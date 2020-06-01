|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 75 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
|
Сталинский воин
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 7 раз
«Сталинский воин»
Соколов
Николай Иванович
Журналист, политический и общественный деятель Николай Иванович Соколов родился в 1905 году в селе Абрамовка Оренбургской губернии. По окончании начальной школы батрачил. Накануне Октябрьской революции переехал в город Балаково Саратовской области, где в 1924 году стал комсомольцем. Был избран секретарем волостного комитета комсомола и организовал несколько комсомольских ячеек в ближайших селах. Работал председателем сельсовета в селе. В 1933 году был назначен редактором балаковской газеты «Социалистическийтруд». В 1936 году заочно окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики им. «Правды». После этого, с сентября 1938-го по март 1939 года, возглавлял советско-торговый отдел в саратовской областной газете «Коммунист». Как опытного коммуниста в 1939 году его мобилизовали на партийную работу в Красную армию.
С первых дней – на фронтах Великой Отечественной войны. Майор Соколов был редактором газеты 23-го танкового корпуса «Сталинский воин». «Благодаря его умелому руководству газета быстро завоевала себе авторитет среди личного состава. Газету полюбили за то, что ежедневно умело и доходчиво освещала славные и боевые дела товарищей, мобилизовала сержантский, рядовой и офицерский состав действовать так, как показано в газете», - писали о нем в наградных листах в сентябре 1943 года (к ордену Красной Звезды) и в 1944 году (к ордену Отечественной войны I ст.).
Парторги и комсорги батарей, рот, батальонов, полков находили в газете материал не только для проведения бесед с личным составом, но и материал, который им помогал в проведении повседневной партийно-политической работы.
За короткий промежуток времени газета «Сталинский воин» стала боевой, несмотря на трудности, недостаток типографических материалов и наборщиков, газета выходила ежедневно.
Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С 1947 году работал секретарем Балаковского райкома КПСС. Занимался вопросами развития сельского хозяйства и промышленности. С января 1951 года был председателем Балаковского райисполкома.
45
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.