Врачуй, Баширов, пламенный мотор Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 22-июля-2020 — прочитано 16 раз Конкурс «Помнить вечно»

Врачуй, Баширов, пламенный мотор!



- Кто бы мог подумать, что моя простая техническая специальность «моторист» так нужна на войне, - Аркадий Михайлович, 94-летний фронтовик, оживает, когда речь идет о самолетах.

Уроженец села Елузань Балаковского района, младший сержант Баширов, выпускник вольских курсов авиамотористов, два года провоевал в авиационном подразделении, которое занималось воздушной разведкой. Боевой путь наш земляк начал на Украине. В Кировоградской области, вблизи Лисичанска, был хорошо оснащённый аэродром. С него-то и поднимались самолеты-разведчики, чтобы сделать аэрофотосъемки вражеских позиций. У пилотов был приказ: в бой не вступать, упавший самолет с разведывательной информацией мог стать ценной добычей для немцев. Самолеты-разведчики, обнаруженные противником, делали много шума в штабах гитлеровцев. На перехват поднимали целые эскадрильи истребителей. Часто наши лётчики возвращались на изрешеченных пулями самолетах. Авиатехники сразу же бросались на устранение неисправностей. Самое большое внимание – мотору. «Врачуй, Баширов, пламенный мотор!» – помпотех полка был большим оптимистом.

- Не всегда под рукой оказывались мелкие запчасти, - говорит ветеран. – Часто приходилось применять смекалку, чтобы дать вторую жизнь поврежденным узлам и деталям. В атаку на немцев мне ходить не довелось, но спасать самолеты при налётах вражеских стервятников на наш аэродром однажды пришлось.

Аркадий Михайлович замолчал, собираясь с мыслями, а потом продолжил:

-Было дело. Налетели юнкерсы, с большой высоты, уклоняясь от огня зениток, принялись поливать наш аэродром из пушек и пулеметов, а мы, технари, вместо того, чтобы прятаться, стали вручную катить самолёты в укрытие. Обошлось без серьёзных потерь.

Аркадию Михайловичу рассказывает, как был ранен осколками взорвавшегося снаряда в 1944-м, после госпиталя — снова вернулся на аэродром. Ему трудно говорить, со слухом беда, но память работает четко:

- С профессией своей я не расстался и после войны. Продолжал служить в своей области. На станции Сенная тогда была крупная авиачасть. Здесь принимали новые Як-3 и самолеты штурмовой авиации. Здесь я имел честь пообщаться с генералом Михаилом Михайловичем Громовым, героем еще довоенной поры, участником сверхдальних перелетов. А у меня особых подвигов нет. Награжден медалью «За победу над Германией», из военных, пожалуй, и всё. Трудовой орден «Знак почета» получил уже бригадиром на Саратовском заводе технического стекла. Но я так скажу, вернее, процитирую поэта Некрасова:

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,

Но каждый в бой иди! А бой решит судьба.

Аркадий Михайлович скромничает. Любой боевой летчик подтвердит: победу в воздухе можно добыть только на исправной технике. Успехи и сама жизнь пилотов зависят от мастерства авиаспециалистов. Они тоже участники побед в небе.

Евгений Саблин - Кто бы мог подумать, что моя простая техническая специальность «моторист» так нужна на войне, - Аркадий Михайлович, 94-летний фронтовик, оживает, когда речь идет о самолетах.Уроженец села Елузань Балаковского района, младший сержант Баширов, выпускник вольских курсов авиамотористов, два года провоевал в авиационном подразделении, которое занималось воздушной разведкой. Боевой путь наш земляк начал на Украине. В Кировоградской области, вблизи Лисичанска, был хорошо оснащённый аэродром. С него-то и поднимались самолеты-разведчики, чтобы сделать аэрофотосъемки вражеских позиций. У пилотов был приказ: в бой не вступать, упавший самолет с разведывательной информацией мог стать ценной добычей для немцев. Самолеты-разведчики, обнаруженные противником, делали много шума в штабах гитлеровцев. На перехват поднимали целые эскадрильи истребителей. Часто наши лётчики возвращались на изрешеченных пулями самолетах. Авиатехники сразу же бросались на устранение неисправностей. Самое большое внимание – мотору. «Врачуй, Баширов, пламенный мотор!» – помпотех полка был большим оптимистом.- Не всегда под рукой оказывались мелкие запчасти, - говорит ветеран. – Часто приходилось применять смекалку, чтобы дать вторую жизнь поврежденным узлам и деталям. В атаку на немцев мне ходить не довелось, но спасать самолеты при налётах вражеских стервятников на наш аэродром однажды пришлось.Аркадий Михайлович замолчал, собираясь с мыслями, а потом продолжил:-Было дело. Налетели юнкерсы, с большой высоты, уклоняясь от огня зениток, принялись поливать наш аэродром из пушек и пулеметов, а мы, технари, вместо того, чтобы прятаться, стали вручную катить самолёты в укрытие. Обошлось без серьёзных потерь.Аркадию Михайловичу рассказывает, как был ранен осколками взорвавшегося снаряда в 1944-м, после госпиталя — снова вернулся на аэродром. Ему трудно говорить, со слухом беда, но память работает четко:- С профессией своей я не расстался и после войны. Продолжал служить в своей области. На станции Сенная тогда была крупная авиачасть. Здесь принимали новые Як-3 и самолеты штурмовой авиации. Здесь я имел честь пообщаться с генералом Михаилом Михайловичем Громовым, героем еще довоенной поры, участником сверхдальних перелетов. А у меня особых подвигов нет. Награжден медалью «За победу над Германией», из военных, пожалуй, и всё. Трудовой орден «Знак почета» получил уже бригадиром на Саратовском заводе технического стекла. Но я так скажу, вернее, процитирую поэта Некрасова:Пускай наносит вред врагу не каждый воин,Но каждый в бой иди! А бой решит судьба.Аркадий Михайлович скромничает. Любой боевой летчик подтвердит: победу в воздухе можно добыть только на исправной технике. Успехи и сама жизнь пилотов зависят от мастерства авиаспециалистов. Они тоже участники побед в небе.