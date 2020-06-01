Состоялось перераспределение средств конкурса Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 22-июня-2020 — прочитано 33 раз Состоялось перераспределение средств конкурса



По итогам апрельского заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году 2 информационных проекта, представленных ООО «Точка роста» (в газете «Российская газета - Неделя» проект «К Человеку. Социальный смысл национальных проектов» и на Интернет-портал «Российской газеты» проект «Цифры месяца. Национальные проекты. Демографический аспект»), были признаны победителями. Общая сумма гранта – 799384,4 рублей.

Информация об итогах конкурса с перечнем победителей была размещена на сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России 29 апреля 2020 года. 8 мая т.г. всем победителям, включая ООО «Точка роста», были направлены проекты договоров с приложениями для подписания.

До настоящего времени ООО «Точка роста» не представило для подписания СРО СЖР подписанные со своей стороны договоры.

Согласно пункту 6.2. Положения о конкурсе «в случае если победитель конкурса в течение тридцати дней со дня размещения информации о победителях на официальном сайте не совершит действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса». Высвободившиеся средства подлежат перераспределению по очередности между заявителями, не вошедшими в перечень победителей конкурса. Основание – пункт 7.3 Положения о Конкурсе.

По итогам прошедшего заседания Экспертного совета были определены дополнительные победители Конкурса:



В ближайшее время им будут направлены проекты договоров для подписания.



Председатель реготделения СЖР

Л.Н.Златогорская По итогам апрельского заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году 2 информационных проекта, представленных ООО «Точка роста» (в газете «Российская газета - Неделя» проект «К Человеку. Социальный смысл национальных проектов» и на Интернет-портал «Российской газеты» проект «Цифры месяца. Национальные проекты. Демографический аспект»), были признаны победителями. Общая сумма гранта – 799384,4 рублей.Информация об итогах конкурса с перечнем победителей была размещена на сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России 29 апреля 2020 года. 8 мая т.г. всем победителям, включая ООО «Точка роста», были направлены проекты договоров с приложениями для подписания.До настоящего времени ООО «Точка роста» не представило для подписания СРО СЖР подписанные со своей стороны договоры.Согласно пункту 6.2. Положения о конкурсе «в случае если победитель конкурса в течение тридцати дней со дня размещения информации о победителях на официальном сайте не совершит действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса». Высвободившиеся средства подлежат перераспределению по очередности между заявителями, не вошедшими в перечень победителей конкурса. Основание – пункт 7.3 Положения о Конкурсе.По итогам прошедшего заседания Экспертного совета были определены дополнительные победители Конкурса:В ближайшее время им будут направлены проекты договоров для подписания.