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Суконцев Александр Алексеевич
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 25 раз
Суконцев
Александр Алексеевич
Журналист, фельетонист. Родился в Саратове. До войны учился на историко-филологическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
Во время Великой Отечественной войны с августа 1942 года по 7 ноября 1943-го –
курсант Ульяновского военного училища связи. Воевал на Западном фронте в должности начальника радиостанции. В октябре 1944 года награжден орденом Красной Звезды «за отличное обеспечение радиосвязью командующего артиллерией в наступательной операции» в Восточной Пруссии.
В мирное время закончил обучение в университете. Первые опыты в журналистике приобрел в саратовской областной газете «Молодой сталинец», потом – в «Комсомольской правде», став ее собственным корреспондентом по Саратовской
области.
С годами мужал талант молодого сатирика, и вскоре, в 1962 году, его пригласили
в журнал «Крокодил», а затем – в газету «Правда», в отдел фельетонов.
А.А. Суконцев был довольно «плодовитым» сатириком. Едва ли не каждый год
из-под его пера выходили сборники фельетонов, рассказов, повестей. Достаточно
вспомнить такие книги, как «Барышня и хулиган», «Бес в ребро», «Два окна на
Арбат», «Наш человек в столице», «Странный какой-то», «У эпохи на виду», «Часы
без стрелок», «Чем жив дармоед» и др. Всего у него вышло около 30 книг.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.