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13-мая-2020 — прочитано 80 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Внештатный корреспондент газеты «Советский воин»
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 23 раз
Внештатный корреспондент газеты «Советский воин»
ЯКОВЛЕВ
Виктор Григорьевич
(21.03.1925 – 04.08. 2010)
Родился в Саратове. Участник Великой Отечественной войны.
К журналистике приобщился в период службы в армии. Являлся внештатным корреспондентом газеты «Советский воин». Награжден орденом Отечественной войны I ст., 19 медалями.
В 1959 году окончил Саратовскую Высшую партийную школу. Работал ответственным секретарем, редактором газеты «Большая Волга» Саратовского района Саратовской области, литературным сотрудником областной газеты «Коммунист», заведующим отделом печати обкома КПСС, корреспондентом ТАСС по Саратовской области. В последней должности проработал 17 лет штатным корреспондентом и еще 10 лет – внештатным, находясь на пенсии.
Заслуженный работник культуры РСФСР. Активист ветеранского движения.
Автор 12 сборников очерков и рассказов.
Был членом Союза журналистов СССР и России.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.