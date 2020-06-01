Суконцев Александр Алексеевич Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 25 раз Суконцев

Александр Алексеевич

Журналист, фельетонист. Родился в Саратове. До войны учился на историко-филологическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Во время Великой Отечественной войны с августа 1942 года по 7 ноября 1943-го –

курсант Ульяновского военного училища связи. Воевал на Западном фронте в должности начальника радиостанции. В октябре 1944 года награжден орденом Красной Звезды «за отличное обеспечение радиосвязью командующего артиллерией в наступательной операции» в Восточной Пруссии.



В мирное время закончил обучение в университете. Первые опыты в журналистике приобрел в саратовской областной газете «Молодой сталинец», потом – в «Комсомольской правде», став ее собственным корреспондентом по Саратовской

области.

С годами мужал талант молодого сатирика, и вскоре, в 1962 году, его пригласили

в журнал «Крокодил», а затем – в газету «Правда», в отдел фельетонов.

А.А. Суконцев был довольно «плодовитым» сатириком. Едва ли не каждый год

из-под его пера выходили сборники фельетонов, рассказов, повестей. Достаточно

вспомнить такие книги, как «Барышня и хулиган», «Бес в ребро», «Два окна на

Арбат», «Наш человек в столице», «Странный какой-то», «У эпохи на виду», «Часы

без стрелок», «Чем жив дармоед» и др. Всего у него вышло около 30 книг.





Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Журналист, фельетонист. Родился в Саратове. До войны учился на историко-филологическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского.Во время Великой Отечественной войны с августа 1942 года по 7 ноября 1943-го –курсант Ульяновского военного училища связи. Воевал на Западном фронте в должности начальника радиостанции. В октябре 1944 года награжден орденом Красной Звезды «за отличное обеспечение радиосвязью командующего артиллерией в наступательной операции» в Восточной Пруссии.В мирное время закончил обучение в университете. Первые опыты в журналистике приобрел в саратовской областной газете «Молодой сталинец», потом – в «Комсомольской правде», став ее собственным корреспондентом по Саратовскойобласти.С годами мужал талант молодого сатирика, и вскоре, в 1962 году, его пригласилив журнал «Крокодил», а затем – в газету «Правда», в отдел фельетонов.А.А. Суконцев был довольно «плодовитым» сатириком. Едва ли не каждый годиз-под его пера выходили сборники фельетонов, рассказов, повестей. Достаточновспомнить такие книги, как «Барышня и хулиган», «Бес в ребро», «Два окна наАрбат», «Наш человек в столице», «Странный какой-то», «У эпохи на виду», «Часыбез стрелок», «Чем жив дармоед» и др. Всего у него вышло около 30 книг.