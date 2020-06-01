Внештатный корреспондент газеты «Советский воин»

ЯКОВЛЕВ

Виктор Григорьевич

(21.03.1925 – 04.08. 2010)

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.



Родился в Саратове. Участник Великой Отечественной войны.К журналистике приобщился в период службы в армии. Являлся внештатным корреспондентом газеты «Советский воин». Награжден орденом Отечественной войны I ст., 19 медалями.В 1959 году окончил Саратовскую Высшую партийную школу. Работал ответственным секретарем, редактором газеты «Большая Волга» Саратовского района Саратовской области, литературным сотрудником областной газеты «Коммунист», заведующим отделом печати обкома КПСС, корреспондентом ТАСС по Саратовской области. В последней должности проработал 17 лет штатным корреспондентом и еще 10 лет – внештатным, находясь на пенсии.Заслуженный работник культуры РСФСР. Активист ветеранского движения.Автор 12 сборников очерков и рассказов.Был членом Союза журналистов СССР и России.