кого помнят, жив Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 3-августа-2020 — прочитано 5 раз Творческий конкурс журналистских работ

к 75-летию Победы «Помнить вечно!»

Сегодня мы продолжаем публикацию работ, присланных на этот конкурс, который проводится при поддержке Министерства печати и информации и регионального отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов».

Тот, кого помнят, жив



Последний призыв в армию во время Великой Отечественной войны был в 1945 году. Стало быть, самому молодому из участников войны сегодня 95 лет. Дай Бог здоровья тем, кто жив. И вечная память тем, кто ушел в вечность. На протяжении более сорока лет я встречалась с участниками 2-й мировой войны, записывала их воспоминания. Заметила, что главное устремление ветеранов – оставить потомкам правду о войне. Они считают это важным, потому что находится все больше охотников «перекроить» историю войны, историю нашей Великой Победы. Государственные архивы собирают на вечное хранение личные архивы фронтовиков, фотографии, письма, воспоминания. Голос очевидца – участника событий – должен остаться потомкам. Свидетельство очевидца – вот что сохраняет правду.

Сегодня из многочисленных воспоминаний саратовцев-фронтовиков я выбрала только одну тему – сплоченности, дружбы, взаимовыручки тех, кто прошел по дорогам войны. Люди разных национальностей встали на защиту своей Родины. Итак, об увиденном и пережитом – без прикрас.

Юрий Петрович Давыдов, кандидат технических наук, профессор, в прошлом председатель советов ветеранов Саратовского государственного аграрного университета, во время войны был танкистом:

- Мы знали, что танковый экипаж – это семья, все едины в этой металлической коробке. Эта броня защищает нас от пуль, но не от снарядов. Танкисты – особые люди, знали, что без танков пехоте сложно, первыми принимали на себя удар. Если ты никудышный командир или не пользуешься уважением, при первом же возгорании подбитого танка экипаж не сможет выбраться из машины. Жизнь всех зависела от слаженного обслуживания танка - от натяжения гусениц до заправки топливом. А наш состав был многонациональным. Я русский, механик-водитель украинец Славка Обулевич, заряжающий – узбек Миша Узаков, стрелок-радист тоже русский.

Из одного котелка ели, из одной кружки пили, все, как одна семья. И вот теперь стремятся наши народы разобщить. Понятно: разобщив население, с ним легче справиться. Я лично переживаю: то у нас в Югославии одно, То на Украине другое. Когда ездил с губернатором в Севастополь на 250-летие Черноморского флота, были в подшефном полку, где большинство саратовцев. Видел, с какими добрыми чувствами они общались с украинцами. И ребята-украинцы были рады, когда мы, представители саратовской ветеранской организации, посетили полк, они считали нас своими людьми.

Однажды после войны бойцы нашего подразделения встречались в Тбилиси. Вы бы посмотрели, с какой радостью весь народ праздновал: грузины, русские, украинцы – все вместе объединились, встретились на торжество. Что же с нами происходит сейчас? Во время войны мы даже не могли представить себе, что так может быть.

Ханафи Хусаинович Бикташев, татарин по национальности, рассказал, как он стал братом русского хлопца. Мать Павла так и говорила: «Теперь у меня два родных сына - Павел и Тимофей» (Тимофеем звали Ханафи фронтовые друзья).

– В 1941 году, только началась война, меня мобилизовали. Я был зачислен десантником 2-й маневренной десантной воздушной бригады, которая формировалась на саратовский земле. Мне было 19 лет. Я был сильный, здоровый, подходил по всем статьям. Когда нас перебросили на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу, там шли тяжелые бои, 16-я немецкая армия была окружена. Нас перебросили в тыл врага, чтобы дезорганизовать ее наступление. Нашей бригадой командовал полковник Герой Советского Союза Василенко. Полмесяца были в тылу у немцев. Мороз градусов 30-35, выходить в деревни запрещено. Днем ведем разведку в лесу. Ночью продвигаемся. Прорвались с большими потерями, было много обмороженных. И все-таки сорвали план гитлеровской армии, они не смогли уже перебросить на восточный фронт свой резерв.

Спустя 37 лет после войны меня вызвали в военкомат и вручили орден Славы 3-ей степени за боевые подвиги и спасение солдата Павла Крюкова. А с солдатом было так. Он обморозил ноги в немецком тылу: когда с него сняли валенки, обе пятки были черными. Я смонтировал салазки из лыж и тащил его километров пять вместе со своим 30-килограммовым ПТР. Жив солдат остался, но обе ноги ему ампутировали.

Немногие фронтовики 1922-23 годов рождения вернулись живыми с войны. Гвардии полковнику в отставке Анатолию Ивановичу Буянцеву, наверное, повезло. Дважды был ранен: в декабре 43-го прострелена левая рука навылет, а в мае 44-го - осколочное ранение в левое плечо. На груди командира артиллерийской батареи 76-миллиметровых орудий прибавлялись ордена.

– В самые тяжелые времена я стал членом партии. Конечно, никаких преимуществ на фронте у коммунистов не было. Только одна – идти первым в атаку. Под моим началом было 76 человек разного возраста, я сознавал, что должен быть личным примером в бою. Враги рассчитывали, что на войне возникнут межнациональные противоречия, но мы единой дружной семьей отстаивали свою страну. А какая взаимовыручка была! В моей батарее было 17 национальностей. Вот такой случай произошел под Сталинградом. После бомбежек и обстрелов часто рвалась проводная связь с огневой позицией. Надо было выделять людей на устранение порывов. Однажды пошел татарин Сайнутдинов на восстановление этой связи. И не вернулся. За ним вызвался на задание грузин и тоже погиб. Русский пошел, Морозов. Наконец, связь «заговорила»! Третий парень тоже погиб, но сумел соединить провода во рту.

Конечно, мы ждали Победы и хотели жить, но знали, чего ради воюем.

Для Муху Магомедовича Хизроева война началась еще тогда, когда освобождали и воссоединяли Западную Украину в 1939-м году. Он закончил Саратовское танковое училище. Участвовал в боях с первых дней. Командир танковой роты, он освобождал многие города России, Украину, Белоруссию, Молдавию. Бился с фашистами в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретил под Прагой. А потом снова фронт: от Монголии дошел до Порт-Артура. И все время в составе 6-й танковой армии.

– Война со всех спрашивала жестоко, люди вершили свою суровую работу. Я же с гор Дагестана, деревенский парень, который никогда нигде не был, защищал и освобождал западные области России, Украину, Белоруссию, Молдавию. Родина для нас одна на всех. Отношения были очень хорошие с теми, с кем рядом воевал. Когда был ранен, мне помогал русский, и я помогал раненым другой национальности. В госпитале рядом со мной лежал хороший парень из Латвии.

Мы все делали всё возможное на фронте. Это было на Украине в 43-ем в районе села Михайловка. Я должен был вывести из окружения самоходный полк, приданный нашей бригаде. Танк оставил, шел один, между закопанными в землю немецкими танками пролез по-пластунски, добрался до своих, показал направление для выхода этому полку, как было приказано. Когда вернулся, начальник штаба бригады, отдававший мне приказ, заплакал, говорит – не ожидал, что вернулся. А ранен был четыре раза, контужен был. Рад, что выжил, что руки-ноги целы. Жена говорит: «Ты вернулся, потому что я так сильно тебя ждала».

Кто-то из мудрых сказал, что вперед надо двигаться спиной, чтобы всегда видеть и помнить, что было в прошлом.

Лейла Бочкова.

Первая публикация:

газета «Вестник ветеранов» №№1-2 (82-83¬),

апрель 2019г. Сегодня мы продолжаем публикацию работ, присланных на этот конкурс, который проводится при поддержке Министерства печати и информации и регионального отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов».Последний призыв в армию во время Великой Отечественной войны был в 1945 году. Стало быть, самому молодому из участников войны сегодня 95 лет. Дай Бог здоровья тем, кто жив. И вечная память тем, кто ушел в вечность. На протяжении более сорока лет я встречалась с участниками 2-й мировой войны, записывала их воспоминания. Заметила, что главное устремление ветеранов – оставить потомкам правду о войне. Они считают это важным, потому что находится все больше охотников «перекроить» историю войны, историю нашей Великой Победы. Государственные архивы собирают на вечное хранение личные архивы фронтовиков, фотографии, письма, воспоминания. Голос очевидца – участника событий – должен остаться потомкам. Свидетельство очевидца – вот что сохраняет правду.Сегодня из многочисленных воспоминаний саратовцев-фронтовиков я выбрала только одну тему – сплоченности, дружбы, взаимовыручки тех, кто прошел по дорогам войны. Люди разных национальностей встали на защиту своей Родины. Итак, об увиденном и пережитом – без прикрас.Юрий Петрович Давыдов, кандидат технических наук, профессор, в прошлом председатель советов ветеранов Саратовского государственного аграрного университета, во время войны был танкистом:- Мы знали, что танковый экипаж – это семья, все едины в этой металлической коробке. Эта броня защищает нас от пуль, но не от снарядов. Танкисты – особые люди, знали, что без танков пехоте сложно, первыми принимали на себя удар. Если ты никудышный командир или не пользуешься уважением, при первом же возгорании подбитого танка экипаж не сможет выбраться из машины. Жизнь всех зависела от слаженного обслуживания танка - от натяжения гусениц до заправки топливом. А наш состав был многонациональным. Я русский, механик-водитель украинец Славка Обулевич, заряжающий – узбек Миша Узаков, стрелок-радист тоже русский.Из одного котелка ели, из одной кружки пили, все, как одна семья. И вот теперь стремятся наши народы разобщить. Понятно: разобщив население, с ним легче справиться. Я лично переживаю: то у нас в Югославии одно, То на Украине другое. Когда ездил с губернатором в Севастополь на 250-летие Черноморского флота, были в подшефном полку, где большинство саратовцев. Видел, с какими добрыми чувствами они общались с украинцами. И ребята-украинцы были рады, когда мы, представители саратовской ветеранской организации, посетили полк, они считали нас своими людьми.Однажды после войны бойцы нашего подразделения встречались в Тбилиси. Вы бы посмотрели, с какой радостью весь народ праздновал: грузины, русские, украинцы – все вместе объединились, встретились на торжество. Что же с нами происходит сейчас? Во время войны мы даже не могли представить себе, что так может быть.Ханафи Хусаинович Бикташев, татарин по национальности, рассказал, как он стал братом русского хлопца. Мать Павла так и говорила: «Теперь у меня два родных сына - Павел и Тимофей» (Тимофеем звали Ханафи фронтовые друзья).– В 1941 году, только началась война, меня мобилизовали. Я был зачислен десантником 2-й маневренной десантной воздушной бригады, которая формировалась на саратовский земле. Мне было 19 лет. Я был сильный, здоровый, подходил по всем статьям. Когда нас перебросили на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу, там шли тяжелые бои, 16-я немецкая армия была окружена. Нас перебросили в тыл врага, чтобы дезорганизовать ее наступление. Нашей бригадой командовал полковник Герой Советского Союза Василенко. Полмесяца были в тылу у немцев. Мороз градусов 30-35, выходить в деревни запрещено. Днем ведем разведку в лесу. Ночью продвигаемся. Прорвались с большими потерями, было много обмороженных. И все-таки сорвали план гитлеровской армии, они не смогли уже перебросить на восточный фронт свой резерв.Спустя 37 лет после войны меня вызвали в военкомат и вручили орден Славы 3-ей степени за боевые подвиги и спасение солдата Павла Крюкова. А с солдатом было так. Он обморозил ноги в немецком тылу: когда с него сняли валенки, обе пятки были черными. Я смонтировал салазки из лыж и тащил его километров пять вместе со своим 30-килограммовым ПТР. Жив солдат остался, но обе ноги ему ампутировали.Немногие фронтовики 1922-23 годов рождения вернулись живыми с войны. Гвардии полковнику в отставке Анатолию Ивановичу Буянцеву, наверное, повезло. Дважды был ранен: в декабре 43-го прострелена левая рука навылет, а в мае 44-го - осколочное ранение в левое плечо. На груди командира артиллерийской батареи 76-миллиметровых орудий прибавлялись ордена.– В самые тяжелые времена я стал членом партии. Конечно, никаких преимуществ на фронте у коммунистов не было. Только одна – идти первым в атаку. Под моим началом было 76 человек разного возраста, я сознавал, что должен быть личным примером в бою. Враги рассчитывали, что на войне возникнут межнациональные противоречия, но мы единой дружной семьей отстаивали свою страну. А какая взаимовыручка была! В моей батарее было 17 национальностей. Вот такой случай произошел под Сталинградом. После бомбежек и обстрелов часто рвалась проводная связь с огневой позицией. Надо было выделять людей на устранение порывов. Однажды пошел татарин Сайнутдинов на восстановление этой связи. И не вернулся. За ним вызвался на задание грузин и тоже погиб. Русский пошел, Морозов. Наконец, связь «заговорила»! Третий парень тоже погиб, но сумел соединить провода во рту.Конечно, мы ждали Победы и хотели жить, но знали, чего ради воюем.Для Муху Магомедовича Хизроева война началась еще тогда, когда освобождали и воссоединяли Западную Украину в 1939-м году. Он закончил Саратовское танковое училище. Участвовал в боях с первых дней. Командир танковой роты, он освобождал многие города России, Украину, Белоруссию, Молдавию. Бился с фашистами в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Победу встретил под Прагой. А потом снова фронт: от Монголии дошел до Порт-Артура. И все время в составе 6-й танковой армии.– Война со всех спрашивала жестоко, люди вершили свою суровую работу. Я же с гор Дагестана, деревенский парень, который никогда нигде не был, защищал и освобождал западные области России, Украину, Белоруссию, Молдавию. Родина для нас одна на всех. Отношения были очень хорошие с теми, с кем рядом воевал. Когда был ранен, мне помогал русский, и я помогал раненым другой национальности. В госпитале рядом со мной лежал хороший парень из Латвии.Мы все делали всё возможное на фронте. Это было на Украине в 43-ем в районе села Михайловка. Я должен был вывести из окружения самоходный полк, приданный нашей бригаде. Танк оставил, шел один, между закопанными в землю немецкими танками пролез по-пластунски, добрался до своих, показал направление для выхода этому полку, как было приказано. Когда вернулся, начальник штаба бригады, отдававший мне приказ, заплакал, говорит – не ожидал, что вернулся. А ранен был четыре раза, контужен был. Рад, что выжил, что руки-ноги целы. Жена говорит: «Ты вернулся, потому что я так сильно тебя ждала».Кто-то из мудрых сказал, что вперед надо двигаться спиной, чтобы всегда видеть и помнить, что было в прошлом.