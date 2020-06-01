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Чечнев

Александр Никитович

(1907 – 1995)



В экспозиционном зале музея имени Радищева две девушки остановились перед небольшой пейзажной акварелью из серии картин «Старый Саратов».

- Посмотри, что за прелесть! – воскликнула одна из юных посетительниц. – Просто ощущаешь влажное дыхание Волги.

- «А. Н. Чечнев», - прочитала фамилию художника вторая девушка. – Кто это, ты не знаешь?

Наверное, хорошо, что этого вопроса не слышали немолодые, постоянные посетители радищевского, фединского, краеведческих музеев в Саратове и Энгельсе. Настоящие ценители искусства живописи прекрасно знают, любят произведения Александра Никитовича Чечнева, выполненные в графике, акварели, масле, стиле плаката. И могут – те, кто постарше – многое рассказать о нем не только как о художнике.



…Шел 1924 год. В Саратовской профтехнической художественной школе появился новый ученик. Восемнадцатилетний Александр Чечнев из села Лопуховка Аткарского уезда пришел в студию «учиться владеть кистью». Принесенные им рисунки свидетельствовали о безусловной одаренности автора. Но было не менее очевидно его «чисто интуитивное» представление о законах изобразительного жанра.

С первых занятий новичок проявил жадную пытливость и понятливость. Было также замечено, что он не может ни минуты оставаться без дела. Казалось, руки старшего сына в большой крестьянской семье умели все. Саша пилил, строгал, сколачивал подрамники, грунтовал холсты, смешивал краски. При этом был он до чрезвычайности скромен и не по-городскому застенчив. Не обошлось без забавного курьеза. На неутомимого, статного юношу с красивым лицом и яркими глазами все чаще обращали внимания барышни, посещавшие студию. Однако тщетно они пытались заговорить с ним. Как донесло семейное предание семьи Чечневых, из-за боязни показаться «необразованным деревенщиной» Александр прикинулся перед общительными девушками… глухонемым. И таким образом долго давал им повод для сочувствия и откровенных разговоров в его присутствии.

Когда к негодованию «соискательниц» обман раскрылся, молодой человек уже был вне досягаемости, поступив на театральное отделение художественного училища (тогда – техникум). Занимался еще прилежнее, не отходил от мольберта часами. Словно пересек, наконец, незримый рубеж открывающихся возможностей. Почувствовали и педагоги, что за сплав получается из многообещающих способностей трудолюбивого парня, обладающего вдобавок редкой целеустремленностью, широко распахнутым взглядом на мир, даром подмечать в нем то, что дано увидеть далеко не всем опытным художникам. К тому же учителями Чечнева были А. А. Сапожников, В. М. Юстицкий, Д. В. Белоусов, П. С. Уткин – нетускнеющие имена в летописи культурной жизни Саратова.



Надежды наставников молодой Чечнев оправдал очень скоро, став после окончания училища художником-оформителем в Доме Красной Армии (сегодняшний Дом офицеров). В немалой степени его таланту художника-постановщика обязаны аншлагами ставившиеся здесь в те времена драматические спектакли. Это был интересный и важный период в формировании творческой индивидуальности Чечнева, его художественной манеры, палитры изобразительных средств. Именно с той поры многие работы Александра Никитовича стали отличаться, кроме «мастеровитой» техники исполнения, лаконичной выразительностью, композиционной динамичностью, сконцентрированностью на идее, теме, сюжете. Собственно, он так и остался в этом смысле театральным художником, не позволяющим себе отвлекаться на малозначительные детали, декоративные «красивости», - в карандашном ли рисунке, картине, написанной маслом, акварели, гуаши или мозаичной «монументалистике».

Именно тогда он познакомился с актрисой Анной Никольской, ставшей его женой. Необычайно разрастается круг друзей Чечнева. Неординарное мышление, живость ума, искренняя открытость, способность увлечься интересным человеком, загореться новым замыслом и тут же взяться за его воплощение влекли людей к растущему художнику. Вместе с другими выпускниками училища Александр Никитович организует товарищество «Художник» - «эмбрион» будущего Саратовского отделения Союза художников РФ – и избирается его первым председателем. Одновременно это было рождение корпоративной традиции поддерживать деятелей искусства, оказывать им помощь в творческих исканиях, житейских невзгодах. И Чечнев – один из тех, кто заложил эту традицию на десятилетия вперед.

С 1930 года он активно участвует в городских, областных, республиканских художественных выставках, его картины пользуются успехом. Поэтому для собратьев по «цеху» не стало сюрпризом, что в 1936 году Чечнев выигрывает (вместе с другом и сокурсником В. Лариным) конкурс на лучший проект по оформлению павильона «Поволжье» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Начинается увлекательная работа в столице. Мог ли вообразить выходец из сельской глуши Правобережья, что в 29 лет будет представлять огромный край на одной из главных выставок страны? Сохранился официальный документ – отзыв руководства ВСХВ от 13 августа 1939 года, в котором сообщается: эскизы оформления Саратовского зала павильона одобрены и приняты художественным советом, работу Чечнев «провел до полного окончания ее и с оценкой на «отлично».

Между тем близился час испытания, которое Александр Никитович до конца дней будет считать главным в своей жизни. Грянул июнь 1941-го. На второй день войны в квартире Чечневых было не протиснуться: собрались художники, литераторы, саратовские, позже сюда попросту заходили и эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева. А в тот день обсуждался единственный вопрос: как можно превратить искусство в оружие, разящее захватчиков? Результатом встречи стал первый плакат созданного «Агитокна», появившегося на день раньше московских агитационно-политических «Окон ТАСС». На плакате – три васнецовских былинных богатыря, одетые в форму советских военачальников. Это был отклик на назначение Комитетом обороны командующих первыми тремя фронтами.



С того момента за стеклами окон витринного размера Саратовской партшколы периодически, иногда на другой же день, обновлялись плакаты с патриотическими, либо остро сатирическими антифашистскими стихотворными строками, а также карикатуры, панно, листовки, «молнии». Саратовцы любили собираться возле очередных выпусков «Агитокна», с пронзительной выразительностью написанных мастерами кисти и слова. Лица людей светлели, глаза загорались крепнущей надеждой, верой в Победу, ненавистью к оккупантам. Что и придавало сил творцам этого мощного оружия. Нередко голодные – такое было время, – изнуренные ночной работой, они стремились без промедления отреагировать на оперативную сводку Совинформбюро, сообщение о важном событии в тылу.



До весны 1945-го не давали себе передышки Б. Миловидов, А. Кибальников, Н. Архангельский, Е. Максимов, Г. Русецкая, Б. Бобров, Л. Рабинович, Л. Елькович, Ф. Заборовский, Е. Тимофеев, А. Гончаров, Г. Рублев, П. Зоря и другие «агитокновцы». Инициатором же «открытия саратовского интеллектуального фронта», бессменным главным художественным редактором, душой уникального творческого коллектива, автором многих талантливых работ был не знавший устали и кризисов вдохновения Чечнев. В память об этом – победная медаль, которой был награжден Александр Никитович.



Насыщен событиями послевоенный период жизни Чечнева. По воспоминаниям современников, он «разрывался» между живописью, общественной работой и сотрудничеством с государственными, партийными органами, которым стал надобен в самых разных ипостасях. Но, видимо, на первом месте для него были все же интересы крепнущей Саратовской организации Союза художников. Как один из ее основателей, неоднократный председатель, заместитель председателя или член правления Чечнев постоянно хлопотал о назначении либо повышении пенсий состарившимся коллегам, финансовых «подпитках» молодых дарований, улучшении условий для творческой работы, «пробивал» помещения для художественных студий и мастерских.

Собратья по искусству охотно пользовались «дипломатическими возможностями» своего авторитетного лидера. Он с достоинством, убедительно умел разговаривать с обитателями высоких кабинетов власти. Исторический факт: ни кто иной, как Чечнев, отвоевал первый выставочный зал для саратовских художников на набережной, напрямую обратившись к А. И. Шибаеву, первому секретарю обкома КПСС. Не менее достоверно, что местное сообщество художников было в те годы весьма не бедным, имело, к примеру, свою коллективную дачу на берегу Волги. С трудом верится в это сейчас, на фоне нынешнего положения того же сообщества. Был момент: при унизительных для нашего города обстоятельствах художников выдворили даже из чердачных помещений, в которых они ютились десятки лет, исправно платив за все. Хорошо, что обо всем этом никогда не узнает Александр Никитович…

Множеству сограждан, причем в самых сложных ситуациях, сумел помочь Чечнев в качестве несменяемого с 1952 по 1962 год депутата городского Совета. Кропотливо, эффективно работала под его председательством постоянная комиссия горсовета по культуре и искусству. Она детально вникала в нужды театров и библиотек, занималась вопросами благоустройства парков и детских площадок, застройки новых кварталов, сохранения архитектурного облика Саратова.

Вот ксерокопия еще одного официального документа – от 12 января 1962 года – на «гербовом» бланке и при исполкомовских печатях: «Удостоверение. Выдано тов. Чечневу Александру Никитовичу в том, что он является главным художником города Саратова». Существовала такая должность, правда, на общественных началах. Однако никто и ни под каким видом не имел права приступить к реализации застроечного, архитектурного, оформительского проекта без предварительного просмотра, оценки и подписи главного художника, затем главного архитектора города. Чечнев был непреклонен, когда речь заходила о безвкусице, серой безликости, уродливой вычурности и примитивности. Есть достаточно оснований утверждать, что и здесь Александр Никитович стал основоположником определенных традиций, соблюдение которых в прошлом по сей день выгодно отличает Саратов от иных мегаполисов. Хотя теперь новые хозяева жизни не очень-то разборчивы в таких «типа делах».



В конце 2002 года состоялось несколько необычное заседание членов местного историко-краеведческого общества. Саратовские краеведы посвятили его… художнику Чечневу, 95-летию со дня рождения Александра Никитовича. А причина в том, что краеведы считают его не только одним из них, но и основателем своего общества. С участием Чечнева проходили первые заседания, закладывался организационный базис исследовательской работы. В свое время Александр Никитович, человек разносторонних познаний, много читавший, собравший вместе с Анной Сергеевной хорошую библиотеку, увлекся историей Саратова и губернии. В результате нам, потомкам, остались в бесценное наследство серии дивных, неповторимых монохромных акварелей, графических и живописных миниатюр, композиций, картин под названиями «Старый Саратов», «Большая Волга», а также произведений, запечатлевших такие страницы истории нашей малой родины, как начало разработки найденных на Саратовщине нефти и газа, сооружение моста через Волгу и другие.



Бывали дни, когда Чечнев и его друг Борис Миловидов ходили с мольбертами на грандиозное строительство моста «как на работу». И мы сейчас видим, знаем – помним, как отливались в бетоне опоры мостового перехода, который лишь недавно перестал быть самым большим в Европе, как монтировался первый его пролет. Или вот совершенно потрясающая вещь, написанная в чечневской манере гиперболизации образа. Глубокая ночь, будто сливающаяся с необъятностью космоса, «вспарывается» ослепительно яркими сполохами сварки. Идет сборка конструкций моста, происходит созидательное действо, масштабное, захватывающее, как стремительный бросок в будущее.

Небольшой рисунок: снимается церковный колокол – не оригинальный эпизод из нашего прошлого. Люди стоят и «просто» смотрят. Но почему из твоего подсознания поднимается неизъяснимая, щемящая тревога?

Отчего чем пристальнее всматриваешься в натюрморт с фиалками, тем явственнее кажется, что трепетные лепестки живых цветов вот-вот сорвутся и улетят на ветру из открытого окна?

Или композиция «Маки». Посмотрите, ведь это «он» и «она»! И они вопрошающе глядят на вас, вот их глаза. О чем они хотят спросить?

Должно быть, ни одного почитателя творений Чечнева посещала мысль: жаль, не все свое время Александр Никитович мог использовать на то, что ему было предназначено от Бога. Хотя, наверное, найдутся желающие с этим поспорить. Во-первых, творческое наследие Чечнева исчисляется сотнями работ. Во-вторых, Александр Никитович, ушедший из этого жизненного измерения 21 сентября 1995 года, как бы продолжает жить и творить – талантом и руками своих прямых потомков.

Разве не удивительно – вдуматься только! – все его кровные потомки стали художниками. По стопам отца последовала Наталия Александровна Чечнева, известный живописец, член Союза художников России, участница областных, зональных, всесоюзных, всероссийских выставок. Как и отец, она тонко чувствует состояние природы, является признанным мастером пейзажа, в особенности волжского, ее картины пронизаны светом, отличаются богатой цветовой гаммой. Хотя сама Наталия Александровна считает, что у ее дочери, Лады Вальковой, тоже принятой в Союз художников, любимой внучки Александра Никитовича, «талант повыше, кисть у нее легкая такая, живопись красивая и нежная». Надо полагать, не случайно уже не одну выставку картин Л. Вальковой гостеприимно принял Центральный дом художников на Крымской набережной в Москве. Лада в точности повторяет деда в том, что много работает, находится в непрерывном творческом поиске. Однажды уехала на север, в Великий Устюг, привезла оттуда отличные этюды для будущих полотен. Однако не отпускает художницу «далеко и надолго» ее малая родина. Подтверждение тому – одна из последних ее картин «Яхты на Волге», имевшая успех на региональной выставке «Большая Волга» в Чебоксарах.

Отдельный разговор – о Ярославе, сыне Лады, правнуке патриарха семейной династии художников. По примеру всех своих старших родственников он окончил художественное училище. И вскоре… поступил в медицинский вуз. Разочаровался в искусстве живописи, изменил традиции? Нет, ни то и ни другое. Просто дает о себе знать прадедовская, судя по всему, широта интересов и увлечений. Скажем, Ярослав так же сильно любит историю, как любил ее Александр Никитович. Очень «похоже» стремится достичь «момента истины» в каких-то иных качествах. А главное, не перестает, чем бы ни увлекался, писать картины. Принимает участие в выставках молодых живописцев, и не безрезультатно. Еще в училище педагоги отмечали, что Чечнев-младший «умеет работать». То же самое когда-то говорили о его прадеде…

Сергей Борисов



(из сборника очерков «Поцелованные богом», Саратов 2015г.)



Об авторе



БОРИСОВ Сергей Петрович, журналист.

Родился в 1947 году в с. 1-я Садовка Петровского района Саратовской области. Окончил юридический институт, Высшую партийную школу по специализации «Журналистика».

12 лет проработал в Петровской районной газете: корреспондентом, завотделом, ответсекретарем, замредактора. С 1982 года – главный редактор Ртищевской газеты, с 1986 года - завотделом Саратовской областной газеты «Коммунист».

В 1991-2005 годы возглавлял пресс-службу областного отделения Российской транспортной инспекции, отдел СМИ регионального Министерства информации и печати, информационно-аналитический отдел аппарата губернатора Саратовской области.

После дефолта 1998 года разработал «Модель выживания и развития муниципальных газет в сложных рыночных условиях». Её реализация позволила губернии сохранить все газеты, улучшить финансовые показатели районных изданий. За осуществление этого проекта награждён Почётным знаком губернатора «За любовь к родной земле», грамотой мининформпечати РФ.

Награждён Почётной грамотой Министерства транспорта РФ, правительственными медалями за активное освещение в СМИ подготовки и проведения Всероссийских переписей – населения и сельскохозяйственной. Неоднократный лауреат творческих конкурсов «Золотое перо».

Член Союза журналистов России. В экспозиционном зале музея имени Радищева две девушки остановились перед небольшой пейзажной акварелью из серии картин «Старый Саратов».- Посмотри, что за прелесть! – воскликнула одна из юных посетительниц. – Просто ощущаешь влажное дыхание Волги.- «А. Н. Чечнев», - прочитала фамилию художника вторая девушка. – Кто это, ты не знаешь?Наверное, хорошо, что этого вопроса не слышали немолодые, постоянные посетители радищевского, фединского, краеведческих музеев в Саратове и Энгельсе. Настоящие ценители искусства живописи прекрасно знают, любят произведения Александра Никитовича Чечнева, выполненные в графике, акварели, масле, стиле плаката. И могут – те, кто постарше – многое рассказать о нем не только как о художнике.…Шел 1924 год. В Саратовской профтехнической художественной школе появился новый ученик. Восемнадцатилетний Александр Чечнев из села Лопуховка Аткарского уезда пришел в студию «учиться владеть кистью». Принесенные им рисунки свидетельствовали о безусловной одаренности автора. Но было не менее очевидно его «чисто интуитивное» представление о законах изобразительного жанра.С первых занятий новичок проявил жадную пытливость и понятливость. Было также замечено, что он не может ни минуты оставаться без дела. Казалось, руки старшего сына в большой крестьянской семье умели все. Саша пилил, строгал, сколачивал подрамники, грунтовал холсты, смешивал краски. При этом был он до чрезвычайности скромен и не по-городскому застенчив. Не обошлось без забавного курьеза. На неутомимого, статного юношу с красивым лицом и яркими глазами все чаще обращали внимания барышни, посещавшие студию. Однако тщетно они пытались заговорить с ним. Как донесло семейное предание семьи Чечневых, из-за боязни показаться «необразованным деревенщиной» Александр прикинулся перед общительными девушками… глухонемым. И таким образом долго давал им повод для сочувствия и откровенных разговоров в его присутствии.Когда к негодованию «соискательниц» обман раскрылся, молодой человек уже был вне досягаемости, поступив на театральное отделение художественного училища (тогда – техникум). Занимался еще прилежнее, не отходил от мольберта часами. Словно пересек, наконец, незримый рубеж открывающихся возможностей. Почувствовали и педагоги, что за сплав получается из многообещающих способностей трудолюбивого парня, обладающего вдобавок редкой целеустремленностью, широко распахнутым взглядом на мир, даром подмечать в нем то, что дано увидеть далеко не всем опытным художникам. К тому же учителями Чечнева были А. А. Сапожников, В. М. Юстицкий, Д. В. Белоусов, П. С. Уткин – нетускнеющие имена в летописи культурной жизни Саратова.Надежды наставников молодой Чечнев оправдал очень скоро, став после окончания училища художником-оформителем в Доме Красной Армии (сегодняшний Дом офицеров). В немалой степени его таланту художника-постановщика обязаны аншлагами ставившиеся здесь в те времена драматические спектакли. Это был интересный и важный период в формировании творческой индивидуальности Чечнева, его художественной манеры, палитры изобразительных средств. Именно с той поры многие работы Александра Никитовича стали отличаться, кроме «мастеровитой» техники исполнения, лаконичной выразительностью, композиционной динамичностью, сконцентрированностью на идее, теме, сюжете. Собственно, он так и остался в этом смысле театральным художником, не позволяющим себе отвлекаться на малозначительные детали, декоративные «красивости», - в карандашном ли рисунке, картине, написанной маслом, акварели, гуаши или мозаичной «монументалистике».Именно тогда он познакомился с актрисой Анной Никольской, ставшей его женой. Необычайно разрастается круг друзей Чечнева. Неординарное мышление, живость ума, искренняя открытость, способность увлечься интересным человеком, загореться новым замыслом и тут же взяться за его воплощение влекли людей к растущему художнику. Вместе с другими выпускниками училища Александр Никитович организует товарищество «Художник» - «эмбрион» будущего Саратовского отделения Союза художников РФ – и избирается его первым председателем. Одновременно это было рождение корпоративной традиции поддерживать деятелей искусства, оказывать им помощь в творческих исканиях, житейских невзгодах. И Чечнев – один из тех, кто заложил эту традицию на десятилетия вперед.С 1930 года он активно участвует в городских, областных, республиканских художественных выставках, его картины пользуются успехом. Поэтому для собратьев по «цеху» не стало сюрпризом, что в 1936 году Чечнев выигрывает (вместе с другом и сокурсником В. Лариным) конкурс на лучший проект по оформлению павильона «Поволжье» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Начинается увлекательная работа в столице. Мог ли вообразить выходец из сельской глуши Правобережья, что в 29 лет будет представлять огромный край на одной из главных выставок страны? Сохранился официальный документ – отзыв руководства ВСХВ от 13 августа 1939 года, в котором сообщается: эскизы оформления Саратовского зала павильона одобрены и приняты художественным советом, работу Чечнев «провел до полного окончания ее и с оценкой на «отлично».Между тем близился час испытания, которое Александр Никитович до конца дней будет считать главным в своей жизни. Грянул июнь 1941-го. На второй день войны в квартире Чечневых было не протиснуться: собрались художники, литераторы, саратовские, позже сюда попросту заходили и эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева. А в тот день обсуждался единственный вопрос: как можно превратить искусство в оружие, разящее захватчиков? Результатом встречи стал первый плакат созданного «Агитокна», появившегося на день раньше московских агитационно-политических «Окон ТАСС». На плакате – три васнецовских былинных богатыря, одетые в форму советских военачальников. Это был отклик на назначение Комитетом обороны командующих первыми тремя фронтами.С того момента за стеклами окон витринного размера Саратовской партшколы периодически, иногда на другой же день, обновлялись плакаты с патриотическими, либо остро сатирическими антифашистскими стихотворными строками, а также карикатуры, панно, листовки, «молнии». Саратовцы любили собираться возле очередных выпусков «Агитокна», с пронзительной выразительностью написанных мастерами кисти и слова. Лица людей светлели, глаза загорались крепнущей надеждой, верой в Победу, ненавистью к оккупантам. Что и придавало сил творцам этого мощного оружия. Нередко голодные – такое было время, – изнуренные ночной работой, они стремились без промедления отреагировать на оперативную сводку Совинформбюро, сообщение о важном событии в тылу.До весны 1945-го не давали себе передышки Б. Миловидов, А. Кибальников, Н. Архангельский, Е. Максимов, Г. Русецкая, Б. Бобров, Л. Рабинович, Л. Елькович, Ф. Заборовский, Е. Тимофеев, А. Гончаров, Г. Рублев, П. Зоря и другие «агитокновцы». Инициатором же «открытия саратовского интеллектуального фронта», бессменным главным художественным редактором, душой уникального творческого коллектива, автором многих талантливых работ был не знавший устали и кризисов вдохновения Чечнев. В память об этом – победная медаль, которой был награжден Александр Никитович.Насыщен событиями послевоенный период жизни Чечнева. По воспоминаниям современников, он «разрывался» между живописью, общественной работой и сотрудничеством с государственными, партийными органами, которым стал надобен в самых разных ипостасях. Но, видимо, на первом месте для него были все же интересы крепнущей Саратовской организации Союза художников. Как один из ее основателей, неоднократный председатель, заместитель председателя или член правления Чечнев постоянно хлопотал о назначении либо повышении пенсий состарившимся коллегам, финансовых «подпитках» молодых дарований, улучшении условий для творческой работы, «пробивал» помещения для художественных студий и мастерских.Собратья по искусству охотно пользовались «дипломатическими возможностями» своего авторитетного лидера. Он с достоинством, убедительно умел разговаривать с обитателями высоких кабинетов власти. Исторический факт: ни кто иной, как Чечнев, отвоевал первый выставочный зал для саратовских художников на набережной, напрямую обратившись к А. И. Шибаеву, первому секретарю обкома КПСС. Не менее достоверно, что местное сообщество художников было в те годы весьма не бедным, имело, к примеру, свою коллективную дачу на берегу Волги. С трудом верится в это сейчас, на фоне нынешнего положения того же сообщества. Был момент: при унизительных для нашего города обстоятельствах художников выдворили даже из чердачных помещений, в которых они ютились десятки лет, исправно платив за все. Хорошо, что обо всем этом никогда не узнает Александр Никитович…Множеству сограждан, причем в самых сложных ситуациях, сумел помочь Чечнев в качестве несменяемого с 1952 по 1962 год депутата городского Совета. Кропотливо, эффективно работала под его председательством постоянная комиссия горсовета по культуре и искусству. Она детально вникала в нужды театров и библиотек, занималась вопросами благоустройства парков и детских площадок, застройки новых кварталов, сохранения архитектурного облика Саратова.Вот ксерокопия еще одного официального документа – от 12 января 1962 года – на «гербовом» бланке и при исполкомовских печатях: «Удостоверение. Выдано тов. Чечневу Александру Никитовичу в том, что он является главным художником города Саратова». Существовала такая должность, правда, на общественных началах. Однако никто и ни под каким видом не имел права приступить к реализации застроечного, архитектурного, оформительского проекта без предварительного просмотра, оценки и подписи главного художника, затем главного архитектора города. Чечнев был непреклонен, когда речь заходила о безвкусице, серой безликости, уродливой вычурности и примитивности. Есть достаточно оснований утверждать, что и здесь Александр Никитович стал основоположником определенных традиций, соблюдение которых в прошлом по сей день выгодно отличает Саратов от иных мегаполисов. Хотя теперь новые хозяева жизни не очень-то разборчивы в таких «типа делах».В конце 2002 года состоялось несколько необычное заседание членов местного историко-краеведческого общества. Саратовские краеведы посвятили его… художнику Чечневу, 95-летию со дня рождения Александра Никитовича. А причина в том, что краеведы считают его не только одним из них, но и основателем своего общества. С участием Чечнева проходили первые заседания, закладывался организационный базис исследовательской работы. В свое время Александр Никитович, человек разносторонних познаний, много читавший, собравший вместе с Анной Сергеевной хорошую библиотеку, увлекся историей Саратова и губернии. В результате нам, потомкам, остались в бесценное наследство серии дивных, неповторимых монохромных акварелей, графических и живописных миниатюр, композиций, картин под названиями «Старый Саратов», «Большая Волга», а также произведений, запечатлевших такие страницы истории нашей малой родины, как начало разработки найденных на Саратовщине нефти и газа, сооружение моста через Волгу и другие.Бывали дни, когда Чечнев и его друг Борис Миловидов ходили с мольбертами на грандиозное строительство моста «как на работу». И мы сейчас видим, знаем – помним, как отливались в бетоне опоры мостового перехода, который лишь недавно перестал быть самым большим в Европе, как монтировался первый его пролет. Или вот совершенно потрясающая вещь, написанная в чечневской манере гиперболизации образа. Глубокая ночь, будто сливающаяся с необъятностью космоса, «вспарывается» ослепительно яркими сполохами сварки. Идет сборка конструкций моста, происходит созидательное действо, масштабное, захватывающее, как стремительный бросок в будущее.Небольшой рисунок: снимается церковный колокол – не оригинальный эпизод из нашего прошлого. Люди стоят и «просто» смотрят. Но почему из твоего подсознания поднимается неизъяснимая, щемящая тревога?Отчего чем пристальнее всматриваешься в натюрморт с фиалками, тем явственнее кажется, что трепетные лепестки живых цветов вот-вот сорвутся и улетят на ветру из открытого окна?Или композиция «Маки». Посмотрите, ведь это «он» и «она»! И они вопрошающе глядят на вас, вот их глаза. О чем они хотят спросить?Должно быть, ни одного почитателя творений Чечнева посещала мысль: жаль, не все свое время Александр Никитович мог использовать на то, что ему было предназначено от Бога. Хотя, наверное, найдутся желающие с этим поспорить. Во-первых, творческое наследие Чечнева исчисляется сотнями работ. Во-вторых, Александр Никитович, ушедший из этого жизненного измерения 21 сентября 1995 года, как бы продолжает жить и творить – талантом и руками своих прямых потомков.Разве не удивительно – вдуматься только! – все его кровные потомки стали художниками. По стопам отца последовала Наталия Александровна Чечнева, известный живописец, член Союза художников России, участница областных, зональных, всесоюзных, всероссийских выставок. Как и отец, она тонко чувствует состояние природы, является признанным мастером пейзажа, в особенности волжского, ее картины пронизаны светом, отличаются богатой цветовой гаммой. Хотя сама Наталия Александровна считает, что у ее дочери, Лады Вальковой, тоже принятой в Союз художников, любимой внучки Александра Никитовича, «талант повыше, кисть у нее легкая такая, живопись красивая и нежная». Надо полагать, не случайно уже не одну выставку картин Л. Вальковой гостеприимно принял Центральный дом художников на Крымской набережной в Москве. Лада в точности повторяет деда в том, что много работает, находится в непрерывном творческом поиске. Однажды уехала на север, в Великий Устюг, привезла оттуда отличные этюды для будущих полотен. Однако не отпускает художницу «далеко и надолго» ее малая родина. Подтверждение тому – одна из последних ее картин «Яхты на Волге», имевшая успех на региональной выставке «Большая Волга» в Чебоксарах.Отдельный разговор – о Ярославе, сыне Лады, правнуке патриарха семейной династии художников. По примеру всех своих старших родственников он окончил художественное училище. И вскоре… поступил в медицинский вуз. Разочаровался в искусстве живописи, изменил традиции? Нет, ни то и ни другое. Просто дает о себе знать прадедовская, судя по всему, широта интересов и увлечений. Скажем, Ярослав так же сильно любит историю, как любил ее Александр Никитович. Очень «похоже» стремится достичь «момента истины» в каких-то иных качествах. А главное, не перестает, чем бы ни увлекался, писать картины. Принимает участие в выставках молодых живописцев, и не безрезультатно. Еще в училище педагоги отмечали, что Чечнев-младший «умеет работать». То же самое когда-то говорили о его прадеде…БОРИСОВ Сергей Петрович, журналист.Родился в 1947 году в с. 1-я Садовка Петровского района Саратовской области. Окончил юридический институт, Высшую партийную школу по специализации «Журналистика».12 лет проработал в Петровской районной газете: корреспондентом, завотделом, ответсекретарем, замредактора. С 1982 года – главный редактор Ртищевской газеты, с 1986 года - завотделом Саратовской областной газеты «Коммунист».В 1991-2005 годы возглавлял пресс-службу областного отделения Российской транспортной инспекции, отдел СМИ регионального Министерства информации и печати, информационно-аналитический отдел аппарата губернатора Саратовской области.После дефолта 1998 года разработал «Модель выживания и развития муниципальных газет в сложных рыночных условиях». Её реализация позволила губернии сохранить все газеты, улучшить финансовые показатели районных изданий. За осуществление этого проекта награждён Почётным знаком губернатора «За любовь к родной земле», грамотой мининформпечати РФ.Награждён Почётной грамотой Министерства транспорта РФ, правительственными медалями за активное освещение в СМИ подготовки и проведения Всероссийских переписей – населения и сельскохозяйственной. Неоднократный лауреат творческих конкурсов «Золотое перо».Член Союза журналистов России.