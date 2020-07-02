Победа остается молодой Новости, Конкурс «Помнить вечно» — 20-июля-2020 — прочитано 24 раз Конкурс «Помнить вечно»

Победа остается молодой

Десятки лет дочери фронтовиков берегут их награды



Виктор Лясин с другом. Кронштадт, 1948-1950гг.





Приписал два года



– Боевые ордена и медали, письма-треугольники с фронта – все это наша история, может и грустная, но в основе своей великая! – начинает свой рассказ ветеран труда Ирина Викторовна Бракк. – Встречая весну Победы, снова и снова возвращаюсь воспоминаниями к своему отцу.

Виктор Васильевич Лясин, родился 15 февраля 1927 года в тихом, уютном городке Петровске Саратовской области, что стоит на реке Медведице.

Его отец, Василий Григорьевич Лясин занимался разведением пчел, в свободное время ремонтировал часы и настраивал гармошки. Мать, Анна Ивановна, занималась хозяйством. В семье еще жила старшая сестра Таисия.

- Фамилия «Ля-си-н» произошла из двух нот – «ля» и «си». Мой дед был заядлым мастером настройки баянов и гармоний, поэтому к нему и пристала такая фамилия, а дальше к моему отцу и ко мне, хотя родственники носили другую фамилию – Шелудяковы, – отмечает Ирина Викторовна.

Виктор, окончив семь классов, в шестнадцать лет (два года приписал себе), в 1943 году совсем мальчишкой ушел на фронт. Служил на Балтийском флоте сначала ефрейтором, потом командиром отделения токарей на плавучих базах при 55-м стрелковом учебном полку. Разминировал Неву. Тогда вся река кишела минами. Многие катера, выполнявшие это опасное задание, подрывались. Виктор чудом остался жив. Взрывной волной его катер накрыло, спасались вплавь, кто как мог… Там погибло много его товарищей.

Однажды, когда он стоял на посту, к нему подошла старушка, вся в рванье. В руках у нее был пучок чеснока. Так она спасла молодых моряков от цинги и других хворей. С провизией в то время было совсем плохо.

Морской охотник



Григорий Кочкерин с женой Антониной, 1944г.

Виктор Лясин закончил войну в звании старшины 1 статьи. Был награжден многими медалями, в том числе «За победу над Германией». После войны до 1951 года продолжал службу в ВМФ в Кронштадте.

– Он был душой морских охотников, играл на баяне и гитаре, – подчеркивает его дочь. – В 1951 году демобилизовался и вернулся в Петровск.

В 1954 году окончил филиал Саратовского авиатехникума по специальности «Технология аппаратостроения". Он проработал на радиомеханическом заводе «Молот» 40 лет. Был технологом, мастером, заместителем начальника цеха. За доблестный труд неоднократно отмечался почетными грамотами, премиями. В свободное время любил заняться починкой часов, выехать на природу в лес, посидеть с удочкой на берегу Медведицы.

Долгое время он хранил бескозырку, бушлат и тельняшку в память о флоте… В душе Виктор так и остался моряком.

Местному краеведческому музею Ирина Бракк подарила коллекцию часов отца, несколько медалей, грамот, а некоторые оставила и показывает своему внуку, которому не довелось увидеть своего прадеда. Виктор много рассказывал о войне, походах.

Его не стало в 1993 году.



«Советские люди детьми не торгуют»



Татьяна Григорьевна Белюшкова родилась 21 января 1945 года.

В 1941 году ее отец Григорий Кочерин был призван на войну с немецкими оккупантами. Его жена, Антонина Васильевна, чтобы быть с мужем, последовала за ним на передовую добровольцем. Получив разрешение у Калинина, Антонина Васильевна отыскала полк связи №22008 и прослужила связисткой вместе с мужем до победного 1945-го.

– Летом 1944-го полк связи, где служили мои родители, находился в Румынии, рассказывает Татьяна Григорьевна, – получив ранение, моя мама попала в госпиталь, где и выяснилось, что она беременна. После выписки из госпиталя мой отец, командир роты, привез свою беременную жену в дом четы пожилых румын. Бабушка-румынка очень заботилась и оберегала мою маму и все время приговаривала: «Не Мишка родись, а Маришка, тогда и войне капут». В январе 1945-го она приняла роды у русской солдатки. Румынская семья была бездетной. Но у них был свой горшечный завод. Они выкатили бочку с румынскими деньгами, леями, очень просили оставить девочку в их семье.

– Вы молодые, у вас еще будут дети, – умоляли они. – А нам некому оставить свое наследство. Девочка не будет ни в чем нуждаться.

– Советские люди детьми не торгуют, - заявил им на это Григорий Кочерин.

Когда он отправил дочку с женой на родину, румынская бабушка подарила им все, что сшила и связала ребенку, и благословила в дорогу.

– Это была суровая зима, - отмечает наша читательница. – До Саратова добирались в товарном вагоне, пересекли три границы. 9 мая застали в пути. Мне тогда было три месяца. Так что считаю, что я – дитя Победы.

За личную отвагу и мужество, проявленные в боях, супруги награждены орденами и медалями, которые их дочь бережно хранит и передает своим внука и правнукам.

– Вечная память фронтовикам, – завершает письмо Татьяна Григорьевна. – А кто еще жив –крепкого здоровья и низкий поклон за то, что защитили Родину, за то, что, не щадя себя, подарили нам жизнь.

Ольга Трушкина,

и. о. главного редактора газеты

«Аргументы и факты – Саратов».

Первая публикация в газете «АиФ – Саратов», №21, 2020, стр.12.

Фото из семейных архивов. – Боевые ордена и медали, письма-треугольники с фронта – все это наша история, может и грустная, но в основе своей великая! – начинает свой рассказ ветеран труда Ирина Викторовна Бракк. – Встречая весну Победы, снова и снова возвращаюсь воспоминаниями к своему отцу.Виктор Васильевич Лясин, родился 15 февраля 1927 года в тихом, уютном городке Петровске Саратовской области, что стоит на реке Медведице.Его отец, Василий Григорьевич Лясин занимался разведением пчел, в свободное время ремонтировал часы и настраивал гармошки. Мать, Анна Ивановна, занималась хозяйством. В семье еще жила старшая сестра Таисия.- Фамилия «Ля-си-н» произошла из двух нот – «ля» и «си». Мой дед был заядлым мастером настройки баянов и гармоний, поэтому к нему и пристала такая фамилия, а дальше к моему отцу и ко мне, хотя родственники носили другую фамилию – Шелудяковы, – отмечает Ирина Викторовна.Виктор, окончив семь классов, в шестнадцать лет (два года приписал себе), в 1943 году совсем мальчишкой ушел на фронт. Служил на Балтийском флоте сначала ефрейтором, потом командиром отделения токарей на плавучих базах при 55-м стрелковом учебном полку. Разминировал Неву. Тогда вся река кишела минами. Многие катера, выполнявшие это опасное задание, подрывались. Виктор чудом остался жив. Взрывной волной его катер накрыло, спасались вплавь, кто как мог… Там погибло много его товарищей.Однажды, когда он стоял на посту, к нему подошла старушка, вся в рванье. В руках у нее был пучок чеснока. Так она спасла молодых моряков от цинги и других хворей. С провизией в то время было совсем плохо.Морской охотникВиктор Лясин закончил войну в звании старшины 1 статьи. Был награжден многими медалями, в том числе «За победу над Германией». После войны до 1951 года продолжал службу в ВМФ в Кронштадте.– Он был душой морских охотников, играл на баяне и гитаре, – подчеркивает его дочь. – В 1951 году демобилизовался и вернулся в Петровск.В 1954 году окончил филиал Саратовского авиатехникума по специальности «Технология аппаратостроения". Он проработал на радиомеханическом заводе «Молот» 40 лет. Был технологом, мастером, заместителем начальника цеха. За доблестный труд неоднократно отмечался почетными грамотами, премиями. В свободное время любил заняться починкой часов, выехать на природу в лес, посидеть с удочкой на берегу Медведицы.Долгое время он хранил бескозырку, бушлат и тельняшку в память о флоте… В душе Виктор так и остался моряком.Местному краеведческому музею Ирина Бракк подарила коллекцию часов отца, несколько медалей, грамот, а некоторые оставила и показывает своему внуку, которому не довелось увидеть своего прадеда. Виктор много рассказывал о войне, походах.Его не стало в 1993 году.Татьяна Григорьевна Белюшкова родилась 21 января 1945 года.В 1941 году ее отец Григорий Кочерин был призван на войну с немецкими оккупантами. Его жена, Антонина Васильевна, чтобы быть с мужем, последовала за ним на передовую добровольцем. Получив разрешение у Калинина, Антонина Васильевна отыскала полк связи №22008 и прослужила связисткой вместе с мужем до победного 1945-го.– Летом 1944-го полк связи, где служили мои родители, находился в Румынии, рассказывает Татьяна Григорьевна, – получив ранение, моя мама попала в госпиталь, где и выяснилось, что она беременна. После выписки из госпиталя мой отец, командир роты, привез свою беременную жену в дом четы пожилых румын. Бабушка-румынка очень заботилась и оберегала мою маму и все время приговаривала: «Не Мишка родись, а Маришка, тогда и войне капут». В январе 1945-го она приняла роды у русской солдатки. Румынская семья была бездетной. Но у них был свой горшечный завод. Они выкатили бочку с румынскими деньгами, леями, очень просили оставить девочку в их семье.– Вы молодые, у вас еще будут дети, – умоляли они. – А нам некому оставить свое наследство. Девочка не будет ни в чем нуждаться.– Советские люди детьми не торгуют, - заявил им на это Григорий Кочерин.Когда он отправил дочку с женой на родину, румынская бабушка подарила им все, что сшила и связала ребенку, и благословила в дорогу.– Это была суровая зима, - отмечает наша читательница. – До Саратова добирались в товарном вагоне, пересекли три границы. 9 мая застали в пути. Мне тогда было три месяца. Так что считаю, что я – дитя Победы.За личную отвагу и мужество, проявленные в боях, супруги награждены орденами и медалями, которые их дочь бережно хранит и передает своим внука и правнукам.– Вечная память фронтовикам, – завершает письмо Татьяна Григорьевна. – А кто еще жив –крепкого здоровья и низкий поклон за то, что защитили Родину, за то, что, не щадя себя, подарили нам жизнь.