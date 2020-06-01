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Был тяжело ранен в боях за Мценск
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 6 раз
Был тяжело ранен в боях за Мценск
Скляр
Виктор Федорович
(1923 – 2011 г)
Родился в селе Квасниковка Ровенского (ныне Энгельсский) района Саратовской области.
Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, бронебойщик 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии. Воевал на Западном Фронте (с 1 февраля по 15 марта 1942 года). Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.
После тяжелого ранения в боях за город Мценск некоторое время работал корреспондентом районной газеты Терновского района Воронежской области.
После войны окончил Саратовскую высшую партийную школу. Работал редактором газеты «Заря коммунизма» в Озинском районе Саратовской области.
Отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами.
Был членом Союза журналистов России.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.