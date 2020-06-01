Поздравляем с юбилеем редактора Татищевской районной газеты «Сельская жизнь» Аллу Сергеевну Новикову! Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления — 15-июня-2020 — прочитано 54 раз Поздравляем с юбилеем редактора Татищевской районной газеты «Сельская жизнь» Аллу Сергеевну Новикову!



В газете она работает почти сорок лет и связана крепкими творческими узами с делом всей своей жизни – журналистикой. Закончила филологический факультет Саратовского государственного университета. В ее трудовой книжке лишь две записи. После окончания вуза короткое время проработала в школе. А затем в редакции Татищевской районной газеты. В редакции оказалась случайно. Хотя, почему случайно? Перст судьбы. Всегда отличалась доброжелательным вниманием к людям, интересовалась историей, живо занималась историей людей – их судьбами, творчеством, связями поколений, родства. Эти качества востребованы в журналистике! Да еще обостренное чувство справедливости, интерес к правозащите.

Алла Сергеевна прошла все редакционные «ступени»: была корректором, ответственным секретарем, работала в отделе радиовещания, писем, словом, о газетном деле знает все – и вот уже более 25 лет возглавляет редакцию, занимается журналистикой, издательским делом, экономикой. Большая заслуга газеты, долгие годы возглавляемой Аллой Новиковой, в том, что издание никогда не теряло своего лица, сохраняло корректность, объективность, на первое место ставило общественный интерес. Это очень непросто для любого издания, сложно для любого редактора. Награждена многими почетными грамотами, Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», ветеран труда Саратовской области.

Уважаемая Алла Сергеевна! В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения, личного счастья и душевного спокойствия. Будьте счастливы!

Саратовское региональное отделение Союза журналистов. В газете она работает почти сорок лет и связана крепкими творческими узами с делом всей своей жизни – журналистикой. Закончила филологический факультет Саратовского государственного университета. В ее трудовой книжке лишь две записи. После окончания вуза короткое время проработала в школе. А затем в редакции Татищевской районной газеты. В редакции оказалась случайно. Хотя, почему случайно? Перст судьбы. Всегда отличалась доброжелательным вниманием к людям, интересовалась историей, живо занималась историей людей – их судьбами, творчеством, связями поколений, родства. Эти качества востребованы в журналистике! Да еще обостренное чувство справедливости, интерес к правозащите.Алла Сергеевна прошла все редакционные «ступени»: была корректором, ответственным секретарем, работала в отделе радиовещания, писем, словом, о газетном деле знает все – и вот уже более 25 лет возглавляет редакцию, занимается журналистикой, издательским делом, экономикой. Большая заслуга газеты, долгие годы возглавляемой Аллой Новиковой, в том, что издание никогда не теряло своего лица, сохраняло корректность, объективность, на первое место ставило общественный интерес. Это очень непросто для любого издания, сложно для любого редактора. Награждена многими почетными грамотами, Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», ветеран труда Саратовской области.