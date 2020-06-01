Журналист, поэт, военный корреспондент

Тимохин

Виктор Александрович

(1909 – 1967)

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Виктор Александрович Тимохин родился в селе Александровка Пензенской губернии в семье рабочего. Окончил Саратовский педагогический институт. Учился в аспирантуре. Работал литературным сотрудником, ответственным секретарем, заместителем главного редактора в саратовской газете «Молодой сталинец», в московской многотиражке Стахановец».Во время Великой Отечественной войны – военный корреспондент.После войны работал в саратовской областной газете «Коммунист» радиокорреспондентом, редактором в издательстве.Автор нескольких поэтических книг. Был членом Союза писателей СССР.Скончался в Саратове.