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Ишмухамедов Сайфи Шамсутдинович

(1906 – 1963)



Листая страницы районной газеты «Социалистическая стройка» за период с 1946 по 1961 годы, я обнаружила, что почти в каждом номере публиковались статьи моего деда Сайфи Шамсутдиновича Ишмухамедова. Для меня это стало открытием! О том, что дедушка публиковался в местной районной газете, а также отправлял свои статьи в издания на татарском языке в Казань рассказывала тетя - Румия Мусеевна Ишмухамедова, но я представить не могла, что их такое большое количество. Темы, которые освещались Сайфи Ишмухамедовым очень разноплановые - это трудовые достижения, быт и отдых односельчан - колхозников села Алтата Дергачевского района Саратовкой области. Очень часто затрагивалась тема образования и печатались итоги инспекции татарских школ.

По одному из моих запросов, с целью найти какие-либо его публикации в казанских изданиях пришел положительный ответ. Это статья в журнале «Азат хатын» («Свободная женщина») о сестре моей бабушки Гайше, которая так и называется «Батыр Гайшя» («Героиня Гайшя»).

Дед был удивительным человеком. Много читал, играл на тальянке и скрипке. Он прошел немецкий плен, но не ожесточился, был спокойным, добрым и мудрым собеседником. Он не был похож на своих двоюродных братьев. В нашей семье есть даже предположение, что он был усыновлен.

Сайфи Шамсутдинович родился в 1906 году в селе Осинов-Гай Новоузенского уезда Саратовской губернии. Окончив начальную школу в родном селе, поступил учиться в татарский педагогический техникум в Саратове. В 1932 году техникум был переведен в Астрахань. С Муслимовой Фатимой Камалетдиновной, с моей бабушкой, они поженились в Астрахани, где в 1933 году вместе закончили техникум. Там Сайфи работал редактором газеты на татарском языке. У них родились двое сыновей: в 1936 году Эрнст, в 1940 - Илгиз.

22 июня 1941 года Наримановским районным военным комиссариатом Астраханской области Сайфи был призван в Красную Армию. Служил в 75-м запасном артиллерийском полку Закавказского военного округа в должности заместителя политрука.

В нашем семейном архиве хранится фронтовой дневник моего деда, участника Керченской оборонительной операции мая 1942 года. Записи в дневнике начинаются с 1941 года и заканчиваются в 1947 году. Дневник переплетен вручную, обложка алюминиевая, размер 8 на 5 см, объем дневника 63 страницы. Основные записи велись во время боевой операции на Керченском полуострове в мае 1942 года. На последних страницах дневника зафиксированы адреса однополчан и издательств в Казани. О существовании дневника стало известно только в конце 1980-х годов. Моя бабушка хранила его на дне сундука. О том, что дед был в плену, также долгое время оставалось тайной не только для посторонних людей, но и для родственников.

Сравнение дневниковых записей и архивной справки, составленной на основе материала из фильтрационного дела Сайфи Ишмухамедова, а также материалов советской и немецкой кинохроники показывают полное совпадение дат и событий, происходивших в этот период на Керченском полуострове.

5 мая 1942 года полк, в котором служил Сайфи, был переправлен с Таманского полуострова через Керченский пролив на территорию Крыма для пополнения артиллерийских частей Крымского фронта. Об этом сделана запись в дневнике деда: «Сегодня мы в здравнице СССР – в Крыму…вошли в город Керчь. Здесь только один квартал целый. Там и тут разрушения…».

Операция «Охота на дроф» (Керченская операция) началась 7 мая. Первый удар был нанесён с воздуха. Бомбардировщики нанесли прицельный удар по заранее разведанным целям. В результате советские штабы, долгое время не менявшие своего расположения, понесли большие потери. Запись в дневнике: «…летчики противника пикируют…».

8 мая 1942 года после артиллерийской подготовки началось наступление 30-го армейского корпуса в полосе советской 44-й армии. К концу дня оборона войск Крымского фронта была прорвана на фронте 5 км и на глубину 8 км. Успеху противника способствовала и высадка немецкого шлюпочного десанта с моря численностью до батальона в тыл 63-й горнострелковой дивизии Красной Армии, что вызвало панику. В дневнике записано: «…В чем дело, нет оружия, неразбериха, предательство. Сила противника большая…».

10 мая 1942 года в связи с внезапным наступлением немецких войск и прорывом ими полосы обороны Крымского фронта полк получил задачу: срочно переправиться обратно через Керченский пролив на Таманский полуостров. Но эту задачу полк выполнить не смог, так как на переправе скопилось большое количество отступающих советских войск, переправочных средств не хватало, вражеская авиация постоянно бомбила переправу, возникла паника.

Ночью 10 мая в ходе переговоров между комфронта Д. Т. Козловым и И. В. Сталиным было принято решение отвести войска фронта на Киммерийский вал и организовать на его линии оборону. Но получить приказ на отход 51-я армия уже не смогла.

К исходу дня 10 мая передовые части немецкого 30-го армейского корпуса вышли к Киммерийскому валу. 12 мая немцы высадили воздушный десант в тылу 44-й армии. 13 мая советская оборона была прорвана. В дневнике сделана запись: «Ждем очереди перебраться на большую землю. Наша стоянка подверглась сильной бомбежке…», «Есть раненые…ищем ямы, чтобы спрятаться от бомб. Сердце сильно бьется», «Сегодня жив еще. Надеюсь, что буду жив, не знаю».

В ночь на 14 мая маршал С. М. Будённый разрешил эвакуацию с Керченского полуострова. 15 мая противник занял Керчь. Эвакуация продолжалась по 20 мая. После исчерпания возможностей к сопротивлению в городе, защитники Керчи ушли в Аджимушкайские каменоломни. Запись в дневнике, датированная 20 мая: «Попался в плен. Обращение жуткое».

Ишмухамедов Сайфи находился на оккупированной территории Крымской АССР в лагерях военнопленных в городах: Керчь, Бахчисарай, Севастополь. В декабре 1942 года был вывезен в Германию, где находился в лагере военнопленных в городе Бремен (XI-й военный округ Германии, Ганновер, Нижняя Саксония). Затем был переведен в лагерь военнопленных в населенном пункте Оберхаузен - в 12 километрах от города Эссен (Рурский промышленный район Германии). В составе рабочих команд военнопленных принудительно работал в шахтах.



Сайфи Шамсутдинович был освобожден из плена 7 апреля 1945 года американскими войсками. 8 июня 1945 года передан советскому командованию по репатриации. Фильтрационную проверку проходил в проверочно-фильтрационном лагере на территории Германии в июне 1945 года. После проверки был направлен для прохождения военной службы в 712-й запасной стрелковый полк 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Демобилизован в 1946 году и вернулся в СССР. После войны работал учителем русского языка в Алтатинской средней школе (Дергачевский район Саратовской области). После войны заочно окончил Саратовский педагогический институт, был инспектором школ Дергачевского района и сельским корреспондентом. Тяжело болея, Сайфи Шамсутдинович умер 10 апреля 1963 года. Я не знала своего деда - родилась тремя годами позже. Но внимательно изучение документов, его дневника и статей придает мне ощущение духовной близости с ним.

Дневник моего деда хранится в нашей семье и теперь об уникальном источнике знают и мои взрослые дети.

Резеда Ишмухамедова .

Об авторе

Ишмухамедова Резеда Илгизовна, внучка Сайфи Шамсутдиновича, родилась в 1966 году в с. Алтата, Дергачевского района Саратовской области. Окончила среднюю школу в родном селе. С 1984 по 1989 обучалась на географическом факультете Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1998 окончила Малазийский международный исламский ун-т (г. Куала-Лумпур). С 2000 по 2008 работала заведующей библиотекой Поволжского регионального юридического института Саратовской государственной академии права. С 2008 по 2014 – заведующая библиотекой в филиале РГГУ г. Саратова. С 2014 работает главным архивистом в Государственном архиве Саратовской области. В декабре 2019 защитила диссертацию по теме «Школьное образование среди татар Саратовской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Листая страницы районной газеты «Социалистическая стройка» за период с 1946 по 1961 годы, я обнаружила, что почти в каждом номере публиковались статьи моего деда Сайфи Шамсутдиновича Ишмухамедова. Для меня это стало открытием! О том, что дедушка публиковался в местной районной газете, а также отправлял свои статьи в издания на татарском языке в Казань рассказывала тетя - Румия Мусеевна Ишмухамедова, но я представить не могла, что их такое большое количество. Темы, которые освещались Сайфи Ишмухамедовым очень разноплановые - это трудовые достижения, быт и отдых односельчан - колхозников села Алтата Дергачевского района Саратовкой области. Очень часто затрагивалась тема образования и печатались итоги инспекции татарских школ.По одному из моих запросов, с целью найти какие-либо его публикации в казанских изданиях пришел положительный ответ. Это статья в журнале «Азат хатын» («Свободная женщина») о сестре моей бабушки Гайше, которая так и называется «Батыр Гайшя» («Героиня Гайшя»).Дед был удивительным человеком. Много читал, играл на тальянке и скрипке. Он прошел немецкий плен, но не ожесточился, был спокойным, добрым и мудрым собеседником. Он не был похож на своих двоюродных братьев. В нашей семье есть даже предположение, что он был усыновлен.Сайфи Шамсутдинович родился в 1906 году в селе Осинов-Гай Новоузенского уезда Саратовской губернии. Окончив начальную школу в родном селе, поступил учиться в татарский педагогический техникум в Саратове. В 1932 году техникум был переведен в Астрахань. С Муслимовой Фатимой Камалетдиновной, с моей бабушкой, они поженились в Астрахани, где в 1933 году вместе закончили техникум. Там Сайфи работал редактором газеты на татарском языке. У них родились двое сыновей: в 1936 году Эрнст, в 1940 - Илгиз.22 июня 1941 года Наримановским районным военным комиссариатом Астраханской области Сайфи был призван в Красную Армию. Служил в 75-м запасном артиллерийском полку Закавказского военного округа в должности заместителя политрука.В нашем семейном архиве хранится фронтовой дневник моего деда, участника Керченской оборонительной операции мая 1942 года. Записи в дневнике начинаются с 1941 года и заканчиваются в 1947 году. Дневник переплетен вручную, обложка алюминиевая, размер 8 на 5 см, объем дневника 63 страницы. Основные записи велись во время боевой операции на Керченском полуострове в мае 1942 года. На последних страницах дневника зафиксированы адреса однополчан и издательств в Казани. О существовании дневника стало известно только в конце 1980-х годов. Моя бабушка хранила его на дне сундука. О том, что дед был в плену, также долгое время оставалось тайной не только для посторонних людей, но и для родственников.Сравнение дневниковых записей и архивной справки, составленной на основе материала из фильтрационного дела Сайфи Ишмухамедова, а также материалов советской и немецкой кинохроники показывают полное совпадение дат и событий, происходивших в этот период на Керченском полуострове.5 мая 1942 года полк, в котором служил Сайфи, был переправлен с Таманского полуострова через Керченский пролив на территорию Крыма для пополнения артиллерийских частей Крымского фронта. Об этом сделана запись в дневнике деда: «Сегодня мы в здравнице СССР – в Крыму…вошли в город Керчь. Здесь только один квартал целый. Там и тут разрушения…».Операция «Охота на дроф» (Керченская операция) началась 7 мая. Первый удар был нанесён с воздуха. Бомбардировщики нанесли прицельный удар по заранее разведанным целям. В результате советские штабы, долгое время не менявшие своего расположения, понесли большие потери. Запись в дневнике: «…летчики противника пикируют…».8 мая 1942 года после артиллерийской подготовки началось наступление 30-го армейского корпуса в полосе советской 44-й армии. К концу дня оборона войск Крымского фронта была прорвана на фронте 5 км и на глубину 8 км. Успеху противника способствовала и высадка немецкого шлюпочного десанта с моря численностью до батальона в тыл 63-й горнострелковой дивизии Красной Армии, что вызвало панику. В дневнике записано: «…В чем дело, нет оружия, неразбериха, предательство. Сила противника большая…».10 мая 1942 года в связи с внезапным наступлением немецких войск и прорывом ими полосы обороны Крымского фронта полк получил задачу: срочно переправиться обратно через Керченский пролив на Таманский полуостров. Но эту задачу полк выполнить не смог, так как на переправе скопилось большое количество отступающих советских войск, переправочных средств не хватало, вражеская авиация постоянно бомбила переправу, возникла паника.Ночью 10 мая в ходе переговоров между комфронта Д. Т. Козловым и И. В. Сталиным было принято решение отвести войска фронта на Киммерийский вал и организовать на его линии оборону. Но получить приказ на отход 51-я армия уже не смогла.К исходу дня 10 мая передовые части немецкого 30-го армейского корпуса вышли к Киммерийскому валу. 12 мая немцы высадили воздушный десант в тылу 44-й армии. 13 мая советская оборона была прорвана. В дневнике сделана запись: «Ждем очереди перебраться на большую землю. Наша стоянка подверглась сильной бомбежке…», «Есть раненые…ищем ямы, чтобы спрятаться от бомб. Сердце сильно бьется», «Сегодня жив еще. Надеюсь, что буду жив, не знаю».В ночь на 14 мая маршал С. М. Будённый разрешил эвакуацию с Керченского полуострова. 15 мая противник занял Керчь. Эвакуация продолжалась по 20 мая. После исчерпания возможностей к сопротивлению в городе, защитники Керчи ушли в Аджимушкайские каменоломни. Запись в дневнике, датированная 20 мая: «Попался в плен. Обращение жуткое».Ишмухамедов Сайфи находился на оккупированной территории Крымской АССР в лагерях военнопленных в городах: Керчь, Бахчисарай, Севастополь. В декабре 1942 года был вывезен в Германию, где находился в лагере военнопленных в городе Бремен (XI-й военный округ Германии, Ганновер, Нижняя Саксония). Затем был переведен в лагерь военнопленных в населенном пункте Оберхаузен - в 12 километрах от города Эссен (Рурский промышленный район Германии). В составе рабочих команд военнопленных принудительно работал в шахтах.Сайфи Шамсутдинович был освобожден из плена 7 апреля 1945 года американскими войсками. 8 июня 1945 года передан советскому командованию по репатриации. Фильтрационную проверку проходил в проверочно-фильтрационном лагере на территории Германии в июне 1945 года. После проверки был направлен для прохождения военной службы в 712-й запасной стрелковый полк 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Демобилизован в 1946 году и вернулся в СССР. После войны работал учителем русского языка в Алтатинской средней школе (Дергачевский район Саратовской области). После войны заочно окончил Саратовский педагогический институт, был инспектором школ Дергачевского района и сельским корреспондентом. Тяжело болея, Сайфи Шамсутдинович умер 10 апреля 1963 года. Я не знала своего деда - родилась тремя годами позже. Но внимательно изучение документов, его дневника и статей придает мне ощущение духовной близости с ним.Дневник моего деда хранится в нашей семье и теперь об уникальном источнике знают и мои взрослые дети.Об автореИшмухамедова Резеда Илгизовна, внучка Сайфи Шамсутдиновича, родилась в 1966 году в с. Алтата, Дергачевского района Саратовской области. Окончила среднюю школу в родном селе. С 1984 по 1989 обучалась на географическом факультете Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1998 окончила Малазийский международный исламский ун-т (г. Куала-Лумпур). С 2000 по 2008 работала заведующей библиотекой Поволжского регионального юридического института Саратовской государственной академии права. С 2008 по 2014 – заведующая библиотекой в филиале РГГУ г. Саратова. С 2014 работает главным архивистом в Государственном архиве Саратовской области. В декабре 2019 защитила диссертацию по теме «Школьное образование среди татар Саратовской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук.