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Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 75 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
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Краснофлотец
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 8 раз
Краснофлотец
РЕПИН
Владимир Сергеевич
(10.02.1925 – 22.04.2015)
Будущий режиссер Владимир Репин родился в городе Арзамасе Нижегородской области. В Великой Отечественной войне воевал на флоте. Матрос. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
С 1958 года – на телевидении (пришел из театра): сначала – на Горьковской (сегодня - Нижегородской), затем - на Чебоксарской телестудиях.
С 26 декабря 1966-го по 5 марта 1988 года – в Саратовском областном теле-радиокомитете: режиссер главной редакции общественно-политических передач, некоторое время - главный режиссер телевидения.
С особым трепетом (и как режиссер, и как автор) делал передачи, посвященные Великой Отечественной войне, в частности, цикл «Год 1941 - год 1945». Принимал участие в отсвещении летней Олимпиады-80 в Москве. Лауреат премии Саратовского отделения Союза журналистов СССР.
Награжден знаком «Отличник телевидения и радио».
Был членом Союза журналистов СССР.
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.