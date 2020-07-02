КОНКУРС "ПОМНИТЬ ВЕЧНО!" Новости, Конкурсы, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июля-2020 — прочитано 38 раз КОНКУРС "ПОМНИТЬ ВЕЧНО!"

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Недавно в музее МОУ «СОШ №1 им. Т. Г. Мазура» состоялась встреча с родственниками участников Великой Отечественной войны, до недавнего времени считавшихся без вести пропавшими.

Пожелтевшие учётные карточки, заведённые в немецком концлагере – это всё, что осталось от троих красноармейцев, наших земляков С.П. Панкратова, С.А. Иванилова и М.Ф. Москалёва. Они были обнаружены в процессе работы поискового отряда Православного молодёжного объединения «Доброе сердце», с которым активно сотрудничают учащиеся первой средней школы.

— Немцы очень внимательно относились к учёту своей «рабочей силы», — отметила руководитель школьного музея, учитель истории и обществознания Л.А. Зякина. — На каждого узника они заводили так называемую «личную карточку», в которой указывали все данные военнопленного: рост, вес и даже цвет глаз.

Именно благодаря этим документам сегодня становится возможным узнать судьбы тысяч воинов.

Три пожелтевших листочка, отпечатанных в немецкой типографии и заполненных в концлагере — всё что осталось родственникам на память о своих героях. Оказывается, все три бойца воевали в составе 148-ой стрелковой дивизии и попали в плен под Могилёвом летом 1941 года. Далее их ждало заключение в концентрационном лагере Шталаг.

В документе С.А. Иванилова значится: «Цвет волос: русый, рост: 178 сантиметров, здоров». Спустя три месяца следует запись: «Скончался».

Следовало сказать — умер от истощения, непосильного труда и побоев, как сотни тысяч наших солдат и офицеров, попавших в страшные лагеря смерти.

К родственникам погибших обратился руководитель Православного молодёжного объединения «Доброе сердце» Николаевского благочиния В.А. Цесарь:

— Я очень рад, что представители молодого поколения интересуются историей своей страны, стараются оказать нам посильную помощь. Сегодня мы установили судьбы троих человек, но фронт работ по-прежнему остаётся огромным. Ведь война не окончена до тех пор, пока не найден последний солдат.

В этот день к участникам мероприятия присоединился настоятель Свято-Воскресенского собора, протоиерей Владимир Растопшин.

— Так случилось, что судьбы павших воинов были установлены накануне дня празднования иконы Божией Матери «Взыскание погибших», — сказал отец Владимир. — С позволения родственников в Воскресенском соборе состоялось их отпевание.

Это означает, что души наших бойцов, погибших страшной смертью более 70-ти лет назад, наконец, обретут долгожданный покой.



Чтобы помнили…



Копии документов красноармейцев были переданы их родственникам. Оказалось, что внучка С.П. Панкратова Марина занималась поиском пропавшего деда параллельно с участниками отряда.

— Очень хотелось узнать о его судьбе. Тем более, что приближается 75-летие Великой Победы, — пояснила она. — К сожалению, до последнего времени трудно было найти какую-либо информацию. И вдруг неожиданное известие: ваш дедушка найден!

На мероприятие она пришла с сыном Мишей — правнуком Степана Петровича. Сегодня он, как и правнучка М.Ф. Москалёва, учится в первой средней. Ребята слушали рассказ Л.А. Зякиной о судьбах родственников, отдавших жизнь за мирное небо над их головами, с огромной болью и гордостью. Это значит, что нам есть кому передать память о наших предках.

- Скорее всего, эти три бойца хорошо знали друг друга, так как были земляками и воевали в одной дивизии, - предположила Любовь Александровна. - Плечом к плечу они защищали свою страну от фашистских захватчиков и вместе отправились навстречу смерти. Очень символично, что сегодня их потомки собрались, чтобы почтить светлую память погибших.

Трогательную обстановку замечательно дополнили выступления учеников, которые читали стихи и исполняли песни о войне.

В завершение церемонии гости не торопились расходиться. Казалось, они хотят подольше побыть в стенах школьного музея, где усилиями педагогов и учащихся собралась большая коллекция экспонатов, посвящённых истории Великой Отечественной войны. Здесь заботливо хранят десятки историй защитников Родины. Сегодня к ним добавились ещё три. И это только начало...

Елизавета Волкова,

корреспондент газеты "Новое Заволжье".



Первая публикация в газете "Новое Заволье" №8 (2020 год).



Фото автора Недавно в музее МОУ «СОШ №1 им. Т. Г. Мазура» состоялась встреча с родственниками участников Великой Отечественной войны, до недавнего времени считавшихся без вести пропавшими.Пожелтевшие учётные карточки, заведённые в немецком концлагере – это всё, что осталось от троих красноармейцев, наших земляков С.П. Панкратова, С.А. Иванилова и М.Ф. Москалёва. Они были обнаружены в процессе работы поискового отряда Православного молодёжного объединения «Доброе сердце», с которым активно сотрудничают учащиеся первой средней школы.— Немцы очень внимательно относились к учёту своей «рабочей силы», — отметила руководитель школьного музея, учитель истории и обществознания Л.А. Зякина. — На каждого узника они заводили так называемую «личную карточку», в которой указывали все данные военнопленного: рост, вес и даже цвет глаз.Именно благодаря этим документам сегодня становится возможным узнать судьбы тысяч воинов.Три пожелтевших листочка, отпечатанных в немецкой типографии и заполненных в концлагере — всё что осталось родственникам на память о своих героях. Оказывается, все три бойца воевали в составе 148-ой стрелковой дивизии и попали в плен под Могилёвом летом 1941 года. Далее их ждало заключение в концентрационном лагере Шталаг.В документе С.А. Иванилова значится: «Цвет волос: русый, рост: 178 сантиметров, здоров». Спустя три месяца следует запись: «Скончался».Следовало сказать — умер от истощения, непосильного труда и побоев, как сотни тысяч наших солдат и офицеров, попавших в страшные лагеря смерти.К родственникам погибших обратился руководитель Православного молодёжного объединения «Доброе сердце» Николаевского благочиния В.А. Цесарь:— Я очень рад, что представители молодого поколения интересуются историей своей страны, стараются оказать нам посильную помощь. Сегодня мы установили судьбы троих человек, но фронт работ по-прежнему остаётся огромным. Ведь война не окончена до тех пор, пока не найден последний солдат.В этот день к участникам мероприятия присоединился настоятель Свято-Воскресенского собора, протоиерей Владимир Растопшин.— Так случилось, что судьбы павших воинов были установлены накануне дня празднования иконы Божией Матери «Взыскание погибших», — сказал отец Владимир. — С позволения родственников в Воскресенском соборе состоялось их отпевание.Это означает, что души наших бойцов, погибших страшной смертью более 70-ти лет назад, наконец, обретут долгожданный покой.Чтобы помнили…Копии документов красноармейцев были переданы их родственникам. Оказалось, что внучка С.П. Панкратова Марина занималась поиском пропавшего деда параллельно с участниками отряда.— Очень хотелось узнать о его судьбе. Тем более, что приближается 75-летие Великой Победы, — пояснила она. — К сожалению, до последнего времени трудно было найти какую-либо информацию. И вдруг неожиданное известие: ваш дедушка найден!На мероприятие она пришла с сыном Мишей — правнуком Степана Петровича. Сегодня он, как и правнучка М.Ф. Москалёва, учится в первой средней. Ребята слушали рассказ Л.А. Зякиной о судьбах родственников, отдавших жизнь за мирное небо над их головами, с огромной болью и гордостью. Это значит, что нам есть кому передать память о наших предках.- Скорее всего, эти три бойца хорошо знали друг друга, так как были земляками и воевали в одной дивизии, - предположила Любовь Александровна. - Плечом к плечу они защищали свою страну от фашистских захватчиков и вместе отправились навстречу смерти. Очень символично, что сегодня их потомки собрались, чтобы почтить светлую память погибших.Трогательную обстановку замечательно дополнили выступления учеников, которые читали стихи и исполняли песни о войне.В завершение церемонии гости не торопились расходиться. Казалось, они хотят подольше побыть в стенах школьного музея, где усилиями педагогов и учащихся собралась большая коллекция экспонатов, посвящённых истории Великой Отечественной войны. Здесь заботливо хранят десятки историй защитников Родины. Сегодня к ним добавились ещё три. И это только начало...