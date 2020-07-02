|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
19-июля-2020 — прочитано 79 разПроект на сегодняшний день собрал более 1000 материалов в разных журналистских форматах из 50 регионов России. В 2020 году мы продолжаем собирать истории интересных людей из разных уголков нашей страны и вновь Подробнее...
|
Защитницы волжской твердыни
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 26-июля-2020 — прочитано 46 раз
Конкурс «Помнить вечно»
Защитницы волжской твердыни
Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, положившее начало коренному перелому в ходе войны. Битва стала первым масштабным поражением вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки. Столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны народов Европы.
По завершению Сталинградской битвы в плен были взяты 24 генерала, 500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачены более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей.
Хроника событий:
26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в соответствии с планом операции должны были быть уничтожены по частям.
31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс, произведенный 30 января в генерал-фельдмаршалы.
2 февраля сложила оружие северная группа, которой командовал генерал К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась.
Свой вклад в столь значительную победу над фашистами внесли и краснокутцы. Они тоже проливали кровь у стен волжской твердыни. Участие в ней принимали, конечно же, и женщины. Среди них Анастасия Кутукова, Александра Еремеева, Раиса Кособрюхова.
Анастасия Кутукова родом из хутора Подольского Питерского района, где жила в многодетной семье. Настя была младшим - тринадцатым - ребенком.
Жили небогато, но и небедно: держали корову, верблюда и лошадь, за что и посчитали их в 1929 году кулаками. А в 1930 году все отобрали и выслали в Казахстан. Но маленькую Настю оставила в своей семье ее старшая сестра Мария, которая к тому времени имела троих детей. Вот и скиталась она с ними в поисках лучшей жизни: Лепехинка, Нижний Баскунчак, Верхний Баскунчак... В последнем окончила восемь классов и отправилась в Астрахань поступать на акушерское отделение медицинского техникума. После его окончания была направлена в село Капустин Яр Астраханской области, где успела отработать два года до начала Великой Отечественной войны.
Мобилизовали ее в Баскунчак. Именно там Анастасия Федоровна спасала жизни тех, кто поступал раненым в здешний эвакогоспиталь из-под Сталинграда. Работала Настя тогда в перевязочной, где не было и не могло быть места ни страху перед чужой болью, ни мрачным мыслям о собственной доле. Вид и запах крови вскоре стали привычными. Как стало привычным и то умение сохранять присутствие духа, которое вселяло в людей веру и надежду на лучшее.
В августе 1942 года перевели привоинскую часть №3247 эвакогоспиталя под Сталинград, в село Красное. Но всего лишь на год. На тот самый год, который стал переломным в ходе войны... Через всю свою жизнь пронесла Анастасия Федоровна те устрашающие звуки летящих немецких бомбардировщиков, пламя Сталинградских пожарищ и десятки тысяч загубленных человеческих жизней. Такое не забывается.
Не забывала Анастасия Федоровна и эшелон, который увозил из-под Сталинграда в Саратов 120 тяжелораненых бойцов. Стояла тем летом неимоверная жара. В переполненных вагонах держался стойкий запах пота, немытых тел и гниющих ран. Люди изнемогали от духоты, усталости и боли.
Но особенно тяжело было тем молодым танкистам, которым так и не суждено| было доехать до спасительной Саратовской земли.
«Как сейчас помню, - рассказывала Анастасия Федоровна, - их протяжные стоны и скрежет зубами, их пропитанные потом и кровью повязки, а начнешь их менять - мороз по коже -в живом человеческом теле копошатся черви...».
После разгрома немцев под Сталинградом перекинули эвакогоспиталь в Курскую область, где разместился он по отделениям в трех поселках: в Ютановке и двух Ивановках (Старой и Новой). А потом - Украина, Румыния, Болгария, Венгрия - по ходу отступления фашистских войск.
Весть о великой Победе застала Анастасию Федоровну в перевязочной, что
находилась австрийском замке Ладендорф, расположенном в живописнейшем местечке. Сколько радости было и слез. Ведь больше не будет раненых людей, а поправляющие здесь свое здоровье уйдут отсюда не на передовую. Они возвратятся на Родину, к уже заждавшимся их матерям, женам и детям.
За время войны Анастасия Федоровна была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».
В 1946 году после демобилизации приехала в Краснокутский район. Работать устроилась по профилю - в родильное отделение. С тех пор она помогала маленьким краснокутцам появиться на свет. 35 лет проработала Анастасия Федоровна акушеркой в роддоме. Всей своей профессиональной деятельностью утверждая мирное настоящее. За добросовестный труд в мирное время Анастасия Федоровна была удостоена ордена Отечественной войны.
***
Александра Еремеева и Раиса Кособрюхова в годы Великой Отечественной войны представляли службу ВНОСа - воздушного наблюдения и оповещения связью.
99-й отдельный батальон ВНОС былсформирован в ноябре 1941 года. Это был женский батальон. Для защиты Саратовского Поволжья от ударов фашистской авиации, обеспечения работы промышленных предприятий и транспортных коммуникаций, по которым доставлялись необходимые для победы под Сталинградом грузы он имел огромное значение. Ведь его основной задачей были разведка воздушной обстановки и своевременное оповещение о воздушном противнике.
Девушки-вносовцы несли службу круглосуточно. Служба на наблюдательных постах была тяжелой и изнурительной своим однообразием. Но она была очень важна. Не зря ведь вносовцев называли «разведчиками военного неба» и «глазами и ушами ПВО».
«Мы не участвовали непосредственно в боях, - рассказывала уже в мирное время Раиса Кособрюхова, - но делали очень нужное, важное и трудное дело. Каждая девушка, став солдатом, заменила двух мужчин, ушедших на фронт, а это значит - стоять на посту приходилось в 2 раза больше, а отдыхать в 2 раза меньше. Сон урывками, не более 3-4 часов. А сколько нами было построено землянок, вырыто окопов с ходами сообщений к ним. Три с половиной года ежесуточно в жару и стужу, на пронизывающем ветру и под проливным дождем мы стояли в степи у землянок и зорко следили за небом, стараясь не пропустить пролетающие в районе поста самолёты.
Пять, чаще четыре девушки в степи. Ночью темень, появлялись волки. На Украине бывшие полицаи, дезертиры пытались напасть на наши посты, чтобы захватить оружие и продукты.
Война мне снится до сих пор. А то, что мы видели на освобожденной территории, рассказы жителей о зверствах фашистов, забыть нельзя.
Когда, проснувшись, поймёшь, что это сон, вздохнёшь с облегчением, но весь день ночные сны не дают покоя.
Все, что в юности было, забыть невозможно,
И не спится порой по ночам.
И военные годы стучат осторожно
Вещмешком по солдатским плечам».
Александра Еремеева вспоминала случай, произошедший зимой 1943 года:
«Связь мы налаживали и следили за её исправностью сами. Зима 1943 года. Пурга, метель, заносы. Видимо, поэтому у нас были порывы кабеля на линии, а наблюдательный пост без связи ничего не значит. Оставив на посту трёх девушек мы с Тоней Ветровой - начальником наблюдательного поста - отправились искать порыв.
Идти надо было километров 12-15. Кабель находился под снегом. Было темно, снег бил в лицо, сбивал с ног. И мы сбились с пути. Не было сил идти, но и останавливаться нельзя, можно замерзнуть, да и без связи пост не может передавать донесения.
Мы падали, вставали и снова шли. Тащили на себе винтовки, катушку с кабелем, инструменты. С большим трудом дотащились до почты. А там холодно и просушиться нельзя. И только утром обнаружили, что не хватает кабеля метров 50.
Оказывается, его отрезали испанские дети из детского дома. Были такие детские дома в нашей области со времен войны в Испании. Кабель дети вернули и обещали больше не трогать. Потом мы дружили с испанскими детьми до отъезда в Донбасс».
Опять же по воспоминаниям Александры Еремеевой, «труднее и опаснее было поддерживать связь в Украине. Часто оставшиеся предатели вырезали кабель и устраивали засады. На ремонт выходили девушки-бойцы, несли на себе катушку с кабелем, когти. Одна исправляла связь, другая наблюдала за местностью. Были случаи нападения».
Войну Александра Сергеевна закончила в звании ефрейтора. Имела она и награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За участие в Сталинградской битве» и «За Победу над Германией».
Раиса Кособрюхова закончила войну в звании сержанта. Награждена была медалями «За участие в Сталинградской битве» и «За Победу над Германией».
В мирное время Александра Сергеевна работала воспитателем в детском саду, а Раиса Прокофьевна - более 40 лет учителем начальных классов в школе №3.
Светлана Отрокова,
заместитель редактора
газеты «Краснокутские вести»
Первая публикация : «Краснокутские вести» №4 31.01.20202г.