|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 80 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
|
нятые им кадры вошли в кинолетопись войны
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-июня-2020 — прочитано 21 раз
Снятые им кадры вошли в кинолетопись войны
СОФЬИН
Авенир Петрович
(11.10.1909 – сентябрь 1992)
Кинооператор Авенир Петрович Софьин родился в селе Лебяжье Спасского района Татарской АССР. В1926 году окончил в Саратове курсы радио-инструкторов.
С 1927 года – осветитель Саратовского отделения кинофабрики «Совкино». В 1928 году – помощник оператора на съемках игрового фильма «Смеется жизнь».
С 1930 года – кинооператор Саратовской базы «Союз-кинохроника». Снимает материалы для местного и союзного экрана.
Во время Великой Отечественной войны А. П. Софьин – кинооператор фронтовых киногрупп Западного и Юго-Западного фронтов от Центральной студии кинохроники. Стал одним из авторов фронтовых киновыпусков и документальных фильмов: «Сталинград», «Бобруйский котел», «На подступах к Варшаве», «Битва за Гомель», «Майданек» и др.
Снятые им кадры вошли в кинолетопись войны, также как фильмы «Битва за нашу Советскую Украину» (режиссер А. Довженко), «Берлин» (режиссер Ю. Райзман), «Обыкновенный фашизм» (режиссер М. Ромм). Его репортажи включены в телефильм «Великая Отечественная» и др.
После войны около года работал на Каунасской студии кинохроники. С 1946 года –
– кинооператор Нижневолжской студии кинохроники, с 1953 г. и до конца жизни –
кинооператор ее корпункта в Сталинграде (Волгограде). Снимал процесс
восстановления города-героя, сюжеты для киножурналов «Нижнее Поволжье» и
«Волжские огни», документальные фильмы.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст.,медалями. Лауреат Сталинской премии I ст. за фильм «Сталинград». Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.