Выпускник Саратовского военного пехотного училища

Сидоренко

Иван Степанович

(1923 – 1980)

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

О фотокорреспонденте Иване Степановиче Сидоренко известно немного.Окончил школу ФЗУ, работал электриком на заводе Днепропетровска.Выпускник Саратовского военного пехотного училища, которое окончил в разгарВеликой Отечественной войны в 1942 году.Воевал на Белорусском фронте. Был демобилизован после тяжелого ранения.В послевоенный период долгое время работал в районном отделе культурыкиномехаником и заведующим библиотекой. С 1959 г. – руководитель фотогруппыуправления «Саратовгэсстрой» (г. Балаково Саратовской области). Он стал главнымфотолетописцем этой крупной строительной организации, регулярно организовывалфотовыставки, посвященные лучшим строителям и местным ударным стройкам. Былвнештатным корреспондентом многотиражки «Строитель коммунизма» и городскойгазеты «Огни коммунизма». Его снимки часто появлялись на страницах центральныхгазет и журналов.