Мы память бережно храним Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-июля-2020 — прочитано 38 раз Мы память бережно храним

Уваров Иван Ионович

(1914 - 2008)



Фронтовик, поэт Иван Ионович Уваров родился на Кубани. Он начал свой трудовой путь учителем в неполных 18 лет, более 40 лет трудового педагогического стажа, последние десятилетия жизни проработал директором школы-интерната №3 города Энгельса. Однако запомнился он жителям нашего города не только своими военными и трудовыми подвигами, но и своим творчеством - прекрасными стихами о войне, школе, учителях, детстве.



«Когда человек прожил большую и интересную жизнь, а речь об Иване Ионовиче Уварове, то естественно, что о нём написано немало статей, очерковых материалов. Они посвящены очередным юбилеям, выходам в свет его книг «Невыдуманные рассказы» (1997), «Былое и думы. Рассказы и стихи» (1999).

Мне бы хотелось рассказать о своём впечатлении от встречи с четой Уваровых, подчёркиваю, с четой, теперь уже в далёкие 60-е годы двадцатого века. Педагог по образованию, по воле случая я переехала в город Энгельс. Работа в архиве заставила с первых же дней познакомиться с работой музея, городского литературного объединения, с литературной страницей, которая ежемесячно выходила в энгельсской газете «Коммунист». Как архивисту, мне хотелось, чтобы архив пополнялся документами творческих личностей. И вот однажды на одном из вечеров в кинотеатре «Ударник» я обратила внимание на высокого подтянутого строгого мужчину и красивую бесподобно женственную подругу, сопровождавшую его. С тех пор Иван Ионович и Татьяна Анисимовна стали для меня идеалом супружеской пары. Это уже позднее я буду знать о его непростой жизни: НЭП, раскулачивание, жизнь на спецпоселении, гибель отца в сталинско-ежовских застенках, война, когда «спецпоселенцы» понадобились для защиты Родины.

И всё это отразилось в его творчестве. Что более всего меня поражает в Иване Ионовиче, его лиричность и неуспокоенность…».

Иван Ионович Уваров - участник войны с 13 ноября 1941 года по 10 ноября 1945-го. Гвардии старший лейтенант инженерно-саперных войск Уваров воевал на Брянском и Прибалтийском фронтах. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Стихи начал писать на войне, публиковался в армейских газетах, затем в периодике Белоруссии, Томской, Тюменской, Саратовской областей, участвовал в пяти коллективных сборниках: «Начало», «Передовая», «Товарищ время», «Надежда», «Покровская пушкиниана». Он автор книг «Дорога к истине» (стихи), «Были и думы» (рассказы, стихи), «Невыдуманные рассказы», многочисленных публикаций в энгельсских газетах. Главная тема творчества - память огненных военных лет, духовность, нравственность, воспитание чувств.

Мне хочется познакомить читателя с одним из рассказов Ивана Ионовича.



Иван Уваров

Вспоминается такое…





…Декабрь 1944 года. Курляндская группировка. Снегу по колено, а снегопад не прекращается. Уже сумерками наша саперная рота получила приказ - к утру передислоцироваться в распоряжение 143-й стрелковой дивизии. Дорога туда идет вдоль линии фронта, в полутора-двух километрах от передовой. Командир роты говорит:

- К месту назначения кроме основной дороги есть проселочная, намного ближе. Вот, смотри,- и показал карту.- Эта дорога приведет тебя к мосту через речку. Сразу за мостом - заброшенная деревушка. Там должны бы сохраниться несколько хатенок. Разыщешь их и с подходом роты разведешь взводы по квартирам. Людям надо дать хоть часика три поспать. А сейчас седлай коня и с Богом.

Ротный еще в 43 -м году поймал этого коня в лесу и приголубил. Это был единственный конь на весь батальон и предмет зависти для многих офицеров. С детства лошадник, я с удовольствием оседлал коня и двинулся вперед. С трудом разыскал эту проселочную дорогу - ведь все было равномерно засыпано снегом. Лишь кое - где на буграх снег сдуло ветром, и едва заметно обозначалась дорога. Она проходила по пашне, и, когда конь сбивался с неё, он, ощутив мягкое под ногами, снова возвращался на дорогу. Ехать приходилось большей частью шагом, ибо на рыси можно было быстро сбиться с пути.

Снежок падал крупными хлопьями. Морозец был легонький, конь промеж ног тепленький, и меня клонило в дремоту. Я боролся с ней, ведь недалеко передовая, но так и не заметил, как основательно заснул. Перед этим были две бессонные ночи. Я ощущал движение коня, его сходы с дороги и возвращения на неё, был уверен, что не сплю.

Сколько времени это продолжалось - не знаю, но вдруг кто-то мощный обхватил меня за талию и потащил из седла назад. Уже позади седла, на крупе коня, я в ужасе проснулся и вцепился в седло, чтобы этот Некто не стащил меня совсем. В этот момент конь остановился.

Я стал оглядываться, кто меня держит, и тут же понял, что это жердь в руку толщиной. Ужас отхлынул, я стал осматриваться по сторонам и сообразил, что мой конь пошел под шлагбаум, который был как раз на уровне моего живота. Я сдал назад, снова влез в седло и тут только обратил внимание на то, что нахожусь на опушке мощного леса; что впереди, за шлагбаумом, в глубине леса на большой поляне, метрах в двухстах, горит большой костер; вокруг него стоят и сидят несколько человек, подбрасывают ветки в огонь и тихо переговариваются. Слов не разобрать.

Холодок пополз у меня по спине. «Где я? В моем маршруте никаких шлагбаумов не значилось. Сколько времени я проспал? Куда забрел мой конь? Куда теперь двигаться? А если это немцы?..» Вопросы роились в голове, страх и отчаяние нарастали. Вдруг у костра кто-то зычным голосом прокричал: «Иван, мать твою! Какого хрена телишься?! Тащи быстрей дровишки, а то костер догорает!». Сквернословие всегда вызывало у меня отвращение, но в этот момент слова прозвучали как прекрасная музыка. «Это же наши! Наши! Слава Богу!». Я слез с коня, прошел с ним под шлагбаум и подошел к костру. Солдаты встретили меня дружелюбно, а когда узнали, что мне надо к мосту, ахнули: «Эка куда тебя занесло! Ты же съехал со своей дороги чуть не на два километра! Возвращайся назад, на твоем пути поворот к нам обозначен указателем на столбике. Вот от этого указателя бери вправо и попадешь на мост».

На мост я действительно попал, несколько домишек разыскал. К утру подошла рота, и я всех расквартировал. Но долго еще вспоминал это приключение. Хорошо, что конь сбился на нашенский поворот. А если бы сбился в другую сторону? Проснулся бы я у немцев и поминай, как звали. Это был единственный случай, когда «крепкие» слова были так кстати и прозвучали как спасительная музыка».

Елизавета Ерина.

Первая публикация - во втором томе книги «Весна Победы»(2008).





Об авторе

Ерина Елизавета Моисеевна, публицист, краевед, журналист, архивист. Родилась 12 октября на Украине. Детство прошло в селе Фриденфельд АССР НП (ныне село Комсомольское Краснокутского района). Окончила СГПИ им. Федина, преподавала в школе и училище в Читинской области, работала в системе народного образования Саратовской области. В 1966 – 2012 гг. – директор Центрального архива АССР немцев Поволжья (теперь – Государственный исторический архив немцев Поволжья в городе Энгельсе).

Автор множества статей и книг по истории города Энгельса и Республики немцев Поволжья, среди которых «Очерки истории культуры немецкой автономии на Волге» и краеведческий пятитомник «Под Покровом Богородицы».

Награждена знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», высшим орденом Германии I класса за особые заслуги перед ФРГ, медалью «250 лет служения Российскому Отечеству» национально-культурной автономии немцев Саратовской области. Отмечена грамотами советских и российских архивных служб, дипломами и грамотами участника Всероссийского конкурса журналистов и писателей «Мы горды Отечеством своим», и многими другими наградами всероссийского и международного уровня. В 2018 году «За усердные труды во славу Святой церкви» награждена Патриаршей медалью и стала лауреатом литературной премии им. М.Н.Алексеева за книгу «Под Покровом Богородицы».

Член Союза журналистов России. Фронтовик, поэт Иван Ионович Уваров родился на Кубани. Он начал свой трудовой путь учителем в неполных 18 лет, более 40 лет трудового педагогического стажа, последние десятилетия жизни проработал директором школы-интерната №3 города Энгельса. Однако запомнился он жителям нашего города не только своими военными и трудовыми подвигами, но и своим творчеством - прекрасными стихами о войне, школе, учителях, детстве.«Когда человек прожил большую и интересную жизнь, а речь об Иване Ионовиче Уварове, то естественно, что о нём написано немало статей, очерковых материалов. Они посвящены очередным юбилеям, выходам в свет его книг «Невыдуманные рассказы» (1997), «Былое и думы. Рассказы и стихи» (1999).Мне бы хотелось рассказать о своём впечатлении от встречи с четой Уваровых, подчёркиваю, с четой, теперь уже в далёкие 60-е годы двадцатого века. Педагог по образованию, по воле случая я переехала в город Энгельс. Работа в архиве заставила с первых же дней познакомиться с работой музея, городского литературного объединения, с литературной страницей, которая ежемесячно выходила в энгельсской газете «Коммунист». Как архивисту, мне хотелось, чтобы архив пополнялся документами творческих личностей. И вот однажды на одном из вечеров в кинотеатре «Ударник» я обратила внимание на высокого подтянутого строгого мужчину и красивую бесподобно женственную подругу, сопровождавшую его. С тех пор Иван Ионович и Татьяна Анисимовна стали для меня идеалом супружеской пары. Это уже позднее я буду знать о его непростой жизни: НЭП, раскулачивание, жизнь на спецпоселении, гибель отца в сталинско-ежовских застенках, война, когда «спецпоселенцы» понадобились для защиты Родины.И всё это отразилось в его творчестве. Что более всего меня поражает в Иване Ионовиче, его лиричность и неуспокоенность…».Иван Ионович Уваров - участник войны с 13 ноября 1941 года по 10 ноября 1945-го. Гвардии старший лейтенант инженерно-саперных войск Уваров воевал на Брянском и Прибалтийском фронтах. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Стихи начал писать на войне, публиковался в армейских газетах, затем в периодике Белоруссии, Томской, Тюменской, Саратовской областей, участвовал в пяти коллективных сборниках: «Начало», «Передовая», «Товарищ время», «Надежда», «Покровская пушкиниана». Он автор книг «Дорога к истине» (стихи), «Были и думы» (рассказы, стихи), «Невыдуманные рассказы», многочисленных публикаций в энгельсских газетах. Главная тема творчества - память огненных военных лет, духовность, нравственность, воспитание чувств.Мне хочется познакомить читателя с одним из рассказов Ивана Ионовича.Иван УваровВспоминается такое……Декабрь 1944 года. Курляндская группировка. Снегу по колено, а снегопад не прекращается. Уже сумерками наша саперная рота получила приказ - к утру передислоцироваться в распоряжение 143-й стрелковой дивизии. Дорога туда идет вдоль линии фронта, в полутора-двух километрах от передовой. Командир роты говорит:- К месту назначения кроме основной дороги есть проселочная, намного ближе. Вот, смотри,- и показал карту.- Эта дорога приведет тебя к мосту через речку. Сразу за мостом - заброшенная деревушка. Там должны бы сохраниться несколько хатенок. Разыщешь их и с подходом роты разведешь взводы по квартирам. Людям надо дать хоть часика три поспать. А сейчас седлай коня и с Богом.Ротный еще в 43 -м году поймал этого коня в лесу и приголубил. Это был единственный конь на весь батальон и предмет зависти для многих офицеров. С детства лошадник, я с удовольствием оседлал коня и двинулся вперед. С трудом разыскал эту проселочную дорогу - ведь все было равномерно засыпано снегом. Лишь кое - где на буграх снег сдуло ветром, и едва заметно обозначалась дорога. Она проходила по пашне, и, когда конь сбивался с неё, он, ощутив мягкое под ногами, снова возвращался на дорогу. Ехать приходилось большей частью шагом, ибо на рыси можно было быстро сбиться с пути.Снежок падал крупными хлопьями. Морозец был легонький, конь промеж ног тепленький, и меня клонило в дремоту. Я боролся с ней, ведь недалеко передовая, но так и не заметил, как основательно заснул. Перед этим были две бессонные ночи. Я ощущал движение коня, его сходы с дороги и возвращения на неё, был уверен, что не сплю.Сколько времени это продолжалось - не знаю, но вдруг кто-то мощный обхватил меня за талию и потащил из седла назад. Уже позади седла, на крупе коня, я в ужасе проснулся и вцепился в седло, чтобы этот Некто не стащил меня совсем. В этот момент конь остановился.Я стал оглядываться, кто меня держит, и тут же понял, что это жердь в руку толщиной. Ужас отхлынул, я стал осматриваться по сторонам и сообразил, что мой конь пошел под шлагбаум, который был как раз на уровне моего живота. Я сдал назад, снова влез в седло и тут только обратил внимание на то, что нахожусь на опушке мощного леса; что впереди, за шлагбаумом, в глубине леса на большой поляне, метрах в двухстах, горит большой костер; вокруг него стоят и сидят несколько человек, подбрасывают ветки в огонь и тихо переговариваются. Слов не разобрать.Холодок пополз у меня по спине. «Где я? В моем маршруте никаких шлагбаумов не значилось. Сколько времени я проспал? Куда забрел мой конь? Куда теперь двигаться? А если это немцы?..» Вопросы роились в голове, страх и отчаяние нарастали. Вдруг у костра кто-то зычным голосом прокричал: «Иван, мать твою! Какого хрена телишься?! Тащи быстрей дровишки, а то костер догорает!». Сквернословие всегда вызывало у меня отвращение, но в этот момент слова прозвучали как прекрасная музыка. «Это же наши! Наши! Слава Богу!». Я слез с коня, прошел с ним под шлагбаум и подошел к костру. Солдаты встретили меня дружелюбно, а когда узнали, что мне надо к мосту, ахнули: «Эка куда тебя занесло! Ты же съехал со своей дороги чуть не на два километра! Возвращайся назад, на твоем пути поворот к нам обозначен указателем на столбике. Вот от этого указателя бери вправо и попадешь на мост».На мост я действительно попал, несколько домишек разыскал. К утру подошла рота, и я всех расквартировал. Но долго еще вспоминал это приключение. Хорошо, что конь сбился на нашенский поворот. А если бы сбился в другую сторону? Проснулся бы я у немцев и поминай, как звали. Это был единственный случай, когда «крепкие» слова были так кстати и прозвучали как спасительная музыка».Об автореЕрина Елизавета Моисеевна, публицист, краевед, журналист, архивист. Родилась 12 октября на Украине. Детство прошло в селе Фриденфельд АССР НП (ныне село Комсомольское Краснокутского района). Окончила СГПИ им. Федина, преподавала в школе и училище в Читинской области, работала в системе народного образования Саратовской области. В 1966 – 2012 гг. – директор Центрального архива АССР немцев Поволжья (теперь – Государственный исторический архив немцев Поволжья в городе Энгельсе).Автор множества статей и книг по истории города Энгельса и Республики немцев Поволжья, среди которых «Очерки истории культуры немецкой автономии на Волге» и краеведческий пятитомник «Под Покровом Богородицы».Награждена знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», высшим орденом Германии I класса за особые заслуги перед ФРГ, медалью «250 лет служения Российскому Отечеству» национально-культурной автономии немцев Саратовской области. Отмечена грамотами советских и российских архивных служб, дипломами и грамотами участника Всероссийского конкурса журналистов и писателей «Мы горды Отечеством своим», и многими другими наградами всероссийского и международного уровня. В 2018 году «За усердные труды во славу Святой церкви» награждена Патриаршей медалью и стала лауреатом литературной премии им. М.Н.Алексеева за книгу «Под Покровом Богородицы».Член Союза журналистов России.