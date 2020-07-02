Бюст на родине героя Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 26-июля-2020 — прочитано 20 раз

Бюст на родине героя



Накануне Дня Победы в селе Каменка Пугачевского района появился бюст Героя СССР И.В. Доронина



«Мы помним, мы чтим...». Для кого-то это просто расхожая фраза. А для кого-то — смысл жизни.

— Людская память — дело тонкое, — считает Почётный гражданин Пугачёвского района, депутат Райсобрания, инициатор установки бюста В.П. Шиндин. — Если ничего не делать, то со временем имена тех, кто победил в Великой Отечественной войне просто забудут. А этого никак нельзя допустить. Поэтому на семейном совете решили, что на нашей малой родине обязательно должно появиться место, посвящённое героям военных лет.

Сказано-сделано. Поэтому ещё в прошлом году Шиндины приступили к благоустройству сквера, что раскинулся на въезде в село. В нём оборудовали пешеходные дорожки, аккуратно обложили их тротуарной плиткой. Рассадили деревья и цветы. Ухоженные аллеи ведут к памятнику сельчанам, погибшим в годы войны, мемориальным доскам, а теперь — и к бюсту И.В. Доронина.

«Страна должна знать своих героев» — эти слова стали рефреном церемонии торжественного открытия памятника. Об этом сказал и глава Пугачёвского района М.В. Садчиков.

— Сегодня — особенный день. Открытие бюста Герою войны происходит в нашем районе не каждый год, — отметил Михаил Владимирович. — Отрадно, что и взрослые, и дети знают о том, каких славных сынов воспитала каменская земля.

Право открыть бюст героя СССР И.В. Доронина предоставили В.П. Шиндину и учащимся средней школы села Каменка.

— Хочу выразить огромную благодарность всем, кто вместе с нашей семьёй участвовал в этом знаменательном событии, — отметил Юрий Васильевич Шиндин. — Сквер Победы — это наша признательность всем, кто отстоял русскую землю от фашистских захватчиков. Это наш малый вклад в большое дело — передать память о солдатах Победы нашим потомкам.



Герой №7



Иван Васильевич Доронин родился 5 мая 1903 года в селе Каменка. Окончив семилетку в соседнем Берёзово, поступил в среднюю школу города Балаково. С детства увлекался авиацией. Знал наизусть все марки самолётов и мечтал о полётах. Служил лётчиком на Черноморском флоте, затем инструктором в школе морской авиации.

В выпускной характеристике Ивана Васильевича записано: «…годен к полётам как инструктор, разведчик, истребитель и пилот тяжёлых самолетов». Став летчиком, пять лет работал в военной авиации, затем летал на рейсовых самолетах на линии «Иркутск - Якутск – Бодайбо».

В 1934 году И.В. Доронин принимал участие в спасении экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», затёртого во льдах. Для этого в сложнейших метеоусловиях на самолете ПС-3 совершил перелёт «Хабаровск-Ванкарем» протяжённостью 5860 км. За спасение экипажа 20 апреля 1934 года был удостоен звания Героя Советского Союза. После учреждения медали «Золотая Звезда», как знака особого отличия для Героев СССР, 31-летнему лётчику была вручена медаль № 7. Летом того же года был назначен командиром первого звена, образованного в Иркутске гидроавиаотряда №11. В январе 35-го зачислен слушателем воздушно-технического факультета Военно-воздушной инженерной академии рабоче-крестьянской Красной армии им. Н.Е. Жуковского. Затем работал летчиком-испытателем, начальником испытательной станции авиазавода.

В годы Великой Отечественной войны был лётчиком-испытателем. Он дал путёвку в жизнь многим новым самолетам и внёс большой вклад в развитие отечественной авиации.

В 1947 году полковник Доронин ушёл в отставку. Замечательный летчик умер в 1951 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в столице нашей Родины — городе Москве.

Именем Героя названы улицы в Астрахани, Москве, Ярославле и Севастополе, школа в городе Балаково Саратовской области. Мемориальная доска в память о Доронине установлена Российским военно-историческим обществом на здании Берёзовской средней школы, где он учился.



О. Тегай.

г. Пугачев.

Первая публикация – газета «Новое Заволжье» № 18, 2019г. Конкурс «Помнить вечно»Бюст на родине герояНакануне Дня Победы в селе Каменка Пугачевского района появился бюст Героя СССР И.В. Доронина«Мы помним, мы чтим...». Для кого-то это просто расхожая фраза. А для кого-то — смысл жизни.— Людская память — дело тонкое, — считает Почётный гражданин Пугачёвского района, депутат Райсобрания, инициатор установки бюста В.П. Шиндин. — Если ничего не делать, то со временем имена тех, кто победил в Великой Отечественной войне просто забудут. А этого никак нельзя допустить. Поэтому на семейном совете решили, что на нашей малой родине обязательно должно появиться место, посвящённое героям военных лет.Сказано-сделано. Поэтому ещё в прошлом году Шиндины приступили к благоустройству сквера, что раскинулся на въезде в село. В нём оборудовали пешеходные дорожки, аккуратно обложили их тротуарной плиткой. Рассадили деревья и цветы. Ухоженные аллеи ведут к памятнику сельчанам, погибшим в годы войны, мемориальным доскам, а теперь — и к бюсту И.В. Доронина.«Страна должна знать своих героев» — эти слова стали рефреном церемонии торжественного открытия памятника. Об этом сказал и глава Пугачёвского района М.В. Садчиков.— Сегодня — особенный день. Открытие бюста Герою войны происходит в нашем районе не каждый год, — отметил Михаил Владимирович. — Отрадно, что и взрослые, и дети знают о том, каких славных сынов воспитала каменская земля.Право открыть бюст героя СССР И.В. Доронина предоставили В.П. Шиндину и учащимся средней школы села Каменка.— Хочу выразить огромную благодарность всем, кто вместе с нашей семьёй участвовал в этом знаменательном событии, — отметил Юрий Васильевич Шиндин. — Сквер Победы — это наша признательность всем, кто отстоял русскую землю от фашистских захватчиков. Это наш малый вклад в большое дело — передать память о солдатах Победы нашим потомкам.Герой №7Иван Васильевич Доронин родился 5 мая 1903 года в селе Каменка. Окончив семилетку в соседнем Берёзово, поступил в среднюю школу города Балаково. С детства увлекался авиацией. Знал наизусть все марки самолётов и мечтал о полётах. Служил лётчиком на Черноморском флоте, затем инструктором в школе морской авиации.В выпускной характеристике Ивана Васильевича записано: «…годен к полётам как инструктор, разведчик, истребитель и пилот тяжёлых самолетов». Став летчиком, пять лет работал в военной авиации, затем летал на рейсовых самолетах на линии «Иркутск - Якутск – Бодайбо».В 1934 году И.В. Доронин принимал участие в спасении экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», затёртого во льдах. Для этого в сложнейших метеоусловиях на самолете ПС-3 совершил перелёт «Хабаровск-Ванкарем» протяжённостью 5860 км. За спасение экипажа 20 апреля 1934 года был удостоен звания Героя Советского Союза. После учреждения медали «Золотая Звезда», как знака особого отличия для Героев СССР, 31-летнему лётчику была вручена медаль № 7. Летом того же года был назначен командиром первого звена, образованного в Иркутске гидроавиаотряда №11. В январе 35-го зачислен слушателем воздушно-технического факультета Военно-воздушной инженерной академии рабоче-крестьянской Красной армии им. Н.Е. Жуковского. Затем работал летчиком-испытателем, начальником испытательной станции авиазавода.В годы Великой Отечественной войны был лётчиком-испытателем. Он дал путёвку в жизнь многим новым самолетам и внёс большой вклад в развитие отечественной авиации.В 1947 году полковник Доронин ушёл в отставку. Замечательный летчик умер в 1951 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в столице нашей Родины — городе Москве.Именем Героя названы улицы в Астрахани, Москве, Ярославле и Севастополе, школа в городе Балаково Саратовской области. Мемориальная доска в память о Доронине установлена Российским военно-историческим обществом на здании Берёзовской средней школы, где он учился.