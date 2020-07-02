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ГАНСКИЙ Михаил Яковлевич
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы., Конкурс «Помнить вечно» — 20-июля-2020 — прочитано 32 раз
ГАНСКИЙ Михаил Яковлевич
(16.06 1913 – сентябрь 1941)
Радиожурналист.
Родился в местечке Бершадь Бершадского района Винницкой области Украинской ССР.
Окончил курсы сельскохозяйственного техникума в Саратове. Служил в войсках НКВД. Зачислен на подготовительные курсы при Саратовском Юридическом институте. До Великой Отечественной войны – инструктор по работе с радиокорреспондентами в Саратовском областном радиокомитете.
Ушёл на фронт в первые дни войны. Пропал без вести. Последняя весточка из госпиталя в Полотняном Заводе смоленской области, п/я 49.
Полотняный Завод
(баллада)
1.
Война мне в душу глянула
Вернувшимся отцом:
С Завода Полотняного
Последним письмецом.
Поселок странный в ростепель
Из почты полевой:
Отец попал там в госпиталь
И письма слал домой.
2
Мне мама их напомнила
Через пятнадцать лет –
Вновь озаряет комнату
Отцовских писем свет.
В Саратове над Волгою
Смонтировав завод, ‒
Махнул в дорогу долгую –
Сыновний долг зовет.
3
Усадьба гончаровская,
Где Пушкина вдова
Семь лет жила затворницей,
Скорбь пряча под вуаль.
-А где могила братская? -
Я вопрошаю, гость.
Старуха, мать солдатская,
Кивнула на погост.
4
Завода Полотняного
Земля – каменьев взвод…
Вот здесь – не безымянная
Душа отца живет.
Об авторе
Ганский Валерий Михайлович Корреспондент ряда саратовских СМИ. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах с 70-х годов. Печатается во многих литературных журналах, среди которых «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия) и др. Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг о земляках-саратовцах. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина», «Легенды фонтанного дома» (Санкт-Петербург»).
Член Союза журналистов России.