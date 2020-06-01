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Выпускник Саратовского военного пехотного училища
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 6 раз
Выпускник Саратовского военного пехотного училища
Сидоренко
Иван Степанович
(1923 – 1980)
О фотокорреспонденте Иване Степановиче Сидоренко известно немного.
Окончил школу ФЗУ, работал электриком на заводе Днепропетровска.
Выпускник Саратовского военного пехотного училища, которое окончил в разгар
Великой Отечественной войны в 1942 году.
Воевал на Белорусском фронте. Был демобилизован после тяжелого ранения.
В послевоенный период долгое время работал в районном отделе культуры
киномехаником и заведующим библиотекой. С 1959 г. – руководитель фотогруппы
управления «Саратовгэсстрой» (г. Балаково Саратовской области). Он стал главным
фотолетописцем этой крупной строительной организации, регулярно организовывал
фотовыставки, посвященные лучшим строителям и местным ударным стройкам. Был
внештатным корреспондентом многотиражки «Строитель коммунизма» и городской
газеты «Огни коммунизма». Его снимки часто появлялись на страницах центральных
газет и журналов.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.