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Союз журналистов России
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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 80 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Журналист, поэт, военный корреспондент
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 24 раз
Журналист, поэт, военный корреспондент
Тимохин
Виктор Александрович
(1909 – 1967)
Виктор Александрович Тимохин родился в селе Александровка Пензенской губернии в семье рабочего. Окончил Саратовский педагогический институт. Учился в аспирантуре. Работал литературным сотрудником, ответственным секретарем, заместителем главного редактора в саратовской газете «Молодой сталинец», в московской многотиражке Стахановец».
Во время Великой Отечественной войны – военный корреспондент.
После войны работал в саратовской областной газете «Коммунист» радиокорреспондентом, редактором в издательстве.
Автор нескольких поэтических книг. Был членом Союза писателей СССР.
Скончался в Саратове.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.