В названиях улиц — имена Героев Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 24-июля-2020 — прочитано 20 раз Конкурс «Помнить вечно»

В названиях улиц — имена Героев



На празднике, посвященном Дню защитника Отечества, который состоялся в год юбилея Победы в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии РФ, почетными гостями были 20 участников Великой Отечественной войны. Им предоставили места в первом ряду актового зала. Вице-губернатор Игорь Пивоваров передал приветствие губернатора представителям ратной службы разных поколений. Со словами благодарности и поклоном вручил памятные юбилейные медали участникам Великой Отечественной войны. Заместитель главы администрации г.Саратова Наталья Леонтьева от имени мэра города поздравила собравшихся с праздником, от всей души пожелала здоровья, мирного неба, успешной службы на благо города, области, страны. Состоялись награждения отличившихся, на экране демонстрировался фильм об истории праздника, вечер украсили яркие номера художественной самодеятельности.

Четверо участников Великой Отечественной войны, получившие юбилейные награды к 75-летию Победы, — жители Заводского района, активисты районного совета ветеранов. Александр Деомидович Петров и Евгений Игнатьевич Калета — ровесники, им по 93 года.

Александр Деомидович попал в пехоту, награжден дорогой медалью «За победу над Германией». Его призыву довелось служить в армии до 1951 года, прибыл в Саратов в роте сопровождения военного груза. Здесь и остался после демобилизации. Сорок лет проработал на зуборезном заводе, за ударный труд удостоен высокой награды — ордена Ленина. Вырастил двоих детей, у него есть внуки и правнуки.

Евгений Игнатьевич был радистом на минном тральщике, участвовал в очистке акватории Балтийского моря от смертоносных снарядов. Работа была длительной, тяжелой, опасной. Довелось ему послужить и на Черном море, а потом приехал в Саратов, трудился на авиационном заводе радистом на важном участке призводства.



Александр Михайлович Прытков на втором Белорусском фронте был водителем, награжден Орденом Отечественной войны. В мирной жизни он продолжал десятки лет крутить баранку, был дисциплинированным, знающим технику, помогал освоиться молодым.

Анатолию Георгиевичу Апехтину довелось воевать на Дальнем Востоке с японцами, награжден медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны. К боевым прибавились трудовые награды, когда стал работать слесарем, плотником, заточником на заводе «Серп и молот», затем на авиационном.

Ветераны остались довольны работой по увековечиванию памяти фронтовиков учениками школ №97, 11, национальной татарской гимназии, центра туризма, краеведения и морской подготовки, которые привезли на праздник фрагменты собранных своими руками экспозиций. Руководитель музейной комнаты «Соколовая гора» школы №11 Елена Ивановна Муштакова и семиклассники, активисты поискового движения Илья Базаров, Вероника Тихонова рассказали им, что гордостью работы учащихся и педагогов их образовательного учреждения является проект «Имя героев — в названии улиц Волжского района», над реализацией которого они работали целый год. Выяснили, что только в их центральном районе Саратова 10 улиц носят названия Героев Советского Союза, еще 7 — полных кавалеров орденов Славы. Ребята побывали на всех этих улицах. Забили тревогу, что на улице дважды Героя Советского Союза легендарного летчика Николая Михайловича Скоморохова нет памятной доски. Собрали материал по каждому герою, и, сказать по правде, открыли для себя много нового. Есть, например, в совхозе Комбайн в Волжском районе небольшая улочка из нескольких домов, которая носит имя Александра Васильевича Дудакова. Оказывается, он наш земляк — уроженец села Совласовка Саратовской области. Окончил Энгельсскую военно-авиационную школу, всю войну прошел летчиком дальней авиации, управлял тяжелым бомбардировщиком. А в конце войны участвовал в вылетах на укрепления Бреслау, Свинемюнде, Берлина. Дослужился до генерал-майора авиации, умер в 1912 году.

А вот другой герой, имя которого носит улица Волжского района, прожил всего 22 года. Гаяз Галазкарович Ромаев провел детство в нашем городе, жил у дяди, здесь получил среднее специальное образование. Лейтенант отличился во время Сталинградской битвы. Участвовал в смелых разведывательных операциях, командовал взводом автоматчиков. Закрыл телом амбразуту орудия, прикрыв товарищей от огня. Школьники узнали, что в музее татарской гимназии есть посвященная Гаязу выставка. Побывали здесь, подружили с гимназистами. Имя героя объединило два образовательных учреждения!

Участники праздника в военном институте поблагодарили ребят и их руководителей за сохранение памяти, пожелали и дальше узнавать как можно больше о своих замечательных земляках, сумевших защитить страну от фашистов, восстанавливавших народное хозяйство после войны.

Тамара Тишкова.