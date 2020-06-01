|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
13-мая-2020 — прочитано 75 разВ оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» поступили первые заявки в номинации «Кинозарисовки #сидимдома».[/b][/center] В конце апреля оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино Подробнее...
|
Участвовал в параде 41-го
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 8 раз
Участвовал в параде 41-го
Попов
Алексей Николаевич
(1918 г. – 1997 г.)
Родился в селе Озерки Рассказовского района Тамбовской области. По окончании семилетней школы работал колхозным почтальоном.
В 1935-1937 годах – литературный сотрудник газеты «Вперед» Рассказовского района.
В 1938-1939 годах – литературный сотрудник, заведующий отделом рабочей молодежи, ответственный секретарь тамбовской областной молодежной газеты «Молодой сталинец».
В 1939-1946 годах проходил службу в Красной Армии.
Алексей Николаевич Попов – участник Великой Отечественной войны. Капитан служил в войсках НКВД: 3-й батальон, 3-го мотострелкового полка.
Участвовал в двух знаменательных парадах на Красной площади в Москве: 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года.
В 1947-1954 годах был сотрудником областной газеты «Тамбовская правда». В
1954-1967 годах работал собственным корреспондентом газеты «Правда»: сначала –
по Саратовской и Пензенской областям, затем – по Курской и Белгородской. В 1968-
1983 годы работал главным редактором газеты «Курская правда».
Из Книги памяти Саратовской области
"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",
том 35, Саратов, 2019г.