Был тяжело ранен в боях за Мценск

Скляр

Виктор Федорович

(1923 – 2011 г)

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Родился в селе Квасниковка Ровенского (ныне Энгельсский) района Саратовской области.Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, бронебойщик 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии. Воевал на Западном Фронте (с 1 февраля по 15 марта 1942 года). Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.После тяжелого ранения в боях за город Мценск некоторое время работал корреспондентом районной газеты Терновского района Воронежской области.После войны окончил Саратовскую высшую партийную школу. Работал редактором газеты «Заря коммунизма» в Озинском районе Саратовской области.Отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами.Был членом Союза журналистов России.