Связист

Ткаченко

Борис Тимофеевич

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.



Родился в 1924 году в поселке Дергачи Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны.Старший лейтенант, связист, 1041-й отдельный батальон связи, 1-й Украинский фронт. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».Первую награду – медаль «За боевые заслуги» - он, командир отделенияштабной роты 387-го отдельного батальона связи 15-го стрелкового корпуса,получил в апреле 1944 года за то, что 29 марта «при двукратной бомбардировке вражеской авиацией командного пункта и телефонной станции не растерялся, не покинул свой пост и немедленно приступил к восстановлению телефонного узла, благодаря чему через 40 минут связь была восстановлена и работала устойчиво».После войны принимал участие в освоении целинных и залежных земель. В1963-1966 годы – редактор газеты «Огни коммунизма» (г. Балаково Саратовской области).В 1966 году направлен на организацию новой газеты в пос. Новые БурасыСаратовской области. В течение нескольких лет возглавлял ее редакцию.Когда вернулся в Балаково, снова пришел в редакцию «Огней коммунизма»,где заведовал отделом сельского хозяйства. В 1979 году стал редактором только что образованной газеты Балаковского района «Волжская новь». В 1984 г. вышел на пенсию.Член Союза журналистов СССР.