нятые им кадры вошли в кинолетопись войны Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 21 раз Снятые им кадры вошли в кинолетопись войны

СОФЬИН

Авенир Петрович

(11.10.1909 – сентябрь 1992)



Кинооператор Авенир Петрович Софьин родился в селе Лебяжье Спасского района Татарской АССР. В1926 году окончил в Саратове курсы радио-инструкторов.

С 1927 года – осветитель Саратовского отделения кинофабрики «Совкино». В 1928 году – помощник оператора на съемках игрового фильма «Смеется жизнь».

С 1930 года – кинооператор Саратовской базы «Союз-кинохроника». Снимает материалы для местного и союзного экрана.

Во время Великой Отечественной войны А. П. Софьин – кинооператор фронтовых киногрупп Западного и Юго-Западного фронтов от Центральной студии кинохроники. Стал одним из авторов фронтовых киновыпусков и документальных фильмов: «Сталинград», «Бобруйский котел», «На подступах к Варшаве», «Битва за Гомель», «Майданек» и др.

Снятые им кадры вошли в кинолетопись войны, также как фильмы «Битва за нашу Советскую Украину» (режиссер А. Довженко), «Берлин» (режиссер Ю. Райзман), «Обыкновенный фашизм» (режиссер М. Ромм). Его репортажи включены в телефильм «Великая Отечественная» и др.

После войны около года работал на Каунасской студии кинохроники. С 1946 года –

– кинооператор Нижневолжской студии кинохроники, с 1953 г. и до конца жизни –

кинооператор ее корпункта в Сталинграде (Волгограде). Снимал процесс

восстановления города-героя, сюжеты для киножурналов «Нижнее Поволжье» и

«Волжские огни», документальные фильмы.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст.,медалями. Лауреат Сталинской премии I ст. за фильм «Сталинград». Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Кинооператор Авенир Петрович Софьин родился в селе Лебяжье Спасского района Татарской АССР. В1926 году окончил в Саратове курсы радио-инструкторов.С 1927 года – осветитель Саратовского отделения кинофабрики «Совкино». В 1928 году – помощник оператора на съемках игрового фильма «Смеется жизнь».С 1930 года – кинооператор Саратовской базы «Союз-кинохроника». Снимает материалы для местного и союзного экрана.Во время Великой Отечественной войны А. П. Софьин – кинооператор фронтовых киногрупп Западного и Юго-Западного фронтов от Центральной студии кинохроники. Стал одним из авторов фронтовых киновыпусков и документальных фильмов: «Сталинград», «Бобруйский котел», «На подступах к Варшаве», «Битва за Гомель», «Майданек» и др.Снятые им кадры вошли в кинолетопись войны, также как фильмы «Битва за нашу Советскую Украину» (режиссер А. Довженко), «Берлин» (режиссер Ю. Райзман), «Обыкновенный фашизм» (режиссер М. Ромм). Его репортажи включены в телефильм «Великая Отечественная» и др.После войны около года работал на Каунасской студии кинохроники. С 1946 года –– кинооператор Нижневолжской студии кинохроники, с 1953 г. и до конца жизни –кинооператор ее корпункта в Сталинграде (Волгограде). Снимал процессвосстановления города-героя, сюжеты для киножурналов «Нижнее Поволжье» и«Волжские огни», документальные фильмы.Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст.,медалями. Лауреат Сталинской премии I ст. за фильм «Сталинград». Заслуженный деятель искусств РСФСР.