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Этот снимок сделан 9 мая 1975 года, когда отмечалось 30-летие Великой Победы. На нем – фронтовики-журналисты газеты «Коммунист». Они только что получили медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и сфотографировались для истории. К тому юбилею журналисты (Саратовской областной газеты «Коммунист» провели большую поисковую работу, и в 1976 году вышел сборник очерков «До последнего дыхания». 55 саратовских журналистов погибли на фронтах, а может, и больше. Очерки о них писали бывшие бойцы, сотрудники дивизионных газет, политработники, живыми вернувшиеся с полей сражений. Яков Горелик, Александр Калашников, Иван Трифонов, Семен Карпель, Николай Дерябин, Александр Давыдов, Григорий Корниенко, Галина Сухова, Вера Нефедова, Иван Москвичев, Николай Малороссиянов, Иван Бирюков, Сергей Абрамов, Михаил Афонин, Виктор Яковлев, Аркадий Богатырев – они все из поколения, пережившего войну, её участники, пришли в редакцию, едва сняв военные шинели.

С журналистами «Коммуниста» мы, молодые сотрудники областной комсомольской газеты «Заря молодежи», часто встречались в просторном конференц-зале редакции. Вместе собирались по торжественным датам, на Новый год, на объединенных партсобраниях, на журналистских пленумах и конференциях. И все-таки, когда зам. редактора этой газеты Яков Григорьевич Горелик пригласил меня работать в отдел пропаганды, я не представляла, как это будет, найду ли я своё место среди маститых, недосягаемых профессионально, по жизненному опыту людей. Но в первый же день известный в ту пору очеркист и фельетонист Григорий Корниенко, встретив меня на лестнице редакции, приветливо сказал:

– Ну, старик, к нам пришла? Не робей, всё получится… Обращение «старик» бытовало в ту пору у журналистов. Наверное потому, что были они едины по духу, по жизненным установкам. Это обращение как бы говорило о том, что ты принят в творческое братство, тебя признали, с тобой считаются и тебе доверяют. Стать журналистом было непросто, высока была планка требований, и случайные люди редко попадали в редакционный коллектив, а если и попадали, то ненадолго. Помню, как на первых

порах получила я выволочку. Учительницу – жену военнослужащего на Вольском тракте убил парень. Шла она на работу в соседнее село. Убил деревянным колом, который несколько дней вымачивал в воде. Мне поручили не просто написать об этом, а порассуждать на тему морали. Я написала корреспонденцию, рассказала и о том, как этот подонок готовился к убийству. Ответсекретарь Семен Григорьевич Карпель, прочитав материал, сказал:

– Убери это…

А мне казалось, что без этих «деталей» материал будет хуже и настояла их оставить. Когда вышла газета, что было… И выговор, и обсуждение на летучке. Сейчас о таком не просто пишут, а фактически учат бандитов всяческим приемам, особенно по телевидению. Нет, не случайно людей нашей профессии иногда обзывают обидным словом «журналюги»… Всё дозволено. Стыдно за коллег, допускающих такое.

Встреча с Корниенко ободрила меня. В отделе пропаганды тоже ждал неформальный прием. Завотделом Александр Степанович Калашников был фронтовик. Уже после войны, работая, он, как и литсотрудник Вера Александровна Нефедова, окончил университет. Никто из сотрудников не имел журналистского образования. Юрий Пятницкий и Генрих Елин были юристами, Яков Горелик — химиком, другие окончили филфак, но все стремились учиться журналистскому мастерству. Особенно те, для кого работа в газете была действительно призванием. Хорошо помогала в этом созданная в те годы в Саратове областная организация Союза журналистов СССР. Одним из её основателей был Юрий Пятницкий, по-настоящему увлеченный нашей профессией. Впервые мы встретились с ним в Москве в 1951

пойду в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, куда он приезжал на 9-месячные курсы, а я уже второй год училась на отделении журналистики по направлению Пермского обкома комсомола. Нужно сказать, что многие саратовские журналисты учились на журфаках Москвы, Ленинграда, Казани, Свердловска, Воронежа. Шла постоянная учеба на творческих семинарах в журналистской организации, на которые часто приезжали известные очеркисты, фельетонисты центральных газет. Сотрудники «Коммуниста» владели разными газетными жанрами. Юрий Пятницкий был мастером репортажа и многих научил этому жанру. Александр Калашников лучше других писал пропагандистские статьи, привлекая к их подготовке ученых

вузов. Григорий Корниенко имел дар очеркиста, особенно удавались ему очерки о людях села. Верхом журналистского мастерство считалась передовая статья. Их чаще писали руководители редакции. Но уж если поручалась передовая кому-то из нас, корреспондентов, сколько требовалось настоящей ответственности, идейной, патриотической закалки, умения подняться над фактами до уровня публициста, чтобы оправдать оказанное доверие. В этом нам особенно помогал Яков Григорьевич Горелик. Сколько было волнения, когда уже отпечатанная на машинке статья ложилась на его стол, и радости, когда появлялась на ней запомнившаяся на всю жизнь подпись-закорючка «ЯГ»… Возился с нами Яков Григорьевич много и не только по поводу передовых статей. Кажется, в этом стремлении научить каждого не просто писать, а осознавать, говоря высокими словами, свою ответственность за нашу необыкновенную профессию, была цель его жизни.

Дух творчества присутствовал во всем. На редакционных летучках горячо обсуждались наиболее важные выступления газеты, любая малость отступления от журналистской этики подвергалась товарищеской критике. Бывало, не с одним коллегой посоветуешься, оттачивая свою точку зрения, потому что за опубликованный в газете материал нёс ответственность весь редакционный коллектив.

В секретариате народ работал строгий. Если Семен Григорьевич Карпель казался больше осторожным, то Григорий Андреевич Дегтярев был суровым и на вид, и в делах. Лучше я узнала его, когда дали нам под Саратовом участок земли, чтобы вырастили мы

свои сады. Был он неухожен, из неудобий. Комья земли с трудом разбивали даже мужчины. Весной и летом по выходным дням мы ехали туда и кто как мог сажали яблони, вишни, груши, лук, морковь, помидоры. Сколько ошибок наделали от незнания садоводческих премудростей. На середине участка моей семьи и сейчас растут четыре яблони, которые затеняот другие посадки. А у Калашниковых всё заслонила груша высотой с телеграфный столб. Смешно вспоминать, как в первое лето я вырастила огромное количество патиссонов и раздавала всем эти белогубые, твердые, похожие на сдобные хлебные краюшки плоды земли.

Григорий Андреевич проявил здесь себя с неожиданной стороны. Он любовно ухаживал за своим участком, который вскоре стал одним из лучших. Любил петь. И когда у нас появились наскоро сколоченные сарайчики, и мы стали в них ночевать, он по утрам частенько пел фронтовые песни. Иногда приходил к нам, усаживался на бревно и звал меня:

– Давай споем…

Был он на войне артиллеристом, и мы часто пели с ним: «Артиллеристы, зовет Отчизна нас…» Не давали, наверное, людям спать. Николай Иванович Шабанов выходил из своего сарайчика и улыбался нам: тоже любил петь.

A Яков Григорьевич по-своему использовал то, что все сотрудники по выходным оказывались «под рукой» и видно было каждого на этом огромном ещё осваиваемом пустыре. Он громко называл фамилии и раздавал нам задания на предстоящий рабочий день.

Машинистки, работники издательства, корректоры были с нами на равных. И это очень помогало в работе. Машинистки первыми читали наши творения, и мы знали: если понравилось им будет доволен и читатель. Личные проблемы не становились пищей пересудов, мы помогали друг другу. Были внимательны к людям, которые обращались в редакцию. Газета становилась порой последней инстанцией, и к нам ходило много посетителей. Не укладывается в голове, что сейчас есть редакции, куда без пропуска не зайдешь…

Журналисты-ветераны учили нас правдиво писать о войне, сами мы не были в боях, не ходили в атаки, и их рассказы, воспоминания очень помогали. Порой ведь не хватало знания военной терминологии. Нам посчастливилось лично знать многих героев войны, участников великих сражений. В отделе пропаганды был создан нештатный военно-патриотический отдел. Возглавлял его полковник Николай Михайлович Румянцев. Легендарный партизанский командир Дмитрий Емлютин, летчик-ас, гроза гитлеровцев Николай Скоморохов часто бывали у нас в отделе. Учил писать на военную тему прекрасный человек-журналист генерал-майор

Михаил Иванович Сафонов — участник взятия Берлина, разгрома гитлеровской рейхсканцелярии. Мы дружили с украинскими, воронежскими, сталинградскими журналистами, добывая материалы о подвигах саратовцев, вели журналистские расследования, когда шел судебный процесс над изменниками и предателями Родины в Пятигорске, и были люди, которым помогли реабилитироваться.

Почти нет в живых фронтовиков-журналистов, работавших в «Коммунисте». Их имен нет и на Доске памяти в вестибюле здания издательства «Слово», где последние годы до закрытия находилась редакция нашей газеты. Но саратовцы помнят многих из них по острым, правдивым, принципиальным выступлениям. К сожалению, нет среди нас и многих, кто подхватил от фронтовиков эстафету летописи о войне: Василия Моргунова, Генриха Елина, Александра Яшина, Павла Литвинова, Павла Ефимова, Вячеслава Котина, Владимира Бойко, Вадима Земляниченко, Льва Крушинского, Евгения Соколова, Виктора Философова, Анатолия Горбунова…

Но живо наше журналистское братство! Выходят в свет газеты, хранящие традиции правдивой прессы. Есть журналисты, верные профессиональному долгу. Имена ветеранов журналистики мы по-прежнему видим в печати. И ветераны «Коммуниста» как прежде в строю, потому что профессия наша — это образ жизни, который мы не меняем, несмотря на все общественные катаклизмы.

Воля КНЯЗЕВА,

ветеран журналистики,

заслуженный работник

культуры РСФСР



Об авторе

Князева Воля Ефимовна (29.02.1928) родилась в с.Степыч Пермской области. Окончила среднюю школу и педучидище в г. Очер, центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, заочное отделение журналистики высшей партшколы при ЦК КПСС.

Этапы ее профессионального роста – от зав отделом пермской областной газеты «Молодая гвардия» до зав. отелом саратовской областной газеты «Коммунист» прошли через работу в молодежной и районной газетах. Она наставник многих сегодняшних ведущих журналистов области, которые обучались в ее Школе юного журналиста.

Уйдя на пенсию, Воля Ефимовна трижды избиралась и работала ответственным секретарем правления Саратовской областной организации Союза журналистов СССР, России, многое сделав для укрепления организации, повышения квалификации журналистов. Руководила на общественных началах пресс-центром Саратовского городского совета ветеранов, стояла у истоков создания ветеранской газеты «Мы – вместе!»

Заслуженный работник культуры РСФСР. Была награждена медалями ко всем юбилеям Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и рядом других государственных и профессиональных отличий. Награждена почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом». Этот снимок сделан 9 мая 1975 года, когда отмечалось 30-летие Великой Победы. На нем – фронтовики-журналисты газеты «Коммунист». Они только что получили медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и сфотографировались для истории. К тому юбилею журналисты (Саратовской областной газеты «Коммунист» провели большую поисковую работу, и в 1976 году вышел сборник очерков «До последнего дыхания». 55 саратовских журналистов погибли на фронтах, а может, и больше. Очерки о них писали бывшие бойцы, сотрудники дивизионных газет, политработники, живыми вернувшиеся с полей сражений. Яков Горелик, Александр Калашников, Иван Трифонов, Семен Карпель, Николай Дерябин, Александр Давыдов, Григорий Корниенко, Галина Сухова, Вера Нефедова, Иван Москвичев, Николай Малороссиянов, Иван Бирюков, Сергей Абрамов, Михаил Афонин, Виктор Яковлев, Аркадий Богатырев – они все из поколения, пережившего войну, её участники, пришли в редакцию, едва сняв военные шинели.С журналистами «Коммуниста» мы, молодые сотрудники областной комсомольской газеты «Заря молодежи», часто встречались в просторном конференц-зале редакции. Вместе собирались по торжественным датам, на Новый год, на объединенных партсобраниях, на журналистских пленумах и конференциях. И все-таки, когда зам. редактора этой газеты Яков Григорьевич Горелик пригласил меня работать в отдел пропаганды, я не представляла, как это будет, найду ли я своё место среди маститых, недосягаемых профессионально, по жизненному опыту людей. Но в первый же день известный в ту пору очеркист и фельетонист Григорий Корниенко, встретив меня на лестнице редакции, приветливо сказал:– Ну, старик, к нам пришла? Не робей, всё получится… Обращение «старик» бытовало в ту пору у журналистов. Наверное потому, что были они едины по духу, по жизненным установкам. Это обращение как бы говорило о том, что ты принят в творческое братство, тебя признали, с тобой считаются и тебе доверяют. Стать журналистом было непросто, высока была планка требований, и случайные люди редко попадали в редакционный коллектив, а если и попадали, то ненадолго. Помню, как на первыхпорах получила я выволочку. Учительницу – жену военнослужащего на Вольском тракте убил парень. Шла она на работу в соседнее село. Убил деревянным колом, который несколько дней вымачивал в воде. Мне поручили не просто написать об этом, а порассуждать на тему морали. Я написала корреспонденцию, рассказала и о том, как этот подонок готовился к убийству. Ответсекретарь Семен Григорьевич Карпель, прочитав материал, сказал:– Убери это…А мне казалось, что без этих «деталей» материал будет хуже и настояла их оставить. Когда вышла газета, что было… И выговор, и обсуждение на летучке. Сейчас о таком не просто пишут, а фактически учат бандитов всяческим приемам, особенно по телевидению. Нет, не случайно людей нашей профессии иногда обзывают обидным словом «журналюги»… Всё дозволено. Стыдно за коллег, допускающих такое.Встреча с Корниенко ободрила меня. В отделе пропаганды тоже ждал неформальный прием. Завотделом Александр Степанович Калашников был фронтовик. Уже после войны, работая, он, как и литсотрудник Вера Александровна Нефедова, окончил университет. Никто из сотрудников не имел журналистского образования. Юрий Пятницкий и Генрих Елин были юристами, Яков Горелик — химиком, другие окончили филфак, но все стремились учиться журналистскому мастерству. Особенно те, для кого работа в газете была действительно призванием. Хорошо помогала в этом созданная в те годы в Саратове областная организация Союза журналистов СССР. Одним из её основателей был Юрий Пятницкий, по-настоящему увлеченный нашей профессией. Впервые мы встретились с ним в Москве в 1951пойду в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, куда он приезжал на 9-месячные курсы, а я уже второй год училась на отделении журналистики по направлению Пермского обкома комсомола. Нужно сказать, что многие саратовские журналисты учились на журфаках Москвы, Ленинграда, Казани, Свердловска, Воронежа. Шла постоянная учеба на творческих семинарах в журналистской организации, на которые часто приезжали известные очеркисты, фельетонисты центральных газет. Сотрудники «Коммуниста» владели разными газетными жанрами. Юрий Пятницкий был мастером репортажа и многих научил этому жанру. Александр Калашников лучше других писал пропагандистские статьи, привлекая к их подготовке ученыхвузов. Григорий Корниенко имел дар очеркиста, особенно удавались ему очерки о людях села. Верхом журналистского мастерство считалась передовая статья. Их чаще писали руководители редакции. Но уж если поручалась передовая кому-то из нас, корреспондентов, сколько требовалось настоящей ответственности, идейной, патриотической закалки, умения подняться над фактами до уровня публициста, чтобы оправдать оказанное доверие. В этом нам особенно помогал Яков Григорьевич Горелик. Сколько было волнения, когда уже отпечатанная на машинке статья ложилась на его стол, и радости, когда появлялась на ней запомнившаяся на всю жизнь подпись-закорючка «ЯГ»… Возился с нами Яков Григорьевич много и не только по поводу передовых статей. Кажется, в этом стремлении научить каждого не просто писать, а осознавать, говоря высокими словами, свою ответственность за нашу необыкновенную профессию, была цель его жизни.Дух творчества присутствовал во всем. На редакционных летучках горячо обсуждались наиболее важные выступления газеты, любая малость отступления от журналистской этики подвергалась товарищеской критике. Бывало, не с одним коллегой посоветуешься, оттачивая свою точку зрения, потому что за опубликованный в газете материал нёс ответственность весь редакционный коллектив.В секретариате народ работал строгий. Если Семен Григорьевич Карпель казался больше осторожным, то Григорий Андреевич Дегтярев был суровым и на вид, и в делах. Лучше я узнала его, когда дали нам под Саратовом участок земли, чтобы вырастили мысвои сады. Был он неухожен, из неудобий. Комья земли с трудом разбивали даже мужчины. Весной и летом по выходным дням мы ехали туда и кто как мог сажали яблони, вишни, груши, лук, морковь, помидоры. Сколько ошибок наделали от незнания садоводческих премудростей. На середине участка моей семьи и сейчас растут четыре яблони, которые затеняот другие посадки. А у Калашниковых всё заслонила груша высотой с телеграфный столб. Смешно вспоминать, как в первое лето я вырастила огромное количество патиссонов и раздавала всем эти белогубые, твердые, похожие на сдобные хлебные краюшки плоды земли.Григорий Андреевич проявил здесь себя с неожиданной стороны. Он любовно ухаживал за своим участком, который вскоре стал одним из лучших. Любил петь. И когда у нас появились наскоро сколоченные сарайчики, и мы стали в них ночевать, он по утрам частенько пел фронтовые песни. Иногда приходил к нам, усаживался на бревно и звал меня:– Давай споем…Был он на войне артиллеристом, и мы часто пели с ним: «Артиллеристы, зовет Отчизна нас…» Не давали, наверное, людям спать. Николай Иванович Шабанов выходил из своего сарайчика и улыбался нам: тоже любил петь.A Яков Григорьевич по-своему использовал то, что все сотрудники по выходным оказывались «под рукой» и видно было каждого на этом огромном ещё осваиваемом пустыре. Он громко называл фамилии и раздавал нам задания на предстоящий рабочий день.Машинистки, работники издательства, корректоры были с нами на равных. И это очень помогало в работе. Машинистки первыми читали наши творения, и мы знали: если понравилось им будет доволен и читатель. Личные проблемы не становились пищей пересудов, мы помогали друг другу. Были внимательны к людям, которые обращались в редакцию. Газета становилась порой последней инстанцией, и к нам ходило много посетителей. Не укладывается в голове, что сейчас есть редакции, куда без пропуска не зайдешь…Журналисты-ветераны учили нас правдиво писать о войне, сами мы не были в боях, не ходили в атаки, и их рассказы, воспоминания очень помогали. Порой ведь не хватало знания военной терминологии. Нам посчастливилось лично знать многих героев войны, участников великих сражений. В отделе пропаганды был создан нештатный военно-патриотический отдел. Возглавлял его полковник Николай Михайлович Румянцев. Легендарный партизанский командир Дмитрий Емлютин, летчик-ас, гроза гитлеровцев Николай Скоморохов часто бывали у нас в отделе. Учил писать на военную тему прекрасный человек-журналист генерал-майорМихаил Иванович Сафонов — участник взятия Берлина, разгрома гитлеровской рейхсканцелярии. Мы дружили с украинскими, воронежскими, сталинградскими журналистами, добывая материалы о подвигах саратовцев, вели журналистские расследования, когда шел судебный процесс над изменниками и предателями Родины в Пятигорске, и были люди, которым помогли реабилитироваться.Почти нет в живых фронтовиков-журналистов, работавших в «Коммунисте». Их имен нет и на Доске памяти в вестибюле здания издательства «Слово», где последние годы до закрытия находилась редакция нашей газеты. Но саратовцы помнят многих из них по острым, правдивым, принципиальным выступлениям. К сожалению, нет среди нас и многих, кто подхватил от фронтовиков эстафету летописи о войне: Василия Моргунова, Генриха Елина, Александра Яшина, Павла Литвинова, Павла Ефимова, Вячеслава Котина, Владимира Бойко, Вадима Земляниченко, Льва Крушинского, Евгения Соколова, Виктора Философова, Анатолия Горбунова…Но живо наше журналистское братство! Выходят в свет газеты, хранящие традиции правдивой прессы. Есть журналисты, верные профессиональному долгу. Имена ветеранов журналистики мы по-прежнему видим в печати. И ветераны «Коммуниста» как прежде в строю, потому что профессия наша — это образ жизни, который мы не меняем, несмотря на все общественные катаклизмы.Об автореКнязева Воля Ефимовна (29.02.1928) родилась в с.Степыч Пермской области. Окончила среднюю школу и педучидище в г. Очер, центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, заочное отделение журналистики высшей партшколы при ЦК КПСС.Этапы ее профессионального роста – от зав отделом пермской областной газеты «Молодая гвардия» до зав. отелом саратовской областной газеты «Коммунист» прошли через работу в молодежной и районной газетах. Она наставник многих сегодняшних ведущих журналистов области, которые обучались в ее Школе юного журналиста.Уйдя на пенсию, Воля Ефимовна трижды избиралась и работала ответственным секретарем правления Саратовской областной организации Союза журналистов СССР, России, многое сделав для укрепления организации, повышения квалификации журналистов. Руководила на общественных началах пресс-центром Саратовского городского совета ветеранов, стояла у истоков создания ветеранской газеты «Мы – вместе!»Заслуженный работник культуры РСФСР. Была награждена медалями ко всем юбилеям Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и рядом других государственных и профессиональных отличий. Награждена почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом».