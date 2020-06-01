Сталинский воин Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 7 раз «Сталинский воин»

Соколов

Николай Иванович



Журналист, политический и общественный деятель Николай Иванович Соколов родился в 1905 году в селе Абрамовка Оренбургской губернии. По окончании начальной школы батрачил. Накануне Октябрьской революции переехал в город Балаково Саратовской области, где в 1924 году стал комсомольцем. Был избран секретарем волостного комитета комсомола и организовал несколько комсомольских ячеек в ближайших селах. Работал председателем сельсовета в селе. В 1933 году был назначен редактором балаковской газеты «Социалистическийтруд». В 1936 году заочно окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики им. «Правды». После этого, с сентября 1938-го по март 1939 года, возглавлял советско-торговый отдел в саратовской областной газете «Коммунист». Как опытного коммуниста в 1939 году его мобилизовали на партийную работу в Красную армию.

С первых дней – на фронтах Великой Отечественной войны. Майор Соколов был редактором газеты 23-го танкового корпуса «Сталинский воин». «Благодаря его умелому руководству газета быстро завоевала себе авторитет среди личного состава. Газету полюбили за то, что ежедневно умело и доходчиво освещала славные и боевые дела товарищей, мобилизовала сержантский, рядовой и офицерский состав действовать так, как показано в газете», - писали о нем в наградных листах в сентябре 1943 года (к ордену Красной Звезды) и в 1944 году (к ордену Отечественной войны I ст.).

Парторги и комсорги батарей, рот, батальонов, полков находили в газете материал не только для проведения бесед с личным составом, но и материал, который им помогал в проведении повседневной партийно-политической работы.

За короткий промежуток времени газета «Сталинский воин» стала боевой, несмотря на трудности, недостаток типографических материалов и наборщиков, газета выходила ежедневно.

Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 1947 году работал секретарем Балаковского райкома КПСС. Занимался вопросами развития сельского хозяйства и промышленности. С января 1951 года был председателем Балаковского райисполкома.

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Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Журналист, политический и общественный деятель Николай Иванович Соколов родился в 1905 году в селе Абрамовка Оренбургской губернии. По окончании начальной школы батрачил. Накануне Октябрьской революции переехал в город Балаково Саратовской области, где в 1924 году стал комсомольцем. Был избран секретарем волостного комитета комсомола и организовал несколько комсомольских ячеек в ближайших селах. Работал председателем сельсовета в селе. В 1933 году был назначен редактором балаковской газеты «Социалистическийтруд». В 1936 году заочно окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики им. «Правды». После этого, с сентября 1938-го по март 1939 года, возглавлял советско-торговый отдел в саратовской областной газете «Коммунист». Как опытного коммуниста в 1939 году его мобилизовали на партийную работу в Красную армию.С первых дней – на фронтах Великой Отечественной войны. Майор Соколов был редактором газеты 23-го танкового корпуса «Сталинский воин». «Благодаря его умелому руководству газета быстро завоевала себе авторитет среди личного состава. Газету полюбили за то, что ежедневно умело и доходчиво освещала славные и боевые дела товарищей, мобилизовала сержантский, рядовой и офицерский состав действовать так, как показано в газете», - писали о нем в наградных листах в сентябре 1943 года (к ордену Красной Звезды) и в 1944 году (к ордену Отечественной войны I ст.).Парторги и комсорги батарей, рот, батальонов, полков находили в газете материал не только для проведения бесед с личным составом, но и материал, который им помогал в проведении повседневной партийно-политической работы.За короткий промежуток времени газета «Сталинский воин» стала боевой, несмотря на трудности, недостаток типографических материалов и наборщиков, газета выходила ежедневно.Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией вВеликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».С 1947 году работал секретарем Балаковского райкома КПСС. Занимался вопросами развития сельского хозяйства и промышленности. С января 1951 года был председателем Балаковского райисполкома.45