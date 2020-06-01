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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Состоялось перераспределение средств конкурса 22-июня-2020 — прочитано 0 раз По итогам апрельского заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году 2 информационных По итогам апрельского заседания Экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области в 2020 году 2 информационных Подробнее... Все конкурсы! еоргий Васильевич Фролов: Разведчик, редактор, патриот Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 21-июня-2020 — прочитано 35 раз Георгий Васильевич Фролов: Разведчик, редактор, патриот



Судьба Георгия Васильевича Фролова удивительным образом подчинена теме Великой Отечественной войны. Участник боевых действий, штурмовавший Берлин в мае 1945 года, Георгий Васильевич и в мирное время продолжает сражение – за память о тех, кто воевал за свободу Родины, ковал Победу в тылу: он собирает, редактирует и выпускает уже не одно десятилетие областную Книгу Памяти. Уникальное многотомное издание представлено в экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве - музея Победы. К 75-летию Великой Победы подготовлен 36-й том Книги Памяти.



Сам Георгий Васильевич давно определил для себя: ни один человек из военного поколения не может кануть в безвестности, каждый достоин Книги Памяти. Именно поэтому нет и не будет завершающего тома в этом проекте. Работа, поиск продолжаются. Многосложный труд этот таков, что без твердого и убежденного авторитетного и бескомпромиссного лидера продвигаться вперед невозможно. Объективные тяготы благороднейшего и важнейшего для общества поприща взвалил на себя человек с неординарной биографией. Познакомившись с ее основными вехами, понимаешь природу ответственности и самоотверженности Георгия Фролова, когда дело касается Книги Памяти.

Крестьянский сын

Георгий Васильевич родился 21 ноября 1925 года в деревне Медунецкая, Ефремовского района, Тульской области в многодетной семье - 13 детей (7 братьев, 6 сестер).

Отец – Василий Петрович – уникальный человек, владел кузнечным делом, был каменщиком и печником. Односельчане избрали Василия Петровича председателем колхоза «2-ая Пятилетка». На фронт пошел добровольцем и погиб в 1942 году под Тулой. Семью после смерти отца держала мать - русская крестьянка, растила детей в теплоте и заботе, смогла вложить в их сердца лучшие качества, любовь, преданность, верность. Умерла в возрасте 89 лет, похоронена в городе Люберцы Московской области.

Георгий Васильевич вспоминает:

- Большую роль в моей жизни сыграла бабушка по линии папы, Лукерья Афанасьевна. В первый класс я пошел с опозданием, было нечего обуть и братья буквально на руках принесли в школу, часто простывал и отставал в учебе от сверстников. Бабушка, видя и переживая за внука, взялась за мое образование. Благодаря занятиям с ней я не только догнал, но и перегнал своих одноклассников. Закончил 7 классов и два дня в 8-м сыграли важнейшую роль в моей жизни.

Боевое крещение

В 1943 году, семнадцатилетним попал на фронт. Боевое крещение юного Фролова прошло 5 июля 1943 года на Курской битве в составе 32 гвардейского стрелкового полка 12 стрелковой дивизии. Немцы перешли в наступление.

- Открываю огонь из противотанкового ружья по «тиграм», сделал 6-7 выстрелов, вижу, мои снаряды бьют по вражеской броне. Рота отбила атаку, гитлеровцы отступили. Бой продолжался, кругом взрывы, гром. Слышим приказ: «Вперед в атаку!». И все перестало существовать, кроме задымленного от взрывов горизонта, куда мы устремились, - вспоминает ветеран.

29 сентября 1943 года Фролова ранило в ногу и руку. Юноша истекал кровью. Шел бой, надеяться на скорую помощь не приходилось. Повезло. К нему подползла санитарка, перевязала, напоила и даже поцеловала, чтобы подбодрить ошалевшего от боли мальчишку.

Лечение Георгий проходил в селе Сибереж Черниговской области. Зимой раненых разобрали по семьям. На ноги Фролову помогли встать в доме Мирона Бурака, где его приняли как родного.

Разведка не дремлет

После выздоровления Георгия Фролова направили на краткосрочные курсы младших лейтенантов 61Армии. Первое назначение лейтенанта Фролова – командир разведвзвода 292 отдельной разведроты 212 СД Вольского формирования (1-ый Белорусский фронт).

Взвод пешей разведки Фролов участвовал в сражениях за Белоруссию, Прибалтику и во взятии Берлина. За время боев Георгий Васильевич лично переходил линию фронта в тыл врага для сбора сведений о противнике 4 раза. Разведгруппа взяла 68 "языков".

Второе ранение - 9 октября 1944-й года (?). С поля боя командира вынесли солдаты на руках. Лечение проходил в госпитале при своей части

Берлинская история

Участие в боях за Берлин для Фролова, как и для всех солдат Красной армии, стало высшей точкой напряжения душевных и физических сил. Георгий Васильевич и через 75 лет переживает эмоционально давние события, например, как 30 апреля 1945 года во время тяжелейшего боя на улицах Берлина услышал крик ребенка, раненой девочки. На руках под выстрелами донес ее до медсанбата.

После взятия Берлина дивизия, где воевал Фролов, с боями дошла до реки Эльба. После капитуляции подразделение вернулось в Берлин. Фролову удалось найти спасенную девочку Ингу и он помогал ей и ее семье продуктами из офицерского пайка.

История с немецкой девочкой имеет продолжение. В 2005 году немецкая сторона нашла Георгия Васильевича и пригласила в Берлин на встречу с Ингой. Встреча состоялась. Об этой истории Нижневолжской студией кинохроники снят документальный фильм «Примирение». Офицер Фролов служил в Берлине до 27 сентября 1947 года. Вернулся домой в Медунецкое. Фронтовика встречали всем селом, как героя. Дождалась его и бабушка Лукерья, молившаяся за внука каждый день войны.

Саратовский адрес

Саратовский период в биографии Георгия Фролова начался в 1956 году, когда он поступил на исторический факультет госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского Параллельно экстерном сдал экзамен за полный курс Львовского высшего военно-политического ордена Красной Звезды училища, которое готовило военных журналистов и культпросвет работников для армии. Так же Георгий Фролов окончил Военно-политическую Академию имени Ленина в 1964 году.

В рядах Советской Армии полковник Георгий Фролов прослужил 35 лет.

Среди наград боевого офицера - ордена "Богдана Хмельницкого", "Красного знамени", два ордена "Отечественной войны" 1 степени, орден "Красной Звезды", ордена "Дружбы народов", "Знак Почета". Награжден Георгий Васильевич медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другими двадцатью государственными наградами.

После демобилизации Георгий Васильевич работал проректором Саратовского педагогического института, управляющим делами Облсовпрофа.

С 1992 года Георгий Фролов, как он говорит, заступил на свой пост №1: почти три десятка лет он - бессменный главный редактор Книги Памяти Саратовской области. Издано 36 томов Книги Памяти.

Ради жизни на земле

40 лет Георгий Фролов - председатель Саратовской региональной организации "Российский Союз ветеранов", член президиума, почетный председатель "Российского Союза ветеранов", член Союза журналистов Российской Федерации. За многолетний, самоотверженный труд награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетным Знаком Губернатора Саратовской области. Более двадцати лет Георгий Васильевич входит в состав Общественной палаты Саратовской области, так же носит звание почетного гражданин Саратовской области и польского города Кошалин.

В этом году Фонд Президентских грантов поддержал идею Георгия Васильевича Фролова об установке в Саратове копии памятника Воину-освободителю, который высится в берлинском Трептов-парке. 9 мая 2020 года уменьшенная, но от этого не менее выразительная, копия Воина-освободителя заняла достойное место на главной площади мемориального комплекса парка Победы. на Соколовой горе. Георгий Васильевич Фролов в строю, по-прежнему с офицерской выправкой и на службе Отечеству, ставшей родной саратовской земле.



Владимир Акишин,

Член Союза журналистов России



Об авторе:

АКИШИН Владимир Васильевич – журналист.

Родился 24 декабря 1961 г. в п. Добрятино Курловского района Владимирской области.

Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета имени Чернышевского.

С 23 июля 1984 г. – корреспондент саратовской областной газеты «Заря молодёжи»: специализировался в основном на вопросах культуры и социальных проблемах. Затем заведовал отделом, был заместителем главного редактора.

В 1996–2001 гг. – корреспондент, затем заведующий отделом и редактор четвергового выпуска («толстушки») и «СВ по субботам» областной газеты «Саратовские вести».

С 2001 г. – корреспондент коммерческого отдела, затем, последовательно, руководитель рекламных проектов, начальник коммерческого отдела в областном еженедельнике «Саратовский Арбат».

С 2009 г. – сначала начальник отдела культуры «Саратовской областной газеты» (с 2015 г. – «Регион 64»), после реорганизации – обозреватель газеты «Регион 64».

Неоднократный победитель областного журналистского конкурса «Золотое перо». Лауреат (2012 г.) региональной премии им. Александра Никитина за достижения в социальной журналистике.

Награждён Почётными грамотами губернатора Саратовской области и министерства информации и печати Российской Федерации.



Судьба Георгия Васильевича Фролова удивительным образом подчинена теме Великой Отечественной войны. Участник боевых действий, штурмовавший Берлин в мае 1945 года, Георгий Васильевич и в мирное время продолжает сражение – за память о тех, кто воевал за свободу Родины, ковал Победу в тылу: он собирает, редактирует и выпускает уже не одно десятилетие областную Книгу Памяти. Уникальное многотомное издание представлено в экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве - музея Победы. К 75-летию Великой Победы подготовлен 36-й том Книги Памяти.Сам Георгий Васильевич давно определил для себя: ни один человек из военного поколения не может кануть в безвестности, каждый достоин Книги Памяти. Именно поэтому нет и не будет завершающего тома в этом проекте. Работа, поиск продолжаются. Многосложный труд этот таков, что без твердого и убежденного авторитетного и бескомпромиссного лидера продвигаться вперед невозможно. Объективные тяготы благороднейшего и важнейшего для общества поприща взвалил на себя человек с неординарной биографией. Познакомившись с ее основными вехами, понимаешь природу ответственности и самоотверженности Георгия Фролова, когда дело касается Книги Памяти.Крестьянский сынГеоргий Васильевич родился 21 ноября 1925 года в деревне Медунецкая, Ефремовского района, Тульской области в многодетной семье - 13 детей (7 братьев, 6 сестер).Отец – Василий Петрович – уникальный человек, владел кузнечным делом, был каменщиком и печником. Односельчане избрали Василия Петровича председателем колхоза «2-ая Пятилетка». На фронт пошел добровольцем и погиб в 1942 году под Тулой. Семью после смерти отца держала мать - русская крестьянка, растила детей в теплоте и заботе, смогла вложить в их сердца лучшие качества, любовь, преданность, верность. Умерла в возрасте 89 лет, похоронена в городе Люберцы Московской области.Георгий Васильевич вспоминает:- Большую роль в моей жизни сыграла бабушка по линии папы, Лукерья Афанасьевна. В первый класс я пошел с опозданием, было нечего обуть и братья буквально на руках принесли в школу, часто простывал и отставал в учебе от сверстников. Бабушка, видя и переживая за внука, взялась за мое образование. Благодаря занятиям с ней я не только догнал, но и перегнал своих одноклассников. Закончил 7 классов и два дня в 8-м сыграли важнейшую роль в моей жизни.Боевое крещениеВ 1943 году, семнадцатилетним попал на фронт. Боевое крещение юного Фролова прошло 5 июля 1943 года на Курской битве в составе 32 гвардейского стрелкового полка 12 стрелковой дивизии. Немцы перешли в наступление.- Открываю огонь из противотанкового ружья по «тиграм», сделал 6-7 выстрелов, вижу, мои снаряды бьют по вражеской броне. Рота отбила атаку, гитлеровцы отступили. Бой продолжался, кругом взрывы, гром. Слышим приказ: «Вперед в атаку!». И все перестало существовать, кроме задымленного от взрывов горизонта, куда мы устремились, - вспоминает ветеран.29 сентября 1943 года Фролова ранило в ногу и руку. Юноша истекал кровью. Шел бой, надеяться на скорую помощь не приходилось. Повезло. К нему подползла санитарка, перевязала, напоила и даже поцеловала, чтобы подбодрить ошалевшего от боли мальчишку.Лечение Георгий проходил в селе Сибереж Черниговской области. Зимой раненых разобрали по семьям. На ноги Фролову помогли встать в доме Мирона Бурака, где его приняли как родного.Разведка не дремлетПосле выздоровления Георгия Фролова направили на краткосрочные курсы младших лейтенантов 61Армии. Первое назначение лейтенанта Фролова – командир разведвзвода 292 отдельной разведроты 212 СД Вольского формирования (1-ый Белорусский фронт).Взвод пешей разведки Фролов участвовал в сражениях за Белоруссию, Прибалтику и во взятии Берлина. За время боев Георгий Васильевич лично переходил линию фронта в тыл врага для сбора сведений о противнике 4 раза. Разведгруппа взяла 68 "языков".Второе ранение - 9 октября 1944-й года (?). С поля боя командира вынесли солдаты на руках. Лечение проходил в госпитале при своей частиБерлинская историяУчастие в боях за Берлин для Фролова, как и для всех солдат Красной армии, стало высшей точкой напряжения душевных и физических сил. Георгий Васильевич и через 75 лет переживает эмоционально давние события, например, как 30 апреля 1945 года во время тяжелейшего боя на улицах Берлина услышал крик ребенка, раненой девочки. На руках под выстрелами донес ее до медсанбата.После взятия Берлина дивизия, где воевал Фролов, с боями дошла до реки Эльба. После капитуляции подразделение вернулось в Берлин. Фролову удалось найти спасенную девочку Ингу и он помогал ей и ее семье продуктами из офицерского пайка.История с немецкой девочкой имеет продолжение. В 2005 году немецкая сторона нашла Георгия Васильевича и пригласила в Берлин на встречу с Ингой. Встреча состоялась. Об этой истории Нижневолжской студией кинохроники снят документальный фильм «Примирение». Офицер Фролов служил в Берлине до 27 сентября 1947 года. Вернулся домой в Медунецкое. Фронтовика встречали всем селом, как героя. Дождалась его и бабушка Лукерья, молившаяся за внука каждый день войны.Саратовский адресСаратовский период в биографии Георгия Фролова начался в 1956 году, когда он поступил на исторический факультет госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского Параллельно экстерном сдал экзамен за полный курс Львовского высшего военно-политического ордена Красной Звезды училища, которое готовило военных журналистов и культпросвет работников для армии. Так же Георгий Фролов окончил Военно-политическую Академию имени Ленина в 1964 году.В рядах Советской Армии полковник Георгий Фролов прослужил 35 лет.Среди наград боевого офицера - ордена "Богдана Хмельницкого", "Красного знамени", два ордена "Отечественной войны" 1 степени, орден "Красной Звезды", ордена "Дружбы народов", "Знак Почета". Награжден Георгий Васильевич медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другими двадцатью государственными наградами.После демобилизации Георгий Васильевич работал проректором Саратовского педагогического института, управляющим делами Облсовпрофа.С 1992 года Георгий Фролов, как он говорит, заступил на свой пост №1: почти три десятка лет он - бессменный главный редактор Книги Памяти Саратовской области. Издано 36 томов Книги Памяти.Ради жизни на земле40 лет Георгий Фролов - председатель Саратовской региональной организации "Российский Союз ветеранов", член президиума, почетный председатель "Российского Союза ветеранов", член Союза журналистов Российской Федерации. За многолетний, самоотверженный труд награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетным Знаком Губернатора Саратовской области. Более двадцати лет Георгий Васильевич входит в состав Общественной палаты Саратовской области, так же носит звание почетного гражданин Саратовской области и польского города Кошалин.В этом году Фонд Президентских грантов поддержал идею Георгия Васильевича Фролова об установке в Саратове копии памятника Воину-освободителю, который высится в берлинском Трептов-парке. 9 мая 2020 года уменьшенная, но от этого не менее выразительная, копия Воина-освободителя заняла достойное место на главной площади мемориального комплекса парка Победы. на Соколовой горе. Георгий Васильевич Фролов в строю, по-прежнему с офицерской выправкой и на службе Отечеству, ставшей родной саратовской земле.Об авторе:АКИШИН Владимир Васильевич – журналист.Родился 24 декабря 1961 г. в п. Добрятино Курловского района Владимирской области.Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета имени Чернышевского.С 23 июля 1984 г. – корреспондент саратовской областной газеты «Заря молодёжи»: специализировался в основном на вопросах культуры и социальных проблемах. Затем заведовал отделом, был заместителем главного редактора.В 1996–2001 гг. – корреспондент, затем заведующий отделом и редактор четвергового выпуска («толстушки») и «СВ по субботам» областной газеты «Саратовские вести».С 2001 г. – корреспондент коммерческого отдела, затем, последовательно, руководитель рекламных проектов, начальник коммерческого отдела в областном еженедельнике «Саратовский Арбат».С 2009 г. – сначала начальник отдела культуры «Саратовской областной газеты» (с 2015 г. – «Регион 64»), после реорганизации – обозреватель газеты «Регион 64».Неоднократный победитель областного журналистского конкурса «Золотое перо». Лауреат (2012 г.) региональной премии им. Александра Никитина за достижения в социальной журналистике.Награждён Почётными грамотами губернатора Саратовской области и министерства информации и печати Российской Федерации.