Краснофлотец



РЕПИН

Владимир Сергеевич

(10.02.1925 – 22.04.2015)

Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г.

Будущий режиссер Владимир Репин родился в городе Арзамасе Нижегородской области. В Великой Отечественной войне воевал на флоте. Матрос. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»С 1958 года – на телевидении (пришел из театра): сначала – на Горьковской (сегодня - Нижегородской), затем - на Чебоксарской телестудиях.С 26 декабря 1966-го по 5 марта 1988 года – в Саратовском областном теле-радиокомитете: режиссер главной редакции общественно-политических передач, некоторое время - главный режиссер телевидения.С особым трепетом (и как режиссер, и как автор) делал передачи, посвященные Великой Отечественной войне, в частности, цикл «Год 1941 - год 1945». Принимал участие в отсвещении летней Олимпиады-80 в Москве. Лауреат премии Саратовского отделения Союза журналистов СССР.Награжден знаком «Отличник телевидения и радио».Был членом Союза журналистов СССР.