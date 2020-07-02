Наказ ветерана: «Сохраните правду о войне» Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 13-июля-2020 — прочитано 60 раз Наказ ветерана: «Сохраните правду о войне»



Ушмакин Вениамин Дмитриевич

(1923 -2011)



Вениамин Дмитриевич Ушмакин двадцать пять лет – с 1962- го по 1987-й год - был редактором газеты «Новое Заволжье».

Он родился 7 апреля 1923 года в рабочем посёлке Горный Краснопартизанского района Саратовской области. Когда началась Великая Отечественная, учился в 10 классе. 8 мая 1942 года 18-летнего паренька призвали в Красную Армию, где он был направлен на ускоренные курсы в Куйбышевское военное училище связи. Три месяца подготовки, и бывший курсант в мае 1943 года получает назначение на Западный фронт, в 666-ю отдельную роту связи 76 стрелковой дивизии в качестве начальника радиосвязи батареи. А через четыре месяца он – командир радиовзвода. Прошло ещё восемь месяцев войны, и с апреля 1944 по май 1945-го старший лейтенант Вениамин Дмитриевич Ушмакин — командир штабной роты связи 230-го отдельного батальона связи 76 стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта. О его боевом пути, мужестве и отваге красноречиво говорят награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Лейтенант Ушмакин участвовал в штурме Берлина. 7 мая часть, в которой он служил, вышла к берегам Эльбы. Здесь состоялась встреча с союзниками -американскими солдатами и офицерами.

В 1947 году В.Д. Ушмакин демобилизовался из армии и начал работать литсотрудником, а затем и редактором районной газеты «Вперёд» в посёлке Горном Краснопартизанского района. Пострадал за критическую статью «Под крылышком прокурора». В ней рассказывалось о махинациях в торговле, покрываемых районной прокуратурой. Меры по статье в газете были приняты незамедлительно. Прокурора отправили с понижением в должности в другой район. А редактора «наказали» за смелость, отправив его служить в Прибалтийский город Елгаву. Не посчитались с тем, что воевал четыре года на фронте. Ушмакину снова пришлось надеть офицерские погоны и, как говорится, – с Богом… Но и в Латвии Вениамин Дмитриевич остался верен своему призванию. Стал сотрудничать с газетой Прибалтийского военного округа «За Родину». Внештатному военкору Ушмакину обычно сообщали: «Вашу корреспонденцию подготовили к печати. Ждём от Вас новых материалов…».

В 1960 году закончил высшую партийную школу и четверть века возглавлял творческий коллектив редакции «Новое Заволжье». На протяжении 20 лет избирался членом бюро райкома КПСС и горкома КПСС, депутатом Пугачёвского районного Совета.

Всю свою послевоенную жизнь он посвятил журналистике и воспитанию подрастающей смены. В канун 65-летия Великой Победы со страниц «Нового Заволжья» от имени всех ветеранов прозвучал его наказ молодёжи: «Сохраните правду о войне, унесшей жизни миллионов советских граждан. Будьте патриотами своей страны. Берегите Россию!».

Этим словам суждено было стать последним обращением ветерана к своим землякам, к каждому из нас. В мае 2011 года мудрый учитель и наставник не одного поколения журналистов нашей районной газеты, ветеран Великой Отечественной войны В.Д. Ушмакин ушёл из жизни.

Галина Гребёнкина.



Об авторе.

Галина Владимировна Гребёнкина родилась и выросла в Пугачёве. Закончила филологический факультет Саратовского пединститута. В «Новом Заволжье» работает более 30 лет, с августа 1988 года. Начинала заведующей отделом писем, а с мая 2018 года исполняет обязанности редактора районной газеты. Её труд отмечался Почётными грамотами министерства печати и информации Саратовской области (2011 год) и главы администрации Пугачёвского района, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. В 2019-м по итогам ежегодного областного конкурса «С саратовским акцентом» в номинации «Сила народа – в его единстве» была удостоена диплома второй степени.

Член Союза журналистов России. Вениамин Дмитриевич Ушмакин двадцать пять лет – с 1962- го по 1987-й год - был редактором газеты «Новое Заволжье».Он родился 7 апреля 1923 года в рабочем посёлке Горный Краснопартизанского района Саратовской области. Когда началась Великая Отечественная, учился в 10 классе. 8 мая 1942 года 18-летнего паренька призвали в Красную Армию, где он был направлен на ускоренные курсы в Куйбышевское военное училище связи. Три месяца подготовки, и бывший курсант в мае 1943 года получает назначение на Западный фронт, в 666-ю отдельную роту связи 76 стрелковой дивизии в качестве начальника радиосвязи батареи. А через четыре месяца он – командир радиовзвода. Прошло ещё восемь месяцев войны, и с апреля 1944 по май 1945-го старший лейтенант Вениамин Дмитриевич Ушмакин — командир штабной роты связи 230-го отдельного батальона связи 76 стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта. О его боевом пути, мужестве и отваге красноречиво говорят награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».Лейтенант Ушмакин участвовал в штурме Берлина. 7 мая часть, в которой он служил, вышла к берегам Эльбы. Здесь состоялась встреча с союзниками -американскими солдатами и офицерами.В 1947 году В.Д. Ушмакин демобилизовался из армии и начал работать литсотрудником, а затем и редактором районной газеты «Вперёд» в посёлке Горном Краснопартизанского района. Пострадал за критическую статью «Под крылышком прокурора». В ней рассказывалось о махинациях в торговле, покрываемых районной прокуратурой. Меры по статье в газете были приняты незамедлительно. Прокурора отправили с понижением в должности в другой район. А редактора «наказали» за смелость, отправив его служить в Прибалтийский город Елгаву. Не посчитались с тем, что воевал четыре года на фронте. Ушмакину снова пришлось надеть офицерские погоны и, как говорится, – с Богом… Но и в Латвии Вениамин Дмитриевич остался верен своему призванию. Стал сотрудничать с газетой Прибалтийского военного округа «За Родину». Внештатному военкору Ушмакину обычно сообщали: «Вашу корреспонденцию подготовили к печати. Ждём от Вас новых материалов…».В 1960 году закончил высшую партийную школу и четверть века возглавлял творческий коллектив редакции «Новое Заволжье». На протяжении 20 лет избирался членом бюро райкома КПСС и горкома КПСС, депутатом Пугачёвского районного Совета.Всю свою послевоенную жизнь он посвятил журналистике и воспитанию подрастающей смены. В канун 65-летия Великой Победы со страниц «Нового Заволжья» от имени всех ветеранов прозвучал его наказ молодёжи: «Сохраните правду о войне, унесшей жизни миллионов советских граждан. Будьте патриотами своей страны. Берегите Россию!».Этим словам суждено было стать последним обращением ветерана к своим землякам, к каждому из нас. В мае 2011 года мудрый учитель и наставник не одного поколения журналистов нашей районной газеты, ветеран Великой Отечественной войны В.Д. Ушмакин ушёл из жизни.Об авторе.Галина Владимировна Гребёнкина родилась и выросла в Пугачёве. Закончила филологический факультет Саратовского пединститута. В «Новом Заволжье» работает более 30 лет, с августа 1988 года. Начинала заведующей отделом писем, а с мая 2018 года исполняет обязанности редактора районной газеты. Её труд отмечался Почётными грамотами министерства печати и информации Саратовской области (2011 год) и главы администрации Пугачёвского района, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. В 2019-м по итогам ежегодного областного конкурса «С саратовским акцентом» в номинации «Сила народа – в его единстве» была удостоена диплома второй степени.Член Союза журналистов России.