Участвовал в параде 41-го Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-июня-2020 — прочитано 8 раз Участвовал в параде 41-го

Попов

Алексей Николаевич

(1918 г. – 1997 г.)



Родился в селе Озерки Рассказовского района Тамбовской области. По окончании семилетней школы работал колхозным почтальоном.

В 1935-1937 годах – литературный сотрудник газеты «Вперед» Рассказовского района.

В 1938-1939 годах – литературный сотрудник, заведующий отделом рабочей молодежи, ответственный секретарь тамбовской областной молодежной газеты «Молодой сталинец».

В 1939-1946 годах проходил службу в Красной Армии.

Алексей Николаевич Попов – участник Великой Отечественной войны. Капитан служил в войсках НКВД: 3-й батальон, 3-го мотострелкового полка.

Участвовал в двух знаменательных парадах на Красной площади в Москве: 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года.

В 1947-1954 годах был сотрудником областной газеты «Тамбовская правда». В

1954-1967 годах работал собственным корреспондентом газеты «Правда»: сначала –

по Саратовской и Пензенской областям, затем – по Курской и Белгородской. В 1968-

1983 годы работал главным редактором газеты «Курская правда».



Из Книги памяти Саратовской области

"Они сражались за Родину на фронте и в тылу",

том 35, Саратов, 2019г. Родился в селе Озерки Рассказовского района Тамбовской области. По окончании семилетней школы работал колхозным почтальоном.В 1935-1937 годах – литературный сотрудник газеты «Вперед» Рассказовского района.В 1938-1939 годах – литературный сотрудник, заведующий отделом рабочей молодежи, ответственный секретарь тамбовской областной молодежной газеты «Молодой сталинец».В 1939-1946 годах проходил службу в Красной Армии.Алексей Николаевич Попов – участник Великой Отечественной войны. Капитан служил в войсках НКВД: 3-й батальон, 3-го мотострелкового полка.Участвовал в двух знаменательных парадах на Красной площади в Москве: 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года.В 1947-1954 годах был сотрудником областной газеты «Тамбовская правда». В1954-1967 годах работал собственным корреспондентом газеты «Правда»: сначала –по Саратовской и Пензенской областям, затем – по Курской и Белгородской. В 1968-1983 годы работал главным редактором газеты «Курская правда».