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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: КОНКУРС "ПОМНИТЬ ВЕЧНО!" 15-июля-2020 — прочитано 38 раз Недавно в музее МОУ «СОШ №1 им. Т. Г. Мазура» состоялась встреча с родственниками участников Великой Отечественной войны, до недавнего времени считавшихся без вести пропавшими. Пожелтевшие учётные карточки, Недавно в музее МОУ «СОШ №1 им. Т. Г. Мазура» состоялась встреча с родственниками участников Великой Отечественной войны, до недавнего времени считавшихся без вести пропавшими. Пожелтевшие учётные карточки, Подробнее... Все конкурсы! Боевые подвиги орденоносца Варыпаева Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июля-2020 — прочитано 46 раз

Боевые подвиги орденоносца Варыпаева



Он мог быть Героем Советского Союза. Находиться в одном ряду с 11 тысячами человек, ставшими Героями в годы Великой Отечественной войны. Но вместо этого был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Награжден он также тремя орденами боевого Красно¬го Знамени, орденами Су¬ворова, Кутузова, Невско¬го, двумя орденами Отечест¬венной войны I и II-й степе¬ней, орденом Красной Звез¬ды и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взятие Берлина».

Речь идет о нашем земляке, уроженце села Дьяковка Павле Павловиче Варыпаеве.



По данным Главного управления кадров Министерства Обороны СССР в 1991 году перед распадом Советского Союза в нашей стране было 12745 Героев Советского Союза. Из них:

- дважды Героев Советского Союза - 153;

- трижды Героев Советского Союза - 3;

- четырежды Героев Советского Союза - 2;

- женщин-героев - 95;

- за период с 1934 по 1940 годы - 626;

- за период с 1941 по 1945 годы - 11038;

- за период с 1946 по 1990 годы - 1081.



Павел рано осиротел. В одиннадцать лет не стало отца, вслед за ним ушла из жизни и мама. Нужно было выживать. Окончив три клас¬са сельской школы, Павел пошел работать. Он пас лошадей, пахал землю. Одним из первых сел на трактор и очень гор¬дился, что подвластен ему «стальной конь». Позже, откликнувшись на комсомольский призыв, отправил¬ся на строительство же¬лезной дороги Уральск-Елецк. Работал, учился, а в 1936-м году вместе со своими сверстниками был призван в ряды Красной Армии.

Начавшаяся война застала Павла Варыпаева в звании лей¬тенанта на Днепре, в Чернигове. По военным дорогам прошел Павел Павлович вплоть до победного мая 45-го года. Освобождал Харьков, Брест, Кривой Рог, Днепропетровск, Кенигсберг, Варшаву, Прагу, Берлин.

Его любили и уважали подчиненные. Солдаты гово¬рили, что он отчаянный в бою, но главное — бережет бойцов.

Разведчик 138 гвардейского стрелкового Краснознаменного Берлинского полка Алексей Уваров так вспоминал боевые действия под командованием Варыпаева: «Осенью сорок третьего нам предстояли тяжелые бои с форсированием ши¬рокого Днепра. Его правый берег противник сильно укрепил. И нам, разведчи¬кам, комполка отдал при¬каз о проведении дерзкой операции на том берегу. А именно: разведвзводу, двум саперам и радисту разве¬дать пути подхода к пе¬реднему краю, наличие минных полей, взять «язы¬ка». В случае успешного выполнения задания — закрепиться на занятом врагом берегу.

Темную ночь над рекой разрывали осветительные ракеты. Бесшумно мы ра¬ботали в холодной воде. Было тяжело от снаряже¬ния, намокшего обмундиро¬вания. Но вот родной Днепр подарил нам длин¬ную отмель, идущую к бе¬регу, который чернел впе¬реди. Радист доложил командиру полка, что реку форсировали без потерь. Они были позже, когда два сапера подорвались на немецких минах. Что тут началось! От осветитель-ных ракет стало светло, как днем. Плотный ружейно-пулеметный огонь при¬жал нас к земле. И тогда-то на помощь пришел командир полка. Он дал команду артиллеристам поддержать нас огнем. Снаряды буквально «вспа¬хали» передний край врага.

По рации П.П. Варыпаев приказал нам занять первую линию обороны противника, а полку — форсировать Днепр. Мы выбили немцев на небольшом участке. И тем самым внесли свою толику в успех полка при переправе и выполнении задачи командования.

После этого и освобождения Верхнеднепровска полк развивал наступательные бои в направлении четырех поселков и города Кривой Рог. Перед нами стояли отборные войска «СС» и танковые соединения из «тигров» и «пантер». Но приказ был выполнен, а дивизии, в которую мы входили, присвоено наименование «Криворожская».

В Кривом Роге воинов встречал плакат со словами: «Да здравствует Советская Армия!». Откуда он взялся в занятом нем¬цами городе? Этот сюрприз бойцам преподнес П.П. Варыпаев. Отдавая приказ разведчикам проникнуть в город, он попросил их вывесить там плакат».

Есть в архиве редакции и другие свидетельства героического боевого пути Павла Павловича Варыпаева в годы Великой Отечественной войны.

Вот что вспоминал о нем командир артдивизиона Николай Низовский: «Мне часто приходилось поддерживать боевые действия 138-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал П.П. Варыпаев. Особенно часто встречались мы во время операции «Багратион», при освобождении города Бреста.

27 июля 1944 года части 48-й гвардейской дивизии вели тяжелые наступательные бои за город Брест. В семнадцать часов началась артиллерийская подготовка. Земля стонала от гула разрывов. Передовые подразделения 138-го гвардейского полка медленно, но упорно продвигались вперед. Перед нами Брест.

Со стороны товарной станции города немцы от¬крыли сильный пулеметный огонь по наступающим подразделениям. Командир полка П.П. Варыпаев приказал мне уничтожить огневые точки врага в окнах станционно¬го здания.

К двум часам ночи 28 июля 138-й полк захватил цитадель, главный остров Брестской крепости. Мы выш¬ли на реку Западный Буг. За рекой - земля польская.

Мне было нелегко поддерживать полк П.П. Варыпаева. Откровенно говоря, я не очень-то любил взаимодействовать с ним, хотя он был одним из самых боевых командиров в нашей дивизии. На месте он никогда не сидел. А я, артиллерист, не имел права отрываться от него и едва поспе¬вал за ним со своим управлением и связью, обеспе¬чивая поддержку боевых действии полка артиллерий¬ским огнем дивизиона. За малейшее промедление мне попадало от начальства.

По-моему, 138-й гвардейский, стрелковый полк пол¬ковника П.П. Варыпаева был в дивизии самым боевым и активным. Он всегда выполнял особенно ответ¬ственные задания командования дивизии. Я не помню случая, чтобы из какого-либо боя этот полк не вышел победителем. Командир полка Варыпаев - молодой офицер, весьма решительный, и бесстрашный, веселый, никогда не унывающий, жгучий брюнет с усиками, пользовался всеобщим уважением. В дивизии его называли «наш Чапай». Солдаты и командиры любили своего командира полка и верили ему».

Сам Павел Павловичв одном из интервью районной газете говорил: «Меня воспитала партия. Она вселила му¬жество, стойкость, пре¬данность Родине». Каждым своим поступком в годы войны он подтверждал это.

Особенно ожес¬точенными были бои в Восточной Пруссии. Но несмотря на крепкую оборону против¬ника, полк продвигался впе¬ред. Комполка Варыпаев учил бойцов точно определять и подавлять огневые точки врага, местонахождения снайпера.

Первая победа - очищен город Гумбинен. Теперь гвардии полковник Варыпаев получил приказ оседлать авто¬страду, идущую на Кениг¬сберг. Находясь на перед¬нем крае, он был тяжело ранен в бедро. Недолечившись, через ме¬сяц вернулся в полк, ко¬торый вновь отличился при взятии Кенигсберга.

После этого 28-ю ар¬мию перебросили под Бер¬лин. Комполка был ранен вторично, но продолжал командовать с белой повязкой на голове.

Серьезной преградой стал Тельтов канал, одетый высокими стенками железобетона. Варыпаев приказывает инженеру полка Миронову разру-шить стенку на том берегу и открыть путь пехоте, а затем навести переправу и для танков.

За успешное проведение данной операции полку было присвоено наименование «Берлинский».

17 мая 1945 года командир 48-й гвардейской стрелковой Криворожской Краснознаменной дивизии, гвардии генерал-майор Корчиков подписывает приказ, в котором говорилось: «15.02.45 г. в бою за фл. Алькемен тов. Варыпаев Павел Павлович в ожесточенном и неравном бою, когда немцы теснили подразделения полка, лег за пулемет, воодушевляя личный состав на подвиги, отразил яростную контратаку. В этом бою был тяжело ранен, но продолжал командовать подразделениями. Полк на плечах противника овладел опорным пунктом Алькемен, нанес противнику огромный ущерб в живой силе и технике.

За время наступления в Восточной Пруссии тов. Варыпаев П.П. полком уничтожил: 4000 солдат и офицеров противника, захватил 215 пленных, уничтожил 18 танков и самоходных пушек, 20 бронетранспортеров, 8 артбатарей, 72 пулемета, 16 минометов, 57 автомашин. Захватил: 68 пулеметов, 94 орудия, 12 минометов, 150 автомашин, 20 мотоциклов и много другой техники.

23.04.45 г. умелыми и дерзкими действиями тов. Варыпаев П.П. первым форсировал канал Тельтов, вступил в Берлин и хорошо организованным боем с 24.04.45 г. по 2.05.45 г. очистил 500 кварталов, 3 железнодорожных станции, 8 заводов, уничтожил 950 солдат и офицеров, много техники, захватил 570 пленных, 11 танков, 18 бронетранспортеров, 40 орудий, 180 автомашин, 90 пулеметов, 1030 винтовок. Будучи ранен, продолжал управлять действиями своих подразделений. Своими героическими действиями тов. Варыпаев П.П. сломил упорное сопротивление немцев, нанес значительный урон противнику, в результате чего полк 2.05.45 г. первым соединился с войсками I-го Белорусского фронта, в результате чего была ликвидирована Берлинская группировка войск.

В период наступления своими героическими подвигами тов. Варыпаев носил коренные изменения в обстановке в пользу действия своего полка.

За умелую организацию наступления, нанесение противнику большого ущерба в живой силе и технике, личное мужество и героизм, проявленные на поле боя, способствующие успеху наступательных действий полка, тов. Варыпаев П.П. достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Приказ о присвоении звания подписал и командир 20 стрелкового Брестского корпуса, генерал-майор Шварев. Но командующий 28 армией, генерал-лейтенант Лучинский и член Военного совета армии, генерал-майор Мельников приказ подписали с уточнением: «Достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого II степени». Так Павел Павлович Варыпаев не стал Героем Советского Союза. Но это ни в коем случае не умоляет его огромного вклада в победу над фашистской Германией.

Служба в армии для Павла Павловича продолжалась поч¬ти десять лет. На родину в село Дьяковка он вернул¬ся вместе с женой Ниной Ивановной. По¬строили дом, вырастили трех дочерей. Долгое время работал заместителем директора по хозяйственной части в совхозе «Таловский» и в тоже время вел большую военно-патриотическую работу.

В своем доме Павел Павлович создал музей, посвященный воинам-землякам. В музее были стенды «Односельчане-ветераны войны и тру¬да», «Однополчане138-го Краснознаменного гвардейского полка», «История полка, в кото¬ром служил П.П. Варыпаев» и многое другое.

Пока Павел Павлович был жив, музей никогда не пустовал. Его посещали не только односельчане, приезжали на экскурсии школьники из близлежащих сел. В январе 1995 года ушел из жизни наш именитый земляк. Вскоре умерла и его жена. Музей, созданный руками ветерана, придали забвению.

Но жива память о выдающемся земляке. Вспоминают о нем его родные. Внуки и правнуки гордятся героическим дедом.



Светлана Отрокова.



Первая публикация:

Газета «Краснокутские вести» №15 (8621) от 17 апреля 2020. Он мог быть Героем Советского Союза. Находиться в одном ряду с 11 тысячами человек, ставшими Героями в годы Великой Отечественной войны. Но вместо этого был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.Награжден он также тремя орденами боевого Красно¬го Знамени, орденами Су¬ворова, Кутузова, Невско¬го, двумя орденами Отечест¬венной войны I и II-й степе¬ней, орденом Красной Звез¬ды и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взятие Берлина».Речь идет о нашем земляке, уроженце села Дьяковка Павле Павловиче Варыпаеве.По данным Главного управления кадров Министерства Обороны СССР в 1991 году перед распадом Советского Союза в нашей стране было 12745 Героев Советского Союза. Из них:- дважды Героев Советского Союза - 153;- трижды Героев Советского Союза - 3;- четырежды Героев Советского Союза - 2;- женщин-героев - 95;- за период с 1934 по 1940 годы - 626;- за период с 1941 по 1945 годы - 11038;- за период с 1946 по 1990 годы - 1081.Павел рано осиротел. В одиннадцать лет не стало отца, вслед за ним ушла из жизни и мама. Нужно было выживать. Окончив три клас¬са сельской школы, Павел пошел работать. Он пас лошадей, пахал землю. Одним из первых сел на трактор и очень гор¬дился, что подвластен ему «стальной конь». Позже, откликнувшись на комсомольский призыв, отправил¬ся на строительство же¬лезной дороги Уральск-Елецк. Работал, учился, а в 1936-м году вместе со своими сверстниками был призван в ряды Красной Армии.Начавшаяся война застала Павла Варыпаева в звании лей¬тенанта на Днепре, в Чернигове. По военным дорогам прошел Павел Павлович вплоть до победного мая 45-го года. Освобождал Харьков, Брест, Кривой Рог, Днепропетровск, Кенигсберг, Варшаву, Прагу, Берлин.Его любили и уважали подчиненные. Солдаты гово¬рили, что он отчаянный в бою, но главное — бережет бойцов.Разведчик 138 гвардейского стрелкового Краснознаменного Берлинского полка Алексей Уваров так вспоминал боевые действия под командованием Варыпаева: «Осенью сорок третьего нам предстояли тяжелые бои с форсированием ши¬рокого Днепра. Его правый берег противник сильно укрепил. И нам, разведчи¬кам, комполка отдал при¬каз о проведении дерзкой операции на том берегу. А именно: разведвзводу, двум саперам и радисту разве¬дать пути подхода к пе¬реднему краю, наличие минных полей, взять «язы¬ка». В случае успешного выполнения задания — закрепиться на занятом врагом берегу.Темную ночь над рекой разрывали осветительные ракеты. Бесшумно мы ра¬ботали в холодной воде. Было тяжело от снаряже¬ния, намокшего обмундиро¬вания. Но вот родной Днепр подарил нам длин¬ную отмель, идущую к бе¬регу, который чернел впе¬реди. Радист доложил командиру полка, что реку форсировали без потерь. Они были позже, когда два сапера подорвались на немецких минах. Что тут началось! От осветитель-ных ракет стало светло, как днем. Плотный ружейно-пулеметный огонь при¬жал нас к земле. И тогда-то на помощь пришел командир полка. Он дал команду артиллеристам поддержать нас огнем. Снаряды буквально «вспа¬хали» передний край врага.По рации П.П. Варыпаев приказал нам занять первую линию обороны противника, а полку — форсировать Днепр. Мы выбили немцев на небольшом участке. И тем самым внесли свою толику в успех полка при переправе и выполнении задачи командования.После этого и освобождения Верхнеднепровска полк развивал наступательные бои в направлении четырех поселков и города Кривой Рог. Перед нами стояли отборные войска «СС» и танковые соединения из «тигров» и «пантер». Но приказ был выполнен, а дивизии, в которую мы входили, присвоено наименование «Криворожская».В Кривом Роге воинов встречал плакат со словами: «Да здравствует Советская Армия!». Откуда он взялся в занятом нем¬цами городе? Этот сюрприз бойцам преподнес П.П. Варыпаев. Отдавая приказ разведчикам проникнуть в город, он попросил их вывесить там плакат».Есть в архиве редакции и другие свидетельства героического боевого пути Павла Павловича Варыпаева в годы Великой Отечественной войны.Вот что вспоминал о нем командир артдивизиона Николай Низовский: «Мне часто приходилось поддерживать боевые действия 138-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал П.П. Варыпаев. Особенно часто встречались мы во время операции «Багратион», при освобождении города Бреста.27 июля 1944 года части 48-й гвардейской дивизии вели тяжелые наступательные бои за город Брест. В семнадцать часов началась артиллерийская подготовка. Земля стонала от гула разрывов. Передовые подразделения 138-го гвардейского полка медленно, но упорно продвигались вперед. Перед нами Брест.Со стороны товарной станции города немцы от¬крыли сильный пулеметный огонь по наступающим подразделениям. Командир полка П.П. Варыпаев приказал мне уничтожить огневые точки врага в окнах станционно¬го здания.К двум часам ночи 28 июля 138-й полк захватил цитадель, главный остров Брестской крепости. Мы выш¬ли на реку Западный Буг. За рекой - земля польская.Мне было нелегко поддерживать полк П.П. Варыпаева. Откровенно говоря, я не очень-то любил взаимодействовать с ним, хотя он был одним из самых боевых командиров в нашей дивизии. На месте он никогда не сидел. А я, артиллерист, не имел права отрываться от него и едва поспе¬вал за ним со своим управлением и связью, обеспе¬чивая поддержку боевых действии полка артиллерий¬ским огнем дивизиона. За малейшее промедление мне попадало от начальства.По-моему, 138-й гвардейский, стрелковый полк пол¬ковника П.П. Варыпаева был в дивизии самым боевым и активным. Он всегда выполнял особенно ответ¬ственные задания командования дивизии. Я не помню случая, чтобы из какого-либо боя этот полк не вышел победителем. Командир полка Варыпаев - молодой офицер, весьма решительный, и бесстрашный, веселый, никогда не унывающий, жгучий брюнет с усиками, пользовался всеобщим уважением. В дивизии его называли «наш Чапай». Солдаты и командиры любили своего командира полка и верили ему».Сам Павел Павловичв одном из интервью районной газете говорил: «Меня воспитала партия. Она вселила му¬жество, стойкость, пре¬данность Родине». Каждым своим поступком в годы войны он подтверждал это.Особенно ожес¬точенными были бои в Восточной Пруссии. Но несмотря на крепкую оборону против¬ника, полк продвигался впе¬ред. Комполка Варыпаев учил бойцов точно определять и подавлять огневые точки врага, местонахождения снайпера.Первая победа - очищен город Гумбинен. Теперь гвардии полковник Варыпаев получил приказ оседлать авто¬страду, идущую на Кениг¬сберг. Находясь на перед¬нем крае, он был тяжело ранен в бедро. Недолечившись, через ме¬сяц вернулся в полк, ко¬торый вновь отличился при взятии Кенигсберга.После этого 28-ю ар¬мию перебросили под Бер¬лин. Комполка был ранен вторично, но продолжал командовать с белой повязкой на голове.Серьезной преградой стал Тельтов канал, одетый высокими стенками железобетона. Варыпаев приказывает инженеру полка Миронову разру-шить стенку на том берегу и открыть путь пехоте, а затем навести переправу и для танков.За успешное проведение данной операции полку было присвоено наименование «Берлинский».17 мая 1945 года командир 48-й гвардейской стрелковой Криворожской Краснознаменной дивизии, гвардии генерал-майор Корчиков подписывает приказ, в котором говорилось: «15.02.45 г. в бою за фл. Алькемен тов. Варыпаев Павел Павлович в ожесточенном и неравном бою, когда немцы теснили подразделения полка, лег за пулемет, воодушевляя личный состав на подвиги, отразил яростную контратаку. В этом бою был тяжело ранен, но продолжал командовать подразделениями. Полк на плечах противника овладел опорным пунктом Алькемен, нанес противнику огромный ущерб в живой силе и технике.За время наступления в Восточной Пруссии тов. Варыпаев П.П. полком уничтожил: 4000 солдат и офицеров противника, захватил 215 пленных, уничтожил 18 танков и самоходных пушек, 20 бронетранспортеров, 8 артбатарей, 72 пулемета, 16 минометов, 57 автомашин. Захватил: 68 пулеметов, 94 орудия, 12 минометов, 150 автомашин, 20 мотоциклов и много другой техники.23.04.45 г. умелыми и дерзкими действиями тов. Варыпаев П.П. первым форсировал канал Тельтов, вступил в Берлин и хорошо организованным боем с 24.04.45 г. по 2.05.45 г. очистил 500 кварталов, 3 железнодорожных станции, 8 заводов, уничтожил 950 солдат и офицеров, много техники, захватил 570 пленных, 11 танков, 18 бронетранспортеров, 40 орудий, 180 автомашин, 90 пулеметов, 1030 винтовок. Будучи ранен, продолжал управлять действиями своих подразделений. Своими героическими действиями тов. Варыпаев П.П. сломил упорное сопротивление немцев, нанес значительный урон противнику, в результате чего полк 2.05.45 г. первым соединился с войсками I-го Белорусского фронта, в результате чего была ликвидирована Берлинская группировка войск.В период наступления своими героическими подвигами тов. Варыпаев носил коренные изменения в обстановке в пользу действия своего полка.За умелую организацию наступления, нанесение противнику большого ущерба в живой силе и технике, личное мужество и героизм, проявленные на поле боя, способствующие успеху наступательных действий полка, тов. Варыпаев П.П. достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».Приказ о присвоении звания подписал и командир 20 стрелкового Брестского корпуса, генерал-майор Шварев. Но командующий 28 армией, генерал-лейтенант Лучинский и член Военного совета армии, генерал-майор Мельников приказ подписали с уточнением: «Достоин награждения орденом Богдана Хмельницкого II степени». Так Павел Павлович Варыпаев не стал Героем Советского Союза. Но это ни в коем случае не умоляет его огромного вклада в победу над фашистской Германией.Служба в армии для Павла Павловича продолжалась поч¬ти десять лет. На родину в село Дьяковка он вернул¬ся вместе с женой Ниной Ивановной. По¬строили дом, вырастили трех дочерей. Долгое время работал заместителем директора по хозяйственной части в совхозе «Таловский» и в тоже время вел большую военно-патриотическую работу.В своем доме Павел Павлович создал музей, посвященный воинам-землякам. В музее были стенды «Односельчане-ветераны войны и тру¬да», «Однополчане138-го Краснознаменного гвардейского полка», «История полка, в кото¬ром служил П.П. Варыпаев» и многое другое.Пока Павел Павлович был жив, музей никогда не пустовал. Его посещали не только односельчане, приезжали на экскурсии школьники из близлежащих сел. В январе 1995 года ушел из жизни наш именитый земляк. Вскоре умерла и его жена. Музей, созданный руками ветерана, придали забвению.Но жива память о выдающемся земляке. Вспоминают о нем его родные. Внуки и правнуки гордятся героическим дедом.