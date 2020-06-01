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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 80 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Связист
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 26 раз
Связист
Ткаченко
Борис Тимофеевич
Родился в 1924 году в поселке Дергачи Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны.
Старший лейтенант, связист, 1041-й отдельный батальон связи, 1-й Украинский фронт. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Первую награду – медаль «За боевые заслуги» - он, командир отделения
штабной роты 387-го отдельного батальона связи 15-го стрелкового корпуса,
получил в апреле 1944 года за то, что 29 марта «при двукратной бомбардировке вражеской авиацией командного пункта и телефонной станции не растерялся, не покинул свой пост и немедленно приступил к восстановлению телефонного узла, благодаря чему через 40 минут связь была восстановлена и работала устойчиво».
После войны принимал участие в освоении целинных и залежных земель. В
1963-1966 годы – редактор газеты «Огни коммунизма» (г. Балаково Саратовской области).
В 1966 году направлен на организацию новой газеты в пос. Новые Бурасы
Саратовской области. В течение нескольких лет возглавлял ее редакцию.
Когда вернулся в Балаково, снова пришел в редакцию «Огней коммунизма»,
где заведовал отделом сельского хозяйства. В 1979 году стал редактором только что образованной газеты Балаковского района «Волжская новь». В 1984 г. вышел на пенсию.
Член Союза журналистов СССР.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.