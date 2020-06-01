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Архив: Летописцы истории страны
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13-мая-2020 — прочитано 80 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Тюхменев Валентин Иванович
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 19 раз
Тюхменев
Валентин Иванович
Родился 20 июня 1907 года в Саратове. С1924 года – ученик киномеханика, в 1932-1934 годы – редактор-монтажер в Саратовском отделении кинофабрики «Пролеткино» (позже – «Союз-кино», «Союз-кинохроника»).
В 1928-1931 годы учился на рабочем факультете им. В.И. Ленина, в 1931-1932-е – в Ленинградском институте киноинженеров.
В 1934-1936 годах – инструктор, заместитель секретаря Саратовского горкома ВЛКСМ. С1936 года – ассистент режиссера, с 1938-го – режиссер Саратовской студии кинохроники.
В начале Великой Отечественной войны служил в Особом отделе Северо-Западного фронта. В 1942 году отозван из армии в штат Саратовской студии кинохроники. В 1942-1946 годах (в период консервации студии) – режиссер Куйбышевской студии кинохроники и ее Саратовского корпункта.
С 1946 гда и до выхода на пенсию – режиссер Нижневолжской студии кинохроники в Саратове.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.