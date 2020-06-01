От Халкин-Гола до Вены

Степанидин

Дмитрий Иванович

(29.01.1906 – 10.02. 974 г)

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Родился в городе Городище Пензенской области. Окончил Саратовский педагогический институт по специальности «преподаватель литературы и музыки в средней школе».Дмитрий Иванович Степанидин – участник военных конфликтов на р. Халхин-Гол, на оз. Хасан.Во время Великой Отечественной войны, после командирских курсов в Москве – заместитель командира по политической части 12-й штурмовой инженерно-саперной Мелитопольской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Красной Звезды бригады. Подполковник. Закончил войну в Вене. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст. После войны работал директором Саратовского Дома ученых.С декабря 1957 года – на Саратовском телевидении: был редактором, старшим редактором литературно-художественного вещания, а также отдела писем. Редактор многих телевизионных спектаклей и фильмов. Среди них – «Человек Иван Чижиков» (1967 г., по повести саратовской писательницы Г. Ширяевой). Автор сценария художественного фильма «Старик» (1968 г., по произведению К.А. Федина), телеспектакля «Волжская новелла» (1970 г.).Был членом Союза журналистов СССР.