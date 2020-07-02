Защитницы волжской твердыни Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 26-июля-2020 — прочитано 46 раз Конкурс «Помнить вечно»

Защитницы волжской твердыни





Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, положившее начало коренному перелому в ходе войны. Битва стала первым масштабным поражением вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки. Столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны народов Европы.

По завершению Сталинградской битвы в плен были взяты 24 генерала, 500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачены более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей.



Хроника событий:

26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в соответствии с планом операции должны были быть уничтожены по частям.

31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс, произведенный 30 января в генерал-фельдмаршалы.

2 февраля сложила оружие северная группа, которой командовал генерал К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась.



Свой вклад в столь значительную победу над фашистами внесли и краснокутцы. Они тоже проливали кровь у стен волжской твердыни. Участие в ней принимали, конечно же, и женщины. Среди них Анастасия Кутукова, Александра Еремеева, Раиса Кособрюхова.

Анастасия Кутукова родом из хутора Подольского Питерского района, где жила в многодетной семье. Настя была младшим - тринадцатым - ребенком.

Жили небогато, но и небедно: держали корову, верблюда и лошадь, за что и посчитали их в 1929 году кулаками. А в 1930 году все отобрали и выслали в Казахстан. Но маленькую Настю оставила в своей семье ее старшая сестра Мария, которая к тому времени имела троих детей. Вот и скиталась она с ними в поисках лучшей жизни: Лепехинка, Нижний Баскунчак, Верхний Баскунчак... В последнем окончила восемь классов и отправилась в Астрахань поступать на акушерское отделение медицинского техникума. После его окончания была направлена в село Капустин Яр Астраханской области, где успела отработать два года до начала Великой Отечественной войны.

Мобилизовали ее в Баскунчак. Именно там Анастасия Федоровна спасала жизни тех, кто поступал раненым в здешний эвакогоспиталь из-под Сталинграда. Работала Настя тогда в перевязочной, где не было и не могло быть места ни страху перед чужой болью, ни мрачным мыслям о собственной доле. Вид и запах крови вскоре стали привычными. Как стало привычным и то умение сохранять присутствие духа, которое вселяло в людей веру и надежду на лучшее.

В августе 1942 года перевели привоинскую часть №3247 эвакогоспиталя под Сталинград, в село Красное. Но всего лишь на год. На тот самый год, который стал переломным в ходе войны... Через всю свою жизнь пронесла Анастасия Федоровна те устрашающие звуки летящих немецких бомбардировщиков, пламя Сталинградских пожарищ и десятки тысяч загубленных человеческих жизней. Такое не забывается.

Не забывала Анастасия Федоровна и эшелон, который увозил из-под Сталинграда в Саратов 120 тяжелораненых бойцов. Стояла тем летом неимоверная жара. В переполненных вагонах держался стойкий запах пота, немытых тел и гниющих ран. Люди изнемогали от духоты, усталости и боли.

Но особенно тяжело было тем молодым танкистам, которым так и не суждено| было доехать до спасительной Саратовской земли.

«Как сейчас помню, - рассказывала Анастасия Федоровна, - их протяжные стоны и скрежет зубами, их пропитанные потом и кровью повязки, а начнешь их менять - мороз по коже -в живом человеческом теле копошатся черви...».

После разгрома немцев под Сталинградом перекинули эвакогоспиталь в Курскую область, где разместился он по отделениям в трех поселках: в Ютановке и двух Ивановках (Старой и Новой). А потом - Украина, Румыния, Болгария, Венгрия - по ходу отступления фашистских войск.

Весть о великой Победе застала Анастасию Федоровну в перевязочной, что

находилась австрийском замке Ладендорф, расположенном в живописнейшем местечке. Сколько радости было и слез. Ведь больше не будет раненых людей, а поправляющие здесь свое здоровье уйдут отсюда не на передовую. Они возвратятся на Родину, к уже заждавшимся их матерям, женам и детям.

За время войны Анастасия Федоровна была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».

В 1946 году после демобилизации приехала в Краснокутский район. Работать устроилась по профилю - в родильное отделение. С тех пор она помогала маленьким краснокутцам появиться на свет. 35 лет проработала Анастасия Федоровна акушеркой в роддоме. Всей своей профессиональной деятельностью утверждая мирное настоящее. За добросовестный труд в мирное время Анастасия Федоровна была удостоена ордена Отечественной войны.

***

Александра Еремеева и Раиса Кособрюхова в годы Великой Отечественной войны представляли службу ВНОСа - воздушного наблюдения и оповещения связью.

99-й отдельный батальон ВНОС былсформирован в ноябре 1941 года. Это был женский батальон. Для защиты Саратовского Поволжья от ударов фашистской авиации, обеспечения работы промышленных предприятий и транспортных коммуникаций, по которым доставлялись необходимые для победы под Сталинградом грузы он имел огромное значение. Ведь его основной задачей были разведка воздушной обстановки и своевременное оповещение о воздушном противнике.

Девушки-вносовцы несли службу круглосуточно. Служба на наблюдательных постах была тяжелой и изнурительной своим однообразием. Но она была очень важна. Не зря ведь вносовцев называли «разведчиками военного неба» и «глазами и ушами ПВО».

«Мы не участвовали непосредственно в боях, - рассказывала уже в мирное время Раиса Кособрюхова, - но делали очень нужное, важное и трудное дело. Каждая девушка, став солдатом, заменила двух мужчин, ушедших на фронт, а это значит - стоять на посту приходилось в 2 раза больше, а отдыхать в 2 раза меньше. Сон урывками, не более 3-4 часов. А сколько нами было построено землянок, вырыто окопов с ходами сообщений к ним. Три с половиной года ежесуточно в жару и стужу, на пронизывающем ветру и под проливным дождем мы стояли в степи у землянок и зорко следили за небом, стараясь не пропустить пролетающие в районе поста самолёты.

Пять, чаще четыре девушки в степи. Ночью темень, появлялись волки. На Украине бывшие полицаи, дезертиры пытались напасть на наши посты, чтобы захватить оружие и продукты.

Война мне снится до сих пор. А то, что мы видели на освобожденной территории, рассказы жителей о зверствах фашистов, забыть нельзя.

Когда, проснувшись, поймёшь, что это сон, вздохнёшь с облегчением, но весь день ночные сны не дают покоя.

Все, что в юности было, забыть невозможно,

И не спится порой по ночам.

И военные годы стучат осторожно

Вещмешком по солдатским плечам».

Александра Еремеева вспоминала случай, произошедший зимой 1943 года:

«Связь мы налаживали и следили за её исправностью сами. Зима 1943 года. Пурга, метель, заносы. Видимо, поэтому у нас были порывы кабеля на линии, а наблюдательный пост без связи ничего не значит. Оставив на посту трёх девушек мы с Тоней Ветровой - начальником наблюдательного поста - отправились искать порыв.

Идти надо было километров 12-15. Кабель находился под снегом. Было темно, снег бил в лицо, сбивал с ног. И мы сбились с пути. Не было сил идти, но и останавливаться нельзя, можно замерзнуть, да и без связи пост не может передавать донесения.

Мы падали, вставали и снова шли. Тащили на себе винтовки, катушку с кабелем, инструменты. С большим трудом дотащились до почты. А там холодно и просушиться нельзя. И только утром обнаружили, что не хватает кабеля метров 50.

Оказывается, его отрезали испанские дети из детского дома. Были такие детские дома в нашей области со времен войны в Испании. Кабель дети вернули и обещали больше не трогать. Потом мы дружили с испанскими детьми до отъезда в Донбасс».

Опять же по воспоминаниям Александры Еремеевой, «труднее и опаснее было поддерживать связь в Украине. Часто оставшиеся предатели вырезали кабель и устраивали засады. На ремонт выходили девушки-бойцы, несли на себе катушку с кабелем, когти. Одна исправляла связь, другая наблюдала за местностью. Были случаи нападения».

Войну Александра Сергеевна закончила в звании ефрейтора. Имела она и награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За участие в Сталинградской битве» и «За Победу над Германией».

Раиса Кособрюхова закончила войну в звании сержанта. Награждена была медалями «За участие в Сталинградской битве» и «За Победу над Германией».

В мирное время Александра Сергеевна работала воспитателем в детском саду, а Раиса Прокофьевна - более 40 лет учителем начальных классов в школе №3.

Светлана Отрокова,

заместитель редактора

газеты «Краснокутские вести»



Первая публикация : «Краснокутские вести» №4 31.01.20202г. Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, положившее начало коренному перелому в ходе войны. Битва стала первым масштабным поражением вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки. Столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны народов Европы.По завершению Сталинградской битвы в плен были взяты 24 генерала, 500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачены более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей.Хроника событий:26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в соответствии с планом операции должны были быть уничтожены по частям.31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс, произведенный 30 января в генерал-фельдмаршалы.2 февраля сложила оружие северная группа, которой командовал генерал К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась.Свой вклад в столь значительную победу над фашистами внесли и краснокутцы. Они тоже проливали кровь у стен волжской твердыни. Участие в ней принимали, конечно же, и женщины. Среди них Анастасия Кутукова, Александра Еремеева, Раиса Кособрюхова.Анастасия Кутукова родом из хутора Подольского Питерского района, где жила в многодетной семье. Настя была младшим - тринадцатым - ребенком.Жили небогато, но и небедно: держали корову, верблюда и лошадь, за что и посчитали их в 1929 году кулаками. А в 1930 году все отобрали и выслали в Казахстан. Но маленькую Настю оставила в своей семье ее старшая сестра Мария, которая к тому времени имела троих детей. Вот и скиталась она с ними в поисках лучшей жизни: Лепехинка, Нижний Баскунчак, Верхний Баскунчак... В последнем окончила восемь классов и отправилась в Астрахань поступать на акушерское отделение медицинского техникума. После его окончания была направлена в село Капустин Яр Астраханской области, где успела отработать два года до начала Великой Отечественной войны.Мобилизовали ее в Баскунчак. Именно там Анастасия Федоровна спасала жизни тех, кто поступал раненым в здешний эвакогоспиталь из-под Сталинграда. Работала Настя тогда в перевязочной, где не было и не могло быть места ни страху перед чужой болью, ни мрачным мыслям о собственной доле. Вид и запах крови вскоре стали привычными. Как стало привычным и то умение сохранять присутствие духа, которое вселяло в людей веру и надежду на лучшее.В августе 1942 года перевели привоинскую часть №3247 эвакогоспиталя под Сталинград, в село Красное. Но всего лишь на год. На тот самый год, который стал переломным в ходе войны... Через всю свою жизнь пронесла Анастасия Федоровна те устрашающие звуки летящих немецких бомбардировщиков, пламя Сталинградских пожарищ и десятки тысяч загубленных человеческих жизней. Такое не забывается.Не забывала Анастасия Федоровна и эшелон, который увозил из-под Сталинграда в Саратов 120 тяжелораненых бойцов. Стояла тем летом неимоверная жара. В переполненных вагонах держался стойкий запах пота, немытых тел и гниющих ран. Люди изнемогали от духоты, усталости и боли.Но особенно тяжело было тем молодым танкистам, которым так и не суждено| было доехать до спасительной Саратовской земли.«Как сейчас помню, - рассказывала Анастасия Федоровна, - их протяжные стоны и скрежет зубами, их пропитанные потом и кровью повязки, а начнешь их менять - мороз по коже -в живом человеческом теле копошатся черви...».После разгрома немцев под Сталинградом перекинули эвакогоспиталь в Курскую область, где разместился он по отделениям в трех поселках: в Ютановке и двух Ивановках (Старой и Новой). А потом - Украина, Румыния, Болгария, Венгрия - по ходу отступления фашистских войск.Весть о великой Победе застала Анастасию Федоровну в перевязочной, чтонаходилась австрийском замке Ладендорф, расположенном в живописнейшем местечке. Сколько радости было и слез. Ведь больше не будет раненых людей, а поправляющие здесь свое здоровье уйдут отсюда не на передовую. Они возвратятся на Родину, к уже заждавшимся их матерям, женам и детям.За время войны Анастасия Федоровна была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».В 1946 году после демобилизации приехала в Краснокутский район. Работать устроилась по профилю - в родильное отделение. С тех пор она помогала маленьким краснокутцам появиться на свет. 35 лет проработала Анастасия Федоровна акушеркой в роддоме. Всей своей профессиональной деятельностью утверждая мирное настоящее. За добросовестный труд в мирное время Анастасия Федоровна была удостоена ордена Отечественной войны.***Александра Еремеева и Раиса Кособрюхова в годы Великой Отечественной войны представляли службу ВНОСа - воздушного наблюдения и оповещения связью.99-й отдельный батальон ВНОС былсформирован в ноябре 1941 года. Это был женский батальон. Для защиты Саратовского Поволжья от ударов фашистской авиации, обеспечения работы промышленных предприятий и транспортных коммуникаций, по которым доставлялись необходимые для победы под Сталинградом грузы он имел огромное значение. Ведь его основной задачей были разведка воздушной обстановки и своевременное оповещение о воздушном противнике.Девушки-вносовцы несли службу круглосуточно. Служба на наблюдательных постах была тяжелой и изнурительной своим однообразием. Но она была очень важна. Не зря ведь вносовцев называли «разведчиками военного неба» и «глазами и ушами ПВО».«Мы не участвовали непосредственно в боях, - рассказывала уже в мирное время Раиса Кособрюхова, - но делали очень нужное, важное и трудное дело. Каждая девушка, став солдатом, заменила двух мужчин, ушедших на фронт, а это значит - стоять на посту приходилось в 2 раза больше, а отдыхать в 2 раза меньше. Сон урывками, не более 3-4 часов. А сколько нами было построено землянок, вырыто окопов с ходами сообщений к ним. Три с половиной года ежесуточно в жару и стужу, на пронизывающем ветру и под проливным дождем мы стояли в степи у землянок и зорко следили за небом, стараясь не пропустить пролетающие в районе поста самолёты.Пять, чаще четыре девушки в степи. Ночью темень, появлялись волки. На Украине бывшие полицаи, дезертиры пытались напасть на наши посты, чтобы захватить оружие и продукты.Война мне снится до сих пор. А то, что мы видели на освобожденной территории, рассказы жителей о зверствах фашистов, забыть нельзя.Когда, проснувшись, поймёшь, что это сон, вздохнёшь с облегчением, но весь день ночные сны не дают покоя.Все, что в юности было, забыть невозможно,И не спится порой по ночам.И военные годы стучат осторожноВещмешком по солдатским плечам».Александра Еремеева вспоминала случай, произошедший зимой 1943 года:«Связь мы налаживали и следили за её исправностью сами. Зима 1943 года. Пурга, метель, заносы. Видимо, поэтому у нас были порывы кабеля на линии, а наблюдательный пост без связи ничего не значит. Оставив на посту трёх девушек мы с Тоней Ветровой - начальником наблюдательного поста - отправились искать порыв.Идти надо было километров 12-15. Кабель находился под снегом. Было темно, снег бил в лицо, сбивал с ног. И мы сбились с пути. Не было сил идти, но и останавливаться нельзя, можно замерзнуть, да и без связи пост не может передавать донесения.Мы падали, вставали и снова шли. Тащили на себе винтовки, катушку с кабелем, инструменты. С большим трудом дотащились до почты. А там холодно и просушиться нельзя. И только утром обнаружили, что не хватает кабеля метров 50.Оказывается, его отрезали испанские дети из детского дома. Были такие детские дома в нашей области со времен войны в Испании. Кабель дети вернули и обещали больше не трогать. Потом мы дружили с испанскими детьми до отъезда в Донбасс».Опять же по воспоминаниям Александры Еремеевой, «труднее и опаснее было поддерживать связь в Украине. Часто оставшиеся предатели вырезали кабель и устраивали засады. На ремонт выходили девушки-бойцы, несли на себе катушку с кабелем, когти. Одна исправляла связь, другая наблюдала за местностью. Были случаи нападения».Войну Александра Сергеевна закончила в звании ефрейтора. Имела она и награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За участие в Сталинградской битве» и «За Победу над Германией».Раиса Кособрюхова закончила войну в звании сержанта. Награждена была медалями «За участие в Сталинградской битве» и «За Победу над Германией».В мирное время Александра Сергеевна работала воспитателем в детском саду, а Раиса Прокофьевна - более 40 лет учителем начальных классов в школе №3.