Погиб в боях в Чехословакии Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 17-июля-2020 — прочитано 22 раз Погиб в боях в Чехословакии

Дополнения к биографии героя



Имя Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Коннова уже запечатлено в энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны», выпущенной в 2018 году Саратовским региональным отделением СЖР.

Наши коллеги из Дергачевской районной газеты «Знамя труда» в материале «Герой Советского Союза», написанном уже для второго тома энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы-победители. Имена и судьбы», подробно прослеживают боевой путь Василия Коннова, трудившегося в предвоенные годы в Дергачевской газете «Социалистическая стройка».

Но Василий Коннов имеет прямое отношение и к Татищевской районной газете «Сельская жизнь». После окончания восьмилетней школы Василий, уроженец села Кологривовка Аткарского уезда (ныне Татищевского района), несколько лет работал литературным сотрудником в редакции Татищевской газеты, носившей в предвоенные годы название «В борьбе за колхоз». О его довоенной жизни известно немного. На малой родине, в Кологривовке, в Татищеве, имя Василия Коннова значится на памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В музее школы, а также в сельской библиотеке п. Садовый хранятся некоторые документы и фотографии героя-фронтовика.

Корреспондент районной газеты «Сельская жизнь», член СЖР Татьяна Леонидовна Подшивалова много лет занимается исследовательской работой, дополняя новыми фактами биографии земляков-Героев Советского Союза, поиском родственников героев. И вот некоторые факты, приведенные Т. Подшиваловой в 2020 году в публикации в газете «Сельская жизнь» («С фронта не вернулись» от 15.02.20 г.), расширяют наши знания биографии Василия Коннова. Он родился в селе Кологривовка Татищевского района в крестьянской семье. Неизвестно, по какой причине он уезжает в Гомель, но именно там, в 1929 году заканчивает 9 классов средней школы. Вновь возвращается в родное село, ведет активную комсомольскую жизнь. Об этом свидетельствует документ из Татищевского архива: Василий был секретарем комсомольской организации колхоза имени "ОКДВА» - Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Из другого документа архива узнаем, что свою редакционную работу – заведующего массовым отделом он начал в 1933 году в Татищевской газете "В борьбе за колхоз" (затем "Сталинский путь"). По воспоминаниям нашего коллеги, ответственного секретаря редакции Ф.А. Комарова, работавшего с Василием Конновым в 1934 - 1935 годах, он был отличным спортсменом-лыжником, способным журналистом и надежным товарищем. В книге «До последнего дыхания», изданной Саратовским государственным университетом под общей редакцией Я.Г. Горелика, рассказывается о саратовских журналистах, не вернувшихся в редакции с Великой Отечественной войны. Очерк «Сын России», автор которого - бывший корреспондент газеты «Защитник Родины» 6 гвардейской танковой армии Галина Сухова, посвящен гвардии капитану Василию Коннову. Здесь автор дополняет портрет нашего земляка:

- Василий Коннов был невысок ростом, плечист. Из-под пилотки выбивались густые русые волосы, взгляд спокойный, открытый. Твердо очерченный подбородок подчеркивал внутреннюю силу и собранность этого человека, а набегающая на лоб морщина делала его чуть старше своих двадцати девяти лет. После третьего тяжелого ранения капитан из госпиталя приехал к месту новой службы – в первый батальон 136-го полка 42-ой гвардейской дивизии. (От редакции: о себе он так говорил): …Работал в районной газете. Есть такое место за Волгой в Саратовской области – Дергачи. Имел на вооружении ручку, карандаш, телефон, селькоровские заметки правил, свои статьи писал. Сяду, бывало, на велосипед и в степь, к комбайнерам, к трактористам. Собирал материал для книжки о степняках-хлеборобах. Там ведь у нас самый первый зерновой совхоз был, еще американские комбайны испытывали.

Корреспондент «Сельской жизни» Т. Подшивалова разыскала номера Дергачевской газеты "Социалистическая стройка" за 1941 год, хранящиеся в краеведческом фонде Саратовской областной научной библиотеки. О чем были его публикации? В мартовском номере в рубрике «Партийная жизнь» за подписью В. Коннова - критический материал "Невыполненные решения" о зимовке скота в колхозе им. 14 годовщины Октября. В следующих номерах его материалы: "За книгой" - об изучении истории ВКП (б) в колхозе «Путь Ленина», "Повседневный контроль и постоянная помощь" - о парторганизации колхоза им. 17 партсъезда, "Нерушимое слово" - о знатном конюхе района Валентине Федоровиче Майере, "Читатели колхозной библиотеки", "Труд и учеба" - о подготовке колхоза «Путь Ленина» к весеннему севу, "Крепкий коллектив" - о трактористах бригады №20 т. Бадаева, "Начались весенние испытания в школах" - о Дергачевской неполной школе.

А вот уже некоторые данные фронтовой жизни. Из записи в учетной карточке политработника Коннова (сайт "Память народа") узнаем, что капитан Коннов в 1943 году учился на высших всеармейских курсах ГлавПУРККА (Главное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Имел звания с 1942 года: младший политрук, лейтенант, старший лейтенант и в декабре 1943 года ему присвоено звание капитан. Имеются и скупые строчки о составе семьи: жена Коннова С (Е).А. и дочь, проживают по адресу: Дергачевский район, с.Дергачи, Телеграфная. Больше сведений о его семье не удалось отыскать.

А вот в Татищевской районной газете "Сталинский путь" за 9 ноября 1944 года, тоже из фонда Саратовской областной научной библиотеки размещено обращение к матери Героя Советского Союза Коннова В.Д. Анне Афанасьевне Конновой:

- Дорогая Анна Афанасьевна! Татищевский Райком ВКП(б) и Исполком Райсовета депутатов трудящихся в день 27 годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции поздравляет Вас с высшей правительственной наградой - присвоением звания Героя Советского Союза вашему сыну Василию Дмитриевичу .

Вы славная мать, истинная патриотка своей страны, воспитавшая в духе беспредельной любви к родине-матери сыновей-героев капитана Василия Дмитриевича ныне Героя Советского Союза и полковника-орденоносца Григория Дмитриевича. Желаем вам, Анна Афанасьевна, долгой и счастливой жизни и приумножения боевой славы и успехов вашим сыновьям на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Председатель Райсовета Н. Гранцев. Секретарь РК ВКП(б) Ю. Афендульев.



О подвигах капитана Коннова подробно описано в наградных листах. А в статье "Слава героям" из Татищевской газеты от 9 ноября 1944 года говорится:

- Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 13 сентября 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство большой группе лучших из лучших рядовых, сержантов, офицеров и генералов Красной Армии присвоено звание Героя Советского Союза. В этом списке мы с гордостью читаем имя нашего земляка гвардии капитана Коннова Василия Дмитриевича - уроженца с. Кологривовка Татищевского района.

В.Д. Коннов погиб в бою за освобождение чехословацкого города Зволен 2 марта 1945 года. Похоронен в этом городе в братской могиле.



Алла Новикова,

редактор Татищевской газеты

«Сельская жизнь», член Союза журналистов России Имя Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Коннова уже запечатлено в энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны», выпущенной в 2018 году Саратовским региональным отделением СЖР.Наши коллеги из Дергачевской районной газеты «Знамя труда» в материале «Герой Советского Союза», написанном уже для второго тома энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы-победители. Имена и судьбы», подробно прослеживают боевой путь Василия Коннова, трудившегося в предвоенные годы в Дергачевской газете «Социалистическая стройка».Но Василий Коннов имеет прямое отношение и к Татищевской районной газете «Сельская жизнь». После окончания восьмилетней школы Василий, уроженец села Кологривовка Аткарского уезда (ныне Татищевского района), несколько лет работал литературным сотрудником в редакции Татищевской газеты, носившей в предвоенные годы название «В борьбе за колхоз». О его довоенной жизни известно немного. На малой родине, в Кологривовке, в Татищеве, имя Василия Коннова значится на памятнике односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В музее школы, а также в сельской библиотеке п. Садовый хранятся некоторые документы и фотографии героя-фронтовика.Корреспондент районной газеты «Сельская жизнь», член СЖР Татьяна Леонидовна Подшивалова много лет занимается исследовательской работой, дополняя новыми фактами биографии земляков-Героев Советского Союза, поиском родственников героев. И вот некоторые факты, приведенные Т. Подшиваловой в 2020 году в публикации в газете «Сельская жизнь» («С фронта не вернулись» от 15.02.20 г.), расширяют наши знания биографии Василия Коннова. Он родился в селе Кологривовка Татищевского района в крестьянской семье. Неизвестно, по какой причине он уезжает в Гомель, но именно там, в 1929 году заканчивает 9 классов средней школы. Вновь возвращается в родное село, ведет активную комсомольскую жизнь. Об этом свидетельствует документ из Татищевского архива: Василий был секретарем комсомольской организации колхоза имени "ОКДВА» - Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Из другого документа архива узнаем, что свою редакционную работу – заведующего массовым отделом он начал в 1933 году в Татищевской газете "В борьбе за колхоз" (затем "Сталинский путь"). По воспоминаниям нашего коллеги, ответственного секретаря редакции Ф.А. Комарова, работавшего с Василием Конновым в 1934 - 1935 годах, он был отличным спортсменом-лыжником, способным журналистом и надежным товарищем. В книге «До последнего дыхания», изданной Саратовским государственным университетом под общей редакцией Я.Г. Горелика, рассказывается о саратовских журналистах, не вернувшихся в редакции с Великой Отечественной войны. Очерк «Сын России», автор которого - бывший корреспондент газеты «Защитник Родины» 6 гвардейской танковой армии Галина Сухова, посвящен гвардии капитану Василию Коннову. Здесь автор дополняет портрет нашего земляка:- Василий Коннов был невысок ростом, плечист. Из-под пилотки выбивались густые русые волосы, взгляд спокойный, открытый. Твердо очерченный подбородок подчеркивал внутреннюю силу и собранность этого человека, а набегающая на лоб морщина делала его чуть старше своих двадцати девяти лет. После третьего тяжелого ранения капитан из госпиталя приехал к месту новой службы – в первый батальон 136-го полка 42-ой гвардейской дивизии. (От редакции: о себе он так говорил): …Работал в районной газете. Есть такое место за Волгой в Саратовской области – Дергачи. Имел на вооружении ручку, карандаш, телефон, селькоровские заметки правил, свои статьи писал. Сяду, бывало, на велосипед и в степь, к комбайнерам, к трактористам. Собирал материал для книжки о степняках-хлеборобах. Там ведь у нас самый первый зерновой совхоз был, еще американские комбайны испытывали.Корреспондент «Сельской жизни» Т. Подшивалова разыскала номера Дергачевской газеты "Социалистическая стройка" за 1941 год, хранящиеся в краеведческом фонде Саратовской областной научной библиотеки. О чем были его публикации? В мартовском номере в рубрике «Партийная жизнь» за подписью В. Коннова - критический материал "Невыполненные решения" о зимовке скота в колхозе им. 14 годовщины Октября. В следующих номерах его материалы: "За книгой" - об изучении истории ВКП (б) в колхозе «Путь Ленина», "Повседневный контроль и постоянная помощь" - о парторганизации колхоза им. 17 партсъезда, "Нерушимое слово" - о знатном конюхе района Валентине Федоровиче Майере, "Читатели колхозной библиотеки", "Труд и учеба" - о подготовке колхоза «Путь Ленина» к весеннему севу, "Крепкий коллектив" - о трактористах бригады №20 т. Бадаева, "Начались весенние испытания в школах" - о Дергачевской неполной школе.А вот уже некоторые данные фронтовой жизни. Из записи в учетной карточке политработника Коннова (сайт "Память народа") узнаем, что капитан Коннов в 1943 году учился на высших всеармейских курсах ГлавПУРККА (Главное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Имел звания с 1942 года: младший политрук, лейтенант, старший лейтенант и в декабре 1943 года ему присвоено звание капитан. Имеются и скупые строчки о составе семьи: жена Коннова С (Е).А. и дочь, проживают по адресу: Дергачевский район, с.Дергачи, Телеграфная. Больше сведений о его семье не удалось отыскать.А вот в Татищевской районной газете "Сталинский путь" за 9 ноября 1944 года, тоже из фонда Саратовской областной научной библиотеки размещено обращение к матери Героя Советского Союза Коннова В.Д. Анне Афанасьевне Конновой:- Дорогая Анна Афанасьевна! Татищевский Райком ВКП(б) и Исполком Райсовета депутатов трудящихся в день 27 годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции поздравляет Вас с высшей правительственной наградой - присвоением звания Героя Советского Союза вашему сыну Василию Дмитриевичу .Вы славная мать, истинная патриотка своей страны, воспитавшая в духе беспредельной любви к родине-матери сыновей-героев капитана Василия Дмитриевича ныне Героя Советского Союза и полковника-орденоносца Григория Дмитриевича. Желаем вам, Анна Афанасьевна, долгой и счастливой жизни и приумножения боевой славы и успехов вашим сыновьям на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Председатель Райсовета Н. Гранцев. Секретарь РК ВКП(б) Ю. Афендульев.О подвигах капитана Коннова подробно описано в наградных листах. А в статье "Слава героям" из Татищевской газеты от 9 ноября 1944 года говорится:- Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 13 сентября 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство большой группе лучших из лучших рядовых, сержантов, офицеров и генералов Красной Армии присвоено звание Героя Советского Союза. В этом списке мы с гордостью читаем имя нашего земляка гвардии капитана Коннова Василия Дмитриевича - уроженца с. Кологривовка Татищевского района.В.Д. Коннов погиб в бою за освобождение чехословацкого города Зволен 2 марта 1945 года. Похоронен в этом городе в братской могиле.