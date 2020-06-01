Рогожин Иван Алимпович Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 5 раз Рогожин

Иван Алимпович



Родился в Симбирске (сегодня – Ульяновск) в августе 1909 года.

Участник Великой Отечественной войны. Всю войну прослужил в 135-й стрелковой дивизии в дивизионной газете «За Родину» литературным сотрудником, секретарем, заместителем редактора и редактором. Неоднократно был награжден.

Первую награду – орден Красной Звезды получил в 1943 году.

Из наградного листа: «Майор Рогожин в дивизии служит со дня ее формирования. В наступательных боях, которые вела дивизия в ноябре 1942 г. и в марте 1943 г., а также в обороне, он всегда находился с передовыми подразделениями, организовывая работу с военкорами и материал для газеты. В бою 20 июля за д. Моилово тов. Рогожин действовал со вторым батальоном 791-го стрелкового полка. 22 июля он выполнял задание политотдела и редакции, участвовал в выполнении специальной операции по заходу в тыл противнику под д. Брусны, со вторым батальоном 396-го стрелкового полка. Был ранен, но с поля боя не ушел. Вынес в этом бою под огнем противника четырех раненых бойцов. При отходе из батальона ушел в числе последних. По возвращении в редакцию, несмотря на ранение, не уходил в санбат, а продолжал работу». И.А.Рогожин также был награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями.

С 10 декабря 1957 года по 16 октября 1969 года – старший редактор промышленных

передач саратовского областного радио.



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Родился в Симбирске (сегодня – Ульяновск) в августе 1909 года.Участник Великой Отечественной войны. Всю войну прослужил в 135-й стрелковой дивизии в дивизионной газете «За Родину» литературным сотрудником, секретарем, заместителем редактора и редактором. Неоднократно был награжден.Первую награду – орден Красной Звезды получил в 1943 году.Из наградного листа: «Майор Рогожин в дивизии служит со дня ее формирования. В наступательных боях, которые вела дивизия в ноябре 1942 г. и в марте 1943 г., а также в обороне, он всегда находился с передовыми подразделениями, организовывая работу с военкорами и материал для газеты. В бою 20 июля за д. Моилово тов. Рогожин действовал со вторым батальоном 791-го стрелкового полка. 22 июля он выполнял задание политотдела и редакции, участвовал в выполнении специальной операции по заходу в тыл противнику под д. Брусны, со вторым батальоном 396-го стрелкового полка. Был ранен, но с поля боя не ушел. Вынес в этом бою под огнем противника четырех раненых бойцов. При отходе из батальона ушел в числе последних. По возвращении в редакцию, несмотря на ранение, не уходил в санбат, а продолжал работу». И.А.Рогожин также был награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями.С 10 декабря 1957 года по 16 октября 1969 года – старший редактор промышленныхпередач саратовского областного радио.