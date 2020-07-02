Незабываемая встреча Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 28-июля-2020 — прочитано 24 раз Незабываемая встреча



В год 75-летия Победы нашего героического народа в Великой Отечественной войне все чаще вспоминаются слова из стихотворения Евгения Евтушенко

«Хотят ли русские войны»»:

Хотят ли русские войны?

Спросите Вы у тишины

Над ширью пашен и полей,

И у берез и тополей.

Спросите Вы у тех солдат,

Что под березами лежат,

И пусть Вам скажут их сыны

Хотят ли русские войны?

Да, русские доказали всему миру, что они умеют воевать, что они смелы, бесстрашны и горячо любят свою родину. Именно они завоевали для своих потомков мир и ценят каждую крупицу его.

Среди героев Советского Союза нашего района мы знаем имя Николая Ивановича Овсянникова из села Донгуз. Именно с ним мне посчастливилось встретиться в 1977 году.

К концу рабочего дня получаю задание: съездить на встречу Николая Ивановича с его боевым товарищем Алексеем Аникиным из южного города Анапа. На реакционном уазике мы быстро оказались у дома Овсянниковых. Познакомились.

- Ты чья будешь, Сараева? – спросил он.

- Из Садовки!

- Мы с твоим свекром три года служили в действующей армии.

Так я оказалась в доме почти своей.

Высокий, худощавый Николай Иванович поразил меня энергией, дружелюбием и какой-то внутренней силой.

- Я не люблю вспоминать о боях, погибших солдатах. Это так страшно и тяжело.

Но в ходе беседы я узнала, что он был на фронте уже с августа 1941 года. Сражался на Брянском, Северо-Западном, Центральном, 3-м и 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в боях под Белевым, Плавском, Старой Руссой. Участвовал в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии.

Особо отличился в боях на западном берегу Вислы 6 января 1945 года в Польше, когда огнем своего орудия подавил три огневые точки противника, уничтожил два станковых пулемета с расчетами и до двадцати гитлеровцев. Своими действиями обеспечил продвижение подразделения вперед.

Во время войны был ранен и контужен четыре раза. А после демобилизации жил в родном селе Донгуз. Работал там, где был нужен: завхозом в школе, директором райпищекомбината, бригадиром на заводе «Большевик».

Николай Иванович награжден орденами Ленина (1945 г.), Отечественной войны I степени (1985 г.), двумя орденами Красная Звезда (1943, 1944 гг.) и многими медалями, в том числе медалью «За Отвагу».

Имя Героя присвоено школе в селе Донгуз.

Это далеко не полный рассказ о его боевом пути. Но самая главная для него и его близких награда, это то, что он остался жив.

Тихим августовским вечером мы продолжаем воспоминания о Герое с его фронтовым другом. Каким же он был Николай Иванович на далеких фронтовых дорогах и на полях сражений?

Незабываем бой в районе станции Моховое. Обжив землянку, бойцы готовились к атаке немцев. Из десяти солдат Николай Иванович был самым старшим по возрасту (40 лет), в звании старшины.

- Всю ночь он не спал, - вспоминает Алексей, - дверь в землянку не закрывалась. Мы, молодые бойцы, слышали просьбы старшины к богу, он молил о спасении его жизни. Не спали. Слышали о родном селе. Неужели мое село я больше не увижу? Это было в душе у каждого. Но особая молитва была о сохранении жизни его жены Полины и дочки Аннушки.

А через час он был неузнаваем. На рассвете началась атака немцев. Против нашего батальона немцы бросили до двух батальонов пехоты, усиленных десятью тяжелыми танками «Тигр». Воины проявили огромную стойкость и воинское мастерство в бою с превосходящими силами противника.

Расчет старшины Овсянникова подпустил танки и на расстоянии 100-200 метров открыл огонь. И вот уже вспыхнул один, за ним второй немецкий танк. В неравном бою вышли из строя все номера орудийного расчета и старшина Овсянников в одиночку продолжил вести огонь. Он подбил еще одного «Тигра». Остальные танки были уничтожены огнем артиллерийского противотанкового полка.

Этот эпизод говорит о том, что ничто не было чуждым солдату. Были слезы и мольбы о жизни. Воины любили свою Родину. В бой же шли с бесстрашием. Такова природа русского солдата.

В этом бою Николай Иванович был контужен и отправлен в госпиталь. Но уже через несколько дней был опять в строю.

- Для нас, молодых солдат, Овсянников был примером во всем, - вспоминал Алексей. – Примером героизма и безмерной стойкости духа, находчивости в бою. Бой под станцией Моховое был не один. Боевой путь длился четыре с половиной года и после каждого сражения бесстрашный артиллерист отмечался командованием.

Николая Ивановича Овсянникова не стало 26 ноября 1996 года. Похоронен он своими земляками в селе Донгуз. Прошло 24 года, но не зарастает народная тропа к могиле Героя.

75 лет молчат пушки в Европе. Мы, люди нового поколении, дорожим своей родной Россией, свято храним память павших, чтим живых ветеранов войны. Хотим, чтобы в наших городах и селах была всегда мирная тишина и ясное голубое небо.

Т. Сараева, ветеран труда,

с. Садовка.

Первая публикация газета «Родная земля» №13 от 28.03.2020

В год 75-летия Победы нашего героического народа в Великой Отечественной войне все чаще вспоминаются слова из стихотворения Евгения ЕвтушенкоДа, русские доказали всему миру, что они умеют воевать, что они смелы, бесстрашны и горячо любят свою родину. Именно они завоевали для своих потомков мир и ценят каждую крупицу его.Среди героев Советского Союза нашего района мы знаем имя Николая Ивановича Овсянникова из села Донгуз. Именно с ним мне посчастливилось встретиться в 1977 году.К концу рабочего дня получаю задание: съездить на встречу Николая Ивановича с его боевым товарищем Алексеем Аникиным из южного города Анапа. На реакционном уазике мы быстро оказались у дома Овсянниковых. Познакомились.- Ты чья будешь, Сараева? – спросил он.- Из Садовки!- Мы с твоим свекром три года служили в действующей армии.Так я оказалась в доме почти своей.Высокий, худощавый Николай Иванович поразил меня энергией, дружелюбием и какой-то внутренней силой.- Я не люблю вспоминать о боях, погибших солдатах. Это так страшно и тяжело.Но в ходе беседы я узнала, что он был на фронте уже с августа 1941 года. Сражался на Брянском, Северо-Западном, Центральном, 3-м и 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в боях под Белевым, Плавском, Старой Руссой. Участвовал в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии.Особо отличился в боях на западном берегу Вислы 6 января 1945 года в Польше, когда огнем своего орудия подавил три огневые точки противника, уничтожил два станковых пулемета с расчетами и до двадцати гитлеровцев. Своими действиями обеспечил продвижение подразделения вперед.Во время войны был ранен и контужен четыре раза. А после демобилизации жил в родном селе Донгуз. Работал там, где был нужен: завхозом в школе, директором райпищекомбината, бригадиром на заводе «Большевик».Николай Иванович награжден орденами Ленина (1945 г.), Отечественной войны I степени (1985 г.), двумя орденами Красная Звезда (1943, 1944 гг.) и многими медалями, в том числе медалью «За Отвагу».Имя Героя присвоено школе в селе Донгуз.Это далеко не полный рассказ о его боевом пути. Но самая главная для него и его близких награда, это то, что он остался жив.Тихим августовским вечером мы продолжаем воспоминания о Герое с его фронтовым другом. Каким же он был Николай Иванович на далеких фронтовых дорогах и на полях сражений?Незабываем бой в районе станции Моховое. Обжив землянку, бойцы готовились к атаке немцев. Из десяти солдат Николай Иванович был самым старшим по возрасту (40 лет), в звании старшины.- Всю ночь он не спал, - вспоминает Алексей, - дверь в землянку не закрывалась. Мы, молодые бойцы, слышали просьбы старшины к богу, он молил о спасении его жизни. Не спали. Слышали о родном селе. Неужели мое село я больше не увижу? Это было в душе у каждого. Но особая молитва была о сохранении жизни его жены Полины и дочки Аннушки.А через час он был неузнаваем. На рассвете началась атака немцев. Против нашего батальона немцы бросили до двух батальонов пехоты, усиленных десятью тяжелыми танками «Тигр». Воины проявили огромную стойкость и воинское мастерство в бою с превосходящими силами противника.Расчет старшины Овсянникова подпустил танки и на расстоянии 100-200 метров открыл огонь. И вот уже вспыхнул один, за ним второй немецкий танк. В неравном бою вышли из строя все номера орудийного расчета и старшина Овсянников в одиночку продолжил вести огонь. Он подбил еще одного «Тигра». Остальные танки были уничтожены огнем артиллерийского противотанкового полка.Этот эпизод говорит о том, что ничто не было чуждым солдату. Были слезы и мольбы о жизни. Воины любили свою Родину. В бой же шли с бесстрашием. Такова природа русского солдата.В этом бою Николай Иванович был контужен и отправлен в госпиталь. Но уже через несколько дней был опять в строю.- Для нас, молодых солдат, Овсянников был примером во всем, - вспоминал Алексей. – Примером героизма и безмерной стойкости духа, находчивости в бою. Бой под станцией Моховое был не один. Боевой путь длился четыре с половиной года и после каждого сражения бесстрашный артиллерист отмечался командованием.Николая Ивановича Овсянникова не стало 26 ноября 1996 года. Похоронен он своими земляками в селе Донгуз. Прошло 24 года, но не зарастает народная тропа к могиле Героя.75 лет молчат пушки в Европе. Мы, люди нового поколении, дорожим своей родной Россией, свято храним память павших, чтим живых ветеранов войны. Хотим, чтобы в наших городах и селах была всегда мирная тишина и ясное голубое небо.