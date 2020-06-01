Муниципальной прессе нужна помощь Правительства Новости, Главные новости, Обратите внимание — 29-июня-2020 — прочитано 72 раз Муниципальной прессе нужна помощь Правительства



Мы подаем в Союз журналистов России уточненный список СМИ, не получивших поддержку, несмотря на включение в список пострадавших отраслей. В субсидии, связанной с осуществлением деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, им было отказано. Муниципальные СМИ Саратовской области, в основном имеющие организационно-правовую форму муниципальных унитарных предприятий, работают все это время дистанционно, сохранили состав работников. Они не потеряли периодичности, некоторые повысили свою активность в социальных сетях и развивают сайты. Губительно сказались на экономике изданий уход из региона рекламного рынка (и без того скудного) и отсутствие возможности получения льготного банковского кредита на выплату заработной платы, повышение Почтой России стоимости на доставку подписных изданий.

Но ни одна из муниципальных газет Саратовской области не закрылась, коллективы настроены продолжать свою востребованную населением районов роль коммуникатора, объективного информатора.

Все 35 редакций на свои обращения на получение субсидий получили отказы. Причина – они не включены в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). Только одна редакция подала заявление о включении в реестр – Лысогорский «Призыв», но ответа не получила. И только одна из 35 редакций не подавала заявления о выплате субсидий, так как имела налоговую задолженность.

Наши предложения : незамедлительно оказать помощь муниципальным изданиям в виде субсидий, выдачи банковских кредитов, снижения размера оплаты Почты России за доставку подписных тиражей, всячески способствовать развитию продажи газет в розницу. Пресса, которая показала свою жизнеспособность в трудных экономических и социальных условиях, имеет право на помощь государства.

Лидия Златогорская,

Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России

Мы подаем в Союз журналистов России уточненный список СМИ, не получивших поддержку, несмотря на включение в список пострадавших отраслей. В субсидии, связанной с осуществлением деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, им было отказано. Муниципальные СМИ Саратовской области, в основном имеющие организационно-правовую форму муниципальных унитарных предприятий, работают все это время дистанционно, сохранили состав работников. Они не потеряли периодичности, некоторые повысили свою активность в социальных сетях и развивают сайты. Губительно сказались на экономике изданий уход из региона рекламного рынка (и без того скудного) и отсутствие возможности получения льготного банковского кредита на выплату заработной платы, повышение Почтой России стоимости на доставку подписных изданий.Но ни одна из муниципальных газет Саратовской области не закрылась, коллективы настроены продолжать свою востребованную населением районов роль коммуникатора, объективного информатора.Все 35 редакций на свои обращения на получение субсидий получили отказы. Причина – они не включены в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). Только одна редакция подала заявление о включении в реестр – Лысогорский «Призыв», но ответа не получила. И только одна из 35 редакций не подавала заявления о выплате субсидий, так как имела налоговую задолженность.Наши предложения : незамедлительно оказать помощь муниципальным изданиям в виде субсидий, выдачи банковских кредитов, снижения размера оплаты Почты России за доставку подписных тиражей, всячески способствовать развитию продажи газет в розницу. Пресса, которая показала свою жизнеспособность в трудных экономических и социальных условиях, имеет право на помощь государства.