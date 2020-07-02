Жизнь, ты помнишь солдат… Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 21-июля-2020 — прочитано 19 раз Конкурс «Помнить вечно»

Жизнь, ты помнишь солдат…





Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники вероломно напали на нашу страну, начав тем самым одну из самых страшных и трагичных войн в истории человечества. С первых минут войны в рядах тех, кто встал на защиту родины, были и уроженцы нашего села Барнуковка. Всего было мобилизовано 412 человек, 147 из них погибли в боях, умерли от ран, пропали без вести или приняли мученическую смерть в плену.

17 мая 1941 года, закончив весенний сев, трактористы с. Барнуковка возвращались с ночной смены домой, где их ждали повестки из военкомата о призыве на сборы. «Утром у сборного пункта, - вспоминает И.И. Гордеев, - нас оказалось более 50-ти человек».

Среди них были наши земляки: И.Ф. Андриянов И.И. Гордеев, А.И. Юдов и другие. В области был сформирован 615–й стрелковый полк, в который и были зачислены все прибывшие из сел Барнуковка, Сосновка, Донгуз. Одели солдатские шинели бывшие шоферы и трактористы. Именно на сборах их и застала новость о начале войны.

В первых боях погибли братья Егор и Николай Пантелеевы, М.Ф. Павлов, К.И. Белов. Иван Иванович Мантузов - участник боев под г. Киевом, погиб в июле 1941 г. Кофтин Николай Иванович - участник боев в районе о. Хасан, погиб в 1941 году. Кудеяров Иван Ефремович участвовал в боях под Ельней, погиб в 1941-м. Абрамов Владимир Прокофьевич погиб в 1941 году в Сумской области. Баринов Николай Федорович, Горожанов Петр Васильевич, Животнов Иван Иванович, Перфилов Кузьма Иванович, Григорий Казакин, Николай Белов - все они солдаты сорок первого года, мужественно сражались с врагом и погибли.

Пропали без вести Кофтин Федор Степанович, Кузин Федор Васильевич.

Шагая по лесам и болотам Смоленщины, перенося трудности, каждый понимал, что еще труднее будет впереди. Враг рвался к Москве. В этих боях были ранены А.И. Юдов, П.И. Лебедев, П.Ф Склемин. Они сражались под Москвой, их расчеты противотанковых пушек не пропустили фашистские танки на важном направлении удара немцев. А.И. Юдов и П.Ф Склемин были награждены орденами Красная Звезда.

Под Гомелем ранение получил И.И. Гордеев. Тяжело контуженного И.Ф. Андриянова захватили в плен немцы, он попал в лагерь, из которого был освобожден наступающими частями Красной Армии. Одновременно в боях под Гомелем в плен попал наш земляк Горожанов Степан Петрович. 23 июня 1941 года он был призван в армию, 25 июня прибыл в 637-й гаубицкий артиллерийский полк и был зачислен рядовым. В плену он многое перенес, и был освобожден советскими войсками в конце 1944 года. После освобождения был зачислен в 101-й гвардейский стрелковый полк, ручным пулеметчиком, и прослужил там до октября 1945-го.

Боевое крещение под Смоленском принял Иван Филлипович Казакин, который ушел на войну в августе 1941 года. В 1942-м под городом Белево был ранен, после госпиталя снова попал в родную дивизию, которая держала оборону на одном из участков Орловско-Курского направления. С боями дошел Иван Филлипович до Румынии, при форсировании реки Буг, под городом Яссы был тяжело ранен, после лечения демобилизовался. И долгое время трудился хлеборобом на родной земле.

Не было ни одной семьи, которой не коснулась бы война. На фронт уходили целыми семьями, отцы и сыновья. В армию ушли шесть братьев Ионовых. Четверо из них погибли, защищая Родину. Трое были призваны в 1941 году: Василий, Григорий, Николай. В первых боях 1941 года Григорий Ионов раненым попал в плен. В том же лагере встретил своего брата Николая. Григорий умер от ран, а Николай, совершив два побега, гнал немцев до Прибалтики. Василий Ионов защищал Сталинград, был ранен, вернулся домой в 1946 году. Кузьма Ионов окончил юридический институт и работал прокурором, был призван в середине войны, погиб, защищая Сталинград. А Петр был механиком Барнуковской МТС. В 1943 году он ушел на фронт, погиб в феврале 1945 года под Будапештом. Младший среди братьев Павел сначала учился в ФЗО, работал на заводе, в 1942 году ушел на фронт, погиб в 1943-м.

На кадровую службу в военно-морской флот Алексей Семенович Новиков был призван в 1939 году. Сначала был зачислен в экипаж, а затем направлен в Кронштад на учебу в школу электромехаников. После советско-финской войны Алексей Семенович продолжил службу в районе Транзунда уже в звании старшины первой статьи. Еще 21 июня, вспоминает Алексей Семенович, по отряду была объявлена «готовность № 1». В первые дни отряд не потерял ни одного корабля, отбиты были и попытки морского десанта высадиться на острова. Участвовал Алексей Семенович и в героическом переходе флота из Таллина в Кронштад. В 1946 году, после 9 лет службы на флоте и двух войн, вернулся А.С. Новиков в село Барнуковку. Он был награжден орденом Красная Звезда и медалью «За оборону Ленинграда». 30 лет трудился машинистом мельницы.

Защищал Ленинград и Александр Семенович Андриянов. В 1939 году начал он свою военную службу в РККА и прошел всю войну от младшего командира до старшего лейтенанта. 23 июня 1941 года вместе со своей частью выступил на защиту Ленинграда. В январе 1943-го участвовал в прорыве кольца блокады в составе Ленинградского и Волховского фронтов. А.С. Андриянов войну закончил в Германии. После демобилизации работал в родной деревне.

Ивана Яковлевича Карандина Отечественная война застала на службе в армии на советско-монгольской границе. Затем была учеба в артиллерийском училище. Окончив его в 1943 году, он был направлен в действующую армию. Во время разведки боем на реке Березине получил ранение. После госпиталя сражался на 1-ом Украинском фронте. Затем в составе отдельного противотанкового артдивизиона форсировал реку Шпрею возле города Котбус. С берлинского направления дивизион ускоренным маршем двинулся в Прагу, там и закончил войну артиллерист И. Я. Карандин.

В прорыве блокады Ленинграда участвовал и Николай Иванович Лебедев. Он был призван в армию в октябре 1940 года, став шофером спецмашины разведывательного дивизиона 150-миллиметровой гаубичной артиллерии в Бресте, там и встретил войну. В первые дни войны ушли на фронт и три его старших брата – Петр, Федор, Василий Лебедевы. По-своему распорядилась война судьбой каждого из четырех братьев. Смертью храбрых погиб в Сталинграде Федор Иванович. В предгорьях Кавказа сражался Василий Иванович, был тяжело ранен, скончался от ран в госпитале. Немало выпало на долю и Петру Ивановичу. При форсировании Днепра был тяжело ранен, домой вернулся инвалидом. Работал на родной земле лесником, умер в 1982 году Младший из братьев Николай Иванович после Бреста остался жив. Осенью 1941 года в составе своей части участвовал в боях на Серпуховском и Тульском направлениях. Был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За отвагу». В феврале 1943 года во время штурма города Саблина был ранен в голову. Лечился в госпитале, затем в составе группы разведчиков ходил за немецким языком, под огнем противника восстанавливал связь атрдивизиона. Потом освобождал Прибалтику, где и встретил Победу. Демобилизовался Николай Иванович в октябре 1946 года. Добросовестно трудился на местной железнодорожной станции.

Военный путь Сергея Леонтьевича Малькова начался от Смоленска, куда он был направлен в составе отдельного батальона связи. Бои там шли очень тяжелые. Часто приходилось с рацией за спиной пробираться в тыл врага, чтобы координировать огонь артиллерии. Иногда забрасывали их в тыл к немцам на самолете, приходилось прыгать с парашютом. Освобождал С.Л. Мальков города Гомель, Пинск, Брест, Гродно. За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны II степени. Недалеко от Гомеля он принимал участие в освобождении лагеря военнопленных. В боях за Вильнюс был тяжело контужен. Долгое время лежал в госпитале, лишь в марте 1945-го вернулся домой инвалидом второй группы, так как навсегда потерял слух. Долгое время проработал техником-механиком на хлебоприемном предприятии.

Федор Иванович Пресняков в армию был призван 28 августа 1941 года, зачислен в гаубичный артиллерийский полк, который формировался в Саратовской области. 19 декабря 1941-го артполк громил фашистские войска в районе станций Горбачи, Волово и города Белева. Мощным огнем гаубиц был уничтожен склад боеприпасов противника, его техника. В августе 1942 года Федор Иванович был ранен, после лечения зачислен минометчиком 120-миллиметрового миномета. 23 апреля 1945 года он участвовал в освобождении города Котбус, затем в уничтожении немецких войск юго-восточнее Берлина. Победный май встретил в освобожденной Праге.

В начале сентября 1941 года в составе 115-й дивизии войск НКВД пятого добровольческого истребительного батальона прибыл в Невскую Дубровку Яков Семенович Грибов. «Всю осень до декабря, - вспоминал Я.С. Грибов, - наш батальон вел трудные оборонительные бои с фашистами, рвущимися к Ленинграду: мы ставили мины, строили траншеи, укрытия, заграждения. Как мечтали мы о наступлении! И вот ранним утром 12 января 1943 года по всей линии фронта раздался многотысячный гул орудий. Черный дым стелился над Невой, слышан был визг пролетающих орудий, рокот самолетов огласил передовую, поднялась в атаку наша пехота…»

«Корнеев Иван Васильевич, уроженец села Барнуковка Балтайского района Саратовской области в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 20 июля 1941 года. Похоронен в селе Медведь Ленинградской области». Такого содержания извещение получили его сестры в войну. Но не был убит в тот день Иван Васильевич! Начав воинскую службу в октябре 1940 года в одной из артиллерийских частей, он стал вторым номером орудийного расчета 76-миллиметровой пушки. Служил исправно, был отмечен командованием. В бою 17 июля 1941 года у села Медведь Ленинградской области он был контужен, попал в плен. Первая попытка побега не удалась. Под лагерным номером 109089 был доставлен в Германию на еще более тяжелые работы – в шахту. Вторая попытка осенью 1943 года также оказалась неудачной. А вот третий побег был удачным, который Иван Васильевич вдвоем с другом во время ночной бомбардировки американской авиации, удался. В пути на родину их застало известие о Победе. Затем продолжал службу, но годы лишений сказались на его здоровье. После лечения в госпитале в июне 1946 года был демобилизован.

Призванный в армию в 1939 году, Николай Иванович Абрамов нес службу на западной границе СССР. В 1942 году был контужен. Вылечившись в госпитале, снова вернулся в строй. Сначала Украина, затем Белоруссия, Польша. Пройдя через всю войну, честно исполнив свой солдатский долг, вернулся к мирной жизни в родное село в апреле 1948 года.

Василий Матвеевич Помелкин после окончания курсов младших командиров связи в ноябре 1939 года служил в 274-ом артполку на южной границе СССР. 23 июня 1941 года встретил в бою в районе города Черновцы на Западной Украине, огнем поддерживая погранотряд. Затем с тяжелыми боями его часть отходила. Осенью 1942 года они обороняли Кавказ. В наступательных боях были освобождены города: Старый Оскол, Житомир, Львов, Тернополь. Войну закончил в Праге.

До войны, Иван Ермолаевич Коновалов, работал шофером, попал на фронт в августе 1942 года. Первые бои для их части начались под Воронежем. Иван Ефремович получил легкое ранение, но остался на поле боя. Затем тяжело был ранен сержант, И.Е. Коновалов собрал оставшихся в живых солдат и принял командование. Двое суток продолжался бой за высоту, вторично был ранен Иван Ермолаевич, но и на этот раз продолжал сражаться. На третьи сутки подошла свежая рота и сменила их. За проявленное мужество и стойкость в этом бою, И. Е. Коновалов был награжден орденом Красная Звезда. После госпиталя он сражался за Курск, Полтаву, Львов, а затем бои в Польше и Германии.

Фронтовая биография А.И. Сударева началась в начале 1942 года: краткосрочные курсы в пехотном училище, а уже в августе офицер принял взвод. За Доном, на небольшом пяточке, именуемым плацдармом, принял боевое крещение. 23 ноября 1942 года Александр Иванович был тяжело ранен. Иссеченный осколками и пулями он долго лечился, был демобилизован в сентябре 1945 года. Затем почти сорок лет трудился в родном колхозе.

Мчатся годы. Вот уже отсалютовали залпы орудий, известившие о 75–й годовщине Великой Победы. С позиции сегодняшнего дня яснее видятся истоки и всемирно-историческое значение нашей Победы. Огромная цена уплачена за нее – слишком много не вернулось с полей сражений солдат. Но выстоял и победил советский народ! Осиротели боевые ордена и медали участников и ветеранов войны. Большинства, кто остался жив и вернулся в родное село, уже нет в живых.

Наталья Сударева,

руководитель школьного краеведческого уголка

МБОУ СОШ с. Барнуковка,

учитель истории и обществознания.

Первая публикация – газета «Родная земля» № 14 от 4 апреля 2020 (Балтай).