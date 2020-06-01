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Малышев Игорь Васильевич

(1921 – 1982)



В победную весну 1945 года на колоннах поверженного Рейхстага сотни советских воинов оставили свои подписи. Среди них была броская, размашистая надпись: «Мы пришли в Рейхстаг потому, что фашисты хотели быть в Кремле. Мы – волгари из Саратова и Костромы». Рядом мелкими буквами были написаны фамилии: «за Кострому» расписался А. А. Разгуляев, а «за Саратов» – Игорь Малышев, которому незадолго до этого исполнилось 24 года.



Я РОССИИ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПОКЛЯЛСЯ



Когда с домом родным я прощался,

Что сожжен был немецкой рукой,

Я России всем сердцем поклялся

Спеть про Волгу над Шпрее-рекой.

Зашумит над Берлином наш ветер,

Песня вдаль поплывет широка –

И за тысячу верст нам ответит

Волга-матушка, наша река!

Это отрывок из стихотворения «Волгарь», которое Цезарь Солодарь посвятил майору Игорю Васильевичу МАЛЫШЕВУ, «русскому офицеру с Волги – одному из тех, кто первым утвердил славу советского оружия и показал благородство нашего воинства в первые часы вторжения наших войск в Берлин». И сегодня я расскажу об этом славном, мужественном, интеллигентном русском офицере, нашем земляке-волгаре. Мы никогда с ним не встречались, но теперь мне кажется, что я его знала всегда. А рассказала мне об Игоре Малышеве его племянница – близкая знакомая нашей семьи Аида Венедиктовна Рябушкина, проживающая в Балакове.



Родился Игорь в трудном 1921 году в городе Пугачеве. (Тогда в наших краях свирепствовал голод, умирали и взрослые, и дети по 15–20 человек в сутки. Хотя в дореволюционное время наш край считался житницей не только Самарской губернии, но и всероссийской, ежегодно давая миллионны пудов отборного зерна.) Вскоре семья Малышевых переехала в село Березовая Лука Духовницкого района. Отец Игоря, Василий Иванович Малышев, был фельдшером и большой души человеком. Многие его бывшие пациенты всю свою жизнь вспоминали его добрым словом. Мать, Серафима Ивановна, после пугачевской гимназии 45 лет отдала педагогической работе и была награждена орденом Ленина.

Родители воспитывали Игоря трудолюбивым, честным, ответственным человеком. В 13 лет паренек стал редактором молодежной газеты «Ленинец», возглавил отряд «Легкой кавалерии», который бдительно следил за содержанием полей, охранял посевы от пожаров. Игорь с отличием окончил начальную школу, в 10-м классе стал коммунистом, а в 39-м году поступил на исторический факультет Саратовского государственного университета им. Чернышевского. Но учебу прервала Великая Отечественная война.



СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК РАССЧИТАН НА ДВОИХ…



В первые же дни войны Игорь Малышев добровольцем уходит на фронт, а вскоре становится курсантом Военного института иностранных языков. С декабря 42-го и до конца войны Игорь – в действующей армии. Сначала служит политруком разведроты под Сталинградом. Это было напряженное время, когда бои перемежались стремительными марш-бросками. И всегда разведчики успешно выполняли боевую задачу. В этом русским солдатам (независимо от национальности) помогали железная дисциплина, крепкая дружба и взаимовыручка. Не случайно же солдатский котелок рассчитан на две порции, а шинелью можно укрыться двоим!

Позже, в связи с тем что Игорь Васильевич хорошо знал немецкий язык, его назначили инструктором политотдела по работе среди войск и населения противника (иногда это называлось спецпропагандой). Молодой офицер смутился: «Как так?! Бить врага не придется?!» Он еще просто не знал тогда, что его новая, внешне неприметная работа – не менее грозное оружие, чем пушки и пулеметы. Кто-то сражался на танках и самолетах, ходил в рукопашный бой и прорывался по минным полям на автомобилях, а Малышев на МГУ (мощной громкоговорящей установке), снабженной радио, выезжал на передовую и обращался к солдатам противника. Это было очень опасно – выезжать на минимальное расстояние к окопам врага и агитировать его сдаться. Начиналось все с проигрывания немецкой музыки, потом дело было за Игорем – он на немецком языке призывал добровольно сложить оружие и сдаться. За ним, бывало, «речь держал» кто-то из пленных фашистов. Группа, работающая на МГУ, разоблачала всю человеконенавистническую сущность нацистской идеологии и геббельсовской пропаганды. В ответ фашисты открывали бешеную пальбу из всех видов оружия.



ПУТЬ К БЕРЛИНУ



В книге Героя Советского Союза генерал-майора В. С. Антонова «Путь к Берлину» имеется рассказ о том, как пламенное слово пропагандиста политотдела 5-й ударной армии майора Малышева воодушевляло бойцов на штурм гитлеровской канцелярии.

Вот как рассказывается об этом в книге:

«В вечерних сумерках по льду Одера, уже покрытого значительным слоем воды, к дамбе рядом с моим блиндажом подошла группа офицеров и солдат с большим грузом на спине. Адъютант доложил, что это офицер политотдела с какой-то установкой. И сразу подошел ко мне и деловито представился майор Малышев. Этот офицер был моим частым гостем. Саратовский волгарь бесстрашно появлялся на передовой в Донбассе, на реке Молочной и на Днепровском плацдарме. А теперь перешел Одер.

Все дружно принялись за работу. Освободили от чехлов МГУ и начали укреплять ее прямо на дамбу, подведя провода к моей землянке. И началась передача. После недолгой канонады орудий по долине Одера понеслись победные звуки советских маршей и песен. Могучим басом с волжским говорком вел передачу коммунист Игорь Малышев на немецком языке. На этом куске мокрой земли поймы Одера особенно сильно прозвучали слова из «Тараса Бульбы» Н. Гоголя: «Да разве найдутся на свете такие муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!». И в заключение, уже в ночном небе, раздался могучий голос Шаляпина: «Есть на Волге утес...».

Мы вышли из землянки, и нас радостно поразила тишина ночного поля боя. Только могучие раскаты голоса Шаляпина неслись по одерской долине. В эту ночь нам не нужно было вести разведку боем. Два офицера и пять немецких солдат перешли на нашу сторону».



Широкий размах обрела работа офицеров политотдела и в заключительный период войны. В противовес нашим агитаторам специальные геббельсовские роты пропаганды вдалбливали в умы немецких солдат мысли о том, что якобы на помощь им движутся большие подкрепления, что вот-вот Гитлер даст указание о применении нового секретного «чудо-оружия».

Днем и ночью политработники вели передачи для противника. Только с 16 апреля по 1 мая было проведено 1400 радиопередач. Зачитывались сводки Совинформбюро о положении на фронтах, для выступлений привлекали местных жителей и военнопленных, которые убедились в гуманности советских воинов по отношению к мирному населению.



Военные коменданты освобожденных городов прикладывали все свои силы для восстановления нормальной жизни населения. В этих городах порою не было ни одного целого дома, население переходило на самообслуживание, не было ни больниц, ни врачей, на улицах – много беспризорных детей. Население искало помощь, и в первую очередь люди шли в военную комендатуру. В документах периода войны есть такая запись: «Майор Малышев является комендантом города Штраусберга. На него возложена ответственность за наведение порядка в городе и организацию охраны имущества».

Еще шли бои на окраинах города, а комендатура, которой руководил молодой майор, приступила к работе. Ее сотрудники организовали население на тушение пожаров, выделили кухню, чтобы накормить голодных немецких граждан, оказывали помощь раненым. Неопытный человек, назначенный на такое место, не фронтовик, сразу же схватился бы за голову. Но только не Игорь со своими незаурядными способностями в работе с местным населением, огромным опытом, бесстрашием, отвагой, отличным знанием немецкого.



ИХ ВНУКИ – ТОЖЕ ВОЛГАРИ



Фронт двигался дальше, освобождая новые населенные пункты Германии. 25 апреля начался штурм Берлина – завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия завладела столицей Германии и победоносно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. И. В. Малышев лично присутствовал при подписании акта о полной и безоговорочной капитуляции немецко-фашистской армии и гитлеровской Германии в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища.



Перед штурмом Берлина военный совет 5-й ударной армии организовал специальную инспекторскую группу по руководству будущими районными комендатурами германской столицы. Эта группа, начальником которой был назначен Игорь Малышев, организовала в районах Берлина комендатуры, которые вместе с немецкими антифашистами сразу же брались за наведение порядка в границах основательно разрушенного города. Нужно было спасать берлинцев от голодной смерти, организовывая продовольственное снабжение, хоронить трупы, производить разминирование. В мае 1945 года Военный совет фронта в целях нормализации жизни в Берлине принял ряд важных решений, среди которых было, например, постановление № 80 о снабжении молоком детей Берлина. В качестве первой помощи со стороны советского правительства в Берлин поступило 96 тыс. тонн зерна, 60 тыс. тонн картофеля, до 50 тыс. голов скота, сахар, жиры и другие продукты.



За свои боевые подвиги И. В. Малышев награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и многими медалями.



После войны Игорь Васильевич окончил Саратовский государственный университет, институт философии Академии наук СССР и в дальнейшем вел педагогическую деятельность в МГУ им. Ломоносова, в Военной академии им. Дзержинского.

Курсанты академии с благодарностью вспоминают своего лектора и даже посвятили ему очерк и стихотворение:

Уж много лет прошло с тех пор…

Но вечно молоды российские богатыри!

На смену им, их славою гордясь,

Встают их внуки – тоже волгари!



Дело своего прадеда Игоря Васильевича Малышева продолжает правнук-волгарь Алексей Бурдонов. Когда ему было 4 года, его в шутку спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, а он всерьез отвечал: «Родину защищать буду!» После 8-го класса он поступил в кадетский корпус г. Санкт-Петербурга.и успешно его окончил. Дальше были три года учёбы в Калининграде и получение звания прапорщика, год службы на контрольно-пропускном пункте под Донецком, небольшом городке на границе с Украиной в Ростовской области. Сегодня Алексей живёт в Калининграде и продолжает получать военное образование, теперь уже высшее, уверенно претворяя свои детские слова в жизнь. Когда понимаешь, что защитники нашей Родины такие целеустремлённые и верные своей мечте люди, это прибавляет уверенности в завтрашнем дне.

Татьяна Бадаева.

Первая публикация – в газете «Суть» (Балаково), 1915г.

Фото из интернета и из архива А. В. Рябушкиной.

Об авторе

Бадаева (Варламова) Татьяна Михайловна родилась 19 сентября 1978 года в городе Соликамске Пермской области. Окончила социологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 2001 году.

Ещё в школе и во время учёбы в университете открыла в себе некоторые способности в стихосложении. Писала стихи «в стол». После окончания университета работала преподавателем истории и обществознания в сельской школе. Позже и по сегодняшний день - копирайтер в информационном холдинге города Балаково, объединившим в себе газету «Суть» и несколько ведущих радиостанций города («Русское радио», радио «Шансон», «Радио для Двоих», радио «Дача»), создает сценарии и пишет тексты к рекламным радиороликам, рекламным статьям, разрабатывает слоганы. На протяжении десяти последних лет ее тексты и статьи неоднократно печатались в газете «Суть». В победную весну 1945 года на колоннах поверженного Рейхстага сотни советских воинов оставили свои подписи. Среди них была броская, размашистая надпись: «Мы пришли в Рейхстаг потому, что фашисты хотели быть в Кремле. Мы – волгари из Саратова и Костромы». Рядом мелкими буквами были написаны фамилии: «за Кострому» расписался А. А. Разгуляев, а «за Саратов» – Игорь Малышев, которому незадолго до этого исполнилось 24 года.Это отрывок из стихотворения «Волгарь», которое Цезарь Солодарь посвятил майору Игорю Васильевичу МАЛЫШЕВУ, «русскому офицеру с Волги – одному из тех, кто первым утвердил славу советского оружия и показал благородство нашего воинства в первые часы вторжения наших войск в Берлин». И сегодня я расскажу об этом славном, мужественном, интеллигентном русском офицере, нашем земляке-волгаре. Мы никогда с ним не встречались, но теперь мне кажется, что я его знала всегда. А рассказала мне об Игоре Малышеве его племянница – близкая знакомая нашей семьи Аида Венедиктовна Рябушкина, проживающая в Балакове.Родился Игорь в трудном 1921 году в городе Пугачеве. (Тогда в наших краях свирепствовал голод, умирали и взрослые, и дети по 15–20 человек в сутки. Хотя в дореволюционное время наш край считался житницей не только Самарской губернии, но и всероссийской, ежегодно давая миллионны пудов отборного зерна.) Вскоре семья Малышевых переехала в село Березовая Лука Духовницкого района. Отец Игоря, Василий Иванович Малышев, был фельдшером и большой души человеком. Многие его бывшие пациенты всю свою жизнь вспоминали его добрым словом. Мать, Серафима Ивановна, после пугачевской гимназии 45 лет отдала педагогической работе и была награждена орденом Ленина.Родители воспитывали Игоря трудолюбивым, честным, ответственным человеком. В 13 лет паренек стал редактором молодежной газеты «Ленинец», возглавил отряд «Легкой кавалерии», который бдительно следил за содержанием полей, охранял посевы от пожаров. Игорь с отличием окончил начальную школу, в 10-м классе стал коммунистом, а в 39-м году поступил на исторический факультет Саратовского государственного университета им. Чернышевского. Но учебу прервала Великая Отечественная война.В первые же дни войны Игорь Малышев добровольцем уходит на фронт, а вскоре становится курсантом Военного института иностранных языков. С декабря 42-го и до конца войны Игорь – в действующей армии. Сначала служит политруком разведроты под Сталинградом. Это было напряженное время, когда бои перемежались стремительными марш-бросками. И всегда разведчики успешно выполняли боевую задачу. В этом русским солдатам (независимо от национальности) помогали железная дисциплина, крепкая дружба и взаимовыручка. Не случайно же солдатский котелок рассчитан на две порции, а шинелью можно укрыться двоим!Позже, в связи с тем что Игорь Васильевич хорошо знал немецкий язык, его назначили инструктором политотдела по работе среди войск и населения противника (иногда это называлось спецпропагандой). Молодой офицер смутился: «Как так?! Бить врага не придется?!» Он еще просто не знал тогда, что его новая, внешне неприметная работа – не менее грозное оружие, чем пушки и пулеметы. Кто-то сражался на танках и самолетах, ходил в рукопашный бой и прорывался по минным полям на автомобилях, а Малышев на МГУ (мощной громкоговорящей установке), снабженной радио, выезжал на передовую и обращался к солдатам противника. Это было очень опасно – выезжать на минимальное расстояние к окопам врага и агитировать его сдаться. Начиналось все с проигрывания немецкой музыки, потом дело было за Игорем – он на немецком языке призывал добровольно сложить оружие и сдаться. За ним, бывало, «речь держал» кто-то из пленных фашистов. Группа, работающая на МГУ, разоблачала всю человеконенавистническую сущность нацистской идеологии и геббельсовской пропаганды. В ответ фашисты открывали бешеную пальбу из всех видов оружия.В книге Героя Советского Союза генерал-майора В. С. Антонова «Путь к Берлину» имеется рассказ о том, как пламенное слово пропагандиста политотдела 5-й ударной армии майора Малышева воодушевляло бойцов на штурм гитлеровской канцелярии.Вот как рассказывается об этом в книге:«В вечерних сумерках по льду Одера, уже покрытого значительным слоем воды, к дамбе рядом с моим блиндажом подошла группа офицеров и солдат с большим грузом на спине. Адъютант доложил, что это офицер политотдела с какой-то установкой. И сразу подошел ко мне и деловито представился майор Малышев. Этот офицер был моим частым гостем. Саратовский волгарь бесстрашно появлялся на передовой в Донбассе, на реке Молочной и на Днепровском плацдарме. А теперь перешел Одер.Все дружно принялись за работу. Освободили от чехлов МГУ и начали укреплять ее прямо на дамбу, подведя провода к моей землянке. И началась передача. После недолгой канонады орудий по долине Одера понеслись победные звуки советских маршей и песен. Могучим басом с волжским говорком вел передачу коммунист Игорь Малышев на немецком языке. На этом куске мокрой земли поймы Одера особенно сильно прозвучали слова из «Тараса Бульбы» Н. Гоголя: «Да разве найдутся на свете такие муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!». И в заключение, уже в ночном небе, раздался могучий голос Шаляпина: «Есть на Волге утес...».Мы вышли из землянки, и нас радостно поразила тишина ночного поля боя. Только могучие раскаты голоса Шаляпина неслись по одерской долине. В эту ночь нам не нужно было вести разведку боем. Два офицера и пять немецких солдат перешли на нашу сторону».Широкий размах обрела работа офицеров политотдела и в заключительный период войны. В противовес нашим агитаторам специальные геббельсовские роты пропаганды вдалбливали в умы немецких солдат мысли о том, что якобы на помощь им движутся большие подкрепления, что вот-вот Гитлер даст указание о применении нового секретного «чудо-оружия».Днем и ночью политработники вели передачи для противника. Только с 16 апреля по 1 мая было проведено 1400 радиопередач. Зачитывались сводки Совинформбюро о положении на фронтах, для выступлений привлекали местных жителей и военнопленных, которые убедились в гуманности советских воинов по отношению к мирному населению.Военные коменданты освобожденных городов прикладывали все свои силы для восстановления нормальной жизни населения. В этих городах порою не было ни одного целого дома, население переходило на самообслуживание, не было ни больниц, ни врачей, на улицах – много беспризорных детей. Население искало помощь, и в первую очередь люди шли в военную комендатуру. В документах периода войны есть такая запись: «Майор Малышев является комендантом города Штраусберга. На него возложена ответственность за наведение порядка в городе и организацию охраны имущества».Еще шли бои на окраинах города, а комендатура, которой руководил молодой майор, приступила к работе. Ее сотрудники организовали население на тушение пожаров, выделили кухню, чтобы накормить голодных немецких граждан, оказывали помощь раненым. Неопытный человек, назначенный на такое место, не фронтовик, сразу же схватился бы за голову. Но только не Игорь со своими незаурядными способностями в работе с местным населением, огромным опытом, бесстрашием, отвагой, отличным знанием немецкого.Фронт двигался дальше, освобождая новые населенные пункты Германии. 25 апреля начался штурм Берлина – завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия завладела столицей Германии и победоносно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. И. В. Малышев лично присутствовал при подписании акта о полной и безоговорочной капитуляции немецко-фашистской армии и гитлеровской Германии в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища.Перед штурмом Берлина военный совет 5-й ударной армии организовал специальную инспекторскую группу по руководству будущими районными комендатурами германской столицы. Эта группа, начальником которой был назначен Игорь Малышев, организовала в районах Берлина комендатуры, которые вместе с немецкими антифашистами сразу же брались за наведение порядка в границах основательно разрушенного города. Нужно было спасать берлинцев от голодной смерти, организовывая продовольственное снабжение, хоронить трупы, производить разминирование. В мае 1945 года Военный совет фронта в целях нормализации жизни в Берлине принял ряд важных решений, среди которых было, например, постановление № 80 о снабжении молоком детей Берлина. В качестве первой помощи со стороны советского правительства в Берлин поступило 96 тыс. тонн зерна, 60 тыс. тонн картофеля, до 50 тыс. голов скота, сахар, жиры и другие продукты.За свои боевые подвиги И. В. Малышев награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и многими медалями.После войны Игорь Васильевич окончил Саратовский государственный университет, институт философии Академии наук СССР и в дальнейшем вел педагогическую деятельность в МГУ им. Ломоносова, в Военной академии им. Дзержинского.Курсанты академии с благодарностью вспоминают своего лектора и даже посвятили ему очерк и стихотворение:Дело своего прадеда Игоря Васильевича Малышева продолжает правнук-волгарь Алексей Бурдонов. Когда ему было 4 года, его в шутку спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, а он всерьез отвечал: «Родину защищать буду!» После 8-го класса он поступил в кадетский корпус г. Санкт-Петербурга.и успешно его окончил. Дальше были три года учёбы в Калининграде и получение звания прапорщика, год службы на контрольно-пропускном пункте под Донецком, небольшом городке на границе с Украиной в Ростовской области. Сегодня Алексей живёт в Калининграде и продолжает получать военное образование, теперь уже высшее, уверенно претворяя свои детские слова в жизнь. Когда понимаешь, что защитники нашей Родины такие целеустремлённые и верные своей мечте люди, это прибавляет уверенности в завтрашнем дне.Бадаева (Варламова) Татьяна Михайловна родилась 19 сентября 1978 года в городе Соликамске Пермской области. Окончила социологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 2001 году.Ещё в школе и во время учёбы в университете открыла в себе некоторые способности в стихосложении. Писала стихи «в стол». После окончания университета работала преподавателем истории и обществознания в сельской школе. Позже и по сегодняшний день - копирайтер в информационном холдинге города Балаково, объединившим в себе газету «Суть» и несколько ведущих радиостанций города («Русское радио», радио «Шансон», «Радио для Двоих», радио «Дача»), создает сценарии и пишет тексты к рекламным радиороликам, рекламным статьям, разрабатывает слоганы. На протяжении десяти последних лет ее тексты и статьи неоднократно печатались в газете «Суть».