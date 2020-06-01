Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.



Родился 20 июня 1907 года в Саратове. С1924 года – ученик киномеханика, в 1932-1934 годы – редактор-монтажер в Саратовском отделении кинофабрики «Пролеткино» (позже – «Союз-кино», «Союз-кинохроника»).В 1928-1931 годы учился на рабочем факультете им. В.И. Ленина, в 1931-1932-е – в Ленинградском институте киноинженеров.В 1934-1936 годах – инструктор, заместитель секретаря Саратовского горкома ВЛКСМ. С1936 года – ассистент режиссера, с 1938-го – режиссер Саратовской студии кинохроники.В начале Великой Отечественной войны служил в Особом отделе Северо-Западного фронта. В 1942 году отозван из армии в штат Саратовской студии кинохроники. В 1942-1946 годах (в период консервации студии) – режиссер Куйбышевской студии кинохроники и ее Саратовского корпункта.С 1946 гда и до выхода на пенсию – режиссер Нижневолжской студии кинохроники в Саратове.