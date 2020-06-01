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При встречах на вопрос о здоровье Аркадий Александрович Богатырев четко и с улыбкой отвечает: «Болеть – вредно для здоровья!» А что полезно? По убеждению фронтовика-журналиста, надо быть собою, помнить лучшее, не забывать историю страны, её героические страницы, слушать хорошие новости, иметь чувство юмора!

Он родился в деревне Блиновская Зуевского района Кировской области 12 декабря 1925 года. Не успел школу закончить – война, призыв в Красную Армию, с февраля 1943 года – фронт. Воевал в 114-м стрелковом полку 325-ой стрелковой дивизии.

– В сорок первом мы стали солдатами по выбору судьбы, – говорит Аркадий Александрович. – По зову Родины. По велению сердца. Война, Великая Отечественная, против фашистских захватчиков – главное событие в жизни моего поколения.

А служил в пехоте, где больше всех других родов войск гибло солдат. Богатырёв знает силу солдатского духа, внутренний приказ себе: «Раньше смерти не помирать!» Солдат, по его убеждению, привыкал к разрывам снарядов, бомбёжкам, свисту пролетающих пуль. Со временем чувство опасности притуплялось, но инстинкт самосохранения срабатывал. Или ещё какие силы помогали?... Молитвы мамы, Прасковьи Васильевны, например? Он и сейчас убеждён: что ей было тяжелее, чем на фронте ему и отцу Александру Васильевичу, и ещё двум братьям Аркадия - Евгению и Константину. За войну мама похоронила дочь, свекровь, одна подняла на ноги двух малолетних детей. Работала надомницей в артели швейников, в местном леспромхозе. Что ели, во что умудрялась мама одевать и обувать младших? Об этом непременно в письмах друг другу фронтовики – отец и 3 сына - печалились за мать и жену. Богатырёвы, все четверо вернулись, с Победой, с наградами. Живыми! И всегда, пока живы были родители, их встречи начинались и заканчивались воспоминаниями о фронте. Аркадий Александрович - в мирной жизни профессиональный журналист - записывал эти рассказы-монологи. Потом они вылились в книгу «Эпизоды войны».

…Но сначала были сражения и награды, победы, потери, ранения. Было огромное желание добить ненавистного врага и жить счастливой мирной жизнью. В памяти Холмская зимняя операция под Тверью. Медаль «За отвагу» – за то, что в составе Второго Прибалтийского фронта обошли немцев с тыла, отбили несколько атак, захватили укрепленную немцами переправу. Курская дуга, форсирование Днепра... Пять ранений, лечение в госпиталях, в том числе в глубоком тылу, в Сибири...

К первой медали прибавились другие: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны I степени, другие награды...

Кем быть? Мечталось в холодных окопах, бессонными ночами перед боем о чём-то очень земном. Богатырёв проявил свою силу воли, присущую ему целеустремленность – поступил учиться в Москву в Сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. Учился отлично, охотно писал в местную многотиражную газету о работе студентов на объектах газификации Тимирязевского района. Тут пригодились навыки «внештатника» фронтовой дивизионной газеты. У него и тогда получалось: кратко, четко описать подвиги пехотинцев-друзей.

Трудовой фронт Богатырёв воспринял со всей ответственностью, основательностью и профессионализмом. Служил на разных руководящих постах в контролирующих и партийных органах. Долг привел в Саратовскую область, которую не раз изъездил вдоль и поперёк – в поисках передового опыта, для поддержки тех, кто ищет новое, чтобы подтянуть отстающие хозяйства сельхозотрасли. Много писал статей в областную газету «Коммунист». В итоге Богатырёва пригласили в штат газеты. Так его судьба 30 лет (с 1961 по 1990 годы) была тесно связана с журналистикой. Заведующий отделом сельского хозяйства – должность высокой важности. Во многом определяющая развитие области. Не только грамотно описать труд людей, рекорды коллективов, но и провести соревнования, ночные рейды, вручить переходящий вымпел... Да, газета – коллективный организатор, не раз подчеркивал Аркадий Александрович Богатырёв молодым коллегам. И сам - первым, как когда-то, без страха и сомнений. Командир, лидер, старшой!

Коллеги отдают должное Богатыреву-журналисту. Он мастер слова, его оценки точно бьют в цель, прекрасна его публицистика, где необходим критический анализ, меткость характеристик и общественный темперамент.



– Для меня журналист-руководитель Богатырёв – это образец доброжелательности и требовательности, – писал о нём в 2009 году в сборнике «О друзьях-товарищах...» Серафим Дорохов. – Он не только помогает приобрести знания и навыки, но и воспитывает единомышленника. Мне Богатырёвская закалка пригодилась после распада СССР, когда рынок и конъюнктура в журналистике победили требовательность и правдивость... Богатырёв – человек дела, самостоятельный в суждениях и поступках, умеющий располагать к себе.

Словам Серафима Ильича Дорохова веришь на все сто процентов! Был он талантливым журналистом, одним из немногих, про которого говорили: «Все до одной деревни в Саратовской области знают Дорохова!» Человек без грамма фальши, прямолинейный и дерзкий, знающий себе цену и ни перед кем не прогибающий спину. Светлая память Серафиму!

…Нельзя жизнь Аркадия Александровича Богатырёва разделить на этапы: фронт, мирный труд, жизнь на пенсии. На фронте он уже приобретал навыки репортёра, в газете пригодились смелость, бесстрашие, убежденность бойца, а по выходу на пенсию, он продолжает объяснять, разъяснять, воспитывать, заряжать своей энергетикой молодёжь. О чём? Об историческом значении Победы советского народа в Великой Отечественной войне против фашистской Германии, о героизме и самопожертвовании, об опасности забвения.

Наш знаменитый коллега – член Союза журналистов с 1962 года. За большой вклад в развитие советской печати он удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». С выходом на пенсию еще больше возросла общественная деятельность ветерана войны и труда. Больше 20 лет он возглавляет областной Совет ветеранов журналистики при Саратовском региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Особое внимание уделяет оказанию социальной поддержки ветеранам-журналистам, проявлению их творческой активности. Как член Правления регионального отделения прилагает усилия к развитию партнерства и связей СМИ с властными структурами, настойчиво защищает интересы коллег. Являясь членом жюри конкурсных комиссий Министерства информации и печати, при оценке творчества молодых коллег проявляет свои профессиональные знания и опыт наставника.

Многие годы А.А. Богатырев - член областного Комитета ветеранов войны и военной службы. Своими публикациями твердо отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы. С темой нравственно-патриотического воспитания молодого поколения выступает в СМИ, участвует в проведении в школах уроков мужества, во встречах в молодежных аудиториях. Член редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания, связанные с увековечиванием памяти поколения Победителей.

За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», «Честь. Достоинство. Профессионализм», отмечен Знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» Российского Комитета ветеранов войны и военной службы.

О трудовых достижениях А.А. Богатырева свидетельствуют государственные награды: орден Отечественной войны I степени и «Знак Почета», две медали «За трудовую доблесть», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другие. Всего А.А. Богатырев награжден 42 медалями и орденами, имеет 20 ведомственных знаков отличия, 37 почетных грамот, свидетельств, благодарностей, Дипломов.

Имя Аркадия Александровича Богатырева широко известно в журналистской среде и в ветеранских организациях. Он своим примером укрепляет связь поколений. На протяжении 30-летней журналистской деятельности, он проявляет талант публициста. Его книги «Эпизоды войны», «Три поля Юрия Козлова», «Патриотизм. Победа. Память» учат оставаться нравственной личностью во всех жизненных ситуациях, проявлять подлинную любовь к Родине и уважать ее историю.

Личная скромность, служение профессии снискали уважение и любовь коллег и в целом журналистского сообщества. В числе первых в России Богатыреву присуждено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Поздравления в адрес фронтовика пришли из разных регионов России!

Гордимся, любим и почитаем! Он для нас во всём пример! Человек с крепкими российскими корнями продолжает традиции верности и чести во всём, и в семейной жизни обязательно! Со своей супругой Раисой Афанасьевной они прожили в мире и согласии 66 лет.

Мы вместе с ветеранами готовились заранее к 75-летию Великой Победы. С воодушевлением Аркадий Александрович откликнулся на наше предложение участвовать в реализации проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Кроме моральной поддержки, мы получили от него массу полезных советов, он также собственноручно составил список фронтовиков – саратовских журналистов, о ком надо рассказать в книге. Общая работа нас больше сдружила, как-то растопила возрастные границы, настроила наши мысли и эмоции на одну волну.



Однако же не перестаем удивляться и радоваться энергии, силе характера Аркадия Александровича! Он нам очень нужен, такой близкий по духу и по делам сообщества!

Год 75-летия Великой Победы прОХОДИТ на высокой ноте, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Мы научились работать и праздновать Победу, чувствуя друг друга на расстоянии, проявлять любовь и признательность поколению Победителей, в дали друг от друга. По-настоящему поразительным оказалось активное участие саратовских журналистов в конкурсе «Помнить вечно!» Более ста участников, более 600 работ – сердечных, искренних, патриотичных! Членов жюри конкурса Богатырева и Георгия Васильевича Фролова, главного редактора Книги Памяти, это очень обрадовало.

И мы также были горды за своих старших товарищей 9 мая.

Самым значимым событием 9 мая было возложение цветов к новому памятнику – уменьшенной копии всемирно известного монумента скульптора Вучетича Воину-освободителю, который установлен в Берлине, в Трептов-парке. Новый памятник был установлен в парке Победы, рядом с Вечным огнем и Молчащим колоколом. Фонд Президентских грантов поддержал идею лидера Саратовского отделения Российского Союза ветеранов и «Фонда Книги Памяти» Георгия Васильевича Фролова, участника Великой Отечественной войны, об установке в Саратове копии памятника – символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

К его подножию возложили цветы вместе с губернатором Валерием Радаевым участники Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Фролов и председатель Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения Союза журналистов Аркадий Александрович Богатырев. Фролов и Богатырев рядом с памятником Воину-освободителю развернули Знамя Победы – в знак глубокого уважения и благодарности к памяти фронтовиков, тружеников тыла, детей войны.

И пусть было на территории мемориала как никогда безлюдно, но это был настоящий поступок фронтовиков!

Лидия Златогорская.

Об авторе

Родилась 20 ноября 1948 г. в с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. В 1973 г. окончила филологический факультет СГУ им. Н. Г. Чернышевского. С 1974 г. – в СМИ: в многотиражной газете Главсредволговодстроя «Мелиоратор», в энгельсской городской газете «Коммунист» («Наше слово»).

В 1990-2006 гг. – редактор Саратовского экологического вестника «Набат». В феврале 2003 г. была избрана председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Переизбиралась на эту должность в 2007, 2011, 2016 году.

Неоднократный победитель Всероссийского конкурса журналистов «Экология России». За серию очерков о людях труда стала лауреатом конкурса Союза журналистов «Золотое перо». Член Федеративного Совета Союза журналистов России, эксперт межкомиссионного совета Общественной палаты Саратовской области, эксперт региональных общественных советов Министерства информации и печати, УФАС, Министерства образования, Следственного Комитета.

Награждена медалью Правительства РФ «За охрану природы России», Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» и «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Постоянный член жюри конкурсов профессионального мастерства регионального и федерального уровней. Автор проектов, получивших финансовую поддержку Фонда Президентских грантов: «СМИ и НКО: взаимодействие в защиту прав человека», «Школа юного журналиста для развития гражданской журналистики», «Летописцы истории страны», «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

Заслуженный журналист РФ. При встречах на вопрос о здоровье Аркадий Александрович Богатырев четко и с улыбкой отвечает: «Болеть – вредно для здоровья!» А что полезно? По убеждению фронтовика-журналиста, надо быть собою, помнить лучшее, не забывать историю страны, её героические страницы, слушать хорошие новости, иметь чувство юмора!Он родился в деревне Блиновская Зуевского района Кировской области 12 декабря 1925 года. Не успел школу закончить – война, призыв в Красную Армию, с февраля 1943 года – фронт. Воевал в 114-м стрелковом полку 325-ой стрелковой дивизии.– В сорок первом мы стали солдатами по выбору судьбы, – говорит Аркадий Александрович. – По зову Родины. По велению сердца. Война, Великая Отечественная, против фашистских захватчиков – главное событие в жизни моего поколения.А служил в пехоте, где больше всех других родов войск гибло солдат. Богатырёв знает силу солдатского духа, внутренний приказ себе: «Раньше смерти не помирать!» Солдат, по его убеждению, привыкал к разрывам снарядов, бомбёжкам, свисту пролетающих пуль. Со временем чувство опасности притуплялось, но инстинкт самосохранения срабатывал. Или ещё какие силы помогали?... Молитвы мамы, Прасковьи Васильевны, например? Он и сейчас убеждён: что ей было тяжелее, чем на фронте ему и отцу Александру Васильевичу, и ещё двум братьям Аркадия - Евгению и Константину. За войну мама похоронила дочь, свекровь, одна подняла на ноги двух малолетних детей. Работала надомницей в артели швейников, в местном леспромхозе. Что ели, во что умудрялась мама одевать и обувать младших? Об этом непременно в письмах друг другу фронтовики – отец и 3 сына - печалились за мать и жену. Богатырёвы, все четверо вернулись, с Победой, с наградами. Живыми! И всегда, пока живы были родители, их встречи начинались и заканчивались воспоминаниями о фронте. Аркадий Александрович - в мирной жизни профессиональный журналист - записывал эти рассказы-монологи. Потом они вылились в книгу «Эпизоды войны».…Но сначала были сражения и награды, победы, потери, ранения. Было огромное желание добить ненавистного врага и жить счастливой мирной жизнью. В памяти Холмская зимняя операция под Тверью. Медаль «За отвагу» – за то, что в составе Второго Прибалтийского фронта обошли немцев с тыла, отбили несколько атак, захватили укрепленную немцами переправу. Курская дуга, форсирование Днепра... Пять ранений, лечение в госпиталях, в том числе в глубоком тылу, в Сибири...К первой медали прибавились другие: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны I степени, другие награды...Кем быть? Мечталось в холодных окопах, бессонными ночами перед боем о чём-то очень земном. Богатырёв проявил свою силу воли, присущую ему целеустремленность – поступил учиться в Москву в Сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. Учился отлично, охотно писал в местную многотиражную газету о работе студентов на объектах газификации Тимирязевского района. Тут пригодились навыки «внештатника» фронтовой дивизионной газеты. У него и тогда получалось: кратко, четко описать подвиги пехотинцев-друзей.Трудовой фронт Богатырёв воспринял со всей ответственностью, основательностью и профессионализмом. Служил на разных руководящих постах в контролирующих и партийных органах. Долг привел в Саратовскую область, которую не раз изъездил вдоль и поперёк – в поисках передового опыта, для поддержки тех, кто ищет новое, чтобы подтянуть отстающие хозяйства сельхозотрасли. Много писал статей в областную газету «Коммунист». В итоге Богатырёва пригласили в штат газеты. Так его судьба 30 лет (с 1961 по 1990 годы) была тесно связана с журналистикой. Заведующий отделом сельского хозяйства – должность высокой важности. Во многом определяющая развитие области. Не только грамотно описать труд людей, рекорды коллективов, но и провести соревнования, ночные рейды, вручить переходящий вымпел... Да, газета – коллективный организатор, не раз подчеркивал Аркадий Александрович Богатырёв молодым коллегам. И сам - первым, как когда-то, без страха и сомнений. Командир, лидер, старшой!Коллеги отдают должное Богатыреву-журналисту. Он мастер слова, его оценки точно бьют в цель, прекрасна его публицистика, где необходим критический анализ, меткость характеристик и общественный темперамент.– Для меня журналист-руководитель Богатырёв – это образец доброжелательности и требовательности, – писал о нём в 2009 году в сборнике «О друзьях-товарищах...» Серафим Дорохов. – Он не только помогает приобрести знания и навыки, но и воспитывает единомышленника. Мне Богатырёвская закалка пригодилась после распада СССР, когда рынок и конъюнктура в журналистике победили требовательность и правдивость... Богатырёв – человек дела, самостоятельный в суждениях и поступках, умеющий располагать к себе.Словам Серафима Ильича Дорохова веришь на все сто процентов! Был он талантливым журналистом, одним из немногих, про которого говорили: «Все до одной деревни в Саратовской области знают Дорохова!» Человек без грамма фальши, прямолинейный и дерзкий, знающий себе цену и ни перед кем не прогибающий спину. Светлая память Серафиму!…Нельзя жизнь Аркадия Александровича Богатырёва разделить на этапы: фронт, мирный труд, жизнь на пенсии. На фронте он уже приобретал навыки репортёра, в газете пригодились смелость, бесстрашие, убежденность бойца, а по выходу на пенсию, он продолжает объяснять, разъяснять, воспитывать, заряжать своей энергетикой молодёжь. О чём? Об историческом значении Победы советского народа в Великой Отечественной войне против фашистской Германии, о героизме и самопожертвовании, об опасности забвения.Наш знаменитый коллега – член Союза журналистов с 1962 года. За большой вклад в развитие советской печати он удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». С выходом на пенсию еще больше возросла общественная деятельность ветерана войны и труда. Больше 20 лет он возглавляет областной Совет ветеранов журналистики при Саратовском региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Особое внимание уделяет оказанию социальной поддержки ветеранам-журналистам, проявлению их творческой активности. Как член Правления регионального отделения прилагает усилия к развитию партнерства и связей СМИ с властными структурами, настойчиво защищает интересы коллег. Являясь членом жюри конкурсных комиссий Министерства информации и печати, при оценке творчества молодых коллег проявляет свои профессиональные знания и опыт наставника.Многие годы А.А. Богатырев - член областного Комитета ветеранов войны и военной службы. Своими публикациями твердо отстаивает честь и достоинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны, оказывает им моральную поддержку, помогает решать социальные проблемы. С темой нравственно-патриотического воспитания молодого поколения выступает в СМИ, участвует в проведении в школах уроков мужества, во встречах в молодежных аудиториях. Член редакционной коллегии областной Книги Памяти. В этом издании публикуются подготовленные им материалы о героях войны, а также собственные воспоминания, связанные с увековечиванием памяти поколения Победителей.За плодотворную общественную работу Аркадий Александрович удостоен звания Лауреата премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики, награжден Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», «Честь. Достоинство. Профессионализм», отмечен Знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» Российского Комитета ветеранов войны и военной службы.О трудовых достижениях А.А. Богатырева свидетельствуют государственные награды: орден Отечественной войны I степени и «Знак Почета», две медали «За трудовую доблесть», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другие. Всего А.А. Богатырев награжден 42 медалями и орденами, имеет 20 ведомственных знаков отличия, 37 почетных грамот, свидетельств, благодарностей, Дипломов.Имя Аркадия Александровича Богатырева широко известно в журналистской среде и в ветеранских организациях. Он своим примером укрепляет связь поколений. На протяжении 30-летней журналистской деятельности, он проявляет талант публициста. Его книги «Эпизоды войны», «Три поля Юрия Козлова», «Патриотизм. Победа. Память» учат оставаться нравственной личностью во всех жизненных ситуациях, проявлять подлинную любовь к Родине и уважать ее историю.Личная скромность, служение профессии снискали уважение и любовь коллег и в целом журналистского сообщества. В числе первых в России Богатыреву присуждено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Поздравления в адрес фронтовика пришли из разных регионов России!Гордимся, любим и почитаем! Он для нас во всём пример! Человек с крепкими российскими корнями продолжает традиции верности и чести во всём, и в семейной жизни обязательно! Со своей супругой Раисой Афанасьевной они прожили в мире и согласии 66 лет.Мы вместе с ветеранами готовились заранее к 75-летию Великой Победы. С воодушевлением Аркадий Александрович откликнулся на наше предложение участвовать в реализации проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Кроме моральной поддержки, мы получили от него массу полезных советов, он также собственноручно составил список фронтовиков – саратовских журналистов, о ком надо рассказать в книге. Общая работа нас больше сдружила, как-то растопила возрастные границы, настроила наши мысли и эмоции на одну волну.Однако же не перестаем удивляться и радоваться энергии, силе характера Аркадия Александровича! Он нам очень нужен, такой близкий по духу и по делам сообщества!Год 75-летия Великой Победы прОХОДИТ на высокой ноте, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Мы научились работать и праздновать Победу, чувствуя друг друга на расстоянии, проявлять любовь и признательность поколению Победителей, в дали друг от друга. По-настоящему поразительным оказалось активное участие саратовских журналистов в конкурсе «Помнить вечно!» Более ста участников, более 600 работ – сердечных, искренних, патриотичных! Членов жюри конкурса Богатырева и Георгия Васильевича Фролова, главного редактора Книги Памяти, это очень обрадовало.И мы также были горды за своих старших товарищей 9 мая.Самым значимым событием 9 мая было возложение цветов к новому памятнику – уменьшенной копии всемирно известного монумента скульптора Вучетича Воину-освободителю, который установлен в Берлине, в Трептов-парке. Новый памятник был установлен в парке Победы, рядом с Вечным огнем и Молчащим колоколом. Фонд Президентских грантов поддержал идею лидера Саратовского отделения Российского Союза ветеранов и «Фонда Книги Памяти» Георгия Васильевича Фролова, участника Великой Отечественной войны, об установке в Саратове копии памятника – символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне.К его подножию возложили цветы вместе с губернатором Валерием Радаевым участники Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Фролов и председатель Совета ветеранов журналистики Саратовского отделения Союза журналистов Аркадий Александрович Богатырев. Фролов и Богатырев рядом с памятником Воину-освободителю развернули Знамя Победы – в знак глубокого уважения и благодарности к памяти фронтовиков, тружеников тыла, детей войны.И пусть было на территории мемориала как никогда безлюдно, но это был настоящий поступок фронтовиков!Об автореРодилась 20 ноября 1948 г. в с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. В 1973 г. окончила филологический факультет СГУ им. Н. Г. Чернышевского. С 1974 г. – в СМИ: в многотиражной газете Главсредволговодстроя «Мелиоратор», в энгельсской городской газете «Коммунист» («Наше слово»).В 1990-2006 гг. – редактор Саратовского экологического вестника «Набат». В феврале 2003 г. была избрана председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Переизбиралась на эту должность в 2007, 2011, 2016 году.Неоднократный победитель Всероссийского конкурса журналистов «Экология России». За серию очерков о людях труда стала лауреатом конкурса Союза журналистов «Золотое перо». Член Федеративного Совета Союза журналистов России, эксперт межкомиссионного совета Общественной палаты Саратовской области, эксперт региональных общественных советов Министерства информации и печати, УФАС, Министерства образования, Следственного Комитета.Награждена медалью Правительства РФ «За охрану природы России», Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» и «Честь. Достоинство. Профессионализм».Постоянный член жюри конкурсов профессионального мастерства регионального и федерального уровней. Автор проектов, получивших финансовую поддержку Фонда Президентских грантов: «СМИ и НКО: взаимодействие в защиту прав человека», «Школа юного журналиста для развития гражданской журналистики», «Летописцы истории страны», «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».Заслуженный журналист РФ.