ГАНСКИЙ Михаил Яковлевич Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 20-июля-2020 — прочитано 32 раз ГАНСКИЙ Михаил Яковлевич

(16.06 1913 – сентябрь 1941)

Радиожурналист.



Родился в местечке Бершадь Бершадского района Винницкой области Украинской ССР.

Окончил курсы сельскохозяйственного техникума в Саратове. Служил в войсках НКВД. Зачислен на подготовительные курсы при Саратовском Юридическом институте. До Великой Отечественной войны – инструктор по работе с радиокорреспондентами в Саратовском областном радиокомитете.

Ушёл на фронт в первые дни войны. Пропал без вести. Последняя весточка из госпиталя в Полотняном Заводе смоленской области, п/я 49.



Полотняный Завод

(баллада)

1.

Война мне в душу глянула

Вернувшимся отцом:

С Завода Полотняного

Последним письмецом.

Поселок странный в ростепель

Из почты полевой:

Отец попал там в госпиталь

И письма слал домой.

2

Мне мама их напомнила

Через пятнадцать лет –

Вновь озаряет комнату

Отцовских писем свет.

В Саратове над Волгою

Смонтировав завод, ‒

Махнул в дорогу долгую –

Сыновний долг зовет.

3



Усадьба гончаровская,

Где Пушкина вдова

Семь лет жила затворницей,

Скорбь пряча под вуаль.

-А где могила братская? -

Я вопрошаю, гость.

Старуха, мать солдатская,

Кивнула на погост.



4

Завода Полотняного

Земля – каменьев взвод…

Вот здесь – не безымянная

Душа отца живет.



Об авторе

Ганский Валерий Михайлович Корреспондент ряда саратовских СМИ. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах с 70-х годов. Печатается во многих литературных журналах, среди которых «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия) и др. Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг о земляках-саратовцах. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина», «Легенды фонтанного дома» (Санкт-Петербург»).

Член Союза журналистов России. Родился в местечке Бершадь Бершадского района Винницкой области Украинской ССР.Окончил курсы сельскохозяйственного техникума в Саратове. Служил в войсках НКВД. Зачислен на подготовительные курсы при Саратовском Юридическом институте. До Великой Отечественной войны – инструктор по работе с радиокорреспондентами в Саратовском областном радиокомитете.Ушёл на фронт в первые дни войны. Пропал без вести. Последняя весточка из госпиталя в Полотняном Заводе смоленской области, п/я 49.Ганский Валерий Михайлович Корреспондент ряда саратовских СМИ. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах с 70-х годов. Печатается во многих литературных журналах, среди которых «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия) и др. Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг о земляках-саратовцах. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина», «Легенды фонтанного дома» (Санкт-Петербург»).Член Союза журналистов России.