ОРДЕНА ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 1-августа-2020 — прочитано 30 раз ОРДЕНА ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО



Пугачевская районная межпоселенческая библиотека, местное отделение партии «Единая Россия» и редакция газеты «Новое Заволжье» при поддержке отдела культуры администрации Пугачевского МР и Централизованной клубной системы в юбилейный год 75-летия Победы продолжают акцию по увековечиванию памяти земляков, на фронте и в тылу вносивших вклад в общее дело в разгроме фашизма. В ее рамках объявлен сбор материалов о жителях нашего района, который станет основой народной онлайн-энциклопедии.

Предлагаем вниманию читателей материал ученицы СОШ с. Давыдовка Ирины Кулешовой (руководитель Г.И.Гордиенко, заведующая сельской библиотекой).



75 лет царит мир на нашей земле. Отстроены города и сёла, заросли травой, зарубцевались «шрамы» окопов и рвов, где насмерть бились с врагами защитники Отчизны. Временная дистанция, отделяющая день сегодняшний от военного лихолетья, становится всё длиннее. Но мы не забываем о наших прадедах - солдатах Великой Победы.

На тысячи километров протянулась линия фронта: от вечных ледников Северного Ледовитого океана до тёплого Черного моря и Кавказских гор. Среди защитников Родины был и мой прадед Константин Кондратьевич Кулешов.

Он родился в селе Марьевка Перелюбского района Самарской области в 1922 году. В бедной крестьянской семье росло восемь детей. После голодной смерти двух из них в 1924 году Кулешовы-старшие приняли решение переехать в село Давыдовка Пугачёвского района. Чтобы прокормить семью, родители работали и днём, и ночью. Надеялись, что вскоре сыновья подрастут и помогут. Но не сложилось. Старший брат моего прадеда, Михаил, в 1939 году ушёл на войну с белофиннами, да так и не вернулся - пропал без вести... Константин, второй сын ушёл на фронт в октябре 41-го. Тогда же, приписав себе один год, в ряды добровольцев записался и третий сын - Григорий.

Прадед попал в 38-й стрелковый полк 65-й стрелковой дивизии, которая формировалась в районе Смоленска. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, сражении под Курском. Затем служил разведчиком третьего отдельного лыжного батальона 33-й отдельной лыжной бригады на Карельском фронте. Стоит отметить, что военные лыжные бригады сыграли важную роль во время зимней кампании 1941-42-х годов, особенно на Карельском фронте. Это был единственный фронт, на одном из участков которого (в районе Мурманска) противник не смог нарушить государственную границу СССР. Хотя он имел самую большую протяжённость — до 1600 км (в 1943 году). На Параде Победы, который состоялся на Красной площади в 1945 году, сводный полк Карельского фронта шёл первым. С тех пор традиционно на майских парадах знамя Карельского фронта несут среди знамён фронтов первым.

12 августа 1943 года К.К. Кулешова представили к награде - медали «За боевые заслуги». В центральном архиве Министерства обороны РФ сохранился приказ №57 от 27 августа 43-го с описанием подвига К.К. Кулешова: «Красноармеец Кулешов показал на поле боя вблизи Ондозера и Елмозера (прим.: названия озёр в Карелии) образец мужества и смелости. Под сильным огнём противника с призывом «За Родину! За Сталина! В атаку вперёд!» он обратился к коммунистам и комсомольцам и первым бросился в атаку. Противник был ошеломлён натиском и разгромлен. Кулешов лично уничтожил одного финского солдата, разбил пулемётное гнездо и подорвал склад с боеприпасами...».

Ещё одну награду прадед получил в сентябре 1944. «Приказ №36-Н от 27 сентября 1944 года: в боях за высоту 247.7 седьмого октября 1944 года тов. К.К. Кулешов скрытно подполз к станковому пулемёту противника и забросал его гранатами. Вражеский расчёт был полностью уничтожен. Тем самым ефрейтор Кулешов обеспечил возможность продвижения взвода вперёд. В боях за высоту 281 тов. Кулешов в числе первых ворвался в расположение противника и огнём одного автомата уничтожил трёх гитлеровцев. За смелость и отвагу в бою тов. Кулешов удостоен правительственной награды - ордена Славы III степени».



Второй орден Славы III степени прадед получил в награду спустя два месяца. В приказе №49/н от 2 ноября 1944 года частям 65-й стрелковой Новгородской Краснознамённой дивизии написано: «Ефрейтор Кулешов показал образец мужества и инициативу. Подразделению поставили задачу зайти с флангов и атакой выбить белофиннов с позиции. По своей инициативе Кулешов первым выдвинулся вперёд, где обнаружил 15 автоматчиков. Из своего оружия он сразу же уничтожил четырёх. Затем помог отделению уничтожить и рассеять остальных и занять оборону. В результате героических действий отделения кольцо окружения второго лыжного батальона было прорвано. Ходатайствую: за мужество и инициативу, проявленные в бою, наградить ефрейтора Кулешова Константина Кондратьевича орденом Славы III степени».

15 ноября 1944 года, после выхода Финляндии из Второй мировой войны, Карельский фронт расформировали, а дивизию, в которой служил прадед, преобразовали в 102-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В её составе Константин Кондратьевич воевал в Польше, участвовал в форсировании реки Одер. Долгожданный день победы прадед встретил в Берлине. Кстати, помимо К.К. Кулешова, до логова фашистов дошли ещё шестеро давыдовцев: рядовой Сергей Дмитриевич Ермаков, командир взвода связи Антон Александрович Белов, старший сержант разведки Григорий Борисович Ширяев, рядовой Гаврила Ильич Михайлов, сержант Георгий Петрович Селихов, артиллерист Григорий Петрович Родионов.

После окончания войны прадед ещё два года служил в Германии, а потом вернулся в Давыдовку. Родные часто вспоминают рассказы Константина Кондратьевича о нелёгких военных буднях, тяжёлой послевоенной жизни. Действительно, окончание войны принесло большую радость всем людям. Но продуктов не стало больше, многие жили впроголодь. Прадед, чтобы досыта накормить семью, обменял один свой орден на мешок с мукой. И никогда не жалел об этом.

- Орден можно ещё заслужить, - говорил он. - А жизнь - одна. И её надо беречь.

Много лет К.К. Кулешов работал в поле: возделывал землю, пахал, бороновал, убирал урожай. Затем трудился на буровой, добывал нефть. Умер он в 80-х годах прошлого века. Но мы, Кулешовы, знаем и помним о нём. И обязательно сохраним память о его подвигах!





Первая публикация в газете «Новое Заволжье» № 10 от 12.03.2020г.

г. Пугачев

Пугачевская районная межпоселенческая библиотека, местное отделение партии «Единая Россия» и редакция газеты «Новое Заволжье» при поддержке отдела культуры администрации Пугачевского МР и Централизованной клубной системы в юбилейный год 75-летия Победы продолжают акцию по увековечиванию памяти земляков, на фронте и в тылу вносивших вклад в общее дело в разгроме фашизма. В ее рамках объявлен сбор материалов о жителях нашего района, который станет основой народной онлайн-энциклопедии.Предлагаем вниманию читателей материал ученицы СОШ с. Давыдовка Ирины Кулешовой (руководитель Г.И.Гордиенко, заведующая сельской библиотекой).75 лет царит мир на нашей земле. Отстроены города и сёла, заросли травой, зарубцевались «шрамы» окопов и рвов, где насмерть бились с врагами защитники Отчизны. Временная дистанция, отделяющая день сегодняшний от военного лихолетья, становится всё длиннее. Но мы не забываем о наших прадедах - солдатах Великой Победы.На тысячи километров протянулась линия фронта: от вечных ледников Северного Ледовитого океана до тёплого Черного моря и Кавказских гор. Среди защитников Родины был и мой прадед Константин Кондратьевич Кулешов.Он родился в селе Марьевка Перелюбского района Самарской области в 1922 году. В бедной крестьянской семье росло восемь детей. После голодной смерти двух из них в 1924 году Кулешовы-старшие приняли решение переехать в село Давыдовка Пугачёвского района. Чтобы прокормить семью, родители работали и днём, и ночью. Надеялись, что вскоре сыновья подрастут и помогут. Но не сложилось. Старший брат моего прадеда, Михаил, в 1939 году ушёл на войну с белофиннами, да так и не вернулся - пропал без вести... Константин, второй сын ушёл на фронт в октябре 41-го. Тогда же, приписав себе один год, в ряды добровольцев записался и третий сын - Григорий.Прадед попал в 38-й стрелковый полк 65-й стрелковой дивизии, которая формировалась в районе Смоленска. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, сражении под Курском. Затем служил разведчиком третьего отдельного лыжного батальона 33-й отдельной лыжной бригады на Карельском фронте. Стоит отметить, что военные лыжные бригады сыграли важную роль во время зимней кампании 1941-42-х годов, особенно на Карельском фронте. Это был единственный фронт, на одном из участков которого (в районе Мурманска) противник не смог нарушить государственную границу СССР. Хотя он имел самую большую протяжённость — до 1600 км (в 1943 году). На Параде Победы, который состоялся на Красной площади в 1945 году, сводный полк Карельского фронта шёл первым. С тех пор традиционно на майских парадах знамя Карельского фронта несут среди знамён фронтов первым.12 августа 1943 года К.К. Кулешова представили к награде - медали «За боевые заслуги». В центральном архиве Министерства обороны РФ сохранился приказ №57 от 27 августа 43-го с описанием подвига К.К. Кулешова: «Красноармеец Кулешов показал на поле боя вблизи Ондозера и Елмозера (прим.: названия озёр в Карелии) образец мужества и смелости. Под сильным огнём противника с призывом «За Родину! За Сталина! В атаку вперёд!» он обратился к коммунистам и комсомольцам и первым бросился в атаку. Противник был ошеломлён натиском и разгромлен. Кулешов лично уничтожил одного финского солдата, разбил пулемётное гнездо и подорвал склад с боеприпасами...».Ещё одну награду прадед получил в сентябре 1944. «Приказ №36-Н от 27 сентября 1944 года: в боях за высоту 247.7 седьмого октября 1944 года тов. К.К. Кулешов скрытно подполз к станковому пулемёту противника и забросал его гранатами. Вражеский расчёт был полностью уничтожен. Тем самым ефрейтор Кулешов обеспечил возможность продвижения взвода вперёд. В боях за высоту 281 тов. Кулешов в числе первых ворвался в расположение противника и огнём одного автомата уничтожил трёх гитлеровцев. За смелость и отвагу в бою тов. Кулешов удостоен правительственной награды - ордена Славы III степени».Второй орден Славы III степени прадед получил в награду спустя два месяца. В приказе №49/н от 2 ноября 1944 года частям 65-й стрелковой Новгородской Краснознамённой дивизии написано: «Ефрейтор Кулешов показал образец мужества и инициативу. Подразделению поставили задачу зайти с флангов и атакой выбить белофиннов с позиции. По своей инициативе Кулешов первым выдвинулся вперёд, где обнаружил 15 автоматчиков. Из своего оружия он сразу же уничтожил четырёх. Затем помог отделению уничтожить и рассеять остальных и занять оборону. В результате героических действий отделения кольцо окружения второго лыжного батальона было прорвано. Ходатайствую: за мужество и инициативу, проявленные в бою, наградить ефрейтора Кулешова Константина Кондратьевича орденом Славы III степени».15 ноября 1944 года, после выхода Финляндии из Второй мировой войны, Карельский фронт расформировали, а дивизию, в которой служил прадед, преобразовали в 102-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В её составе Константин Кондратьевич воевал в Польше, участвовал в форсировании реки Одер. Долгожданный день победы прадед встретил в Берлине. Кстати, помимо К.К. Кулешова, до логова фашистов дошли ещё шестеро давыдовцев: рядовой Сергей Дмитриевич Ермаков, командир взвода связи Антон Александрович Белов, старший сержант разведки Григорий Борисович Ширяев, рядовой Гаврила Ильич Михайлов, сержант Георгий Петрович Селихов, артиллерист Григорий Петрович Родионов.После окончания войны прадед ещё два года служил в Германии, а потом вернулся в Давыдовку. Родные часто вспоминают рассказы Константина Кондратьевича о нелёгких военных буднях, тяжёлой послевоенной жизни. Действительно, окончание войны принесло большую радость всем людям. Но продуктов не стало больше, многие жили впроголодь. Прадед, чтобы досыта накормить семью, обменял один свой орден на мешок с мукой. И никогда не жалел об этом.- Орден можно ещё заслужить, - говорил он. - А жизнь - одна. И её надо беречь.Много лет К.К. Кулешов работал в поле: возделывал землю, пахал, бороновал, убирал урожай. Затем трудился на буровой, добывал нефть. Умер он в 80-х годах прошлого века. Но мы, Кулешовы, знаем и помним о нём. И обязательно сохраним память о его подвигах!